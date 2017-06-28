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Теги: ВР (2467) Верховний суд (97) Порошенко (3556) судова реформа (204)
Тему создал: Ольга Скороход

Рада должна принять процессуальные нормы для обеспечения работы нового Верховного суда, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Верховной Рады Украины принятия в ближайшее время процессуальных норм для обеспечения работы нового Верховного суда страны.

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В ближайшие недели и месяцы депутаты во главе с твоей Будкой Панамских Патриотов разъедутся по Мальдивам. Так шо с узурпацией судебной власти придется подождать до осени
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Невероятно, но Факт!‏ @best_fact 26 июн.

Идеально

Рада должна принять процессуальные нормы для обеспечения работы нового Верховного суда, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4102

так и с бабйулей...универсальный заменитель всего
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Гыга, не идеально. В перечне нет указаний что пригодно для козломордых, как эквивалент стеклопомоя
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ну,если градусов нет-козломордых не обманешь
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Да шо им градус? Им главное чтобы булькало, а так хоть гавно
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Ну если сливки для торта, то понятно откуда кудряхи торчат. П.С. гыга, а напомни-ка насколько ты старше бабы йули. А заодно расскажи - зачем вы ее лепите кругом ни к селу ни к городу - технология манипуляции, разработанная на ф-ке Карла маркса? Если не Брехун, то тикы Йуля?
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а зачем ты к теме отказа от депутнеприкосновенности панаму приплел и мальдивы?по теме надо-за или против...
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Ты читать великие мысли сонцесяйного не пробовал? Чы мне доверяешь его декламировать? "Старт работы наивысшего суда в системе судоустройства является нашим главным приоритетом на следующие недели и месяцы", - отметил Порошенко. С начала июля и до начала сентября (т.е. в следуюшие недели и месяцы Рада идет на т.н. каникулы, то есть разъезжается по Мальдивскими и Канарским округам. Не беда, если ты этого не знаешь, но вот если самый великий дипломат и управленец сучасности этого не знает и громогласно ставит задачи парламенту и фракции, которую скромно назвал в свою честь, то это признак или балабольства или невладения ситуацией. Вот тебе и причем Мальдивы. А теперь расскажи все же, зачем ты приплел сюда Йульку, да еще и со своим интимным крэмом?
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и чо теперь?если радауйдет на каникулы-нельзя свое видение перспектив развития государства в день конституции высказать? ты слишком придирчив по отношению ко всем,кроме хуйла и йуляхи
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гыга, я не понимаю как можно так пренебрежительно относится и к своей работе и к защищаемому божеству? Заведи себе цитатник-катехизис и записывай туда шоколадные мысли. Начинай. Я диктую из данной статьи Цензора "Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Верховной Рады Украины принятия в ближайшее время процессуальных норм для обеспечения работы нового Верховного суда". Подчеркни слова - в "ближайшее время" и "для обеспечения работы". А теперь еще раз цитата Великого Правдоруба когда же эта работа УЖЕ должна начаться по его великому мнению и наказу "Старт работы наивысшего суда в системе судоустройства является нашим главным приоритетом на следующие недели и месяцы", - отметил Порошенко". Подчеркни - в ближайшие недели и месяцы. Теперь возьми календарь и обведи в кружечок эти самые ближайшие недели и месяцы. А теперь ответь - сможет ли Рада обеспечить сие мудрое предначертание? Или это просто бред балабола, ставящего невыполнимые или другими словами дурацкие задания?
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и чо?я тоже ожидаю...и большинство Украине ожидает... .но это же не значит.что мы ВР задачи ставим...прекращай уже эти совковые кричалки ,мол трудовой народ ставит перед кпсс задачи
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Хиба я высказываю свои "совковые кричалки" или ставлю задачи Раде? Я всего лишь цитирую вплоть до запятых пана Незаменимого. Надеюсь, ты не его призывы к Верховной Раде называешь "совковыми кричалками"?
