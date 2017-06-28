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 Форум Украины(608621)
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Материалы по теме:  Українські заручники в РФ
Теги: акція (445) заручник (449) полон (456) Олег Богачук (347) полонені (92)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В центре Киева на Майдане Независимости прошла акция родственников украинцев, которые стали заложниками оккупантов на Донбассе и пропавших без вести под названием "Забвение хуже измены".

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пусть им расскажут про "мирный план" и "нада падаждать"
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Прикольно видеть свой комментарий под чужим именем....
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молодцы! нельзя давать забыть - скоро "отпуск" в ВР...
на мальдивы рванут - до осени не достанешь.... у нас же только война, ничего добру и денюшкам наворованным отпиздиционеров не грозит!....
где там Гадя?... улыбаетцо ли, не плачет ли?....
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Может петицию надо, чтобы наших депутатов поменять на заложников?
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боюсь большинство не возьмут... а кого захотят взять - мы не отдадим...)
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как жалко всех. Вместо того чтоб перекрыть туда доступ всех ресурсов и вытребовать людей назад, сепаратистам платится пенсия и оплачиваются коммунальные счета. Нет слов
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Я что-то не пойму: им и безвиз, и минимальную зарплату, и обещаний х. тучу, а они лезут тут со своим..
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Гройсмани та Порошенки на такі акції не ходять, вони їх не цікавлять, свою мету прийти до влади вони домоглися, тепер бульдозер стоїть в гаражі і припадає пилом, а ці брехливі персонижі розповідають як вони піклуються про Україну.
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Барыгам главное не забыть кто им бабки должен. Небесная сотня уже 4 года ждет.
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Наивные! Только прессинг пороза,только масштабные акции протеста,только полная блокада лугандонцев может хоть чтр-то изменить!
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Как больно смотреть на эти фотографии....
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Ще забули 495 дітей сиріт , що незаконно вивезла "доктор" Ліза з окупованого Донбасу ..і які
кудись поділися. Доречі, недавно хтось ,з постійних на "цензорі", згадував про них , а мало того , ця людина робить добру справу --він їх шукає .
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...Зі старшеньких Хуйлостан уже ліпить вєрноподданних вбивць... Чим далі в безодню, тим більше йому потрібні вбивці...
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Ну вот, а говорили Майдан уже неактуален! Жизнь продолжается... правда не для всех(
**
Сегодня вам, не меньше и не больше,
Расскажут все про пряники и плеть.
Какой Майдан плохой, какой хороший
И как вам с удовольствием терпеть.
Расскажут, как убийцей восхищаться,
Как выбирать конфетку из дерьма
И клянчить в долг у всех организаций,
Ведь нищим - что свобода, что тюрьма.
И что вы, в самом деле, как бараны!
Вам сладкий Президент от Бога дан!
Да, кстати, он не ходит на Майданы.
А вы чего поперлись на Майдан?...
(полностью стихотворение Плохой Майдан )

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Яка "багатолюдна" акція!.............................. А чого вони хотіли конкретно???.
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Это Анрюша Смицький , редкая вещь украиноязычный пророссийский бот .
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А чому відразу проросійський???........................ Я насправді - за по справжньому вільну і незалежну Україну................. І якщо я ненавиджу та зневажаю певну категорію мешканців нинішньої України, так це ще не означає, що я - за Росію. Ти десь бачило - щоб я висловлювався за приєднання до Росії?!..........

