"Нашу сильную европейскую державу ждет успех!", - Гройсман поздравил с Днем Конституции Украины

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Конституція України (реально діюча)
Розділ I. Основні засади
Ми, українці, проголошуємо такі принципи як основні засади нашого спільного життя, які об`єднують нас:
1. Метою життя людини є стати Поважною особою. Лише Поважна особа може щиро сказати «Питань нема».
2. Матеріальне становище та можливість вирішувати Питання є головними ознаками поважності особи.
3. Україна є країною рівних можливостей для усіх українців. Всі украінці мають будь-які рівні можливості стати Поважною особою.
4. Всі Поважні особи ризикують лоханутися по-крупному. Якщо це трапляється, то до Поважної особи з`являються Питання і вона відчуває справжній тиск Тягаря.
5. Цей ризик є священним елементом життя нашого суспільства
Розділ II. Громадянство
6. Громадянином вважається особа, яка отримала Прописку. Громадянин (українець) має всі належні права
Розділ III. Філософські засади
7. Життя українця визначають Теми, Отмазки і Питання.
8. Тема - це набір пов`язаних між собою можливостей, які виникають через:
- діяльність Установ;
- діяльність Держави;
- наявність усталених Отмазок;
- наявність Лохів;
- спритність та інші вроджені та набуті таланти українців.
9. Теми не є чимось сталим, вони завжди перебувають у русі, зникають і з`являються.
10. Тема є корисною лише тоді, коли її хавають. Вміння Хавати Тему має бути базовою навичкою кожного українця.
11. Теми - це кроки на шляху до Поважної особи. Хаваючи Теми, людина просувається до своєї мети.
12. Отмазкою називається все те, чому мають вірити інші, коли в них виникає потреба дізнатися, чим тут займаються.
13. Отмазка може збігатися з правдою.
14. Інколи Отмазці може ніхто не вірити, але це їй не заважатиме. Якісна Отмазка - вишукане мистецтво.
15. Одна і та сама Отмазка може працювати на безліч Тем.
16. Отмазка і Тема мають бути у балансі одна з одною. Правільний баланс між Отмазкою і Темою є мистецтвом, володіти яким має прагнути кожен українець
17. Отмазка і Тема втілюють фундаментальні філософські категоріі «Как би» і «На самом дєлє».
18. Питання - це наочні вияви Тягаря, вони раптово виникають зі світового ефіру та зникають в ньому. Кількість та якість Питань залежить від Статусу особи.
Розділ IV. Соціальний устрій. Статус
19. Основою соціального устрою України є Статус.
20. Статус - це те, що дозволяє з кам'яним обличчям проходити повз охорону і безболісно їздити на червоне світло.
21. Статус - це соціальна роль, з якою погоджуються всі інші в даний момент часу. Тому Статус часто залежить від ситуації. Інколи і Лох може бути Поважною особою. Визначення, дані в наступних статтях, базуються на кількості часу, в якому людина перебуває в тому чи іншому Статусі. Тому, до кожного наступного визначення може бути додане слово «переважно».
22. Українське суспільство складається із Поважних осіб, Нормальних людей та Лохів.
23. Поважна особа:
- вирішує Питання інших Поважних осіб, Нормальних людей і Лохів;
- має Телефон Поважної особи;
- володіє Установами, які продукують гроші, а також володіє чи користується Установами, які продукують Закони та Отмазки;
- має право використовувати Мєнтів задля вирішення Питань з іншими Поважними особами, Нормальними людьми та Лохами;
- має право на Тєлєвізір.
24. Поважна особа, як правило, перестає бути Поважною особою, коли вона «лоханеться по-крупному».
25. «Нормальниє (нормальні) люді». «Нормальні люді» мають право:
- боротися з Тягарем;
- мати Телефон Поважної особи;
- спробувати мати справу з Мєнтами;
- служити Установі;
- інколи нібито (тіпа) володіти Установою, яка продукує гроші.
