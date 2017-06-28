Рада должна принять процессуальные нормы для обеспечения работы нового Верховного суда, - Порошенко

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так и с бабйулей...универсальный заменитель всего
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Вчера так хорошо было, пэтя бухой валялся после парыжу и никаких его высеров небыло
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У документі сказано, що український рід бере свій початок з давніх часів - від хозарів... В України має бути віра православна Константинопольського підпорядкування, а не Московського...
xи були прописані у конституції державні символи? Ні... Однак козаки, безумовно, надавали цим символам великого значення. Приміром, у Війська запорозького була печатка. Нею, власне, і закріплювалася конституція. На папір покладено рожевий віск, а на ньому відтиснута печатка Війська, а поруч з нею - власноручний підпис Пилипа Орлика. Щодо прапорів і гербів, тоді кожен гетьман мав свій родовий стяг. Це питання розглядалося вже пізніше, у середині ХVІІІ століття. У нас серед документів архіву є герб, розроблений Іваном Куляпкою. До нього вже додається опис, якого кольору та розміру має бути стяг й який вигляд має герб.
https://images.unian.net/photos/2010_12/1292990065.jpg
На жаль, протягом кількох століть її безцінний оригінал був безслідно втрачений, аж поки у 2008 році його не віднайшли працівники Центрального державного історичного архіву України. Подія належного розголосу не набула. Серед співробітників історичного архіву була Ольга Вовк
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