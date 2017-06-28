Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП. ФОТО

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Всего на сайте: 164 писателя
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4 ч · Kirovohrad Oblast, Berezhinka ·
Ось що випало з карману "кордівців" під час вчорашнього побиття ветеранів війни. Не дивуюсь такому звірячому ставленню до хлопців.
Очевидці кажуть, що випало із заднього карману одного з нападників. Хоча можливо взяли для провокацій, щоб дискредитувати хлопців.
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До начала Майдана,каждый желающий мог,хоть фотографироваться,хоть мороженое жрать!
Я не говорю за то,что перекрыт вход,к фасаду дома с химерами.А он является памятником архитектуры,и принадлежит городу!
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Что за подонки! Своих отцов и матерей убить готовы за 10 тысяч гривен зряплаты.
Им мать и отец Пфорошенко с Авокяном.
ГДЕ ОНИ БЕРУТСЯ? Я бы своего сына убил за такое как Тарас Бульба.
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(Уверен что за 100 гривен).
99
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а потом уже мне проплаченность пришивать будешь
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2. 200 тысяч кто получил? (На заборах тоже пишут).
3. Кому это надо? (Назви партию или особу).
4. И главное! 200 тысяч это сейчас сколько в долларах?
Но там канечно судей, прокуроров и министров не увидишь, там все в офшорах.
Только дурак законопослушный может в наш банк деньги ложить. Как доказанно даже брехливыми декларациями. ВСЕ В НАЛИЧКЕ! Тещи , жены , кума брата жены свата!!
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а остальное...если для тебя 200000 не деньги-найми и себе протестанта занедорого
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просто все проплачено и делается по заказу ...и именно в день Конституции.вот вчера им вклады не нужны были-а сегодня срочно потребовались
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Україна під час війни - це коли російський олігарх Бабаков потрапляє в санкційний список США, а в Одесі - непогано собі володіє обленерго.
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http://24tv.ua/gontareva__instrument_poroshenka_timoshenko_prokomentuvala_vidstavku_golovi_nbu_n801558
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