Для развития Украине нужна новая управленческая модель, - Яценюк

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https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT7nU0
"Я з ганьбою жити не буду")
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Куля в лоб
https://www.youtube.com/watch?v=Vm03zER7I2E
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Украина всегда была промышленным, военным и сельскохозяйственным государством. Её членство в ООН с 1945 года - не просто прихоть Сталина, а результат необходимости: национальное самосознание такого народа задавить невозможно, потому он был вынужден пойти хотя бы на иллюзию создания государственности.
За 25 лет было многое утрачено, но у Украины есть все условия чтобы восстановить статус технологической и военной державы. Вот на эту цель и нужно ориентироваться, а не на жонглирование законодательствами и законодателями.
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Після "вимивання" із країни кожною черговою владою десятків мільярдів коштів в $, ніякої пропозиції від екс-Прем'єра по закриттю офшорних схем...
Як там і хто на "верху" буде голосувати і за що буде відповідати -- нічого не дасть для подальшого розвитку країни, поки будуть існувати схеми по виведення із країни коштів і "незаконного" отримання статків... та відсутності відповідальності за їх наявність...
Але про це пан Арсеній Яйценюк -- "мовчок", тобто мовчання, тобто ніяких "нових" пропозицій...
Якби не "госдет" і його постійне втручання, то не було б ніякого НАБУ і руху до змін у боротьбі з корупцією на "вищих щаблях української влади"... а "керманич" заявляє, що все це спадщина соціального минулого, а теперішні олігархи, мільярдери і мільйонери просто так з'явилися, тобто "з неба впали", без "відмивання" коштів через офшори... підриваючи устої економічного устрою і розвитку України... і тепер Україна по ВВП на одного мешканця на рівні 4-их країн світу, тобто останніх...
А Арсеній все про зміни в управлінні країною і не слова про "зникнення" мільярдів грн. із бюджету... при його правлінні та інших, тобто усе це наклеп на колишніх "реформаторів"...
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Как у нас что-то будет работать, когда президент притянул везде своих, и устанавливает контроль над потоками. где там реформами заниматься.
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Удивительно, но наиболее подходящим для Украины может оказаться пример небольшой далекой центральноамериканской страны Гватемала.
Столкнувшись с критическим уровнем коррупции в экономике, руководство Гватемалы решило пожертвовать частью своего суверенитета и предоставить право бороться с коррупцией внутри страны гибридному международному/ государственному органу под названием Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (МКББГ). Подобный шаг, несомненно, был бы очень горькой таблеткой для Киева, но более мягкие средства попросту не сработают.
Хотя организация работает под юрисдикцией Гватемалы и местных судов, институционально она отделена от правительства и полностью финансируется за счет добровольных взносов со стороны государств дальнего зарубежья... денежные потоки контролируются специальным целевым фондом, созданным ООН. В результате, ее операционные расходы не зависят от ситуации в экономике Гватемалы.
С момента своего старта, МКББГ расследовала более 200 случаев коррупции на высоком уровне, и выдвинула обвинения против более, чем 160 действующих и бывших чиновников. Список лиц, в отношении которых ведутся расследования, включают влиятельных бизнесменов, отставных генералов, экс- министров обороны и внутренних дел, бывших руководителей национальной полиции, экс-президента - и даже действующего президента. Президент Перес Молина Отто подал в отставку и был вызван в суд после того, как следователи агентства подтвердили его причастность к коррупционным сделкам на таможне на общую сумму в $ 120 млн. Как говорит судья Карлос Кастресана, до недавнего времени возглавлявший МКББГ, агентство "демонстрирует чиновникам, что эра безнаказанности закончилась. А простые люди видят, что в Гватемале нет никого и ничего выше закона ".
"Власть не может влиять на нас", - сказал он Wall Street Journal. "Мы не связаны с бизнес-классом, военными, судьями или законодателями. Это дает нам огромную свободу". Организация могла бы быть чисто международным институтом, однако Кастресана подчеркивает, что участие местных властей является ключом к обеспечению лояльного отношения, как со стороны правительства Гватемалы, так и со стороны гражданского общества.
В целом, в то время, как оригинальная МКББГ была встроена в систему правосудия Гватемалы, ее украинская версия должна работать по принципу международного трибунала, институционально отделенного от действующей судебной системы, но заседающего в Киеве и функционирующего в украинском законодательном поле.
Ключевой вопрос в том, имеют ли высшие украинские руководители политическую волю отдать привлеченным извне экспертам такие деликатные и важные полномочия - особенно, если они понимают и боятся того, что сами могут стать субъектами расследований.
Опасность, которую проблема коррупции в высших эшелонах власти, угрожает жизни государства ничуть не меньше, чем военная агрессия со стороны РФ. И международная помощь нужна не меньше, если Украина хочет победить.
Оригинал на Foreign Policy
Перевод: Андрей САБАДЫР
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Вирус-вымогатель "Вова"! Им заражен весь экономический сектор Украины! Так-же распростроняетсячерез через папку с расширением "Ахметов+"!
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Никакого имунитета, депутаты всю свою деятельность будут считать политической, как сейчас, поэтому среди них так много воров и бандитов.
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Но, за два года насобирал на квартиру в центре столицы за 300 тыщ долларов)
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У нас перед законом все равны, но некоторые равнее.
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плять !!!
ДА КОГДА ЖЕ ЭТА ВОРОВАТАЯ ГОВОРИЛКА УТИХОМИРИТСЯ ПОД ШКОНКОЙ
.
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Поєднання справедливості та корисності.
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