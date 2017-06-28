"Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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на мальдивы рванут - до осени не достанешь.... у нас же только война, ничего добру и денюшкам наворованным отпиздиционеров не грозит!....
где там Гадя?... улыбаетцо ли, не плачет ли?....
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кудись поділися. Доречі, недавно хтось ,з постійних на "цензорі", згадував про них , а мало того , ця людина робить добру справу --він їх шукає .
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**
Сегодня вам, не меньше и не больше,
Расскажут все про пряники и плеть.
Какой Майдан плохой, какой хороший
И как вам с удовольствием терпеть.
Расскажут, как убийцей восхищаться,
Как выбирать конфетку из дерьма
И клянчить в долг у всех организаций,
Ведь нищим - что свобода, что тюрьма.
И что вы, в самом деле, как бараны!
Вам сладкий Президент от Бога дан!
Да, кстати, он не ходит на Майданы.
А вы чего поперлись на Майдан?...
(полностью стихотворение Плохой Майдан )
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И да, журналистов Лайф Ньюса (с ПЗРК в багажнике) Турчинов отдал Кадырову просто так, просто так отдали при Пете армавирских спецназовцев (которые по данным Информнапалма воюют на Донбассе).
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Когда украинцы это поймут - Украина станет страной, а не гешефтом Петиной компании.
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А толстожопые хачики, шестерки России, должны стать изгоями на Кавказе.
Ибо заслужили!!!
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«Россия уже более пятнадцати лет вовлечена в процесс разрешения конфликта, - утверждает Булент Алириза из Центра стратегических и международных исследований, - и я считаю, что если бы Кремль действительно был заинтересован в окончании конфликта, то уже были бы достигнуты конкретные результаты. До сих пор Россия давала много обещаний, однако в реальности мало что было сделано». И тд
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В достойной стране рядом с ними стояли бы тысячи.
А Украина смирилась с игом воров-неУкраинцев.
Кстати, вчера нью-каратели из нацгвардии искалечили фронтовиков АТО под Кропивницким.
В достойной стране это стало бы началом конца власти.
А Украина молчит.
И вы думаете победить???
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Чому забуті ? Україна постійно на всіх майданчиках піднімає це питання. (І Трампу Пеця листи передавав, і з Макроном говорив - це з найостаннішого), Той же Климкін, делегація в ПАРЄ ...
Учасники визнають, що зверталися до різних міжнародних організацій. Якщо вже ми такі не здалі, чому не вдається їм ? (Показовий прийом Надьки - всі розуміють).
Наші озвучили цифру: більше 2-х тисяч морд затримали, там і москалі є, не тільки сепари. І що ? Ми готові. Чому ж рашка не обмінює, не витягує своїх людей ? (Недавно новина була, що їхні родичі якесь там об*єднання створили, жалілися, що нікому не потрібні, відсиджують строки в Україні). Самі знаєте: мордору на своїх наплювати.
То як міняти ?
Блокада ж вже була. І я не чула, щоб когось після неї звільнили і взагалі - розблокували цей процес.
Питання заручників стало заполітизованим і перейшло на найвищий рівень, вже міжнародний.
Це нам болить, а раші - вигідно тримати їх у себе і використовувати для політичного торгу.
Ми не забули ! І не забудемо ! Віримо і чекаємо, щоб всі наші бранці повернулися додому.
Сил родинам !
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Всі на рейдерів кинулися, захищати людей з Бережинки Кіровоградської обл. від банди в уніформі ????
Жодного можновладця, жити по-новому!!! Брехуни.
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А НАДЯ УЖЕ БЫ ПОМЕНЯЛА, ЕСЛИ БЫ ПРИКОРЫТНЫЕ ПОЛИТИКИ ЕЁ БЫ НЕ ЗАТУРКАЛИ ПОДЛЫМИ ИНТРИГАМИ
.
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Ваші сподівання марні: суть існування Лугандону - постійно загроза Україні з боку РФ через цю прокладку. Тому миру не буде за жодних обставин.
Але головне - цек нездійсненність Вашого "дайте ДНР и ЛНР независимость". Хто її може дати, не ризикуючи порушити українську Конституцію і опинитися на нарах? Під яким претекстом її "можна дати"?
Тому цю версію не можна розклядати навіть як евентуальну.
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Контрреволюція в кабінетах триває досі!
Але як покарання вони нам ще і війну програють!
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Объявляй территории оккупированными, вводи военное положение на них, полноценная блокада с требованием обменять всех на всех!
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