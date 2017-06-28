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Теги: ВР (22717) депутат (2956) Парубий (1521) роспуск (161)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск, - Парубий

Если в ближайшее время в депутатскую группу "Воля народа" в Верховной Раде не войдет кто-либо из парламентариев, она может быть распущена.

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У них золотая акция в виде постоянных договорняков на голосованиях вместо с БПП и НФ. Там одни рыги.
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После того как Янукович дрыснул в Ростов вернули Конституцию 2004 года, по которой выборы в Раду должны проходить исключительно на 100% партийной основе. Таким образом само существование этой мажоритарной рыгакской шоблы незаконно.
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корреспондент.нет наконец то застрелился.
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не не грузится, застрелился от лишнехромосомного стыда.
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А шо там с калолицией? Хотелось бы списочек увидеть.
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Это государственная тайна! а того, кто будет требовать список будут считать агентами и его ждет наказание!
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Идут переговоры о широкой калолиции"МЫ за мир",все рыги в одном стакане будут с по новому
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Депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск, - Парубий
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И кому это интересно?
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Не скажи! сейчас у внефракционных появится возможность не только войти в эту группу, но и получить пару лимончиков на мелкие расходы!
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Депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск, - Парубий - Цензор.НЕТ 8538вадим‏ @TroshV 10 ч.10 часов назад
На этом фото вся реформа "новой полиции"

Депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск, - Парубий - Цензор.НЕТ 7410

tato Alex‏ @tatoAlexxx 8 ч.8 часов назад
Депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск, - Парубий - Цензор.НЕТ 1008 попомните мои слова..... сменить Порошенко будет намного легче чем убрать Авакова..... на Порошенко и выборов хватит, а Аваков - это спрут
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Какие названия!..
"Воля народа!"
"Народный фронт!"
И везде, где хитровымаханные дельцы от политики используют слово "народ", самим народом и его интересами там и не пахнет.

Не, аджэтоговарти?
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Прикажут - кто-нибудь войдёт.
Никто из холуёв сам за себя решения не принимает.
Только нас убеждают, что там даже есть оппозиция, которая может поступить по-своему, или даже что-то "заблокировать", или "голодать".
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Депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск....Во какая страшная беда . Но лучше бы распустилась Верховна ЗРада . Сидят депутаты коррупционеры в парламенте и то очень изредка и не знают они почему АТО это не оккупационная война кремлёвских фашистов, не знают почему нет визового режима с лютым кровавым врагом оккупантом. И отчего в Конституционном и других судах сидят только одни бандиты, судьи оборотни поставленные ещё кровавым ЗЭКОМ в бегах януковичем, также и члены нелегитимного ручного ЦВК ещё времён продажного кремлёвского холуя бандита ЗЭКА януковича. И почему по какой причине не снята неприкосновенность буквально со всех высших чиновников украинского государства. И отчего лютые враги Украины бывшие рыгоаналы опричники кровавого ЗЭКА а теперь они разная перекрашенная бандитская свора сепаратистов не сидит в тюрьмах ...... Так зачем такая ЗРада в которой никто ничего не делает, ничего не знает и не пытается хоть что сделать она нужна украинскому народу.
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Парубій своєю заявою дає сигнал: скоріше шукайте двох депутатів, щоб у мене не було підстав вас розпустити.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДепутатской группе "Воля народа" грозит роспуск, - Парубий
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