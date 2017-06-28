"Все попытки российской недоимперии остановить нас - обречены", - Турчинов поздравил украинцев с Днем Конституции

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"Именно такое государство мы строим! Источник: https://censor.net.ua/n445713
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Героям Слава!
Слава Nації !!!
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П.С. Высший пилотаж, это конечно, привести незаконно Тимошенко на заседание СНБО, сдать грамотно Крым, а самому чистеньким остаться.
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К сожалению, нынешняя власть в упор не видит украинских интересов. Она всячески пытается быть полезной при реализации интересов так называемого Запада.
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Видать дела у контры совсем идут плохо ,, приходится искать аж , чуть ли не в глубине веков .!!
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Мысли разведчика 93 ОМБр, который с лета 2014 принимает участие в АТО.
ЗАПАМНИТЕ ВСЕ СУКИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ УБИТЬ МОЙ НАРОД!
На нашей земле война идет последние 1000 лет. Мы воевали в Киевской Руси с татарами, ордой, племенами. Мы воевали против царской россии, мы воевали с Польшей, мы воевали с Венгрией, мы воевали за царскую россию, мы воевали с турками. Мы воевали в первой мировой войне. Мы воевали во второй мировой войне. Наибольшее количество героев советского союза - украинцы. Мы воевали в Афгане, мы воевали в Анголе, мы воевали в Эфиопии, мы воевали в Ичкерии за чеченцев и Дудаева, мы воевали в Ираке. На нашей земле сопротивление российской оккупации держалось до 1960-х годов. Нас не смогли вытравить ни Голодомором, ни Чернобылем. Мы выгрызли независимость. Мы нация воинов и убийц режимов. Мы пережили и переживем всех. Коммунисты не зря уничтожали наш язык и коверкали историю - они не могли бы иначе нас покорить. Но дело не в языке, дело не в истории. Дело в генах.
Скорее весь Мир сдохнет в ядерной войне, но последнее, что он услышит - СЛАВА УКРАИНЕ!
МЫ ПОБЕДИМ ВСЕХ И НА ЭТОТ РАЗ!
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Слишком много упоминаний северного соседа. Ну, сколько можно, что же за полудурки
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В сысысыре в 40-х годах прошлого столетия только о немцах и говорили....как думаешь,с чего бы это
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Вместо этого я вижу, что рф суют куда только можно и не можно. Истерика, визг резанного поросенка.
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Нет. Он часть системы. Тот же Порох, только в профиль
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У кого правильней профиль,у Бойка или Рабиновича?
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