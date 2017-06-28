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Теги: вклады (187) Киев (17510) Михайловский (11)
Тему создал: Ольга Скороход

Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП. ФОТО

В центре Киева под Администрацией президента произошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые проводят акцию протеста.

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Порошенко з Аваковим діють в кращих традиціях Януковича і Захарченко. Почали бити вкладників, а Поліщука ніхто не б'є, він як жирував при Януковичу, так продовжує і жирувати при Порошенко.
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Юрий Зубар

4 ч · Kirovohrad Oblast, Berezhinka ·

Ось що випало з карману "кордівців" під час вчорашнього побиття ветеранів війни. Не дивуюсь такому звірячому ставленню до хлопців.
Очевидці кажуть, що випало із заднього карману одного з нападників. Хоча можливо взяли для провокацій, щоб дискредитувати хлопців.Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП - Цензор.НЕТ 1398
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А визитка Яроша там не выпала? Этот Зубар не Киселёва ли подчинённый?
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История повторяется.Реинкарнация овоща в наихудшем варианте думает за мусорами отсидется.
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Ну правильно: один раз не туда всунул или не успел вытянуть - и мучайся теперь всю жизнь...
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Живы! Некоторые вон даже ДыНыРы, под чутким руководством МММ, сотворили...
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Не забудьте в пенсійні фонди покласти гроші, там надійніше....
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Так А.П,не охраняли даже при овоще.
До начала Майдана,каждый желающий мог,хоть фотографироваться,хоть мороженое жрать!
Я не говорю за то,что перекрыт вход,к фасаду дома с химерами.А он является памятником архитектуры,и принадлежит городу!
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А куда эти полицаи бежать будут? Эти дебилы хоть чуть-чуть соображают и помнят судьбу своих "папередников" с этих бройлеров "беркутов".
Что за подонки! Своих отцов и матерей убить готовы за 10 тысяч гривен зряплаты.
Им мать и отец Пфорошенко с Авокяном.
ГДЕ ОНИ БЕРУТСЯ? Я бы своего сына убил за такое как Тарас Бульба.
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Они потом будут бить москалей в Москве на их протестах.
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Разве что так. Если у дебилов руки с оппы поросли, то только так пусть зарабатывают.
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а зачем им бежать?от сотни проплаченных бомжей?или ты думаешь,что те у кого больше 200 000 зависло в банке сами к ап попрут?
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Гиг! Не зли меня. Если ты не проплаченный бомж, зачем за офшорного голосовал?
(Уверен что за 100 гривен).

