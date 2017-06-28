Кибератака на корпоративные и государственные сети остановлена, - Кабмин

Seva Bbc
, Nickol Nickols
, Гыг с Вами
, Toshno Newapkokrad
, баламут
, Casada
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Tata Parasolka
, Vladimir Putny
, Røbin Hood
, Константин 1041a131
, vad
, Великая Исландия
, КузьмичUA
, Сергей Иванофф
, Сантьяго
, віктор федорович 31ee1569
, Костянтин Болтівець
, Vyacheslav Sensor
, homster
, Nov
, deaddreams
, Igor L
, Mykola Bratiichuk
, Влад Листвич
, 4Liberty UA
, Павло Бабченко
, Cтарий Кінь
, Vedana
, Александр Славный aed44137
, zwjagel
, alexandr shamov
, Андрей Дидовик
, sunuyiwipmailtempinfo
, Андрей Лавриненко
, Alexandr Slavich
, zexejuhota bigprofessorso
, Сергій Орлик
, Ігор Воронюк
, on lenni
, Garsia UA
, Омар Эситашвили 96ae8a8e
, alks
, Franz Maser
, marina marinina
, Николай Николаевич b96f438b
, Александр Шиль
, Салах ад-Дин
, Александр Горко
, Олег Сорокин
, Freken
, Andrey Bolcman
, IgorYakovlevich
, Cocos. ua
, Хавронников Степан
, Иванков
, Natalia Mangion
, Кирилл Лещенко
, Варлонец
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, Сергей Кибкало 848d748e
, Kirillos Kudelinos
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Лео Кот
, RussianChuckcha
, Supple Vine
, Анатолик
, Лилия Стацкая
, свободный человек b4fbfe90
, малыш Бакинский
, буков
, Deryban
, Urs
, Igor Kononenko
, J5X5 name
, 3-М-22
, LUSi
, Alex Ananiev
, Juli Schubs
, Александр Поворознюк
, Sergey Pupkin
, Александр 087
, Oleg Jdan
, не скажу
, Сергей Гнатенко
, myroslav makar
, HappyLand
, Номарен
, Старий Дiдусь 59444d11
, Влад Ол
, Оlena L
, Илья Гуцуляк
, avengers
, Демотиватор
, Япона Мать
, Олег Мандрівник
, --Григорій--
, Николай Петров 7787c450
, 5 копійок
, Pavlo Dudra
, ЯЗНАЮ
, Иван Петрович Сидоров
, кеша рун
, Alexx Lexton
, Михаил Жупанин
, ZMW
, Vladislav R 85fbc9a9
, Арсен Ратушко
, ndruh
, Ольга Леон
, Юра Амурский
, сидней
, Олег Муляр c32e891b
, Small Jerboa
, Baden
, Аметист
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, vivv555777
Toshno Newapkokrad, Великая Исландия, Nickol Nickols, deaddreams, Røbin Hood, Гыг с Вами, Омар Эситашвили 96ae8a8e, 4Liberty UA, Сантьяго, Николай Николаевич b96f438b, Franz Maser, Ігор Воронюк, Константин 1041a131, sunuyiwipmailtempinfo, Freken, Garsia UA, marina marinina, Андрей Лавриненко, Vyacheslav Sensor, Natalia Mangion, Igor L, Григорий Барковский 5bc4f112, Andrey Bolcman, alks, Cocos. ua, Влад Листвич, Nov, Кирилл Лещенко, Sergey Pupkin, Oleg Jdan, Deryban, Alexandr Slavich, Urs, Cтарий Кінь, Лео Кот, BaktriyaKavkaz Kavkaz, 3-М-22, LUSi, Номарен, J5X5 name, Juli Schubs, малыш Бакинский, Александр 087, КузьмичUA, свободный человек b4fbfe90, не скажу, HappyLand, Олег Сорокин, Igor Kononenko
Всего на сайте: 167 писателей
Примерно такая же реакция должна быть и у нас. Пускай не совсем симметричная, но обратка должна прилетать безусловно. Например, известно, что в Донецк время от времени приезжает некто Сурков или подобные ему деятели. Убийство нашего полковника должно стоить как минимум жизни подобного эмиссара, и его свиты.
