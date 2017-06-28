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 Форум Украины(608592)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (20016) оккупация (7084) США (12864) Донбасс (15209)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Госдеп США предостерегает американских граждан от любых путешествий на оккупированные Россией территории Украины

Американское внешнеполитическое ведомство продолжило рекомендации относительно избежания гражданами США визитов в оккупированный Крым, а также на оккупированные территории Донецкой и Луганской области Украины.

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Блин! Только Маккейн собрался внуков в Артек отправить...
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Ага. А то поразвешивали баннеров по всем Штатам - "Экскурсии по затопленным шахтам бамбаса! Недорого!".
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Какой нормальный не военый поедет в этот военторг....
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"быть готовыми оставаться в помещении в случае обострения протестов или демонстраций"
Хм. Госдеп шото знает?
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походу, шахтерам и трактористам может и подгореть...)
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в разгар туристического сезона,когда мульйоны гамериканских богачей решили провести туристический сезон в оккупированном Крыму ,под дулами автоматов и под прицелом"калибров" таку антирекламу...."партнеры" так не делают..
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08:45 В Луганской области попал в плен 22-летинй российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев
По некоторым данным, молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту…
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заблудился ихтамнет,бо имеет проблемі с чтением карт..тупое пушечное мясо!
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Не надо говорить о полной бездеятельности наших спецслужбы, ведь они довольно успешно преследуют и гоняют Парасюка ,Гаврилюка , Семенченко....буквально.всех украинских активистов и патриотов. А надо так они и ликвидируют таких как " Сашко"..... Правда с кремлёвскими агентами и террористами совершенно нет никаких результатов ну нельзя же всё сразу охватить...
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Увеличения туристов на курортах Новоазовского района ожидает в сезоне 2017 Донецкая народная республика. Такой прогноз озвучил глава курортного поселка Седово Петр Святовец. По его словам, в прошлом году в поселке побывали более 105 тыс. человек - среди них были как туристы из ДНР и ЛНР, а также представители России и Украины. В нынешнем сезоне глава курортного поселка ожидает увеличения туристического потока на 20-30%. «Что же касается обстрелов, они практически каждый день и люди уже привыкли к тому, что происходит стрельба», - прокомментировал Петр Святовец "Лайф.ру"
http://www.tourprom.ru/news/35853/
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Оооооооо)))))))))))
Ничего, что стреляют, зато отдыхать очень приятно))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГосдеп США предостерегает американских граждан от любых путешествий на оккупированные Россией территории Украины
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