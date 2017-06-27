Миссия ОБСЕ зафиксировала 55 взрывов в Донецкой области и 13 - в Луганской 26 июня

233 5Теги: ОБСЕ (2650) Донбасс (15208) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 23:08 Миссия ОБСЕ зафиксировала 55 взрывов в Донецкой области и 13 - в Луганской 26 июняСпециальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 55 взрывов в Донецкой области и 13 - в Луганской 26 июня. читать источник x Мне нравится
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За 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме Восточной Славонии.
В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.
В канун наступления президент Хорватии Франьо Туджман выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что попытки мирного разрешения конфликта провалились, поэтому для восстановления суверенитета Хорватия вынуждена начать военные действия.
Принципиальное отличие ситуации в Донбассе от ситуации в 1995 году в Сербской Краине то, что сепаратстская Сербская Краина не могла рассчитывать на поддержку Сербии, как расчитывают сепаранисты Донбасса на российские войска. Поскольку Краина была отделена от Сербии сотнями километров боснийской территории, в то время, как от границ Донбасса до регулярных российских войск расстояние всего в несколько километров.
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