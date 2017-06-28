Прокуратура Крыма привлечет специалистов NASA к расследованию незаконного строительства Россией Керченского моста

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https://www.youtube.com/watch?v=M3SO40-dBZo
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Почему мир молчит, когда пострадает экология Азова от этой стройки,?
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