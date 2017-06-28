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 Форум Украины(608621)
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Материалы по теме:  День Конституции
Теги: Конституция (1982) Яценюк (8442) реформы (2688) День Конституции (44)
Тему создал: Ольга Скороход

Для развития Украине нужна новая управленческая модель, - Яценюк

Арсений Яценюк считает, что действующая в Украине модель управления себя исчерпала.

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есть еще путь называемый ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА и западного бизнеса!!
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кворум - это для того чтобы вообще было возможно провести заседание или собрание - это ненормально когда сегодня в Раду в некоторые рабочие дни приходит только 20 человек. Вот для этого и нужен кворум, а голосование - простое большинство - все нормально и правильно!
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И где же можно ознакомится с предлагаемой новой редакцией Конституции?
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Нет смысла ознакамливаться. Покажут одно, а напечатают другое.
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Очень хочется влепить этому гнусному подонку яЙценюху кулюВлоб, чтоб борода отлетела!!!
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Яценюк еще тот красавчик, мнения меняются на противоположные как у флюгера!

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Не в ту степь Вас занесло, Арсений Петрович.
Украина всегда была промышленным, военным и сельскохозяйственным государством. Её членство в ООН с 1945 года - не просто прихоть Сталина, а результат необходимости: национальное самосознание такого народа задавить невозможно, потому он был вынужден пойти хотя бы на иллюзию создания государственности.
За 25 лет было многое утрачено, но у Украины есть все условия чтобы восстановить статус технологической и военной державы. Вот на эту цель и нужно ориентироваться, а не на жонглирование законодательствами и законодателями.
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А що робити з теперішньою давньовічною феодально-олігархічною системою управління країною, панове Арсенію Яйценюк??? Вчора вона Вас влаштовувала, а зараз "нові" пропозиції...
Після "вимивання" із країни кожною черговою владою десятків мільярдів коштів в $, ніякої пропозиції від екс-Прем'єра по закриттю офшорних схем...
Як там і хто на "верху" буде голосувати і за що буде відповідати -- нічого не дасть для подальшого розвитку країни, поки будуть існувати схеми по виведення із країни коштів і "незаконного" отримання статків... та відсутності відповідальності за їх наявність...
Але про це пан Арсеній Яйценюк -- "мовчок", тобто мовчання, тобто ніяких "нових" пропозицій...
Якби не "госдет" і його постійне втручання, то не було б ніякого НАБУ і руху до змін у боротьбі з корупцією на "вищих щаблях української влади"... а "керманич" заявляє, що все це спадщина соціального минулого, а теперішні олігархи, мільярдери і мільйонери просто так з'явилися, тобто "з неба впали", без "відмивання" коштів через офшори... підриваючи устої економічного устрою і розвитку України... і тепер Україна по ВВП на одного мешканця на рівні 4-их країн світу, тобто останніх...
А Арсеній все про зміни в управлінні країною і не слова про "зникнення" мільярдів грн. із бюджету... при його правлінні та інших, тобто усе це наклеп на колишніх "реформаторів"...
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Новая управленческая модель, это не тогда когда поменяли названия, и сделали рокировку кадров, а когда управленцы будут подотчетны своим нанимателям, то есть избирателю. Пока мнение народа игнорируется то «как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь»
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вообще об этом и идет речь - чтоб не Президент себе строит систему управления страной, а все были отчетны людям - тогда и борзеть будут меньше, потому изменения нужны - здесь спорить нет смысла!
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Сеня... в Европе говорят, что бы начать развитие в Украине нужно прекратить имитацию реформ и начать работать на благо страны. А "новая управленческая модель" это всего лишь еще одна имитация, еще один способ узаконить распил.
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Все взаимосвязано.
Как у нас что-то будет работать, когда президент притянул везде своих, и устанавливает контроль над потоками. где там реформами заниматься.
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черви трупні доїдають Україну, допомогаючи ворогам .
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Конечно страна доедается. Поскольку все делается у нас за глазами. Те же офшоры у президента, это разве норма?
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да разве у Президента только оффшоры? он всю страну уже под себя подмял - его люди делают бизнес на крови наших солдат, его друзья олигархи российский типа Григоришина - активно себе подгребают активы в энергетике! Все только себе в карман, а нам сказки про реформы!
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как видим, Панама в этом мире спасает всех наших депутатов! а главное что они все так делают,так скрывают, что никто ничего и найти не могут! хотя откровенно говоря НАБУ не очень-то и ищет
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Каждый год из украинского бюджета исчезает порядка $ 12 млрд., а международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе. Рядовые украинцы вовлечены в коррупционные процессы практически во всех сферах своей жизни, однако наибольшую опасность для общества несут политики, чиновники, прокуроры высшего звена и олигархи - все они действуют в атмосфере абсолютной безнаказанности.
Удивительно, но наиболее подходящим для Украины может оказаться пример небольшой далекой центральноамериканской страны Гватемала.

