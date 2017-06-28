EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608621)
  10  0
Тему создал:

Крысиное «сотрясение мозга» от Александры Кужель на феерической встрече партийных боссов ВО «Батькивщины» на Днепропетровщине

Заглядывая через призму телевизионного эфира или новостного потока прессы на некоторых представителей Верховной Рады Украины, складывается довольно неоднозначная картина того, как эти «некоторые» личности попали в этот государственный орган, где от процессов и принятых решений зависит дальнейшая жизнь миллионов жителей Украины, еще и в такое непростое время для государства. С электоратом так называемой «оппозиции», которые в лице «Оппозиционно-сепаратистского блока» являются представителями «русского мира» все ясно и предельно понятно. Зерно этого «русского мира», как и его ярые представители, последовательно и бесповоротно, изо дня в день, впадают в стадию глубокой предсмертной рецессии, напоминая уже запущенный процесс утилизации очередной партии Львовского мусорного шлака. А вот с представителями «крысиной партии» с патриотическим псевдонимом «Батькивщина» все потихоньку идет к процессу не просто утилизации из олимпа общественно-политической жизни, а фактически к самоликвидации. Ее лидер Юлия Тимошенко и партийные боссы на местах просто не видели себя со стороны, зато их очень хорошо видят и слушают обычные граждане.
В погоне за падающим рейтингом политической конторы
ВО «Батькивщина», инвалид Тимошенко, представшая перед народом на Майдане в облике замученной старушки на каблуках и в каталке, прекрасно понимает, что народ уже ей не верит и не поверит. Делать ставку на местных партийных отпрысков богатых папиков, вариант изначально обречен на провал и последние события с участием таких персонажей тому живой пример. Поэтому на спасение уже почти потонувшего партийного корабля был брошен народный депутат с вечным «сотрясением мозга» Александра Кужель, которая отправилась на свою малую родину в Днепропетровскую область (Павлоградский, Петропавловский, Новомосковский и Петриковский район). Собрав в родных краях представителей районных ячеек партии и их председателей Петренко, Солох, Коваленко и прочих предателей, не забыв в очередной раз согнать бедных сельских жителей, пела песни с речитативом под стать Юлии Владимировны про землю, газ и все про нас. Вот только забыв упомянуть о том, кто ж заключил кабальный газовый контракт, за который мы с Вами будем еще долго расплачиваться. Рассказывать сказки про стоимость газа в размере 50 зелено-бакинских для населения, следует оставить для свиданий с Тимошенко в местах не столь отдалённых, в котором она может оказаться со дня на день. Что же касается темы «земельного популизма» от партии «Батькивщина» и ее лидера, рассказал еще пол года назад «радикальный» Олег Ляшко, предоставив доказательства того, как наша «леди-мадам» Тимошенко закладывала нашу с Вами землю «под шумок» взамен на миллиардные кредиты, будучи премьером.
Кстати, на феерической встрече Павлоградских партийных боссов «Батькивщины» Кужель не забыла рассказать про фирменный «салат», смешав в нем Ахметова и одиозную личность Олега Валериевича Ляшка. Оказывается, Ринат Леонидович вкладывает свой капитал в создания креатуры Ляшка как «технического кандидата» на следующие президентские выборы. Однако главной сенсацией даже для бывалых политиков стала новость, что провластное окружение и олигархический клан Ахметова теперь одна команда и одно целое. Также, Кужель пофантазировала, что депутаты от партии красно-белых «крыс» на выборах депутатов объединённых территориальных громад набирают около 60% голосов избирателей.
Посылая Александру Кужель в партийную командировку, «земельно-газовой леди» Тимошенко следовало отправить сначала ее на лечение. Последствия скандального инцидента с господином Тетеруком и полученным сотрясением мозга Кужель, очень сильно отразилось на пожилой женщине, и так с не очень устойчивой психикой и пропитым голосом. Краткая биография этой политической персоны говорит сама за себя – «крыса». Была в команде Ющенко, затем прибилась к Партии Регионов и возглавила «политическую войну» против Тимошенко, и вдруг став ее любимой соратницей, повторяя за ней все в один голос. Такой жизненный поворот заслуживает лишь презрения.
Феерической концовкой своей предвыборной поездки в Днепропетровскую область «крыса» Кужель решила устроить пир в кафетерии имени «П.Калнышевского», где по поручению и личному доверию лидера партии гонец из Киева принимала подношения за новые партийные назначения в регионе.
Учиться надо не только на своих ошибках, но и не повторять чужих. История с Мгером Куюмчаном и Владимиром Хоришко, и роль в ней Антонины Ульяхиной очень четко показывает последствия таких крысиных сходняков, пример которой устроила Кужель. Нужно четко понимать, скопление крыс – это основа хитрости, вредительства и предательства. Когда корабль тонет, то эти существа мгновенно разбегаются, искать себе другой приют и иной кораблик для добычи. Своих они же предают или съедают, у них такой обычай.
Также, показательным в этом плане результатом стало очередное сборище с участием Кужель в с. Пещанка Новомосковского района, где она получила от селян «от ворот поворот», успев лишь промямлить о моратории на продажу земли и в стиле «аля Тимошенко» умело отмахивалась от накопившихся проблем жителей села. После такого душевного приема «крыса» ретировалась в срочном порядке, ибо еще немного и не выдержала бы психика крестьян от такой «агитации».

 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФорум УкраиныКрысиное «сотрясение мозга» от Александры Кужель на феерической встрече партийных боссов ВО «Батькивщины» на Днепропетровщине
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Toshno Newapkokrad, Великая Исландия, Nickol Nickols, deaddreams, Røbin Hood, Гыг с Вами, Омар Эситашвили 96ae8a8e, 4Liberty UA, Сантьяго, Николай Николаевич b96f438b, Franz Maser, Ігор Воронюк, Константин 1041a131, sunuyiwipmailtempinfo, Freken, Garsia UA, marina marinina, Андрей Лавриненко, Vyacheslav Sensor, Natalia Mangion, Igor L, Григорий Барковский 5bc4f112, Andrey Bolcman, alks, Cocos. ua, Влад Листвич, Nov, Кирилл Лещенко, Sergey Pupkin, Oleg Jdan, Deryban, Alexandr Slavich, Urs, Cтарий Кінь, Лео Кот, BaktriyaKavkaz Kavkaz, 3-М-22, LUSi, Номарен, J5X5 name, Juli Schubs, малыш Бакинский, Александр 087, КузьмичUA, свободный человек b4fbfe90, не скажу, HappyLand, Олег Сорокин, Igor Kononenko
 Всего на сайте: 167 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти