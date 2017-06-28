После уничтожения силами АТО разведгруппы 4 мотострелковой бригады террористов, сотни боевиков хотят уволиться, - ГУР Минобороны

Seva Bbc
, Nickol Nickols
, Гыг с Вами
, Toshno Newapkokrad
, баламут
, Casada
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Tata Parasolka
, Vladimir Putny
, Røbin Hood
, Константин 1041a131
, vad
, Великая Исландия
, КузьмичUA
, Сергей Иванофф
, Сантьяго
, віктор федорович 31ee1569
, Костянтин Болтівець
, Vyacheslav Sensor
, homster
, Nov
, deaddreams
, Igor L
, Mykola Bratiichuk
, Влад Листвич
, 4Liberty UA
, Павло Бабченко
, Cтарий Кінь
, Vedana
, Александр Славный aed44137
, zwjagel
, alexandr shamov
, Андрей Дидовик
, sunuyiwipmailtempinfo
, Андрей Лавриненко
, Alexandr Slavich
, zexejuhota bigprofessorso
, Сергій Орлик
, Ігор Воронюк
, on lenni
, Garsia UA
, Омар Эситашвили 96ae8a8e
, alks
, Franz Maser
, marina marinina
, Николай Николаевич b96f438b
, Александр Шиль
, Салах ад-Дин
, Александр Горко
, Олег Сорокин
, Freken
, Andrey Bolcman
, IgorYakovlevich
, Cocos. ua
, Хавронников Степан
, Иванков
, Natalia Mangion
, Кирилл Лещенко
, Варлонец
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, Сергей Кибкало 848d748e
, Kirillos Kudelinos
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Лео Кот
, RussianChuckcha
, Supple Vine
, Анатолик
, Лилия Стацкая
, свободный человек b4fbfe90
, малыш Бакинский
, буков
, Deryban
, Urs
, Igor Kononenko
, J5X5 name
, 3-М-22
, LUSi
, Alex Ananiev
, Juli Schubs
, Александр Поворознюк
, Sergey Pupkin
, Александр 087
, Oleg Jdan
, не скажу
, Сергей Гнатенко
, myroslav makar
, HappyLand
, Номарен
, Старий Дiдусь 59444d11
, Влад Ол
, Оlena L
, Илья Гуцуляк
, avengers
, Демотиватор
, Япона Мать
, Олег Мандрівник
, --Григорій--
, Николай Петров 7787c450
, 5 копійок
, Pavlo Dudra
, ЯЗНАЮ
, Иван Петрович Сидоров
, кеша рун
, Alexx Lexton
, Михаил Жупанин
, ZMW
, Vladislav R 85fbc9a9
, Арсен Ратушко
, ndruh
, Ольга Леон
, Юра Амурский
, сидней
, Олег Муляр c32e891b
, Small Jerboa
, Baden
, Аметист
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, vivv555777
Toshno Newapkokrad, Великая Исландия, Nickol Nickols, deaddreams, Røbin Hood, Гыг с Вами, Омар Эситашвили 96ae8a8e, 4Liberty UA, Сантьяго, Николай Николаевич b96f438b, Franz Maser, Ігор Воронюк, Константин 1041a131, sunuyiwipmailtempinfo, Freken, Garsia UA, marina marinina, Андрей Лавриненко, Vyacheslav Sensor, Natalia Mangion, Igor L, Григорий Барковский 5bc4f112, Andrey Bolcman, alks, Cocos. ua, Влад Листвич, Nov, Кирилл Лещенко, Sergey Pupkin, Oleg Jdan, Deryban, Alexandr Slavich, Urs, Cтарий Кінь, Лео Кот, BaktriyaKavkaz Kavkaz, 3-М-22, LUSi, Номарен, J5X5 name, Juli Schubs, малыш Бакинский, Александр 087, КузьмичUA, свободный человек b4fbfe90, не скажу, HappyLand, Олег Сорокин, Igor Kononenko
Всего на сайте: 167 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заткнись уже провокатор сранный, хотя бы из уважения к тем пацанам, которые положили свои головы
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И чем больше их покосят в Украине, тем больше вата будет финансировать затраты на их похороны и страховку за разорванные кишки наемников.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А классно наши ребята работают, шо характерно- и " режим тишины" соблюли.. Вы- лучшие!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС России, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», - отметили в ведомстве.
Минобороны не дает информации о местонахождении Агеева.
Ответить
А хтось сумнівався, що відмовляться ?
Ці барани, коли їхали =убивать хАхлов=, Бабченка не читали. А як читали - то не повірили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В сети опубликовали видео уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) передовой позиции террористов в зоне АТО в Луганской области.
Соответствующий ролик разместил на своей странице в Facebook Юрий Мысягин.
"Если вы скачаете видео на планшет или телевизор и увеличите его на экране, то вы увидите, как после прихода первого "гостинца" сепары в панике выбегают из опорника", - отметил он.
Волонтер уточнил, что были уничтожены позиции боевиков на Светлодарской дуге.
Кроме того, он привел цитаты из диалога с военными, которые рассказали, что террористы активно готовятся к ночи: разгружают оружие.
Волонтер показал видео, как силы АТО уничтожили передовую позицию боевиков на Светлодарской дуге
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот такая она, гибридная война. И конца ей не видно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- йой , вуйку, що Ви робите? Чи ж вуйко не має сокири або ножа?
- та ні, хлопці, маю я сокиру, і ножа маю, та ще маю час і натхнення!!!!
Ответить
Ответить