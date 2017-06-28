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 Форум Украины(608592)
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Теги: Турчинов (3253) День Конституции (39)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Все попытки российской недоимперии остановить нас - обречены", - Турчинов поздравил украинцев с Днем Конституции

Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравил украинцев с Днем Конституции Украины.

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Единтвенный кто на РНБО в 2014-м году голосовал за введение военного положения. Так что эти претензии точно не к Пастору.
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Грамотный ход. Это называется "алиби". Но по сути...А.Турчинов грубейшим образом нарушил пп. 1, 19, 31 ст. 106 Конституции Украины, а также ее следующие статьи: 2, 17, 65, 73, 102. Нарушителями статей 2, 17, 65, 73 Конституции Украины стали также ВСЕ УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ СНБО 28 февраля. Турчинов и члены СНБО, являвшиеся в тот момент народными депутатами Украины, нарушили также и ст. 79 Конституции Украины. Кроме того, ими были нарушены несколько статей Закона Украины об обороне.
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Турчинов напомнил, что в Основном законе, принятом уже более 20 лет назад, четко зафиксировано, что Украина - унитарное, суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство - равноправный член мирового сообщества.

"Именно такое государство мы строим! Источник: https://censor.net.ua/n445713
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есть еще одно нарушение, как могло гражданское лицо (жЮля) попасть на заседание СНБО? И почему это гражданское лицо выступало в качестве адвоката РФ, уговаривало и запугивало украинскую сторону не предпринимать никаких действий и соглашаться со всеми требованиями РФ?
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лучше б провёл каки то реформы в конституцонных правах 5 лет при ПРЫЩЕ 3 гола при шоколаднике в высших эшелонах власти и что сделал для народа???
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Турчинов-лицо украинской нации. Человек, который не спасовал перед агрессией, восстанавливает ракетостроение и космонавтику, при этом эталон бескорыстия и ответственности.
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Да как раз спасовал, и сейчас пасует, только трепется... Человек, который побоялся лететь в Крым, чего не испугались Балашов и Гончаренко.... Есть только один метод оценивая человека "по плодам его деяний"....
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Нужно не забывать, что ему нужно ещё сопротивляться всем причудам барыги, и проталкивать свою линию.
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реальность несколько отличается от задорной риторики..
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Украина была, есть и будет! С праздником! Слава Украине!",

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Героям Слава!
Слава Nації !!!