99
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а по существу ответить можешь?кто мог собраться в день Коституции(!),у ап (!) с требованием выплатить вклады...когда при сумме менее 200000 выплата гарантирована?
а потом уже мне проплаченность пришивать будешь
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Давай по другому. 1. В рабочий день люди работают.
2. 200 тысяч кто получил? (На заборах тоже пишут).
3. Кому это надо? (Назви партию или особу).
4. И главное! 200 тысяч это сейчас сколько в долларах?
Но там канечно судей, прокуроров и министров не увидишь, там все в офшорах.
Только дурак законопослушный может в наш банк деньги ложить. Как доказанно даже брехливыми декларациями. ВСЕ В НАЛИЧКЕ! Тещи , жены , кума брата жены свата!!
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поэтому провокации нужно устраивать не в воскресенье или субботу-а в дни государственных праздников?в дополнение к убийствам наших военных и кибератаке на банки?
а остальное...если для тебя 200000 не деньги-найми и себе протестанта занедорого
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Гыга изучай историю Спердолят соевые Побегут и герои -- менты Так было всегда Когда Муссолини повесили Практически все мусора покинули Рим Покинут и Киев будь уверен
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Как Тарас Бульба: Чем тебя породил, тем тебя и убью!
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Винен в цьому в першу чергу Національний банк, який взагалі не виконує функції держави по захисту прав споживачів в банківській сфері, це стосується як вкладчиків, так і тих, хто беруть споживчі кредити, які банки обдурюють, користуючись безграмотністю населення. Поки Національний банк буде дупою стояти до споживачів - доти довіри до банківської сфери не буде в Україні.
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Глава Нацбанка это квота президента, по конституции. Именно Порошенко через свою ставленницу Гонтареву, обесценил гривну и обокрал вкладчиков.
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Гривну обвалив суперпатріот Клопомойський. На міжбанку ми бачили лиш наслідки його бурхливої діяльності. Вас не дивує, що девальвація змінилася на поступову ревальвацію, майже відразу після націоналізації Приватбанку?
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Лерка облигация свою "функцию" выполнила. Она на зраде говорила, что согласна даже на медаль и : Ох не захваливайте меня, а то я такая скромная!!
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Читать надо что подписываешь. А если ты не понимаешь суть договора - зачем тогда подписывать? На самом деле эти вкладчики отдали свои деньги непонятно каким левым фирмам, а не банку. А теперь хотят что бы им из бюджета их вернули. Т.е. вернули те люди, которые не такие жадные и глупые
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Все вы блин умные! Когда гол как сокол, то поиздеваться над людьми с средними достатками (заработаными) можно. А суки "удавы" почему-то от этого не пострадали!
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Всі все знали та розуміли. Я теж, свого часу хотів трохи грошенят туби покласти, мені теж запропонували такий договір і сказали, що договір цей спосіб мінімізувати оподаткування і завдяки цьому % будуть не 23, як тоді були у Приватбанку. а 28. Я не поклав, мені це здалося підозрілим. За угодою виходило, що це я сам комусь гроші позичив, а банк лиш посередник, який ні за що не відповідає.
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С таким же успехом эти митингующие могут поиграть в напёрстки на базаре, а потом идти митинговать с требованием вернуть им деньги.
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Порошенко себя окружил своими людьми - Луценко, Грицак, Аваков и хрен вы увидите покращення. Может пора Януковича звать обратно?
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а должен был?окружить хуйловскими людьми?так их и так навалом,без приглашения
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Так Порошенко входив в оточення Януковича, якщо Янукович пуйловська посіпака, то Порошенко посіпака пуйлоского посіпаки.
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порошенко там был ,когда еще про хама никто ничего толком не слышал...он уже был в гуще киевской политической жизни.а хама двинули бандюки пр приказу кремля в 1999 году.ты путаешься что раньше было-йайцо или курица
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Ні, Порошенко служив Януковичу в уряді Азарова, показав себе звичайним послужливим лайном.
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а ты откуда знаешь,кем он себя показал?сам у микилы в прислуге был шоле?
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Ні, на відміну від Порошенка я у Азарова в прислугах не був. Він був член уряду, а уряд Азарова працювала проти України і був ворогом для громадян України. А ти вважаєш, що члени уряду Азарова були патріотами України?
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так звідки ти знаєш.як він себе показав?є якісь обгрунтовані матеріали?бла бла слухати не маю бажання
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Тобі було поставлено питання, ти відповідати на нього будеш? Повторюю тобі ще раз, уряд Азарова був патріотом України чи ні? Або вони всі були ворогами і тільки одне, брехливе, кучеряве, боягузливе Офшорне лайно с мерзенною пикой, там було патріотом?
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так где ссылки на результаты деятельности пороха?и почему он не дременул в ростов,как все что вредили украине-предизент,глава правительства,глава сбу,министр обороны,министр мвд и прочая мелкая и средняя шушера ?а бла бла твое уже надоело
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Що тобі починає набридати? Ти на питання відповідати будеш? Тії відповідай на питання, чи був уряд Азарова злочинним, я тобі потім відповім, чому мерзенний, брехливий, кучерявий брехун Офшоренко, не втік в ростов.
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ну,то есть ссылок нет...один поток ненависти.
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Зрозуміло, на питання тобі відповісти нема що. Значит в мене потік ненависті до уряду Азарова, а ти його захисник і шанувальник, ось ти і спалився нарешті, ти як був ригом, так ригом і залишився. Ти не в змозі навіть назвати уряд Азарова злочинним. Ось так вас ригов потрібно на чисту воду виводити, я тобі тепер це питання весь час задавати буду, нехай всі бачать твоє нутро.
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вот только лапшу вешать не надо,к кому у тебя поток ненависти :D .вас,птиц бескрылых,по полету видать...после пинка.
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Я тебе ещй раз питаю, уряд Азарова злочинний чи ні? Де відповідь? Що ригоанальний вшанувальник, Янукович втік в ростов та передав тебе на забезпечення своєї посипаки Порошенко? Але страх перед твоїм господарем Януковичем у тебе такий, що ти досі боїшся уряд Азарова злочинним назвати.
