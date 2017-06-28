Базы данных ГФС не пострадали из-за вирусной кибератаки, - пресс-служба

495 10Материалы по теме: Кибератака в УкраинеТеги: киберпреступление (310) ГФС (2965) кибербезопасность (155) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 14:52 Базы данных ГФС не пострадали из-за вирусной кибератаки, - пресс-службаКибератака, которая состоялась 27 июня, не нанесла вреда базам данных Государственной фискальной службы. читать источник x Мне нравится
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(процентов 50). А слуги народа заслужили. Ты вообще хочешь, что бы они даром служили?
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