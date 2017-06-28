Бывший "начальник отдела колонии ДНР" задержан в Донецкой области

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И за это - до 8 лет? Я не говорю, что нужно поощрять сотрудничество с оккупантом, но, если мы готовы пр некоторых обстоятельствах амнистировать воевавших ("стоял на блокпостах..."), то за что сажать на 8 лет эту бумажную крысу?
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Пусть 8 лет поносит бревна в колонии, может наступит просветление у этого сепара, поймет что служить у террористов в любом виде вредно для здоровья!
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