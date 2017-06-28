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Теги: армія РФ (1725) Луганщина (1332) полон (459) Міноборони РФ (145)
Тему создал: Ольга Скороход

Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году уволился в запас.

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ЭТО УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ!А где и что с ОСТАЛЬНЫМИ ? ГДЕ СУДЫ???
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Расстреляйте его как террориста.Пускай кацапские солдаты радуются,что их русские не бросают.
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А поговаривают, что тех двоих, которые ни разу не грушники, в живых уж нет... Ну нет, так нет. Ихтамнет, ихтутнет..
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Не прикидывайся дурачком. В инет выложили то что выложили . Судя по тому как ты упорно тут изображаешь типа покажите такой то листок, допускаю что ты знаешь точно что там написано... Допуская что там написано что он служит в каком то корпусе ОРДЛО, всем кого ФСБ собирает по военкоматам всех весей России делают в ОРДЛО именно такие записи , что наемникам что контрактникам . И именно поэтому ты тут дуру гонишь. А военный билет у него с собой для идентификации при заброске из России...так наши тоже могут туда "подставных" россиян внедрить..для этого россияне и едут с военными билетами и паспортами
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Это говорит об одном что с обеих сторон стоят граждане других государств
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Конечно ведь захватили его негры из нато. Они ночью в темноте прокрались, если бы не черная кожа их бы заметили.
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с каких обоих сторон? За Россию воюют в т. ч. представители Кавказа, Бурятии и пр. регионов, но єто тоже Россия. Кроме того мы защищаем свою землю от российских оккупантов
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думаю что с учетом последних террористических событий и гибелью украинских военных и СБника, с ним особо цацкаться не станут как с Ярофеевым и пр., и он сдаст своих командиров и тех, кто его послал убивать украинцев
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Саша как ты думаешь если он разведчик и идет на операцию он будет брать с собой документы? Хорошо что еще свидетельство о рождении и кредитную историю из банка не захватил а то совсем неудобно бы вышло! Чуток подумать то можно!
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если бы у него были мозги, он бы вообще никуда не ходил.
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Это он думает, что он разведчик. А какой из него разведчик в 22 года? Он клинический идиот. Путин тоже думает. что он разведчик, а на самом деле зав.клубом, а по простому массовик- затейник.
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какой еще разведчик? Обычная ДРГ командир (кстати капитан СП ГРУ РФ), сапер, два снайпера и два пулеметчика... Они в любом случае не планируют попадать в плен . А документы все с собой носят всегда..да и кому их отдавать? Это ж наемники они воюют за деньги, там недоверие, могут за тебя потом зарплату получить . Сам и думай.
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В России уже три года вербуют всякую шваль ехать воевать в Украину...многие соглашаются из-за кредитов или что бы избежать наказания..Вербуют и в воинских частях и в военкоматах...Года 2 назад был скандал в одном военкомате, когда вызывали и ФСБники пытались вербовать одного ветерана спецназа....а он без ноги, интервью дал, говорит они совсем без мозгов, так его ФСБ хотели посадить ....Женщине одной ( многодетную мать кстати), которая позвонила что дескать сама слышала от офицеров (а у них стоит в городе в,ч ГРУ) что большую часть л,с принудительно-добровольно отправляет в Украину, хотели дать реальный срок...Я вообще не понимаю, Вы что там вообще дебилы? Ваша пропаганда это деньги на ветер, как водка без пива... Давно вашим тролингам никто не верит и внимания не обращает...меняйте тактику
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Конечно "давно уволился"... Кацапы так поступали всегда! Знаю на личном опыте, когда начиная с 15 февраля 1989 года (после знаменитого громовского "мостопрохода") в ДРА "советских военнослужащих нет", но "почему-то" регулярно (чуть ли не до самого развала "совка") погранцы - спецназовцы героически гибли "при охране границ СССР", - и все (опять по "странному стечению обстоятельств") на границе с "Афганом" (кто "в теме", тот знает про "зону ответственности"). Естественно, что никаких льгот (типа УБД и прочих "бонусов") никто не получал. А зачем, - "так надо сАвеЦкой родине"! И хоронили погибших ребят точно так же, как сейчас кацапы хоронят своих "ихтамнетов", - тихо и без "пафоса" (хорошо хоть в "цинках" на родину привозили)... Я вот до сих пор никак не могу понять, ради чего эти "лишнехромосомные" до сих пор идут на убой?!! Наши хлопцы ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАЮТ, - и этим ВСЕ СКАЗАНО!!! А эти то "двуногие шайтаны" ради чего?! Даааа, "лишняя хромосома", - она такая...
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Я вам поясню для чего.... Мы отдельно от кацапов прожили 26 лет. Телек смотришь, ни про Америку тебе никто не трандит, только если выборы там или Оскар вскользь скажут, ни угроз Запада, ни вставания с колен, никто на наши богатства не зарился... жили по большому счёту не тужили... майданы собирали регулярно. Если где-то в мире война, то наша хата с краю...нигде мы не лезли...А у кацапов телек включил - кругом враги. все их хотят поработить, на колени поставить и прочая их маета... вот так они и растут в страхе за будущее своих маленьких кацапят... И лезут в другие страны под лозунг, чтоб те к ним первые не пришли. Дебилы, короче... И такими их делает ихняя мама россиия. она же путин. Карма у них видать.