Наверняка мы знаем о том, где окопались руководители сил ГРУ и ФСБ на Донбассе. Это значит, что между подрывом машины нашего военного и прилета «Вербы», «Точки» или «Грома» в этот гадюшник, должно пройти всего пара часов, чтобы всем было понятно, за что эти трупы так обгорели.
Подчеркиваю, здесь речь не идет о простой мести, хотя и это - годный аргумент, но касается изложенного выше принциапа. Оставлять без ответа насилие федераста - нельзя. Он это воспринимает как поощрение и будет усиливать давление в направлении, где не ощущает сопротивления. Далеко холить за примерами - нет смысла. Захват Крыма без боя, поощрила оккупанта на дальнейшие захваты и остановил его только адекватный ответ. Иначе - не работает. Посему - да здравствует быстрый и жесткий ответ!///http://defence-line.org/2017/06/effekt-beznakazannosti-chast-2/#more-15262
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на день Конституції ))
Ответить
Ответить
100% БУДЕ, незалежних умільців цього діла пре-достатньо
а от на державному рівні буде наступне:
- напишуть кучу паперів типу на якісь організаційні міроприємства :D
- виділять на це державні кошти
- роздадуть ці кошти ІТ-держсекторам (там ці кошти керівники ІТ розпишуть між собою та своїми підлабузно титулованими лєпшими типу спецами) Корупція чистої води
- ті специ накатають ще папери і пропишуть виконати міроприємства для простих програмерів які працюють за копійки (бо вони ж не титуловані і не підлабузники)
- ну і прості програмери накатають якісь затички (Бо як платять так і виконується робота)
І на цьому ІМІТАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЗ ІТ сектору ВІДБУДЕТЬСЯ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мусорный вирус петя отступил
Ответить
Ответить
Virus Petya
Підпис
Ответить
Ответить
Треба бути абсолютно хворим, щоб вірити в цю маячню.
Ответить
в будущем возможно ему даже памятник поставим...известного якутского мастера из материала органического происхождения
Ответить
Ответить
А вы знаете, что чечены до сих пор вырезают рашен вояк за войну в Чечне? И что рашнвоины боятся признаваться, что воевали там?
Так вот. Нужно чтоб эти твари ссались только от мысли, что кто-то узнает, что они воевали в Украине! Нужно чтобы наши спецы, по примеру Чеченцев находили и вырезали эту падаль везде, и у нас, и в росии, и в мире???
Ответить
Ответить
що якби проти 1с зробили касапи те,що проти не дуже розповсюдженого Медока !?
Ответить
Несколько лет назад (еще до майдана) я читал комментарий, где человек рассказывает, что он вошел на сайт одной из московских газет, которая была очень важная при СССР. Там он скоментировал, что на подобных сайтах украинцам не следует комментировать, так как здесь задействованы ФСБшники. На следующий день его компьютер сам пошел на перезагрузку и недогрузившись вышло окно, где требовались деньги за то, что он как будто распространяет порнографию. Это конечно не совпадение во времени. Конечно решили его "проучить".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А обновления и патчи в ОС - тоже не?
Может не вокруг дебилы а ты один?
Ответить
Ответить
Ответить
вирус пеця ---я ржу второй день
======
Когда тебе дали тыквой по репе вместо овса,ты теперь стал ржать каждый день
Ответить
Ответить
Кроме того с чинуш кто-то собирается спрашивать возмещение ущерба ?
Во всех развитых странах гос. учреждения используют Linux.
Очевидно, что кто-то где-то получил петрова откаты на закупках лицензий этого говна MS Windows.
Ответить
20 полигонов львовской области круглосуточно принимают мусор со Львова. мусорный вирус Петя обломался
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В момент атаки Petya ищет файл C:\Windows\perfc.
Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.
Чтобы создать такой файл для защиты от Petya (вируса Петя) можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения.
Источник - Инфорезист: https://inforesist.org/symantec-nashel-sposob-zashhityi-ot-virusa-vyimogatelya/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить