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Теги: ПР (12797) Манафорт Пол (7)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Манафорт признал, что его компания получила $17 миллионов от Партии регионов

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от Партии регионов.

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26 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вину - это пиар-технология.Источник: https://censor.net.ua/n445709 Выходит он сам взяточник?
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"рыговский" - анахронизм
бпп = партия регионов
так что, бппшный
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"Виходить" те, що ми з Вами й так добре знаєм: в наших Прокуратурах, Судах, Антикорупційних "новодєлах" сидять корумповані тварі, які як клас створились ще з-за часів "Папи-Кучми" і які відтворили так званий Клас Недоторканих, що підтримують "Бєзпрєдєл", як форму існування в Україні і тільки завершення Майдану (по суті) зможе вилікувати нашу з Вами Країну!
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Нет.
Украину вылечить может не завершение Майдана раз в 5 лет.
А каждодневные майданы по любому скандалу.
Чтоб чинуши ссались и срались ещё до мысли о малейшем распиле.

А пока на кухнях сидим и в тырнете комменты пишем - они воруют.
А чё им переживать?
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Наговаривают пиндосы на Леху Гончаренко и ко. Не могут эти нынешние патриоты и реформаторы от шоколадной власти нарушать законы. Не не
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А з самопомочі останні внески забрали, якихось 4500 тисяч доларів. Бояться щоб фабрику не викупили?
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26 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вину - это пиар-технология. Источник: https://censor.net.ua/n445709

Больше добавить нечего. Хотя нет, есть еще один момент: если не ошибаюсь, он с Крыма и не татарин. В последнее время я считаю это плохим совпадением...
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Назар говорит, что подписи Манафорта нет в амбарной книге. Но не говорит, что тот получал деньги от рыгов. Манафорт расписывался в получении денег в других бумагах, и сам это подтвердил в декларации. Его действия по законам США легальны.
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Ось так, взяв та спалив наших "відбілювачів" (в особі Назарчика Холодницького та Ко), що поспішили вже об"явити Пола "нєувінуватим"! (Що ж тепер Назар нявкати буде?)
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А Пеца через своих ручных прокуроров сказал что Манафорт нифчем не виноват. Теперь Трампа приказали хвалить.
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Манафорт визнав, а Холодницький сказав, що доказів немає. Великобританія визнала Насирова своїм громадянином, а український суд сказав, що доказів немає, для цих аферистів при владі, хоч сси в очі, а вони будуть твердити, що це офшорна роса.
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Отакі гроші йдуть на те, щоб розводити всіх нас "как котят", від кожної партії, на кожних виборах. А найгірше те, шо для них це смішні суми, які вони відіб*ють за день-два, коли вже будуть при владі.

Плати, лох, шоб бути лохом. Чи навпаки, будь лохом, а тоді 5 років розплачуйся за це.

Коли наші люди стануть нарешті політично більш злопам*ятні? Коли перестануть возити на собі систему яка сидить на ший і смокче кров? Астанавітєсь!
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Холодницкий тот еще фрукт, но он прав. Подписи Манафорта там нет, там подпись казначея ПР. И статья расхода денег на Манафорта. Просто в США, в отличии от нас, суд все-таки есть, и себе дороже ему врать.
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"подписинет", а фамилия есть! а расследование было! а расследование тихо заглохло с победой трампа!
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У нас все расследования заканчиваются ничем. Когда мы вместо настоящих бультерьеров-спецов ставим на борьбу с коррупцией Лелика и Болика (Сытник и Холодницкий), то на выходе и результат такой же.
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не "мы", а порошенко(вспоминаем кто выбирал сытника и кто холодницкому присваивал генеральский ранг)!
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ааааааааа...холодницкий то кака обосрался! вот те и "независимый прокурор"!
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//фірма Манафорта добре заробила на нікчемах регіоналах , те що Ющ продажна сволота то давно зрозуміли всі ,а НАБУ слід розібратися за які послуги реги виплачували ЦИКу
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Ющенко, який продав Помаранчевий Майдан за готівку, повинен піти під суд і відповісти. Обов'язково з конфіскацією. Там є що конфіскувати...
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17 миллионов получено официально... А неофициально?
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Вот вам и еще одно подтаерждение того,что надо гнать пороха на хер и чем быстрее,тем лучше! Я про заявление холодницкого.
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Сытник отмазывал Манафорта по указанию нонешних бепешников .но не учел,что тот сознается в получении денег от ПР...гамериканский менталитет не позволяет человеку сказать,что деньги получил от деда, или от тестя...или от бабули -пенсионерки...
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Ну вот, а Холодницкий сказал, что Манафорт не уличен в том, что брал деньги.
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У Самопомичи конфисковали партийные деньги (( а где конфискация Опи.дационников ??? Видродження и других отростков РЫГОВСКИХ
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"В анкете, поданной в минюст, целью работы фирмы Манафорта на Партию регионов в 2013-2014 годах называется "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе".