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та не дебилы )) любая пропаганда на любой народ действует именно так, как ты описал.
Возьми немцем 70-80 лет назад, уж на что культурные и образованные, и что пришел Гитлер и меньше, чем за 10 лет весь народ задурил, а часть так вообще в зверей превратил.
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Так я тебе об этом и говорю. Народ ведь сам по себе глупый и ленивый. Вместо того. что бы телек тупо смотреть, да заголовки дебильные и инете читать, нужно ещё что бы мозги не ленились думать и анализировать, читать разные источники информации, слушать умных людей- авторитетов. Это для начала. В голове не только рот есть, но ещё и мозги, которыми нужно пользоваться.
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ребята ну вы тоже - сравнили ГИТЕРА и путина. плохо вы знаете историю -для начала почитайте,что он за первые 10 лет сделал для германии и немцев - это не просто популизм и пропаганда. до начала 2 мировой в германии уже работало телевидение!
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Все тайны раскрыты и есть для того обьясненье.
Враги подложили в архив компромат и помёт.
А мосх наш подвержен депрессии ежевесенне.
И ежеосенне он в спячку уходит под лёд.
Не всё на России дебильно, смешно и нелепо.
И тайны становятся явью, молчи-не молчи.
Дантес, оказалось, был заслан разведкой Госдепа.
И грязного нигера Пушкина он замочил.
И Сталин не грабил почтовый багаж фаетона.
И в тюрьмах не гнил и на жопу в буру не играл.
А питерский урка совсем не дорвался до трона.
Не врал, не захватывал, зуб не давал и не крал.
И нет больше тайны. Что знали - давно позабыли.
А то что не знали приказано вспомнить и пнуть.
Мы прокляли тысячу раз то, что раньше любили.
И любим, всё то, что потомки опять проклянут.
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З Германією було трохи інше. Країна, скривавлена війною, під репараціями, з дикими санкціями, котилася в прірву. Гітлер, як не крути, а покінчив з безробіттям, наладив промисловість, дав людям надію. за неповних 10 років, без ресурсів, на секундочку! До того ж був справжнім патріотом і дуже харизматичною особистістю. А тепер глянемо на рабсію - у любий час, при любій владі - одне й теж. Дикі звичаї, менталітет кочевників, фактичне рабство. І гімно, гімно, гімно. Якщо німцям виявилось достатньо "прививки" у вигляді 2-ї світової, то кацапи невиліковні - другого життя вони ніколи не бачили, і ніколи в них не буде. Залишається тільки бряцати іржавими залізяками. Але зараз 21 ст., і війни йдуть трохи інакше. Маю надію, що цього разу рабсії таки гаплик. Поділять на купку територій, обкладуть репараціями, відберуть нарешті ЯО, заборонять армію як таку. Може, ще й стіною обнесуть. Антрополги будуть їздити вивчати первісних істот у автентичному середовищі. Ну і розумні дядьки з тьотьками викачувати корисні копалини. Рабсіянці на чорних роботах - бо до других не пристосовані в принципі. Так вони ще й дякувати будуть, і знову чоботи лизати новим хазяївам
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Даже на учения макстмум личный номер у каждого!
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Іх там нє)(уй шастать сваіх нє брасають, ато ка уволтняють заднім числом?
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Просто если есть факт нужно предьявить его в международном сообществе ! ЧТО БЫ ВСЕ УВИДЕЛИ!
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Успокойся, чебу рашка драная, не было и нет никакого мордовцаваси и ,вообще, нет такой страны росия...
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Тут некоторые торопятся прикончить Агеева при попытке к бегству. Мозги включайте! Не пройдет и месяца как его обменяют на нескольких украинских военнослужащих, которые возможно находятся в плену с 2014 (3 года!!!). А тушка "ихтамнета" кому нужна и сколько она стоит?
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Обидно что и наши граждане там присутствуют! Недавно троих осудили!
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В локальных войнах много солдат УДАЧИ С РАЗНЫХ СТОРОН!
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вот ты щас взял и человеку чуть всю логику не порушил, а она у него ватная - та везде воруют, та везде взятки берут, та везде воюют - а вот в детали вникнуть, масштаб уловить, не это не для них ))
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этот "воин" примерно такой же дебил как и эти российские солдаты РУССКИЕ СОЛДАТЫ ОПИСАЛИ КАК ИХ БРИГАДА ВОЮЕТ С УКРАИНОЙ (МНОГО ВКУСНЫХ ПОДРОБНОСТЕЙ ДЛЯ ГААГИ)«Вот накосим укров и домой» - несколько русских солдат в деталях описали как они воюют с Украиной, расстреливая войска АТО. Они выложили не только фотографии, но и карты перемещений и расположений своей части. Прямо сейчас интернеты рвёт на части страничкаИх служба называется 291 артиллерийская бригада 58 армии Северо-Кавказского военного округа. Республика Ингушетия, Станица Троицкая в/ч 64670. Судя по датам фоток, 14 июля эта бригада получила приказ на марш и выдвинулась долгим 760-километровым маршрутом из расположения в Матвеево-Курганский район Ростовской области. На самую-самую границу с Украиной, судя по геотегами -

