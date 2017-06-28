Депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск, - Парубий

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И кому это интересно?
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На этом фото вся реформа "новой полиции"
tato Alex @tatoAlexxx 8 ч.8 часов назад
попомните мои слова..... сменить Порошенко будет намного легче чем убрать Авакова..... на Порошенко и выборов хватит, а Аваков - это спрут
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"Воля народа!"
"Народный фронт!"
И везде, где хитровымаханные дельцы от политики используют слово "народ", самим народом и его интересами там и не пахнет.
Не, аджэтоговарти?
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Никто из холуёв сам за себя решения не принимает.
Только нас убеждают, что там даже есть оппозиция, которая может поступить по-своему, или даже что-то "заблокировать", или "голодать".
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