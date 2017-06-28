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 Форум Украины(608592)
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Уроки дня

Визовый режим. Запрет российского программного обеспечения. Закрытие российских банков. Возвращение в госсобственность госпредприятий, которые захватили российские компании, и которые работают в интересах российской экономики. Да, это больно. Да, это резать по-живому. Да, это большие потери. Война продолжается потому что Путин уверен, что сможет вернуться в Украину, сможет повлиять на возвращение управляемой Кремлем власти, сможет расшатать страну изнутри…

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Всё правильно от первого и до последней слова. Но кому это адресовать, если на Банковой сидит в конец ох**вший нарцис и банальный трус?
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Юрий, что за вздор Вы несете? Раха не бомбит Украину, абсолютно не из-за боязни НАТО, а из-за наличия тяжелого ПВО ( с-200, с-300, буки и тп), наличия 100+ истребителей Миг-29 + Су-27! Наличия достаточного количества радаров в том числе и пассивных! Мне могут возразить, типа - та бля совковые ракеты и тп! Ок ребятки, один вопрос, сколько один Украинский дивизион буков приземлил литачков рахи в Грузии? И не падал ли там пафосный Ту-22? Юрий, Вы ж понимаете, что идёт жесткая позиционная война, и мы играем в долгую! Ставят на крыло новые самолеты, розварачивают новые бригады (причём иногда даже мотопехоту - почти как борадачи с востока - гантраки и легкие ББМ)! Сколько развернули новых бригад ? 10? Даже по ватному ресурсу Лостармор десантуре только т-80 за год передали под 100!
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Юрий! Мои возражения по статье:
1.Это уроки не одного дня,а 3х лет войны
2.Путину не надо возвращать управляемую власть в Украину.Она и так на месте.
3.Власть не рассчитывает,что война уснёт сама по себе.Власть её всячески подогревает.
Зброю в обмін на полонених?.. Шокуючі зізнання залізничників

Уроки дня - Цензор.НЕТ 8292
Зброю в обмін на полонених?.. Шокуючі зізнання залізничників

Начальник станції зізнався, що знає про перевезення зброї.
Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.
Але, мовляв, СБУ наказала про це мовчати…
- В одному з залізничних потягів, який прямував на окуповану частину Донеччини, учасники блокади виявили під будматеріалами кулемети і гранатомети, - повідомляє Rostyslav Demchuk.
"Ось і перша ластівочка!
Хлопці взяли за шиворот начальника станції Бахмут. Той зізнався, що знає про такі перевезення. Але запевняє, що СБУ наказала про це мовчати. У них, мовляв, свій гешефт - в обмін на полонених.
Начальник станції Бахмут сказав нардепу Тарасу Пастуху, що це розпорядження СБУ - пропускати зброю на ворожу територію", - запевняє Демчук.

А от що пише Nikolay Kolesnik:
«Укрзалiзниця» работает аж до границы с Россией, обслуживает железную дорогу на неподконтрольных территории, ремонтирует.
Работники имеют паспорта лнр и днр.
Ну, и заодно подвозит горючку, бк, технику, личный состав «бурятов». Кому там блокада мешала Авдеевку защищать?!
Станція Бахмут. Уже ніхто нікуди не їде
Учасник блокади - нардеп Єгор Соболєв:
В реальності жодного контролю за тим, що відправляється з України на окуповану частину Донбасу і що завозиться звідти, просто не існує. Кажу це після вивчення разом із Семенченком, Парасюком, Пастухом проходження цих вантажів починаючи з лінії фронту, далі - кілометрами по сірій зоні, далі - знову через кілометри до прикордонників, і знову через кілометри до фіскалів.
Насправді до нас в будь-який момент можуть переправити цілі ешелони з живою силою противника, бронетехнікою та запасами палива, боєприпасів, харчів.
Наприклад, на заблокованій у четвер ветеранами війни за Незалежність залізниці, що з'єднує окуповану Горлівку і вільний Бахмут, наші прикордонники вперше бачать ешелон за кілька десятків кілометрів після перетину ним лінії фронту і проходження мінімум двох залізничних станцій і десятків автомобільних доріг на нашій стороні. Причому вони його лише бачать. Шестеро прикордонників піднімаються на місточок на фото і лише оглядають верхи вагонів.
Бахмут, контролю ноль!
Вугілля, яке є найпоширенішим товаром, на окупованій території закуповують за ціною 500-600 гривень за тонну, а ми з вами оплачуємо його спалення в електростанціях Ріната Ахметова по ціні від 1800 гривень. Бо очолювана менеджером Рошена Нацкомісія з регулювання енергетики постановила рахувати для нас усіх ціну електроенергії так, наче вугілля для його виробництва везуть з Роттердама.

