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Теги: обстрел (6543) Антитеррористическая операция (17021)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За сутки террористы совершили 31 обстрел. Потерь нет, - штаб АТО

Подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью. Вчера количество обстрелов резко возросло и достигло 31. Треть из этих вооруженных провокаций состоялась именно в темное время суток.

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быстро же в лугондоне "убирают урожай"...
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Сколько в этих шахтах снарядов хранится - третий год каждый день стрелять?
Хорошо ещё, что Х@йлостан этим чуркам снаряды не возит, а то совсем худо было бы.
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А тому, що хлібне перемир'я, ось вони тепер сіль на хліб і посипають.
Шарик Порошенко - ти бовдур.
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Путиноидный тролль продолжает флудить на украинском сайте?
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Вот вам маланское хлебное перемирье За ним последует маланское постельнлое перемирье Ну и конечно маланское перемиристое перемирье Во аферист бля Но так нам лохам и надо Сами трудоустроили ету иудейскую мразь на Майдане
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Думаю, что Охендовский бы и без нас обошёлся. - Даже, если бы за него никто не голосовал.
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Треба терпіти,скоро буде "картопляне перемир"я" ,а за ним "бурякове"
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это же "наши люди", ну постреляют, ну поубивают - с кем не бывает?!....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа сутки террористы совершили 31 обстрел. Потерь нет, - штаб АТО
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