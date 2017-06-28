Крысиное «сотрясение мозга» от Александры Кужель на феерической встрече партийных боссов ВО «Батькивщины» на Днепропетровщине

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Заглядывая через призму телевизионного эфира или новостного потока прессы на некоторых представителей Верховной Рады Украины, складывается довольно неоднозначная картина того, как эти «некоторые» личности попали в этот государственный орган, где от процессов и принятых решений зависит дальнейшая жизнь миллионов жителей Украины, еще и в такое непростое время для государства. С электоратом так называемой «оппозиции», которые в лице «Оппозиционно-сепаратистского блока» являются представителями «русского мира» все ясно и предельно понятно. Зерно этого «русского мира», как и его ярые представители, последовательно и бесповоротно, изо дня в день, впадают в стадию глубокой предсмертной рецессии, напоминая уже запущенный процесс утилизации очередной партии Львовского мусорного шлака. А вот с представителями «крысиной партии» с патриотическим псевдонимом «Батькивщина» все потихоньку идет к процессу не просто утилизации из олимпа общественно-политической жизни, а фактически к самоликвидации. Ее лидер Юлия Тимошенко и партийные боссы на местах просто не видели себя со стороны, зато их очень хорошо видят и слушают обычные граждане.
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