Столкнувшись с критическим уровнем коррупции в экономике, руководство Гватемалы решило пожертвовать частью своего суверенитета и предоставить право бороться с коррупцией внутри страны гибридному международному/ государственному органу под названием Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (МКББГ). Подобный шаг, несомненно, был бы очень горькой таблеткой для Киева, но более мягкие средства попросту не сработают.
Хотя организация работает под юрисдикцией Гватемалы и местных судов, институционально она отделена от правительства и полностью финансируется за счет добровольных взносов со стороны государств дальнего зарубежья... денежные потоки контролируются специальным целевым фондом, созданным ООН. В результате, ее операционные расходы не зависят от ситуации в экономике Гватемалы.
С момента своего старта, МКББГ расследовала более 200 случаев коррупции на высоком уровне, и выдвинула обвинения против более, чем 160 действующих и бывших чиновников. Список лиц, в отношении которых ведутся расследования, включают влиятельных бизнесменов, отставных генералов, экс- министров обороны и внутренних дел, бывших руководителей национальной полиции, экс-президента - и даже действующего президента. Президент Перес Молина Отто подал в отставку и был вызван в суд после того, как следователи агентства подтвердили его причастность к коррупционным сделкам на таможне на общую сумму в $ 120 млн. Как говорит судья Карлос Кастресана, до недавнего времени возглавлявший МКББГ, агентство "демонстрирует чиновникам, что эра безнаказанности закончилась. А простые люди видят, что в Гватемале нет никого и ничего выше закона ".
"Власть не может влиять на нас", - сказал он Wall Street Journal. "Мы не связаны с бизнес-классом, военными, судьями или законодателями. Это дает нам огромную свободу". Организация могла бы быть чисто международным институтом, однако Кастресана подчеркивает, что участие местных властей является ключом к обеспечению лояльного отношения, как со стороны правительства Гватемалы, так и со стороны гражданского общества.

В целом, в то время, как оригинальная МКББГ была встроена в систему правосудия Гватемалы, ее украинская версия должна работать по принципу международного трибунала, институционально отделенного от действующей судебной системы, но заседающего в Киеве и функционирующего в украинском законодательном поле.

Ключевой вопрос в том, имеют ли высшие украинские руководители политическую волю отдать привлеченным извне экспертам такие деликатные и важные полномочия - особенно, если они понимают и боятся того, что сами могут стать субъектами расследований.
Опасность, которую проблема коррупции в высших эшелонах власти, угрожает жизни государства ничуть не меньше, чем военная агрессия со стороны РФ. И международная помощь нужна не меньше, если Украина хочет победить.
Оригинал на Foreign Policy
Перевод: Андрей САБАДЫР
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Сеня... в Европе говорят, что бы начать развитие в Украине нужно прекратить имитацию реформ и начать работать на благо страны. А "новая управленческая модель" это всего лишь еще одна имитация, еще один способ узаконить распил.
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Так у нас все реформы остановились с новым премьером, только выросла минимальная з/п и больше ничего. Оно и логично, ведь президент установил свою вертикаль власти, которая сидит у кормушки и ничего не хочет делать, вот это нужно в первую очередь менять.
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Вообще-то в публичных домах в таких случаях не кровати двигают, а проституток меняют.
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 3 ч.3 часа назад

Вирус-вымогатель "Вова"! Им заражен весь экономический сектор Украины! Так-же распростроняетсячерез через папку с расширением "Ахметов+"!
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Бла-бла-бла... Что же ты, Сеня, не был таким "умным", когда руководил фракцией в Раде? Или тогда "озарения" не было? А может всё дело в том, что на осень "реально замаячили" досрочные выборы? Скорее всего... Могу сказать, что необходимо для того, чтобы парламентаризм в Украине начал становиться таким, как в Европе. Во-первых: как можно скорее "прозразно" избрать новый состав ЦИК, после чего распустить Раду (дееспособной коалиции нет и врать о её существовании не стоит) и назначить досрочные выборы на осень. Во-вторых: обязательно принять норму, согласно которой ЦИК не имел бы права регистрировать НИ ОДНОГО бывшего "народного" депутата для участия в выборах в ВР как людей, полностью дискредитировавших саму идею парламентаризма в стране. В отношении всех "бывших" в обязательном порядке назначить независимый аудит на предмет "подаренных бабушками" активов и недвижимости, результаты которого подать в "соответствующие органы" на привлечение к ответственности (а там сейчас среди "недоторканих" потенциальных "зека" 99%) с широким освещением в СМИ для информации общественности! В-третьих: перед проведением выборов нынешнему составу Рады принять изменения в УК и УПК Украины, согласно которых значительно упростить производство дел и ужесточить ответственность граждан как за подкуп, так и за "подкупаемость" на выборах всех уровней: пусть "любители гречки" и "бабла по быстречку" улучшают "окружающую среду" на "принудиловке" в местах проживания и значительную часть от своего "заработка" отдают в местные бюджеты (эта норма должна быть обязательной), а "меценаты", - "греют нары" лет так ...надцать! Ну а всё остальное: снятие "недоторканості", изменения в Конституцию по "децентрализации" (реальной, а не такой, которая позволяет "презику" распускать избранные людьми органы власти), усиление ответственности нардепов за голосование "за того парня" и прочие "нехорошие поступки", внедрение в жизнь действительного (а не декларативного) процесса импичмента Президента и прочие "хорошие дела" пусть проводят "прозрачно" избранные народные депутаты "новой формации" под пристальным вниманием общественности. Кстати, эти депутаты с момента начала своей "каденции" должны быть постоянно готовы к тому, что за любой "косяк" придется ответить быстро и без "спасательных кругов"! Ну а за "базар" должны ответить нынешние пока еще "недоторкані", которых должны "разрабатывать" детективы и следователи новой (а не "реформированной по аваковски") полиции! "Фантастика"? Надеюсь, что нет! В конце концов время покажет...
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Кролик становится ценным мехом и около 80кг мяса после "кули в голову"
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Депутаты имеют иммунитет исключительно по их политической деятельности.

