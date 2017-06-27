EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608571)
  1124  21
Материалы по теме:  Справа Гужви
Теги: закордонний паспорт (25) Лукаш (26) Гужва (44)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гужва сдал загранпаспорта следователю, - Лукаш

Главный редактор Интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сдал следователю паспорт для выезда за границу.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Навіщо йому цей закордонний паспорт, якщо в України з росією безвізовий режим. Якщо Гужва і буде тікати, то в район Ростова, а не в Берлін.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а Лукаш молодец, прекрасно выглядит, как для преследуемоей преступницы, обвиняемой в страшных преступлениях
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жаль не собирается .... Пристрелить бы при побеге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти конченые сепары просто плюют Украинцам в лицо.Педро со своим алкашом акститесь.Вас уже будут на кол садить п..сов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тапки у них одинаковые.
А, паспорта он здал не все, поверьте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ниуя се я забухал!? Шо эта сука лукашьььььььььььььььььььььььььььььь истчо воздух портит? и землю топчет? Ну никуя себе делишки! Бля, посаны, я лiчыу шо яна чарвякоў корміць і глебу глебу угнойвае. Во справы!? шо пистец! Нечакана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тем временем аваковские беркутяты избивают добровольцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Убийство Шаповала будет расследовать бизнесмен-мультимиллионер из Военной Прокуратуры Матиос-тепловизор. О результате сами догадаетесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему Лукаш не сидит ?
Или потому и не сидит, что у некоторых прокуроров стремительно растет
"благостостояние2 ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему дети невинные умирают, а эта сучка Лукаш и е соратники еще живут до сих пор?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныГужва сдал загранпаспорта следователю, - Лукаш
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dan danu, Андрей Беляев d04c53fc, Tatyana Pomolova, дератизатор, IgorYakovlevich, Sunfarm, trawler_tug, Алекс Веселко, Sikh, Владимир Шатохин e8180b8c, Murlin Murloff, Alexx Lexton, Alexander Hesse, ruda, Olga Lunkina, Urs, Helg, gisun, Baks13, Lev Boy, Фантом 2, Oleg Mamont, Frank Piter, Мабон, sulima ivan, Хавронников Степан, shokolad, 4Liberty UA, Варуна Мітра 3e355edd, Den4ik1771, Саша Киев, Сергей Иванофф, WiM, Алексей Вовченко f033f386, vitaliymkua
 Всего на сайте: 105 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти