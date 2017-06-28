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 Форум Украины(608621)
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Материалы по теме:  День Конституции
Теги: ВР (22719) неприкосновенность (707) Порошенко (13283) День Конституции (44)
Тему создал: Ольга Скороход

Депутаты должны раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины, - Порошенко ожидает отмены депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада Украины в ближайшее время отменит депутатскую неприкосновенность.

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тут все зависит от того,для кого предназначено .для казломордых-с избытком...и половины сказанного не догоняют
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ну насмешил честные парламентарии! А ты не воруй
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"для расправы с честными парламентариями" - значит расправы не будет ввиду отсутствия таковых.
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кацапня,утихните...до выборов еще полтора года...
а вот ваше хуйло самоназначит себя уже через 9 месяцев.
и это хорошо.ибо нет ничего лучше для развала расейки,чем хуйло у руля
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Правильно сказал президент, только этот закон нужно принимать пакетом вместе с отменой неприкосновенности судьям и прокурорам.
А еще нужен закон об импичменте президента, как во всех нормальных демократических цивилизованых странах.
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Не выйдет.
Ибо гарантированно.
Будет закон об импичменте - будет другой президент.
А Порошенко - не самоубийца.
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Сказал то он правильно но сказал для красного словца,а не для дела
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Вас ни в чём не обвиняют.Президент во многих случаях произносит правильные слова и вовремя.
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выборы каждый год. не боле двух сроков. отмена всех льгот и привилегий. работа депутата осуществляется на общественных началах. весе очень просто. а законы в Европе все давно написаны. переводи и выполняй. С последним будет проблема !
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законі переводятся и принимаются исключительно кацапские.
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Ха і ви думаєте що при таких умовах туди піде нормальна адекватна людина з хорошою освітою, з лідерськими даними, з харизмою, такий якого би бандити чи спезслужби не змогли би прижати в темному кутку, якому крім того всього потрібно ще годувати сімю.

В тому той справа, що порядні люди, які вміють чесно давати собі ради туди на копійки не йдуть, йдуть хіба ті, які знають як зловживати владою, або ті яких називають "Не от мира сего" , тобто фріки всіх мастей.
На-жаль таким персонам з точки зору державотворення ціна не те що копійка, а краще би їх взагалі не було.

Я це до того що питання правильної мотивації і контролю не таке просте як іноді здається.
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Ну, президент мог бы ещё сделать, чтото для того, чтобы выйти из 10 самых коррумпированых политиков. Он там в одной компании с пьютиным.
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Не прошло и 27 лет, пока это таки поняли некоторые.
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Пакетом?Пакетом НИКОГДА так как пакет да еще таких важных документов это кот в мешке.Мы уже допринимались в ВР Украины партии,вроде на красивых картинках одни а как сядут в кресла ВР то смотриш те же старые уроды которых мало расстрелять.
Это законы о пути к коммунизму надо принимать единогласно и пакетом а законы по которым нам с вами жить должен быть принят каждый в отдельности и без всяких подпунктов,исключений и параграфов.Закон обязан быть однозначен и понятен.
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Пусть Петя начнет с себя. Примет закон об импичменте.
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Ну-у-у, я!! Я последователен. А ты буквально пару недель назад за барыгу #опу рвал. (историю цензора поднять легко) Поэтому и спрашиваю, киданули?
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Новости с России.Ученые Мордовии впервые вырастили кожу рептилии,многие мордовки пожелали пересадить себе кожу рептилии на интимные места.
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Украинская власть работает по старой московско ордынской методике.не понимая одно, что Украина не московская тёмная Орда, которая управляет своими колониями,Территориально Россия это тридцать территорий Украины вместе с Крымом,так Украина более прозрачна для контроля украинского народа своей власти.Пора власти изменяться.а то третий Майдан будет в крови.
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Не парламент и не президент выбирал депутатов, а избиратель. И только избиратель имеет моральное право лишать своего делегата полномочий, иначе грош цена нашим выборам.
Если предположим, мы выбрали депутата, который отстаивает наши интересы, а не олигархов то на него спустят прокурорских собак, объявят вором, изменником, наркоторговцем, и живьем похоронят под аплодисменты продажных СМИ.
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Я уже и не помню, когда я избирал народного депутата. Если ты не в курсе, то в Раду попадают депутаты по спискам партий, что прошли. И поэтому эти депутаты народными уже не могут называться!
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Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, который осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Речь идет о том, что легитимность власти исходит от народа, который через выборы проявляет свою волю властным структурам и через выборы контролирует их. Но так как мандат доверия имеет четкий временной параметр, то на время каденции делегатов, воля народа игнорируется.
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В даному випадку народ це працедавець, депутати наймані працівники.

І як кожний працедавець народ цілком може і навіть повинен звільнити працівників, які систематично порушують трудове законодавство і діють не в інтересах працедавця.
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шота петя помалкивает про свою неприкосновенность - почему нет ни слова про отмену президенской неприкосновенности??!
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Та невже???.................... А "президента" також позбавлять недоторканності?
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Мой проект изменений в Конституцию готов, он требует политической воли от народных депутатов, раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины.

Депутаты провалят законопроект...
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Да и принять закон об импичменте президента
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Топором рубить депутатов,-это дикость,да и удовольствия мало.А вот душить собственными руками,это -цивилизованно,да и удовольствия больше.Даже не удовольствия,а наслаждения.
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Ладно.Уговорили.Я не жестокий, но одного бы точно придушил за всё "хорошее", что он сделал для народа.
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ну да, ну да, пчелы против меда. У нас что скоро выборы.
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Вообще-то,снятие депутатской неприкосновенности надо проводить в Законе одновременно с принятием процедуры импичмента Президента.Странно,что Петр Алексеич предложил половинчатое решение общегосударственной проблемы.
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П.Порошенко: Верховна Рада должна отменить неприконовенность народных депутатов.
Бросьте, Петр Алексеевич, депутаты никому ничего не должны.
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Він 26 років чекає, уже забув чого чекав!!!
Луценка за день дочекав на ГПУ, а тут он як чекає!!! Черговий почекун!
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Отменить неприкасаемость для Всех !
И запретить телохранителей !

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Без телохранителей их сразу всех порешат.Народная любовь,она такая.
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Ну Вы, Альфред Соломонович, придумали страшное наказание для небожителей.После отмены неприкосновенности их забросают какашками и тухлыми яичками.Такя вонь будет на улицах киева стоять,что пройти нельзя будет.
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Президент в первую очередь гражданин государства и права должны равны для всех.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДепутаты должны раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины, - Порошенко ожидает отмены депутатской неприкосновенности
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