ШакалАдник ниПРичем,не????
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Країні отой онанізм на майдані нічим не допоможе. Любий майдан викривляється завдяки засовування в неупорядковані маси артистів і агентів влади і знову приводить до влади тих самих ригоаналів. Лише скотиняку на гілляку, усіх. Бо коли топлять піратський корабель - то топлять увесь корабель, а не дивляться, чи є там хороший пірат.
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а вальцмановские "шестерки" Холодницкий и Луценко сказали, что по их "расследованию" Манафорт ничего не получал.... а я-то думал, зачем ГПУ забрало дело по "черной кассе ПР" у НАБУ - а чтобы его похоронить, как оказалось.
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В этих 17 лимонах было 50 процентов отката( зная повадки рыгов). А еще налоги надо заплатить со всей суммы. Короче не заработал, а Только обделался.
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ты не поняла - ему выписали 34 миллиона баксов, а заплатили 17..... остальное как раз "откаты"
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Це пуста новина, українська влада безсила проти Манафорта. Дурне.
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А регионалы за десятилетия правления в Украине грабили народ и довели страну до войны. А при барыга сидят в ВР спокойно подрывая изнутри страну.
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я хотел бы очень надеятся на то, что на след выборах в Раду я больше не услышу ничего ни о рыгах ни о опаблоке ни об украинском выборе и т.д
а еще я считаю что 100 депутатов в Раде доя Украины более чем достаточно!!!
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напрасные надежды. Рыги-оппоблок у "украинский выбор" - это и есть Порошенко и Медведчук, кум Путина и личный представитель припиздента в Минске...
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значит нынешний гарант ограничится одним сроком
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эту продажную ПР надо как и комуняк запретить,что первая,что вторая работали на уничтожение Украины.А с ними все еще панькаются,с этими тварями вилкулами и мураевыми
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кто такой Холодницкий давно известно, и кто его назначил главой САП тоже. В любом расследовании, как известно, главное - не выйти на себя самого...
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26 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вину - это пиар-технология. Источник: https://censor.net.ua/n445709
Ну и что теперь скажет этот Холодницкий Назар? Странно он себя ведет и на что надеялся,что народ украинский и американский быдло? А вот ,как дальше собирается работать этот руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий?! Ну цирк!
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Как работал так и будет - он же одна из ключевых фигур в этом цирковом представлении "Рехвормы по-новому!"
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Поспешил Порошенко отработать рукопожатие Трампа!
Блин, вот теперь и вспоминай народную мудрость насчет холодницьких, їхнього батька і пеклом, яке за ними нудьгує!
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Манафорт признал, что его компания получила $17 миллионов от Партии регионов
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Доказательств причастности экс-советника Януковича Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР нет, - Холодницкий.
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявляет, что нет доказательств причастности бывшего советника бывшего Президента Виктора Януковича Пола Манафорта к так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом он сообщил в интервью телекомпании ZIK, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Доказательств его (причастности) нет", - сказал он.
https://censor.net.ua/news/445562/dokazatelstv_prichastnosti_ekssovetnika_yanukovicha_manaforta_k_chernoyi_buhgalterii_pr_net_holodnitskiyi
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМанафорт признал, что его компания получила $17 миллионов от Партии регионов
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