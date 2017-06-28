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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: Кабмин (10369) киберпреступление (307) кибербезопасность (152)
Тему создал: Ольга Скороход

Кибератака на корпоративные и государственные сети остановлена, - Кабмин

Масштабная кибератака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла вчера, 27 июня, остановлена. Ситуация находится под контролем специалистов по кибербезопасности.

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///Моссад находит тех, кто сделал больно и делает им последнее замечание. Те, кто готовит теракты на земле обетованной, начинают нервно вглядываться в небо, не летит ли к ним привет от ЦАХАЛ или МОССАД, а когда прилетает - уже некогда думать о том, от кого он был, да и нечем уже думать.
Примерно такая же реакция должна быть и у нас. Пускай не совсем симметричная, но обратка должна прилетать безусловно. Например, известно, что в Донецк время от времени приезжает некто Сурков или подобные ему деятели. Убийство нашего полковника должно стоить как минимум жизни подобного эмиссара, и его свиты.
Наверняка мы знаем о том, где окопались руководители сил ГРУ и ФСБ на Донбассе. Это значит, что между подрывом машины нашего военного и прилета «Вербы», «Точки» или «Грома» в этот гадюшник, должно пройти всего пара часов, чтобы всем было понятно, за что эти трупы так обгорели.
Подчеркиваю, здесь речь не идет о простой мести, хотя и это - годный аргумент, но касается изложенного выше принциапа. Оставлять без ответа насилие федераста - нельзя. Он это воспринимает как поощрение и будет усиливать давление в направлении, где не ощущает сопротивления. Далеко холить за примерами - нет смысла. Захват Крыма без боя, поощрила оккупанта на дальнейшие захваты и остановил его только адекватный ответ. Иначе - не работает. Посему - да здравствует быстрый и жесткий ответ!///http://defence-line.org/2017/06/effekt-beznakazannosti-chast-2/#more-15262
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Поки не будуть відокремлені комп'ютери, на яких переглядають всю вхідну електронну пошту, від основної корпоративної мережі, поки не будуть створені окремі відділи електронного листування, які переглядають всю вхідну електронну пошту на цих відокремлених комп'ютерах, говорити про усунення небезпеки неможливо! Ми маємо адміністративно змусити великі банки та корпорації, державні установи та підприємства - відокремити отримання електронної пошти від основної комп'ютерної мережі установ та підприємств! Кабмін, як головний органи виконавчої влади, має прийняти рішення щодо розробки і затвердження регламентів обробки вхідної електронної пошти в державних установах, банках, енергетичних компаніях, підприємствах транспорту та зв'язку! На жаль в уряді немає кому займатись цими проблемами, бо в уряді працюють ідіоти! Це вже не перший випадок масового розповсюдження поштових вирусів, але уряд досі не прийняв жодних рішень, щоб покращити ситуацію.
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Объясли куркам за компами ,что не надо всякую херню открывать и где попало кликать?
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Хороший админ должен предусматривать, что самый опасный вирус сидит перед монитором и присекать попытки его распространения в локальной сети.
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не.. просто все что моголо заблочиться - заблочилось
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Компьютеры кончились, остальные повыключали, выходной ведь
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Сьогодні Вірус Петрик взяв в Україні вихідний.
на день Конституції ))
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Дураки не чешутся. Один раз уже наказали, теперь вот повтор, затем будет еще.
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///
100% БУДЕ, незалежних умільців цього діла пре-достатньо

а от на державному рівні буде наступне:
- напишуть кучу паперів типу на якісь організаційні міроприємства :D

- виділять на це державні кошти
- роздадуть ці кошти ІТ-держсекторам (там ці кошти керівники ІТ розпишуть між собою та своїми підлабузно титулованими лєпшими типу спецами) Корупція чистої води

- ті специ накатають ще папери і пропишуть виконати міроприємства для простих програмерів які працюють за копійки (бо вони ж не титуловані і не підлабузники)
- ну і прості програмери накатають якісь затички (Бо як платять так і виконується робота)

І на цьому ІМІТАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЗ ІТ сектору ВІДБУДЕТЬСЯ
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как бы там не было но вчера сбу отрегировало адекватно,оперативно распространив четкую и понятную инструкцию
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А korrespondent.net всё ещё лежит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))
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20 полигонов львовской области круглосуточно принимают мусор со Львова.
мусорный вирус петя отступил
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У Львівській області. Захопленій бандерівцями. Так сильно захопленій... Сміттярки не приймають сміття зі Львова (який відвідують мільйон туристів щороку і залишають тут до ПІВМІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ У РІК!). Бо нібито прислухаються до нібито наказів (нібито злочинних!) з Києва. Не приймають сміття цілий РІК!
Треба бути абсолютно хворим, щоб вірити в цю маячню.
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ваще,конечно,хуйло лучший тренер новой украины.все время указывает на слабые стороны и стимулирует совершенствование. и мы меняемся,становимся сильнее...
в будущем возможно ему даже памятник поставим...известного якутского мастера из материала органического происхождения
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А никакой атаки и не было. Были и остаются просто йопнутые, помешанные на соцсетях, но не умеющие пользоваться интернетом юзеры. Вирусы были и будут, но эта беда - не из-за вируса, а из-за офисных дебилов.
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А не слишком ли вольготно чувствуют себя эти вояки и их семьи у себя дома?
А вы знаете, что чечены до сих пор вырезают рашен вояк за войну в Чечне? И что рашнвоины боятся признаваться, что воевали там?
Так вот. Нужно чтоб эти твари ссались только от мысли, что кто-то узнает, что они воевали в Украине! Нужно чтобы наши спецы, по примеру Чеченцев находили и вырезали эту падаль везде, и у нас, и в росии, и в мире???
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На примере того, что вирус был задействован перед нашим днем конституции и на основании многого другого, всем должно быть ясно, что разработкой этого вируса управляли в кремле. Управляют и запусками. Вспышки этого вируса весной это были испытания. Никакая это не КНДР. Это организованная москвой кибервойна против Украины и против мира. Полагаю, что над разработкой и испытаниями вирусов в интернете москва ведет "работу" много лет. Многие атаки на компьютеры типа надуманного "вы занимаетесь распространением порнографии поэтому платите деньги для снятия вашего блокирования" это был процесс испытаний тех московских "разработок". В разработках участвовала и Лаборатория Касперского и все было под управлением кремля. Московия абсолютное зло, Путен - мальчиш плохиш и сатана в облике человека.
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тепер "зрадо*оби" зрозуміли, Що санкції проти 1с -ВЧАСНІ !! !?

