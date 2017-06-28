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З Днем Конституції! Актуальна стаття 17

Вітаю з Днем Конституції України! Стаття 17 (на яку часто посилається наш спікер Mykhailo Makaruk та цитують хлопці з Ukrainian Cyber Alliance починається як: "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу"... А закінчується: "На території України не допускається розташування іноземних військових баз". Думаю, що варто переосмислити значення…

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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗ Днем Конституції! Актуальна стаття 17
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