Що везуть з окупованої частини Донбасу, крім вугілля або під вугіллям - ще раз, ніхто не перевіряє!
Запеклі бої в Авдіївці, яка зовсім поруч, нові обстріли Маріуполя жодним чином не заважають цій торгівлі на крові. Хіба що забирають увагу від неї.
Про масштаби: по заблокованій ветеранами гілці Горлівка - Бахмут напередодні було перевезено 305 завантажених вагонів (порожні ми не рахували).
А нардеп Тарас Пастух інформує:

На пункті блокади поблизу Бахмута з'ясували деталі торгівлі з окупантами і роль "Укрзалізниці", яка, виконуючи розпорядження "зверху", обслуговує ДНР та ЛНР та забезпечує перевезення усіх вантажів.
Не повірите, але заступник начальника Донецької залізниці навіть не заперечив, що в ешелонах може бути зброя та техніка для російських найманців.
Разом із колегами закликали його не виконувати злочинних наказів.
РАДАР звернувся до нардепів Семена Семенченка і Тараса Пастуха по коментар щодо "зброї під будматеріалами".
Семен Семенченко коротко відповів, що вся офіційна інформація оприлюднюється на ФБ-сторінці штабу блокади і що Ростислава Демчука він не знає.
Тарас Пастух прокоментував так:
- Ідеться про те, що державне підприємство "Укрзалізниця" офіційно працює на окупованій території. Обслуговують усі вантажі близько 17 тисяч залізничників. Саме їхніми руками ремонтується, обслуговується та забезпечується діяльність на непідконтрольній території. І основна частина зброї та техніки з Росії в ОРДЛО постачається залізничними шляхами.
Підтвердження цієї інформації надав під час спілкування заступник начальника Донецької залізниці Олександр Носулько. На відео (унизу. - РАДАР) все чітко та зрозуміло. А щодо фейків… З кожним днем блокади їх буде ще більше.
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В этой войне выживет кто-то один - или совок, или украинский народ. Жертвы несет пока что одна сторона. И это не совок. Будет так продолжаться дальше, от народа ничего не останется. Пора включать инстинкт самосохранения и, действительно, переходить к ответным активным действиям.
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Уроки дня - Цензор.НЕТ 6956Olena Ksantopulos
3 год. ·

Тут все написали сложные посты, пытаясь понять, что же случилось сегодня в Украине. В течение 24 часов - кибератака и теракт. Я скажу просто и коротко. Наша власть - это не вчерашний и даже не позавчерашний день. Это дремучее прошлое партийных боссов, партийных касс, бандитской приватизации и рейдерских захватов. Пока президентом будет ненасытный Кондитер, его однопартиец, его кум и его "рошеновские упаковщики и укладчики", в Украине не будет покоя. Пока на страже нашей безопасности будут стоять Аваков, Шкиряк и Геращенко, а, также СБУ, пекущаяся прежде всего о том, как скрыть налоговые декларации своих сотрудников, мы приговорены. Неспособная, отставшая во времени власть, сумевшая хорошо освоить только одну профессию - воровство у своего народа, которая на протяжении трех военных лет сотрудничает с врагом, не в состоянии защитить своих граждан и оградить государство от атак двадцать первого века. Аминь...
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нужен украинский аналог Моссад, способный действовать на территории любой страны. Российские террористы должны знать, что расплата неминуема, даже спустя много лет. Я не понимаю, почему такую спецслужбу не создают. Возможно государству не очень удобно это делать под своей эгидой, но есть же бывшие добробаты, патриотические организации и т.д. Первые годы войны, понятно, что обыло не до этого. Но сейчас, помоему для бывших командиров, спонсоров добробатов это была бы самая лучшая точка приложения их усилий .
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если что, я не веду речь об обязательном уничтожении врагов. Можно говорить о поимке преступников и выдаче их правосудию
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единственное "НО" - бабки.... на это нужны ой не маленкие бабки, а для того что бы они
появились у государства Украина..... ну дальше не буду, уже в зубах навязло....
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Немного не так.... Путин уверен, что сможет вернуться в Украину,потому что возвращение управляемой Кремлем власти уже произошло.
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Є одна велика проблема - загальна для всіх інформресурсів: немає зворотньої реакції від автора пубцікації. Грубо кажучи бутусову насрати як оцінюється його робота - хавайте і не пиздіть. Я здогадуюсь скільки отримує модератор, тож дайте хоч йому покерувати лайками і дізлайками від авторів матеріалів.
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