Цена на нефть начала снижаться из-за роста запасов в США

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду после четырех сессий повышения цен, трейдеры обеспокоены данными Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США, пишет The Wall Street Journal.
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