26. До Нормальних людей можуть виникати Питання, які вони можуть спробувати вирішувати за допомогою Телефона Поважної особи або інших Нормальних людей
27. Лохі. Лохі, це ті, хто вважає, що Установи працюють задля того, що каже їх Отмазка. Лохі не рубять фішку і не хавають Тему.
28. Лохі мають право:
- боротися з Тягарем;
- служити Установі;
- думати, що володіють Телефоном Поважної особи;
- сподіватися на те, що можуть спробувати мати справу з Мєнтами.
29. Лох не може лоханутися. До Лоха завжди є Питання.
Розділ V. Установа
30. Всі українці служать Установі
31. Всі українці мають право отримувати, або не отримувати платню за свою працю.
32. Установи продукують гроші, Закони та Отмазкі.
33. Установи працюють задля Теми. Будь-яка Тема потребує відповідної Отмазкі.
Розділ VI. Держава
34. Державою називається спільна Отмазка для купи Установ, які продукують Отмазкі, Теми і Закони.
35. Виключно в межах Держави розміщуються Установи, які відбирають гроші в Установ, які продукують гроші, та в решти українців.
36. Установи, які відбирають гроші, зобов`язані вірити тим Отмазкам, які пред`являють їм інші Установи та громадяни, кажучи, що грошей нема. Ця віра є однією з основ суспільного спокою і основою для дуже багатьох Тем.
37. Держава є основним джерелом Тягара.
Розділ VII. Закон
38. Закон - це те, що понаписувала собі Держава. Особливістю Закону є те, що він є універсальною Отмазкою і основою для багатьох Тем, передусім для Мєнтів.
39. Закон продукує міцний Тягар.
Розділ VIII. Мєнти
40. Мєнтами називаються міліціонери, судді, прокурори, митники, есбеушники і всі інші особи, головною Темою і відповідно головною Отмазкою яких є Закон.
41. Мєнти працюють в Державі.
42. Мєнти, які не працюють в Державі - то не Мєнти.
43. Мєнти, коли вони «прі ісполнєніі», автоматично вважаються Поважними особами.
44. Мєнти продукують Тягар навіть коли не працюють.
Розділ IX. Президент
45. Президентом України може бути будь-який українець, який працював до того прем'єр-міністром і якому заважав працювати попередній президент.
46. Президент України:
- вітає українців з Новим Роком;
- організує інші офіційні Свята, вітаючи з ними з Тєлєвізора;
- пояснює Поважним особам, хто кому і за яких умов доктор;
- пояснює решті українців задля чого це все.
Розділ X. Депутат
47. Депутати існують задля того, аби всі знали, хто у цьому винен.
48. Кожна особа, причетна до діяльності Держави, якщо вона пояснює щось публічно чи виправдовується в чомусь, вважається депутатом.
Розділ XI. Тєлєвізір
49. Тєлєвізір є основним наповнювачем часу українців, коли вони не борються з Тягарем.
50. Всі українці мають право дивитися Тєлєвізір.
51. Дивитися Тєлєвізір є також обов`язком кожного українця і ознакою його причетності до української спільноти.
52. Тєлєвізір забезпечує єдність смислового простору України.
53. Тєлєвізір є засобом, за допомогою якого Поважні особи спілкуються одне з одним і пояснюють одне одному, що відбувається.
54. Президент має необмежене право користування Тєлєвізором.
55. Тєлєвізор продукує особливо міцний Тягар.
Розділ XII. Свято
56. Кожен українець має право на Свято. Це право є священним і недоторканним.
57. Святом називається ситуація, коли українці п'ють та запускають феєрверки.
58. Свята потрібні, аби вважати, що в цей час відпочиваєш від Тягаря.
59. Свята бувають офіційні та приватні. Офіційними називаються ті, з якими з Тєлєвізора вітає Президент. Приватні свята - всі інші свята.
60. Українці і навіть Мєнти поважають Свята і проявляють в цей час «снісхождєніє» один до одного.
Розділ XIII. Тягар
61. Тягар це те, що створюють українці, виконуючи цю Конституцію.
62. Тягар створюється, аби боротися з ним. Ця боротьба є вічною і священною.
© Volodymyr Zolotorov
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