що якби проти 1с зробили касапи те,що проти не дуже розповсюдженого Медока !?
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Не исключаю, на следующих этапах, запуски вируса на ай пи номера домашних компьютеров, откуда идут комментарии, которые не нравятся московитам.Полагаю, московиты давно собирают данные. Следует резервировать важные данные всем. Я уверен, что такие действия у них уже отработаны.
Несколько лет назад (еще до майдана) я читал комментарий, где человек рассказывает, что он вошел на сайт одной из московских газет, которая была очень важная при СССР. Там он скоментировал, что на подобных сайтах украинцам не следует комментировать, так как здесь задействованы ФСБшники. На следующий день его компьютер сам пошел на перезагрузку и недогрузившись вышло окно, где требовались деньги за то, что он как будто распространяет порнографию. Это конечно не совпадение во времени. Конечно решили его "проучить".
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вирус пеця ---я ржу второй день
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Что ты х..ю порешь? Бухгалтерский комп, а через него по сети, заразился от обновления МЕДок. Обновление для бухгалтера обязательное. Дебилы есть, только не надо на пользователей сваливать, если ты не дебил
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Так а антивирус не?
А обновления и патчи в ОС - тоже не?

Может не вокруг дебилы а ты один?
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Как это остановлена? Так если вы могли ее остановить, то какого черта не остановили и почему вирус распространился по всему миру. Или глагол остановлена и прекратилась - одно и то же?
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Ура! Атака на кабмин захлебнулась. Вирус сдох от голода. Вирус Петя А заключен в колбу.
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UA vetalman pather
вирус пеця ---я ржу второй день
======
Когда тебе дали тыквой по репе вместо овса,ты теперь стал ржать каждый день
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Резервировать данные - надо, без сомнения. Но ведь что дальше, если не платить (да и не факт что после проплаты все будет ок). Дальше надо видимо переформатировать все диски, заново ставить прграммы и т.д. и т.п. А ежели этих компов десятки и более? На кой ляд мы платим д.вебу и прочим, содержим киберполицию, СБУ, разведку?Если там сидят дубы, так надо менять, и срочно. Урон материальный огромен. Так може заранее платить по хорошему умным?
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Зная эффективного менеджера Петю по делам его, напрашивается вывод, что эта мразь продала интересы страны путлеру.

Кроме того с чинуш кто-то собирается спрашивать возмещение ущерба ?
Во всех развитых странах гос. учреждения используют Linux.

Очевидно, что кто-то где-то получил петрова откаты на закупках лицензий этого говна MS Windows.
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Кибератака на корпоративные и государственные сети остановлена, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2350UKROPw777‏ @7w7w7w 44 мин.44 минуты назад
20 полигонов львовской области круглосуточно принимают мусор со Львова. мусорный вирус Петя обломался
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А чем вы ее остановили - останавливовалом? У меня легла сеть в полторы сотни компьютеров, слава Богу, что оборудование управляется другой изолированной сетью. А у людей стал мясокомбинат где более 800 компьютеров и все производство управляется только одной сетью. И что - кто то поможет его запустить? Как надоели эти дилетанты и дебилы от власти. Аби пропіаритись.
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Если ты не дебил и не дилетант , так установи антивирус и будет тебе счастье!

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Уважаеый, антивирус не защищает от вирусов, а с личного опыта могу сказать что по непонятной причине как раз к защищенным компьютерам как то все липнет лучше
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Специалисты компании Symantec опубликовали рекомендации по защите компьютера от заражения вирусом-вымогателем Petya (Вирус Петя), который 27 июня атаковал компании по всему миру. Для этого надо сделать вид, что компьютер уже заражен.

В момент атаки Petya ищет файл C:\Windows\perfc.
Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.

Чтобы создать такой файл для защиты от Petya (вируса Петя) можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения.

Источник - Инфорезист: https://inforesist.org/symantec-nashel-sposob-zashhityi-ot-virusa-vyimogatelya/
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Из этой акаки нужно сделать правильные выводы и быть во всеоружии.Все должны знать где искать ПЕТЮ.
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Атака остановлена, все компы сдохли. Распространятся дальше-некуда
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сцуко, вчера рейс на Борисполь на 4 часа задержали из-за этой вирусни
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радуйся что не произошло заражение бортового компьютера в полете, или компьютеров диспетчерской аэродрома при заходе на посадку
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Умники, помогите теперь европейцам и америкосам, а то они бедняги несут миллиардные убытки и пока не в силах остановить вирус, или даже найти его источник.
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Остановил небось сам Гройсман. При помощи бухгалтерских счёт.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКибератака на корпоративные и государственные сети остановлена, - Кабмин
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