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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18900) задержание (5887) Молдова (806) наемник (244)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Молдове задержан наемник из Кишинева, воевавший за террористов на Донбассе

Правоохранительные органы Молдовы задержали наемника, который воевал на стороне террористов на Донбассе.

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В Молдове задержан наемник из Кишинева, воевавший за террористов на Даунбаси, и ккда только дадон-кандом смотрит, его ХЗ!:В Молдове задержан наемник из Кишинева, воевавший за террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 2257И это приситент? Пистец! Йоу!, хотя у нас такое-же ымбыцыльнае чмо! :В Молдове задержан наемник из Кишинева, воевавший за террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9208
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А що він такого сказав?-

"Москвороті жаби": Мухарський "накинувся" на російськомовних "служниць"

Він зауважив, що в закладах загального харчування не краща ситуація - "більшість офіціантів та барменів- москвороті жаби з наявними ознаками провінційного дебілізму на обличчі".
Більшість персоналу з обслуговування - москвороті жаби, адже спілкуються російською мовою.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав громадський діяч, актор Антін Мухарський, повідомляють Патріоти України
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Какая странная нация эти " русскоязычные"... Их так много - что они везде,, при этом - везде их нужно защищать... Шож они такие беспомощные и трусливые??? Кругом их пинают, обижают, шелобаны дают....
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Если их все обижают, то по логике они это заслуживают, скорее всего.
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картина Ricardo Sanz - современный, известный, испанский художник. ...
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Передавай те нам,чтоб терр не пострадал.Гужва,лукаш,вилкул и залог внесут и на поруки возьмут.Соя им зеленый свет везде включает.
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У меня вопрос,а был ли вообще протест наших властей по приезду хуйла в наш украинский Крым? Что то я нигде не видела никаких высказываний по этому поводу и протестов!
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Что такое счастье для ватника, не пытайтесь понять, это невозможно, просто прочтите...

В Молдове задержан наемник из Кишинева, воевавший за террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5386
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Не седится Уродам дома бабы местные наверно не дают
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вони б заодно і сепара Додона заарештували
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Умные молдоване работают загонщиками , заганяют за сотку баксов В Украину иномарки и не беспокоятся за старость.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Молдове задержан наемник из Кишинева, воевавший за террористов на Донбассе
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