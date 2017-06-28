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Теги: нефть (1464) Brent (5)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Цена на нефть начала снижаться из-за роста запасов в США

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду после четырех сессий повышения цен, трейдеры обеспокоены данными Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США, пишет The Wall Street Journal.

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Цензор.НЕТФорум УкраиныЦена на нефть начала снижаться из-за роста запасов в США
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