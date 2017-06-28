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Теги: Керченский пролив (194) Керчь (362) Крым (20016) оккупация (7084) Керченский мост (44)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Прокуратура Крыма привлечет специалистов NASA к расследованию незаконного строительства Россией Керченского моста

В рамках расследования уголовного производства по строительству моста через Керченский пролив будут привлекаться как национальные, так и иностранные специалисты.

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Не потому что кацапы строят мост на нашей территории, а из-за опасения за здоровье усяких креветок и бычков Азовского моря. М-да.
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Так и это нельзя забывать. Каждый пусть занимается своим, или вы против того, чтобы экологи подключились к борьбе с наступлением "руSSкого мира" на живой мир планеты? А если завтра кацы начнут взрывать памятники истории и культуры то, вы запретите и историкам выступать проти мацкалоты?
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надо продолжать собирать доказательства
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Ну если этот мост строят руские иваны, то стоять этому "шедевру" недолго. это же росея, и так сэкономили по максисмуму, так еще и половину СПЕРЛИ. Ну и мы могли бы "помочь" ускорить этот процесс.
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Прикольный орган под названием "прокуратура крыма"
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Помню, когда Украина хотела пускать корабли по своему руслу в Дунае( и иметь доход) - весь мир ополчился и орал про ущерб рыбе и экологии. Еше говорят ющу бабок дали, шоб он отказался от проекта. А на РНБО вызывали одесских бизнесменов и орали что они изменники. ( мне рассказывали лично)
Почему мир молчит, когда пострадает экология Азова от этой стройки,?
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он обычно молчалив..если дело не касается больших денег..
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Ключевая фраза в вашем комментарии "пускать корабли по своему руслу в Дунае (и иметь доход)". Затрагивались материальные интересы ЕС. Вероятно, мир молчит потому, что в Керченском проливе нет экономических и уж тем более экологических интересов ЕС.
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Главная проблема в том, что рашка развалится раньше, чем выплатит все репарации. Придется землей забирать.
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Крыма у нас нету, зато есть крымская прокуратура.. А полиции крымской часом нету..?
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И еще есть право у крымчан , приведших войну в Украину, пользоваться безвизом. И спасибо нашим погибшим ребятам от них не дождешься.
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Еще пострадает Мариупольский и Бердянский порт,ограничение по габаритам .кацам по...й у них ложкомойки проскочат.Может стоит канал прорыть в черное море по перешейку крыма?
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Что за ограничение по габаритам? Первый раз слышу просто об этом.
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Судя по информации, ограничения будут в районе 33-х метров от ватерлинии до клотика. И кто пойдет с такими параметрами в Мариуполь или Бердянск, где осадка ограничена восемью метрами? Скорее всего это больше политический, нежели технический шум. А вот вопросу экологии, учитывая особенности культуры "русского мира", действительно нужно уделить весьма пристальное внимание. Последние три года их "господства" в Крыму есть тому неопровержимым доказательством.
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для того,что бы рашист "сушил " денюжку ,пущай строить....а когда закончит строить,тогда Всевышний и пустит построеное расейским Каином, в пучины моря Черного,,,
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//продажні бариги признають ,так як Демчишин признав Крим федеральним округом РФ піддписуючи документ і йому за це нічого не було
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Якось розпливчато питання поставлено. Загроза від моста в якому його вигляді? Довго це чудо кацапської аАнжанерної мислі не простоїть априорі значить потрібно думати про наслідки від моста коли він буде в підводному стані. При таких ділах там взагалі судоходство можливе буде? Звичайно, колись грязюкЄ все засмокче, але якісь проходи потрібно буде прорубувати. Ну і притання про всякі компенсації та штрафи. Їх уже зараз потрібно пропрацьовувати.
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В результате этой долгой,кипучей и затратной деятельности,мы вместе с Западом,конечно,получим ответы на следущие вопросы:Законен ли крымский мост(конечно незаконен).Наносит ли это убытки Украине(конечно наносит).Ура!А дальше мы...А дальше-ни""я(простите за мой французский).Это как с Боингом.Бук был?Был.Из россии приехал?Да.Шмальнул и обратно уехал?Да.Доказательства есть?Да уже выше крыши.И что?Ну...Пытаемся организовать трибунал.россия,правда,исправно блокирует,но и мы исправно пытаемся.Так вместе ваньку и валяем.А в данном случае,видимо,будем космический трибунал организовывать.Вместе с NASA...
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Не горячитесь... Жернова Его мелют медленно, но верно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрокуратура Крыма привлечет специалистов NASA к расследованию незаконного строительства Россией Керченского моста
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