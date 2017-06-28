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 Форум Украины(608621)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Минобороны (5165) разведка (1776)
Тему создал: Ольга Скороход

После уничтожения силами АТО разведгруппы 4 мотострелковой бригады террористов, сотни боевиков хотят уволиться, - ГУР Минобороны

После уничтожения 24 июня силами АТО разведывательной группы 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск ) 2 АК (Луганск) в районе н.п. Знаменка 24 июня, не менее 200 военнослужащих из состава бригады изъявили желание уволиться.

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Мінські угоди були помилкою! Потрібно було в 2014 році нарощувати сили ЗСУ на Донбасі та посилювати натиск на терористів і тоді б не було ніякого ДНР та ЛНР! Сила це єдина річ яку розуміють терористи та бандити!
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Ну так петя і посилював, тільки не ЗСУ, а концерн рошен.
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Вот же ты лживая тварь! В 2014 году ВСУ представляла из себя штрафбат. Неоднократно широким кругом людей рассказывалось о том, что боеспособными было максимум 1000-1500 человек на всю украинскую "армию". Единственными боевыми и мотивированными подразделениями на тот момент были добровольцы. И их, увы, смяла козломордая армия, вломившаяся на донбас!! Если бы не переговоры в Минске - минимум Луганская и Донецкие ОБЛАСТИ, сейчас были бы под козломордыми!
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Кількість боєздатних підрозділів в 2014 році збільшувалась за лічені дні, добровольці з досвідом Афгану та миротворчих операцій в Іраку стояли в чергах в військомати! Волонтерська допомога збільшувалась кожен день! Не зважаючи на тяжки втрати на фронті в котлах під Іловайськом, моральний дух армії та добровольців не був зломлений, військо вимагало помсти окупантам і було готове до вирішальної битви! Якби не зрадницькі дії політичного керівництва українська армія та добровольців вирізали б всіх терористів на Донбасі в самий недемократичний спосіб - жорстко та рішуче! Але влада контрольована ворогами і тому не дала наказів йти вперед, а розпочала істеричні воплі та згодилась на зрадницькі Мінські угоди які не можуть бути виконані НІКОЛИ!
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То что человек когда-то держал оружие - не означает, что выдай его ему сейчас и из него получится суперсолдат! Прошли десятилетия - афганцы уже, преимущественно, старые пердуны и алкашы. Для того, чтобы солдаты могли эффективно выполнять боевые задания - нужно слаживание!! постоянные тренировки!! оружие и техника! В 2014 году на всю армию было "2 уазика и 1,5 танка"!
Заткнись уже провокатор сранный, хотя бы из уважения к тем пацанам, которые положили свои головы
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В 2014 році можна було перемогти без суперсолдат! Достатньо було мати патріотів які готові були йти в бій за Україну і це дозволило б блокувати терористів і розбити їх силами спецназу. Кількість солдат путіна була обмежена, не більше 30 тис. контрактників, тому розбити їх було реально і потрібно! Достатньо було задіяти в АТО додаткові резерви піхоти, артилерії, ракетних військ і російські війська почали б відступати з позицій зі страшними втратами! Фактично війська путіна були на межі можливостей і їх потрібно було похоронити в Україні - це було принципове питання! Росіян потрібно було знищувати масованими артобстрілами та ударами РСЗО, ударами ракет! Потрібно було вводити воєнний стан, оголошувати евакуацію і рівняти з землею всі захоплені населені пункти!
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да с кем ты споришь - с проплаченным троллем...?\он на работе с 2000 года...\
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Что там понимать , они же сами пишут , кредит ,ипотека , на рассее нет работы .
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как он заработает, если он ничего не умеет или на игле? а доза шаровая
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3 ляма заробитчан свалили работать туда, где нет работы)))
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И щож там за работы и заробитчане? В основном завлекают лошков по объявлениям, как тут было недавней статье на Цензоре последствий "выгодной работы" в расеи ...
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Ублюдки с Раши просто зарабатывают деньги, там нет ни какой идеи.
И чем больше их покосят в Украине, тем больше вата будет финансировать затраты на их похороны и страховку за разорванные кишки наемников.
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А чего мы в Афгане воевали? Интернациональный долг. Вот и этим вбили в головы, что мы фашисты.
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В 90% это бабки, работы там и раньше не было, особенно в Луганской области, а сейчас все стало еще хуже, одно их спасает, это то что основная масса трудоспособных оттуда уехала. Вот и идут туда, там хоть платят по 15000.
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Олег Кравець,воїн ЗСУ,Герой.16.03.2015 р.при виконанні завдання в с.Піски підірвався на міні,лишився без ноги.Це його Надька назвала чмошникомhttps://youtu.be/FpO64vvMbsI
После уничтожения силами АТО разведгруппы 4 мотострелковой бригады террористов, сотни боевиков хотят уволиться, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 4112
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Краще "макітру",бо того що зветься головою в неї і так немає.Не розумію,як ще її не позбавили звання "Герой України".Воно його повнїстью дескредетує.
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Есть рецепт: собрались все и... ПТН - ПНХ... и по активней, по активней
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Очень на сказку смахивает
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у тебя ессь возможность проверить. Поедь сам туда...
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расскажи ка мне правду, ведь ты же оттуда, не так ли?
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скорое все твои друзья наркоманы от туда сбегут.
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Это неважно. Главное, чтобы у этой "сказки" был счастливый конец.
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ну что началась паника в редутах козломордых упырей?)
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Настоящая причина - анальный секс между этими двумя лександрами! Как следствие - порвали друг-другу жопы и умерли от интоксикации
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Увольняйтесь, не увольняйтесь, " трудовую книжку" наши ДРГ перед чик-чик по гландам у вас спрашивать не будут! Всех мразей найдут, кого раньше, кого поздже, когда уже и булки расслабит! Ждите..
А классно наши ребята работают, шо характерно- и " режим тишины" соблюли.. Вы- лучшие!
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Вали от сюда на лента сру. Здесь лишнехромосомным ватоцефалам не место.
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"мотострелковая бригада террористов"___________"ЦЕНЗОР"! ДЕЛАЮ ВТОРОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ЗА ДЕНЬ - У ТЕРРОРИСТОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ " МОТОСТРЕЛКОВЫХ БРИГАД"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ага, і флот (3 надувних човни), і авіація (аж 2 кукурузники).
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Эти "корпуса" держатся на помощи из РФ, нет у "днр/лнр" ничего своего. И не будет.
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ооооу, мы еще дождёмся на кацапском ТВ программ, где рыдающие мамаши и рвущие на своей дурной башке седые папаши будут рассказывать о своих сыновьях, погибших в "асфабадительной войне" и закопанных на Донбасе и просьбами разрешить вьехать - памянуть молодого полудурка, отправившегося устраивать войнушку в другую страну
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Минобороны России опровергло информацию о том, что Виктор Агеев, который, по данным СМИ, захвачен в плен под Луганском, был действующим солдатом российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС России, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», - отметили в ведомстве.
Минобороны не дает информации о местонахождении Агеева.
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Йоготутнема.

