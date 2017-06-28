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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18900) ликвидация (357) Луганщина (4011) терроризм (20379)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - в "ЛНР" рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака. СКРИНШОТ

Террористы "ЛНР" на своих ресурсах в Интернете обнародовали подробности ликвидации боевиков разведывательной группы под селом Желобок (Луганская область).

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Брехня...это был не русский. Русские не сдаются! Лучшим примером массового героизма и стойкости, любви к власти и комми, являлась сдача в плен к нацистам 60% кадровой армии менее чем за полгода после начала после ссоры двух союзничков уссатых..
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Фошизды!!! Эпилептически-заблудившегося мальчека исносиловали. Глоза на погримужки пустили, хрен на питаки порубили...
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Ага и ещё ногу обглодали.
Совсем заврались. Нет никаких доказательств присутствия ВСУ на Донбассе. То все сербские наемники.
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Что значит зверски убиты. А как это убить не зверски?
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Ну Х.уйло, Сурков и прочие говорят, что нет на Донбасе российских солдат... Наши хорошо воплощают в жизнь данные заявления. Как брать в плен того, кого там нет.... Не было такого Александра Щербака, он не рождался, не жил и не умирал!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Укропы перерезали горло и истыкали ножами", - в "ЛНР" рассказали, как бойцы 93-й бригады уничтожили российского офицера Александра Щербака. СКРИНШОТ
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