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Мне порохоботы обычно рассказывают, как правильно и адекватно наша власть меняет пленных. Только вот отчего Старков,Александров и Ерофеев в России, а наши все в плену (окромя Савченки). Я же говорю, что обмен пленных - очень закрытая и стремная тема, и она совсем не в нашу пользу, тут Барыга очень плохой барыга.
И да, журналистов Лайф Ньюса (с ПЗРК в багажнике) Турчинов отдал Кадырову просто так, просто так отдали при Пете армавирских спецназовцев (которые по данным Информнапалма воюют на Донбассе).
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Для Пети Украина - это бизнес, а не страна.
Когда украинцы это поймут - Украина станет страной, а не гешефтом Петиной компании.
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Да все все понимают. Свергать Петю, что бы пришел Вася, Сеня и Саша?
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Вовремя Карабахской войны на одним из бакинских каналов (сейчас закрыт) вначале передачи о войне выставлялась большая фотография роты солдат с фронта.И через неделю на следующей передаче на фото ретушировали лица умерших из этой роты.Зрелище было жуткое,но нужное и правильное.Через несколько месяцев фото убрали-вся рота погибла в боях.ОдЭрБэйДжан=ИндоПэриджан только по официальн.данным потерял 40тыс.убитыми и 60тыс.раненными,тысячами пропавших безвести(точно не знают).И все это в войне против Советской армии,арбов(эр мэн?-ворованное слово) и массы африканских наемников.Кавказ не сдался.И в любой момент все страшно вспыхнет.Вечная память всем гражданам Украины и Азербайджана,пострадавшим в этих войнах.
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Азербайджан должен победить.
А толстожопые хачики, шестерки России, должны стать изгоями на Кавказе.
Ибо заслужили!!!
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За ними(арабами, а не эр мэн?-ворованное слово) стоит ВСЕ МИРОВОЕ МАССОНСТВО.Что,что еврей один раз в пустыне трахнул арабку,а потом ребенок возвратился опять к арабам своим.Но КАВКАЗ-ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим если наоборот ч.)=ОдЭр и БэйДжанУш -начало мира с Гринвичем(Ахыр Ян Уч-Конец Горящего кончика,т.е. Огонь разрывается на несколько частей) ИСТИННЫМ.Да и Индия Атропатена-Родина Атама(Ата янан=Отцв Горящего)Все вернется к началу Миров.
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Ты ничего не знаешь про конфликт в Карабахе. Это вечная война между Арменией и Азербайджаном. Турцию можно вставить сюда. При чем здесь Россия?
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Я ничего не знаю? Какая Эр Мэн?-перевод с азэри" Муж Я" Ману -их 14 у всех одэрские имена(7+7) Это цари Индии Атропатены(половины ОдЭрБэйДжана). Их переселяли после указа "о переселении евреев"1824г( но ришли очень сильно с арабами перемешанные),называют себя хаест .При чем здесь армения?А основная масса пришла после русско-турецкой войны 1877г.И по проекту сталинских евреев им поменяли имена на азэрские( ата-Отец,Баба-дед,Бала-Дите и т.д) с добавление одэрского слово "ЯН"-Гори.Ты о чем парень?
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Это вы ничего не знаете об этом конфликте. Россия там при всем. Google в помощь. А это так для примера.
«Россия уже более пятнадцати лет вовлечена в процесс разрешения конфликта, - утверждает Булент Алириза из Центра стратегических и международных исследований, - и я считаю, что если бы Кремль действительно был заинтересован в окончании конфликта, то уже были бы достигнуты конкретные результаты. До сих пор Россия давала много обещаний, однако в реальности мало что было сделано». И тд
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И еще тебе Перепись 1860г в Иреванском ханстве(Пэриджанском)-99% мусульмане.Сейча нету тама ниодного одэра благодаря мировому массонству,которая бореться против начала мира ИндоПэриджана Кавказского.Не учи фальшивую историю.Бахдад не там,Рим не там,р.Нил не там,р.Ефрат не там,Дамаск не в арабистане,Мемфис,Фивы(Баку),Спарта-все не там .Карту мира мы дадим однажды.
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Бедные люди.
В достойной стране рядом с ними стояли бы тысячи.
А Украина смирилась с игом воров-неУкраинцев.
Кстати, вчера нью-каратели из нацгвардии искалечили фронтовиков АТО под Кропивницким.
В достойной стране это стало бы началом конца власти.
А Украина молчит.
И вы думаете победить???
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Что вы истерите здесь, плакальщица? Вы хоть на карте Украину найдете? Лишь бы туману напустить. Победят они 100%. Спите спокойно.
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Жалко людей, они за страну боролись и попали в плен , а теперь остались брошенные в жопе. А Пете они по хрену, они для него дело сделали.Теперь нах никому не надо.Лучше набивать карманы и не париться. Да если бы хотели уже бы всех вытащили. Элементарно выкупили бы, так как эти пидросы с лугандона маму продадут за бабло дайте им бабла и заберите Наших парней.
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Пете президенту некогда заниматься проблемами народа . Ему бы успеть вместе с Бирюковым провести липовые тендеры в Армии дабы спереть мясо с военного полигона Десна . Там уже два раза были бунты . Да успеть спереть бабло через Насцалика с Ахметовым с комунальных тарифов . Весь в заботах сволочь .
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Да-а, какая насыщенная жизнь у нашего Вируса...
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А в вашей стране один президент работает? Все остальное правительство только смотрит на него?
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какая новоросия олень? твоя страна называется лугандония и то временно.
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Я, напевне, дисонуватиму.
Чому забуті ? Україна постійно на всіх майданчиках піднімає це питання. (І Трампу Пеця листи передавав, і з Макроном говорив - це з найостаннішого), Той же Климкін, делегація в ПАРЄ ...
Учасники визнають, що зверталися до різних міжнародних організацій. Якщо вже ми такі не здалі, чому не вдається їм ? (Показовий прийом Надьки - всі розуміють).
Наші озвучили цифру: більше 2-х тисяч морд затримали, там і москалі є, не тільки сепари. І що ? Ми готові. Чому ж рашка не обмінює, не витягує своїх людей ? (Недавно новина була, що їхні родичі якесь там об*єднання створили, жалілися, що нікому не потрібні, відсиджують строки в Україні). Самі знаєте: мордору на своїх наплювати.
То як міняти ?
Блокада ж вже була. І я не чула, щоб когось після неї звільнили і взагалі - розблокували цей процес.
Питання заручників стало заполітизованим і перейшло на найвищий рівень, вже міжнародний.
Це нам болить, а раші - вигідно тримати їх у себе і використовувати для політичного торгу.

