Манафорт признал, что его компания получила $17 миллионов от Партии регионов

Игорь Д, сепаратизму смерть, Лео Кот, Gaston Grey, Fobos, Демьяна Соколова, Гаюлий Серега, Fox 1 b13bec2b, Том Джонс, молодой рабочий, alex drob, Jimmy Hill, Чип, tvellen-van, Kare Resa, Яков1, Alexei Skibo, стальной гигант, Хавронников Степан, константен, Igop, Глеб Жеглов 2578b002, Roma fca25eee, Сидір Очерет, Aleks_15, Папа Карла, Жан Мишка Жар, Роман Бургарт, Alex Stierlitz
Ответить
Ответить
бпп = партия регионов
так что, бппшный
Ответить
Ответить
Украину вылечить может не завершение Майдана раз в 5 лет.
А каждодневные майданы по любому скандалу.
Чтоб чинуши ссались и срались ещё до мысли о малейшем распиле.
А пока на кухнях сидим и в тырнете комменты пишем - они воруют.
А чё им переживать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Больше добавить нечего. Хотя нет, есть еще один момент: если не ошибаюсь, он с Крыма и не татарин. В последнее время я считаю это плохим совпадением...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Плати, лох, шоб бути лохом. Чи навпаки, будь лохом, а тоді 5 років розплачуйся за це.
Коли наші люди стануть нарешті політично більш злопам*ятні? Коли перестануть возити на собі систему яка сидить на ший і смокче кров? Астанавітєсь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ШакалАдник ниПРичем,не????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а еще я считаю что 100 депутатов в Раде доя Украины более чем достаточно!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну и что теперь скажет этот Холодницкий Назар? Странно он себя ведет и на что надеялся,что народ украинский и американский быдло? А вот ,как дальше собирается работать этот руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий?! Ну цирк!
Ответить
Ответить
Блин, вот теперь и вспоминай народную мудрость насчет холодницьких, їхнього батька і пеклом, яке за ними нудьгує!
Ответить
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доказательств причастности экс-советника Януковича Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР нет, - Холодницкий.
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявляет, что нет доказательств причастности бывшего советника бывшего Президента Виктора Януковича Пола Манафорта к так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом он сообщил в интервью телекомпании ZIK, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Доказательств его (причастности) нет", - сказал он.
https://censor.net.ua/news/445562/dokazatelstv_prichastnosti_ekssovetnika_yanukovicha_manaforta_k_chernoyi_buhgalterii_pr_net_holodnitskiyi
Ответить