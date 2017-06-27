Гужва сдал загранпаспорта следователю, - Лукаш

1124 21Материалы по теме: Справа ГужвиТеги: закордонний паспорт (25) Лукаш (26) Гужва (44) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 23:02 Гужва сдал загранпаспорта следователю, - ЛукашГлавный редактор Интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сдал следователю паспорт для выезда за границу. читать источник x Мне нравится
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А, паспорта он здал не все, поверьте.
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Или потому и не сидит, что у некоторых прокуроров стремительно растет
"благостостояние2 ?
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https://www.youtube.com/watch?v=Z8br_p_Giqs
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Коли за тебе внесли півляма застави.
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