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А меня не устраивает Юга Луценко, тянули его как только можно на генпрокурора, пофиг, что не юробразования нет. Кем он только не был Луценко и в каких только партиях не состоял. Жена Луценко представитель президента в Раде. Чего Наливайченко сняли с главы СБУ, а поставили Грицака? Что Наливайченко против Украины сделал? Сейчас замглавы СБУ журналисты поймали около дорогого дома и спросили это ваш дом? А он, я его просто посещаю. Вывод, они не должны быть людьми президента, они должны быть людьми Украины. Восхищаюсь Ли Куан Ю основателем Сингапура, который пересажал своих родственников и результат мы видим.
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ты бы поинтересовался у сингапурян,как им живется в экономическом чуде
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А ты только оттуда? Поинтересуйся лучше у жителей кндр.
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кндр -это корея...так что сравнивай лучше с южной кореей...а не с сингапуром.против ю.кореи я ничего не имею
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Порошенко = Янукович = украинофобское воровское дерьмо
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Дед, есть неточность. сАбаков точно не чел пэци. Пэця сАбакова временно терпит ради калолиции, но не переносит на дух
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а чо вкладчики к ап поперлись?где то кто то в мире видел,чтбы вклады не у банков требовали?кроме того, нацбанк независимый орган,и логичнее было бы у него и требовать...или название Банковая улица смущает?
просто все проплачено и делается по заказу ...и именно в день Конституции.вот вчера им вклады не нужны были-а сегодня срочно потребовались
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По первой части - у кого требовать и кто должен отвечать, можно спорить, я лично не согласен. А по второй части согласен на 100%. Слишком уж совпадает тайм фрейм и регулярность подобных "протестов" "обездоленных" с гос праздниками
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Нацбанк нєзавісімий орган... На чолі якого маріонетка вальцмана, яка обслуговує його бізнес-інтереси. Це фраза із розряду "Ґиґ незавісімий аналітік". Іди на Банкову, Ґиґ - стань на захист свого шикаладного божка
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я думаю ,в лигу сексуальных реформ было бы логичнее за вкладами обратиться .и в день гейпарада...но они тогда чего то ссыканули
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Та не вкладники це! Це групи проплачених бомжів та алкашів. Бачив я ці "акції" пару разів, якщо такі фрукти мали у банку вклади понад 200000, то Україна, мабуть найбагатша країна світу!
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Каждій день все больше протестов народ уже просто на взводе от такого беспредела а по СМИ только вирус и все такое больше нечего обсуждать сосут инфу что спустили сверху " реформаторі не слова о протестах та же диктатура в шоколадной обертке и с каждім днем все циничнее
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Вася, для того и зачищаются банки-аферисты, чтобы оставить меньше ловушек для дураков, на которых как известно не нужен нож.
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Нет ну так тоже нельзя, кто то как лох проигрался в лохотрон и требует чтобы ему деньги вернуло государство, за счёт всех граждан Украины. Нужно головой думать а не жопой когда видишь слишком высокие проценты не нужно туда свои деньги нести слишком рискованно.
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я не одобряю их избиения, можете закидать меня тапками но вкладчики сами виноваты, как можно принести деньги в банковскую установу, застройщикам, кредитным спилкам да мало ли кому не прощупав все, не взвесив, не оценив риски? ах для вас новость что все эти банки сами брали кредиты под низкий процент перепродавали под более высокие, учавствовали в мутных схемах еще и у вас брали под процент? эта такая видоизмененная пирамида, мне вас искренне жаль, вас кинули я понимаю, вы хотите теперь чтоб вам возместили из бюджета?
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В любой цивилизованной стране именно власть отвечает за то, чтобы в ее финансовой системе не было кидал и мошенников. А если эта ответственность соблюдается и реализована, то вкладчикам вовсе не обязательно становиться риск менагерами и оценивать риски.
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...тим часом рюкзаков як і завжди займається рейдерством втягнувши ще і нац.гвардійців у свою брудну справу...ВЕТЕРАНІВ АТО, ЯКІ ЗАХИЩАЛИ СЕЛЯН ВІД РЕЙДЕРІВ, ПОБИЛИ ПОЛІЦІЯ ТА НАЦГВАРДІЯ...
Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП - Цензор.НЕТ 2694
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Перед введением администрации (банкротством ) коммунальные предприятия Киева вывели свои деньги из банка Михайловского в другие банки, что и стало причиной обвала. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия)) Сегодня пострадали не только вкладчики,пресуют и должников, которые не знают кому платить по кредитам...Им звонит какая то компания Фагора и без каких либо документов требует платить им, так как они,типа выкупили кредитный портфель, но доказательств не дают, при этом в суд не подают, а угрожают коллекторами и обычными коллекторскими штучками
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Лохи побігли за великими відсотками - чому я повинен розплачуватись за їх авантюру? І акція ця, до свята, проплачена з за порєбріка???
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Мене багато чого засмучує... Але одне не виключає інше...
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Вы должны расплачиваться не за конкретную авантюру, которая является лишь следствием, а за первопричину - за то, что вы и вам подобные в один тур выбрали не проверив и не прощупав, а как лохи лишь поверили в пустые обещания
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Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП - Цензор.НЕТ 7458Сергій Стерненко‏ @sternenko 27 июн.
Україна під час війни - це коли російський олігарх Бабаков потрапляє в санкційний список США, а в Одесі - непогано собі володіє обленерго.

Столкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП - Цензор.НЕТ 8482
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Организаторов всяких пирамид, трастов, и прочих лохотронов наказывать никак нельзя. Просто, для них нужно учредить почётный знак "Заслуженный педагог Украины", и который обязать носить на видном месте.
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лохи не переведутся никогда .минталитет епт......
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Юлія Тимошенко вважає, що голову Національного банку України Валерію Гонтареву треба не просто звільнити, а відкрити проти неї кримінальне провадження.
http://24tv.ua/gontareva__instrument_poroshenka_timoshenko_prokomentuvala_vidstavku_golovi_nbu_n801558
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На мальдивах. Она там слегка задержалась....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтолкновение вкладчиков "Михайловского" с полицией произошло под АП. ФОТО
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