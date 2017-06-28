За сутки террористы совершили 31 обстрел. Потерь нет, - штаб АТО

Подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью. Вчера количество обстрелов резко возросло и достигло 31. Треть из этих вооруженных провокаций состоялась именно в темное время суток.
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Хорошо ещё, что Х@йлостан этим чуркам снаряды не возит, а то совсем худо было бы.
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ШарикПорошенко - ти бовдур.
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