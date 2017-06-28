Госдеп США предостерегает американских граждан от любых путешествий на оккупированные Россией территории Украины

Американское внешнеполитическое ведомство продолжило рекомендации относительно избежания гражданами США визитов в оккупированный Крым, а также на оккупированные территории Донецкой и Луганской области Украины.
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Хм. Госдеп шото знает?
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По некоторым данным, молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту…
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http://www.tourprom.ru/news/35853/
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Ничего, что стреляют, зато отдыхать очень приятно))))
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