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О ДА там такой конкурс что ППЦ! осталось этим прошедшим конкурс еще власть дать и все мы просто умоемся новым правосудием которое творят судьи что сажали майдановцев и не могут расказать за какие шиши у них вилла в Италии... и т.д. и т.п.!! они насудят это точно!!
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Не терпится петрухе свой безпредел до конца довести.Цензор ,а где кстати новость как возле кропивницкого новомусора опять людей били и атовцев.Как говорится беркутня уже а тупую не прячется.
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Складывается такое впечатление, что пеця решил дистанцироваться от зрады во имя пары процентов своего худого рейтинга. Пеця, уверяю, на этот раз точно не прокатит, все уже научились понимать цену твоим словесам
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Проспался!
Вчера так хорошо было, пэтя бухой валялся после парыжу и никаких его высеров небыло
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А як передбачався розподіл влади? На сучасний погляд, це не зовсім той чіткий поділ, який існує сьогодні. Орлик виділив Генеральну раду, яка була своєрідним парламентом і займалася законодавчою діяльністю. Відокремлений був Генеральний скарбник, який працював незалежно від інших. По статтях також проходила також судова влада, виконавча, але на це не робився такий акцент. Більше уваги зверталося все ж на нагальні проблеми, як то розподіл гетьманських та державних коштів. Важливим є те, що гетьман мав повідомляти Генеральну старшину про свої дії, коли проводив якісь зовнішні дипломатичні контакти. Гетьман не міг робити щось за своїм власним бажанням, не рахуючись з козацькою спільнотою. До речі, було прописано, що кожен мав відповідати за свої слова та вчинки. Якщо гетьман зробив якийсь відступ, то його можна було звинуватити. Це була демократична форма правління, яка, втім, існувала й раніше. Чи були визначені межі території держави? Гетьман чітко визначив кордони держави. І він хотів повернути все те, що входило до складу Гетьманщини в найкращі її часи, до 50-х років ХVІІ століття. Столицею був визначений Київ. Гетьман завжди окремо його виділяв. Є навіть документи, де Орлик окремо доводить, що з самого початку Київ був державою української нації і він не може підпорядковуватись Москві.
У документі сказано, що український рід бере свій початок з давніх часів - від хозарів... В України має бути віра православна Константинопольського підпорядкування, а не Московського...
xи були прописані у конституції державні символи? Ні... Однак козаки, безумовно, надавали цим символам великого значення. Приміром, у Війська запорозького була печатка. Нею, власне, і закріплювалася конституція. На папір покладено рожевий віск, а на ньому відтиснута печатка Війська, а поруч з нею - власноручний підпис Пилипа Орлика. Щодо прапорів і гербів, тоді кожен гетьман мав свій родовий стяг. Це питання розглядалося вже пізніше, у середині ХVІІІ століття. У нас серед документів архіву є герб, розроблений Іваном Куляпкою. До нього вже додається опис, якого кольору та розміру має бути стяг й який вигляд має герб.
https://images.unian.net/photos/2010_12/1292990065.jpg
На жаль, протягом кількох століть її безцінний оригінал був безслідно втрачений, аж поки у 2008 році його не віднайшли працівники Центрального державного історичного архіву України. Подія належного розголосу не набула. Серед співробітників історичного архіву була Ольга Вовк
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Набрали в Верховный суд коррупционеров ну и что можно ожидать от такого суда?! Общественный Совет выступил против ряда судей т.к. у них неверные декларации (и с чего бы это?), но квалификационная судейская коллегия всего равно их поддержала.
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Света, вы же женщина! Почему бы не сказать, к примеру, вагиномяч?
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Еще несколько судебных законов примет под себя и суды станут на 120% карманные. Падаль соевая, сдохни уже, дай наконец людям пожить по-человечески и по-новому.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРада должна принять процессуальные нормы для обеспечения работы нового Верховного суда, - Порошенко
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