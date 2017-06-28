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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: киберпреступление (310) ГФС (2965) кибербезопасность (155)
Тему создал: Ольга Скороход

Базы данных ГФС не пострадали из-за вирусной кибератаки, - пресс-служба

Кибератака, которая состоялась 27 июня, не нанесла вреда базам данных Государственной фискальной службы.

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Это Олег святое! Пропадут фискальные службы нам конец.
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Григорий! У нас семейная традиция мочить мытарей, фининспекторов (налоговых инспекторов) и хоть бы хрен фискальным службам ибо находятся новые подлецы и любители пересчёта чужих денег. По-моему нужно мочить не фискалов, а тех, кому они служат, -переходим на следующий уровень.
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Так они вроде нам служат! В закрома родины налоги собирают. Ну там немножко себе
(процентов 50). А слуги народа заслужили. Ты вообще хочешь, что бы они даром служили?
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Код в загрузчике не дезасемблируется. Работало не менее 10 человек над вирусом.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБазы данных ГФС не пострадали из-за вирусной кибератаки, - пресс-служба
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