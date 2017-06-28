В Молдове задержан наемник из Кишинева, воевавший за террористов на Донбассе

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"Москвороті жаби": Мухарський "накинувся" на російськомовних "служниць"
Він зауважив, що в закладах загального харчування не краща ситуація - "більшість офіціантів та барменів- москвороті жаби з наявними ознаками провінційного дебілізму на обличчі".
Більшість персоналу з обслуговування - москвороті жаби, адже спілкуються російською мовою.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав громадський діяч, актор Антін Мухарський, повідомляють Патріоти України
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