Зачем же пустились защитники Отечества в эту дальнюю дорогу? Вадик разъяснил
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Якби не попався до наших військових, він не знав би, що звільнений минулого року!!!!
Ну москалі чудять і не хрестяться!!!
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Ну я же сразу сказала - и не русский, и не разведчик... Но русским же вот оставили - сволочи, но не совсем!
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Паяльник в жопу вставить и на камеру пускай вещает,кто и зачем его послал убивать людей в Украине.Ну а после тазик,цемент и в море....к оркестру который в Сирии пел ртом.
Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3911
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А куда папку со вторым вариантом дели, под названием - УМЕР ОТ ИНФАРКТА...???
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Кто бы сомневался, что от него откажутся!
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Задержались с заявлением. ЖДЕМ,когда мать откажется и предаст
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ну в общем все как всегда. "Он уволился год назад"... ничего нового не придумали. уроды
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с дьяволом подписывал контракт кровью , у него кабинеты есть во всех военкоматах РФ
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Надзвичайне явище природи! Мордор визнав, що на його території колись існував організм з такими даними!!!!
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ну, как обычно, этонемы, настамнет, анудабылодин, таонуволился ))
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Ложь и лецимерство, это государственная политика недоимперии рф
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Уволился, не женился, не родился и вообще его ужа давно вычеркнули из списка живых.
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ну раз он не военнопленный, как я понял, то тогда судить его как террориста, 25 лет строгого режима, без права амнистии и УДО.
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Если он не военнослужащий , то не может быть военнопленным , тогда он террорист, бандит и наёмник который по законам самой Росии должен нести уголовную ответственность в самой Росии
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Ответственность в России?! Такой большой, а в сказки веришь...
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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Вывод: В плен кацапов не брать уничтожать на месте !
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Когда их будут судить в Гааге, в Кремле заявят, что они были уволены ещё в 2008 году...
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вот такая вот юридическая уловка, все кацапы, которые подписали контракты и отправились в Украину подыхать на самом деле прибывают здесь как террористы, т.к. даже если они и подписали контракт, но приказ о зачислении в личный состав не было или не был подписан, то такие граждане террористы. И даже если такой кацап захочет потом восстановить "справедливость" и получить преференции, то его быстро заткнут, а то и посадят, т.к. выполнил приказ по сути левого лица, отметки в военнике нет, приказа о зачислении нет, 100% террорист
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забавно ...

При этом родные и близкие подтвердили, что россиянин Агеев действительно имеет действующий контракт с российской армией. Так, мать пленника подтвердила, что сын выполнял боевые задачи на Донбассе. В середине марта контрактник был отправлен в Ростовскую область, а после этого в составе боевой бригады ГРУ Генштаба РФ отправлен на Донбасс.

Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 275

Захваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3990
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я знову ж, в 1484-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗахваченный в плен на Луганщине россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас", - Минобороны РФ
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