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Слава Украине! Смерть российским ублюдкам!!!!!!!!!
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фух, а мы думали, в пузик поцеловал нельзя же так пугать!
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А чем же ещё он должен был наступить , рукой что ли . ?
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такой мессидж біл бі ярок три года тому...пора от слов к делам переходить...
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менять никто ничего не собирается..им и так хорошо..
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Учитесь сынки, как правильно пиарится. Все еще спят, а наш комсомолец уже вещает очень правильными словами.
П.С. Высший пилотаж, это конечно, привести незаконно Тимошенко на заседание СНБО, сдать грамотно Крым, а самому чистеньким остаться.
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та да! Вону ж туді у кандалах притягли, пручалася "голубка мира"...
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На словах все за Украину, но почему в государственных структурах лоббируют интересы не Украины, а России. Почему так отстаивают безвизовый режим с Россией Ира Луценко , Замглавы МИД Зеркаль, кто не на словах, а реально сдает интересы Украины.
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// пастір правий як ніколи, Слава Україні !
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пастор, надуй щеки..... так солидней
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alex drob - вы не правый... - главный Пэдро у нас.., он и по англицки могет...
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Цаписинное отродье бесится! Браво Турчинов! Так держать!
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alex drob - ага..., тогда прощай Днепропетровская, Харьковская, Херсонская и Одесская области... Я на днепропетровщине живу, поэтому против....
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alex drob - с точность наоборот... Крым и Лугандония сдана при его президенстве.... Верю делам и в карму... - поэтому ссыкатно что то...
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куда идете то ?
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сынок украина уже в европе и никто вам не мешал и не мешает. просто москали переносят свой транзит и лишают украину бабла. имеют право это их газ.
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... " лишают бабла " ) Какая фигня .. А ничего что они вообще , суверенитета хотят лишить .!? Только хер им , по всей наглой роже . Пусть подавятся и своим хазом и баблом . !
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Москали тольго петушков из говна могут налепить, "папаша"! Ваш газ скоро себе в задний проход будете закачивать😆. А мы "обойдемся европейским, да сжиженным американским, папаша ты туповатый)))
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так и обходись сыночек че истерить то каждую секунду. а насчет тупости я так тебе скажу тупее тебя только никого нет
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Шо, лапотное, абыдна?))) ну пойди сталагмит пополируй, развейся!😂
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Во время когда мир стоит на пороге мировой войны воинствующая риторика при патологическом ничегонеделании губительна для Украины. Все должно быть с точностью до наоборот. Риторика должна быть миролюбивой с одновременными активными, решительными действиями направленными на отстаивание своих интересов, в том числе территориальных.
К сожалению, нынешняя власть в упор не видит украинских интересов. Она всячески пытается быть полезной при реализации интересов так называемого Запада.
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Ага, только пока с квотами и туристическими безвизами. ) Если назвать морковку шоколадкой слаще от этого она не станет.
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Просто "заставь дурака богу молиться". Эти коньюнктурщики знают, что надев вышиванку, ругая путлера и крича слава Украине, они могут под шумок дальше обворовывать страну. Прямо как в рашке делают, только лозунги другие.
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я знову ж, в 1476-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Слишком много упоминаний северного соседа. Ну, сколько можно, что же за полудурки.
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У нас северный сосед это Беларусь. Про нее пастор ничего не говорил.
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Беларусь на севере занимает только половину карты, придираешься.
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Не придираюсь, просто объектино Россися это для нас никакой не север, а восток, и немного северо-восток.
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идёт активная зачистка ветки от постов где не восторгаются гением пастора..цензорнет говорите..?
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Fobos - пастор сам на кнопке сидит и банит - ему можно и доступ везде открыт как члену СНБО вместе с Черновол, Пашинским, Савченко и другими экспертами в области безопасности и обороны....
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ну..человек работавший (-ющий) на Сёму Могилевича везде доступ имеет..
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Fobos - он на тещю свою работает .... "Схемы" разбирались как то....
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/////а наскільки Турчинов украинофоб можна зрозуміти з його статті Аутодафе опублікованій в "вечерних вестях" номер 141 від 2003 року з його слів "украинцы являются трусливой ,неблагодарной , ноющей нацией..." і далі в тому ж дусі
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Это ж надо , откопать зраду аж за 2003 год . .
Видать дела у контры совсем идут плохо ,, приходится искать аж , чуть ли не в глубине веков .!!
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А в чём собственно радость? Все приятно удивлены, что Турчинов знает, что написано в Конституции? Знание и выполнение - вещи разные и зачастую не являются причиной и следствием. Можно жить честно не имея понятия о заповедях божьих и быть вором знающим наизусть уголовный кодекс. С праздником, покрасневшей от стыда за нас, Конституции!.
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Нет. Он часть системы. Тот же Порох, только в профиль.
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Турчинов - единственный, кто на секретном заседании СНБО требовал введения военного положения. Несмотря на истерику Воной. За это его уважаю. А вообще, главное - настроение простых людей, простых воинов.
Мысли разведчика 93 ОМБр, который с лета 2014 принимает участие в АТО.
ЗАПАМНИТЕ ВСЕ СУКИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ УБИТЬ МОЙ НАРОД!
На нашей земле война идет последние 1000 лет. Мы воевали в Киевской Руси с татарами, ордой, племенами. Мы воевали против царской россии, мы воевали с Польшей, мы воевали с Венгрией, мы воевали за царскую россию, мы воевали с турками. Мы воевали в первой мировой войне. Мы воевали во второй мировой войне. Наибольшее количество героев советского союза - украинцы. Мы воевали в Афгане, мы воевали в Анголе, мы воевали в Эфиопии, мы воевали в Ичкерии за чеченцев и Дудаева, мы воевали в Ираке. На нашей земле сопротивление российской оккупации держалось до 1960-х годов. Нас не смогли вытравить ни Голодомором, ни Чернобылем. Мы выгрызли независимость. Мы нация воинов и убийц режимов. Мы пережили и переживем всех. Коммунисты не зря уничтожали наш язык и коверкали историю - они не могли бы иначе нас покорить. Но дело не в языке, дело не в истории. Дело в генах.
Скорее весь Мир сдохнет в ядерной войне, но последнее, что он услышит - СЛАВА УКРАИНЕ!
МЫ ПОБЕДИМ ВСЕХ И НА ЭТОТ РАЗ!
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UA Gaston Grey
Слишком много упоминаний северного соседа. Ну, сколько можно, что же за полудурки
======
В сысысыре в 40-х годах прошлого столетия только о немцах и говорили....как думаешь,с чего бы это
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Пиши уж СССР, покуда мы были его частью) Тогда была открытая война без извращений. А сейчас у нас, видишь ли, торговля, безвизовый режим и почти братство. Власти надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Намного красивее была бы политика публичного игнорирования потуг кремля. Какого кремля? Не знаем такого.
Вместо этого я вижу, что рф суют куда только можно и не можно. Истерика, визг резанного поросенка.
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UA Gaston Grey
Нет. Он часть системы. Тот же Порох, только в профиль
======
У кого правильней профиль,у Бойка или Рабиновича?
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Нет, спасибо, мне больше импонирует Саакашвили. Хотя и к нему отношусь осторожно.
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«Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получив­шей неожиданную свобо­ду и воздыхающей за без­заботными и в меру сыты­ми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой нацией». Александр Турчинов, статья "Аутодафе»
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Видно сильно опасаются Турчинова Мертветчук и его друзья-вон сколько церберов спустили с поводка.Шоб вы удавились,иуды!
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Звучит так: недоимперия не помешает нам окончательно разрушить Украину и прогнуться перед западными хозяевами. Смешно выглядят угрозы его. Уже б не позорился... Ненавидишь Россию, ненавидь молча)
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Цензор.НЕТФорум Украины"Все попытки российской недоимперии остановить нас - обречены", - Турчинов поздравил украинцев с Днем Конституции
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