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Материалы по теме:  День Конституции
Теги: Нацполиция (7882) Донецкая область (4394) День Конституции (39)
Тему создал: Ольга Скороход

Полиция Донетчины ко Дню Конституции задействовала максимальное количество правоохранителей

В Донецкой области в ночь на среду, 28 июня, для обеспечения правопорядка накануне и во время празднования Дня Конституции Украины усилили меры безопасности и задействовали максимальное количество личного состава.

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Да полиция должна каждый день до конца войны патрулировать улицы и днём и вечером, отрабатывать зарплату свою нужно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция Донетчины ко Дню Конституции задействовала максимальное количество правоохранителей
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