А хтось сумнівався, що відмовляться ?
Ці барани, коли їхали =убивать хАхлов=, Бабченка не читали. А як читали - то не повірили.
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А всё- таки 200 козьих рыл оказалось не такими уж дурными
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Волонтер показал видео, как силы АТО уничтожили передовую позицию боевиков на Светлодарской дуге

В сети опубликовали видео уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) передовой позиции террористов в зоне АТО в Луганской области.
Соответствующий ролик разместил на своей странице в Facebook Юрий Мысягин.
"Если вы скачаете видео на планшет или телевизор и увеличите его на экране, то вы увидите, как после прихода первого "гостинца" сепары в панике выбегают из опорника", - отметил он.
Волонтер уточнил, что были уничтожены позиции боевиков на Светлодарской дуге.
Кроме того, он привел цитаты из диалога с военными, которые рассказали, что террористы активно готовятся к ночи: разгружают оружие.

После уничтожения силами АТО разведгруппы 4 мотострелковой бригады террористов, сотни боевиков хотят уволиться, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 7621

Волонтер показал видео, как силы АТО уничтожили передовую позицию боевиков на Светлодарской дуге
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Старе відео але приємно нагадати.Не зрозуміло а до чого тут планшети.
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я знову ж, в 1480-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Подивлюся, коли Вам набридне щоразу 1-ку додавати.
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Правильные пацаны. Надо удовлетворять. Всем присвоить номер 200 и уволить на хер
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Лучшее увольнение кацапоидов ето в деревянных коробках домой... Гиви и Моторола уже больше как пол года соблюдают режим тишины...
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Уволиться? Нет... Доктор сказал в морг значит в морг
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Наши бодро докладывают, что тамошние вояки то обколотые, то пьяные стреляют друг в друга, то от страха разбегаются. На их ресурсах то же самое пишут зеркально о наших.
Вот такая она, гибридная война. И конца ей не видно.
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Пусть пишут заявления в ОК по собственноиму. Понять можно - когда нарезают ломтиками перочинным ножиком прямо в кевларовом куттере как вареную колбасу Ятрань" , кто ж это выдержит? Лучше уж в бийске от коллекторов бегать...
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Можно перевестись в Сирию - охранять нефтеносные районы, которые Путин недавно пожаловал своему повару Пригожину. Там добрые арабы просто отрежут башку - больно и некрасиво, но лучше оплачивается.) Короче, для дураков еще много опасной работы на этой планете, естественный отбор идет потихоньку.)))
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Ідуть якось файні хлопці по лісу, гриби збирають, аж бачать - старенький вуйко Микола прив'язав до смереки москаля і ріже його пилкою!
- йой , вуйку, що Ви робите? Чи ж вуйко не має сокири або ножа?
- та ні, хлопці, маю я сокиру, і ножа маю, та ще маю час і натхнення!!!!
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Не ГУР, а Комеди клаб. Не слухи постите, а Вороненкова лучше бы охраняли, да под машины свои смотрели.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосле уничтожения силами АТО разведгруппы 4 мотострелковой бригады террористов, сотни боевиков хотят уволиться, - ГУР Минобороны
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