Ми не забули ! І не забудемо ! Віримо і чекаємо, щоб всі наші бранці повернулися додому.
Сил родинам !
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А Деж нардепи, влада, РНБОУ та АПУ ????
Всі на рейдерів кинулися, захищати людей з Бережинки Кіровоградської обл. від банди в уніформі ????
Жодного можновладця, жити по-новому!!! Брехуни.
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Та "поміняла" вже...Дві сепарки вийшли їй на допомогу.
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Они пишут - прекращение военных действий и освобождение незаконно окупированных территорий. Странные требования. Такое впечатление что играют в казаки-разбойники. Тут либо одно либо другое. Хотите закончить боевые действия практически а не на словах - дайте ДНР и ЛНР независимость, пусть сами варятся в своем фашистско-росийском кодле, и все закончится будем жить без войны, а за забором будет кодло - никемнепризнанная Лугандония., второй вариант это война на многие годы - освободить окуппированные територии военным путем быстро не получится, поэтому быть ваши родичам в плену еще долгое время.
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"и все закончится будем жить без войны, а за забором будет кодло - никемнепризнанная Лугандония"

Ваші сподівання марні: суть існування Лугандону - постійно загроза Україні з боку РФ через цю прокладку. Тому миру не буде за жодних обставин.

Але головне - цек нездійсненність Вашого "дайте ДНР и ЛНР независимость". Хто її може дати, не ризикуючи порушити українську Конституцію і опинитися на нарах? Під яким претекстом її "можна дати"?
Тому цю версію не можна розклядати навіть як евентуальну.
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люди на майдані масово умирали для того щоб уже через 7 днів після перемоги теперішні бандити ПРи владі і далі їздили кортежами і грабували нас так як грабував зек!
Контрреволюція в кабінетах триває досі!
Але як покарання вони нам ще і війну програють!
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Нынешняя власть ничего не делает для освобождения наших пленных. Да она вообще не сильно то и старается воевать с партнерами. Безвиз для 15% граждан оказался приоритетней для Парашенко, чем защита Украины, потому что он будет у власти до тех пор, пока длится это дебильное АТО.
Объявляй территории оккупированными, вводи военное положение на них, полноценная блокада с требованием обменять всех на всех!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Забвение хуже измены": на Майдане прошла акция родственников заложников боевиков и украинцев пропавших без вести. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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