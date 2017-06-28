Депутаты должны раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины, - Порошенко ожидает отмены депутатской неприкосновенности

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а вот ваше хуйло самоназначит себя уже через 9 месяцев.
и это хорошо.ибо нет ничего лучше для развала расейки,чем хуйло у руля
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А еще нужен закон об импичменте президента, как во всех нормальных демократических цивилизованых странах.
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Ибо гарантированно.
Будет закон об импичменте - будет другой президент.
А Порошенко - не самоубийца.
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В тому той справа, що порядні люди, які вміють чесно давати собі ради туди на копійки не йдуть, йдуть хіба ті, які знають як зловживати владою, або ті яких називають "Не от мира сего" , тобто фріки всіх мастей.
На-жаль таким персонам з точки зору державотворення ціна не те що копійка, а краще би їх взагалі не було.
Я це до того що питання правильної мотивації і контролю не таке просте як іноді здається.
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Это законы о пути к коммунизму надо принимать единогласно и пакетом а законы по которым нам с вами жить должен быть принят каждый в отдельности и без всяких подпунктов,исключений и параграфов.Закон обязан быть однозначен и понятен.
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Если предположим, мы выбрали депутата, который отстаивает наши интересы, а не олигархов то на него спустят прокурорских собак, объявят вором, изменником, наркоторговцем, и живьем похоронят под аплодисменты продажных СМИ.
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І як кожний працедавець народ цілком може і навіть повинен звільнити працівників, які систематично порушують трудове законодавство і діють не в інтересах працедавця.
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Депутаты провалят законопроект...
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Бросьте, Петр Алексеевич, депутаты никому ничего не должны.
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Луценка за день дочекав на ГПУ, а тут он як чекає!!! Черговий почекун!
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БРЕХНЯ !
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И запретить телохранителей !
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