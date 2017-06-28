Визовый режим. Запрет российского программного обеспечения. Закрытие российских банков. Возвращение в госсобственность госпредприятий, которые захватили российские компании, и которые работают в интересах российской экономики. Да, это больно. Да, это резать по-живому. Да, это большие потери. Война продолжается потому что Путин уверен, что сможет вернуться в Украину, сможет повлиять на возвращение управляемой Кремлем власти, сможет расшатать страну изнутри…
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1.Это уроки не одного дня,а 3х лет войны
2.Путину не надо возвращать управляемую власть в Украину.Она и так на месте.
3.Власть не рассчитывает,что война уснёт сама по себе.Власть её всячески подогревает.
Зброю в обмін на полонених?.. Шокуючі зізнання залізничників
Зброю в обмін на полонених?.. Шокуючі зізнання залізничників
Начальник станції зізнався, що знає про перевезення зброї.
Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.
Але, мовляв, СБУ наказала про це мовчати…
- В одному з залізничних потягів, який прямував на окуповану частину Донеччини, учасники блокади виявили під будматеріалами кулемети і гранатомети, - повідомляє Rostyslav Demchuk.
"Ось і перша ластівочка!
Хлопці взяли за шиворот начальника станції Бахмут. Той зізнався, що знає про такі перевезення. Але запевняє, що СБУ наказала про це мовчати. У них, мовляв, свій гешефт - в обмін на полонених.
Начальник станції Бахмут сказав нардепу Тарасу Пастуху, що це розпорядження СБУ - пропускати зброю на ворожу територію", - запевняє Демчук.
А от що пише Nikolay Kolesnik:
«Укрзалiзниця» работает аж до границы с Россией, обслуживает железную дорогу на неподконтрольных территории, ремонтирует.
Работники имеют паспорта лнр и днр.
Ну, и заодно подвозит горючку, бк, технику, личный состав «бурятов». Кому там блокада мешала Авдеевку защищать?!
Станція Бахмут. Уже ніхто нікуди не їде
Учасник блокади - нардеп Єгор Соболєв:
В реальності жодного контролю за тим, що відправляється з України на окуповану частину Донбасу і що завозиться звідти, просто не існує. Кажу це після вивчення разом із Семенченком, Парасюком, Пастухом проходження цих вантажів починаючи з лінії фронту, далі - кілометрами по сірій зоні, далі - знову через кілометри до прикордонників, і знову через кілометри до фіскалів.
Насправді до нас в будь-який момент можуть переправити цілі ешелони з живою силою противника, бронетехнікою та запасами палива, боєприпасів, харчів.
Наприклад, на заблокованій у четвер ветеранами війни за Незалежність залізниці, що з'єднує окуповану Горлівку і вільний Бахмут, наші прикордонники вперше бачать ешелон за кілька десятків кілометрів після перетину ним лінії фронту і проходження мінімум двох залізничних станцій і десятків автомобільних доріг на нашій стороні. Причому вони його лише бачать. Шестеро прикордонників піднімаються на місточок на фото і лише оглядають верхи вагонів.
Бахмут, контролю ноль!
Вугілля, яке є найпоширенішим товаром, на окупованій території закуповують за ціною 500-600 гривень за тонну, а ми з вами оплачуємо його спалення в електростанціях Ріната Ахметова по ціні від 1800 гривень. Бо очолювана менеджером Рошена Нацкомісія з регулювання енергетики постановила рахувати для нас усіх ціну електроенергії так, наче вугілля для його виробництва везуть з Роттердама.
Що везуть з окупованої частини Донбасу, крім вугілля або під вугіллям - ще раз, ніхто не перевіряє!
Запеклі бої в Авдіївці, яка зовсім поруч, нові обстріли Маріуполя жодним чином не заважають цій торгівлі на крові. Хіба що забирають увагу від неї.
Про масштаби: по заблокованій ветеранами гілці Горлівка - Бахмут напередодні було перевезено 305 завантажених вагонів (порожні ми не рахували).
А нардеп Тарас Пастух інформує:
На пункті блокади поблизу Бахмута з'ясували деталі торгівлі з окупантами і роль "Укрзалізниці", яка, виконуючи розпорядження "зверху", обслуговує ДНР та ЛНР та забезпечує перевезення усіх вантажів.
Не повірите, але заступник начальника Донецької залізниці навіть не заперечив, що в ешелонах може бути зброя та техніка для російських найманців.
Разом із колегами закликали його не виконувати злочинних наказів.
РАДАР звернувся до нардепів Семена Семенченка і Тараса Пастуха по коментар щодо "зброї під будматеріалами".
Семен Семенченко коротко відповів, що вся офіційна інформація оприлюднюється на ФБ-сторінці штабу блокади і що Ростислава Демчука він не знає.
Тарас Пастух прокоментував так:
- Ідеться про те, що державне підприємство "Укрзалізниця" офіційно працює на окупованій території. Обслуговують усі вантажі близько 17 тисяч залізничників. Саме їхніми руками ремонтується, обслуговується та забезпечується діяльність на непідконтрольній території. І основна частина зброї та техніки з Росії в ОРДЛО постачається залізничними шляхами.
Підтвердження цієї інформації надав під час спілкування заступник начальника Донецької залізниці Олександр Носулько. На відео (унизу. - РАДАР) все чітко та зрозуміло. А щодо фейків… З кожним днем блокади їх буде ще більше.
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3 год. ·
Тут все написали сложные посты, пытаясь понять, что же случилось сегодня в Украине. В течение 24 часов - кибератака и теракт. Я скажу просто и коротко. Наша власть - это не вчерашний и даже не позавчерашний день. Это дремучее прошлое партийных боссов, партийных касс, бандитской приватизации и рейдерских захватов. Пока президентом будет ненасытный Кондитер, его однопартиец, его кум и его "рошеновские упаковщики и укладчики", в Украине не будет покоя. Пока на страже нашей безопасности будут стоять Аваков, Шкиряк и Геращенко, а, также СБУ, пекущаяся прежде всего о том, как скрыть налоговые декларации своих сотрудников, мы приговорены. Неспособная, отставшая во времени власть, сумевшая хорошо освоить только одну профессию - воровство у своего народа, которая на протяжении трех военных лет сотрудничает с врагом, не в состоянии защитить своих граждан и оградить государство от атак двадцать первого века. Аминь...
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появились у государства Украина..... ну дальше не буду, уже в зубах навязло....
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