Никакого имунитета, депутаты всю свою деятельность будут считать политической, как сейчас, поэтому среди них так много воров и бандитов.
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Как то неожиданно етот маланский долговязій петух закукарекал Видимо вігодно вложил в Америке спионереніе у лохов бабки И теперь решил етим лохам тумана напустить Заодно трошки покуражится Ну и кентюшку Петручио подзадорить на новіе реформаторские подвиги
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Позиции абсолютно правильные! Разве кто-то будет здесь спорить, что нужно уменьшать роль Президента в стране? Мне кажется это неоспоримый факт, потому как в который раз на те же грабли наступаем! МОжет пора уже задуматься?
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Да каждый кто на должность президента вступает в первую очередь и пытается Конституцию под себя подмять. И в этом точно нужно ограничивать.
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да я бы не про конституцию говорил, а про полномочия во всех органах - вы ж просто посмотрите что Порошенко расставил на все должности своих людей и теперь уже контролирует страну по хлеще Яныка, просто хитрее и циничнее.
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Согласен с вами, на руководящих должностях должны сидеть профессионалы своего дела, молодые и амбициозные управленцы, а не бестолковые братья/сестры/кумовья и друзья. А то потом из-за их не профессионализма и случаются кризисы в стране
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Вот правильно, неприкосновенность давно пора снимать со всех слуг народа. Надеемся скоро так и будет. Нам еще Лещенко обещал)
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Вот с Лещенко нужно в первую очередь снять депутатскую неприкосновенность, а потом уже со всех остальных)) Украина сейчас топчется на одном месте и то что в конституции нужно делать правки, это факт
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Лещенко сейчас отнеприкосновенности отказываться не будет, знает, что рыльце в пушку и если что, придется отвечать перед законом)
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Лещенко научился только говорить - и это факт! к сожалению все доверие и надежды на него рухнули - он сами виноват - решил что может жить красиво и в темную зарабатывать огромные суммы! Нельзя так, люди не дураки!
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Да с Лещенко давно все понятно. Еще как он начал ныть что зарплата у журналиста маленткая, потом, что зарплата депутата маленькая)
Но, за два года насобирал на квартиру в центре столицы за 300 тыщ долларов)
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Да понятное дело, что нужно все менять. Поскольку старые методы не работают. Это проверено на практике
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Мы с каждым разом наступаем на одни и те же грабли и почему то опыт прошлых лет нас не учит( Как по мне, в первую очередь нужно убрать неприкосновенность, т.к. перед законом все должны быть равны
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Как по мне, управлять страной должен не олигарх и бизнесмен, который лоббирует свои интересы, а грамотный управленец, который не относится ни к одной партии, вот тогда может что то поменяется.
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правильно - должны во главе страны быть люди без партийных цветов - тогда не будет это "мышиной" возни вокруг квот/должностей и так далее. Это позволит стране развиваться и двигаться вперед!
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Так и бизнесом заниматься не должен тот, кто во главе.
У нас перед законом все равны, но некоторые равнее.
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Модель управления страной реально себя ичерпала и это мы видимо на примере постоянных кризисов и разборок внутри властных кабинетов! Нужно обновление и соответствие современными вызовам, но в то же время абсолютно прозрачное и понятное решение!
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Сначала пусть наши славные силовики займутся зачисткой остатков регионалов, а то они везде и опять в руководящие должности пролезть пытаются. Хотя, вон Гройсман еще им в этомипомогает, недавно назначил двух одиозных рыгов Кирилюка и Фощия руководить нерами страны.
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упал на дно отсиделся и думает что все забыли о его делах скорбных .сеня твой дом тюрьма а не корыто у власти
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Арсений Петрович прямо вырос из кролика в удава.Интересно кого он видит во главе новой управленческой модели?
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Найкраща "модель" для України- це висячий сєнька перед ВР.
Поєднання справедливості та корисності.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДля развития Украине нужна новая управленческая модель, - Яценюк
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