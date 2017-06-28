Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ

12429 173Теги: армія РФ (1725) Луганщина (1332) полон (459) Міноборони РФ (145) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 14:42 Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФВ Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году уволился в запас. читать источник x Мне нравится
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Возьми немцем 70-80 лет назад, уж на что культурные и образованные, и что пришел Гитлер и меньше, чем за 10 лет весь народ задурил, а часть так вообще в зверей превратил.
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Враги подложили в архив компромат и помёт.
А мосх наш подвержен депрессии ежевесенне.
И ежеосенне он в спячку уходит под лёд.
Не всё на России дебильно, смешно и нелепо.
И тайны становятся явью, молчи-не молчи.
Дантес, оказалось, был заслан разведкой Госдепа.
И грязного нигера Пушкина он замочил.
И Сталин не грабил почтовый багаж фаетона.
И в тюрьмах не гнил и на жопу в буру не играл.
А питерский урка совсем не дорвался до трона.
Не врал, не захватывал, зуб не давал и не крал.
И нет больше тайны. Что знали - давно позабыли.
А то что не знали приказано вспомнить и пнуть.
Мы прокляли тысячу раз то, что раньше любили.
И любим, всё то, что потомки опять проклянут.
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Зачем же пустились защитники Отечества в эту дальнюю дорогу? Вадик разъяснил
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Ну москалі чудять і не хрестяться!!!
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ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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При этом родные и близкие подтвердили, что россиянин Агеев действительно имеет действующий контракт с российской армией. Так, мать пленника подтвердила, что сын выполнял боевые задачи на Донбассе. В середине марта контрактник был отправлен в Ростовскую область, а после этого в составе боевой бригады ГРУ Генштаба РФ отправлен на Донбасс.
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