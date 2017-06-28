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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: задержание (5887) колония (289) терроризм (20379) Донецкая область (4394)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Бывший "начальник отдела колонии ДНР" задержан в Донецкой области

В Донецкой области задержан пособник террористов "ДНР".

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какой то скучный сепар, таким шилом под мышку и прикопать у обочины.
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моя нова поліція

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Наградить "орденом сепара" 1 степени, с пожизненным денежным довольствием.
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"Злоумышленник формировал личные дела осужденных и сотрудников колонии, занимался составлением различных документов."

И за это - до 8 лет? Я не говорю, что нужно поощрять сотрудничество с оккупантом, но, если мы готовы пр некоторых обстоятельствах амнистировать воевавших ("стоял на блокпостах..."), то за что сажать на 8 лет эту бумажную крысу?
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Все сепары -убийцы, когда попадаются на территории Украины, говорят что крестиком вышивали и рукавички вязали в ДНР.
Пусть 8 лет поносит бревна в колонии, может наступит просветление у этого сепара, поймет что служить у террористов в любом виде вредно для здоровья!
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Бывший "начальник отдела колонии ДНР" задержан в Донецкой области. Как всегда! А що не убит ... при попытке бегства, ...незаконному сопротивлению законному требованию полиции, так кажеццо мусара сами себя отмазывают?Ну хоть какая-то причина его ухайдохать(убить нах) была?Шо , не? Неверю!, Хоть и не Станиславский!!!
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начальник отдела колоний? яка сумна новина... я очень надеюсь что у нас в Украине этот штымп будет отбывать наказание не на красной зоне и в петушином уголке (если доживет)!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБывший "начальник отдела колонии ДНР" задержан в Донецкой области
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