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 Форум Украины(608571)
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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: Германия (2850) киберпреступление (302) хакер (629)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вирус-шифровальщик добрался до Германии

Компьютерный вирус-шифровальщик Petya, атаковавший компьютеры в ряде стран, поразил и немецкие компании.

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Через него пошло заражение, а дальше уже своим ходом.
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У нас Медок выступает как инструмент распространения, так как установлен у многих организациях и обновления качаются через интернет. В Германии вирус распространялся другими каналами.
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не факт, там могли его внедрить другим, доступным способом
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Форсував Одер в складі першого білоруського фронту і почав розвивати наступ на Берлін.
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Прям как в анекдоте: дыркы портовой проститутки можно сравнивать лишь с windows
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14 мая президент и главный юрисконсульт компании Microsoft Брэд Смит заявил, что данный вирус использовал уязвимость, информация о которой была украдена у Агентства национальной безопасности (АНБ) США
Как-то так.
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Уязвимость в продукте Майкрософт, а виновато АНБ? Логично.
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а я думал че это виндошники красной шапкой занялись...
и хорошо что у мну Убунту
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если бы большенство пользовались линукс, тогда этот вирус уже был бы сделан для линукс
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Если весь мир (политический) хочет спокойствия - пусть избавится от Х√йла...
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Ты когда в штаны насрешь тоже пуйло виноват?
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Что-то я тебя не понял - ты против того что бы куйло подохло?
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я не против,только если все на него сваливать,свои сепары мимо пролетят
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ну да нуда легче легкого сказать,вот тачку взорвали-пуйло виноват,нахер им работать-сбу,так ведь?
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Про СБУ, я промолчу...врочем как об ВСУ, а вот про ментов и прокуратуру скажу: - их натаскивали на то, "как следует бить невиновных и "сажать" кого надо".
А по сути, вирусняк подогнали вовремя, потому что все - халявщики, и заипали скачивать халяву, и думать что они "защищены". я думаю ты понял.
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Точно "Шайссер", а не "Шмайссер"? Здається "шайссер" - це "серун".
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Вирус "Петя" в честь шоколадного?
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В честь советских космических аппаратов из *бондианы*, петя и миша, этим зверям два года уже.
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Этот вирусный Петя тоже бабки по-загрaницам выпрашивает, как наш Пэдро..
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Хотел написать.. ТАК ЭТОЖЕ ПЕТЯ-Вирус-шифровальщик. Но поскольку меня сочтут или зрадныком или олгинцем. писать не стал.
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Тут человек пошутил, что холодильник уже боится включать, так его обозвали кацапом и обязали пить боярышник. Много психов на ветке.
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предистория
Евгений Шевченко с Сергеем Акимовичем и еще 14.
43 мин. ·

Важко втримати емоції, але я спробую.
У Кіровоградський області власник фермерського господарства раптом дізнався, що він вже не є власником. Чому? Тому що вінначебто...подарував (!) увесь свій бізнес невідомій особі, яка швидкоруч змінила власників у реєстрі, опісля чого потягом кількох днів відбулася ще одна угода, на це раз вже купівлі-продажу. Так, це типове рейдерство часів Януковича.

Обурені зухвалістю рейдерів законні власники подали заяви в усі можливі інстанції, але в принципі потрібна була лиш одна річ - експертиза підпису. Прокуратура області її дуже швидко провела, та висновок вразив - він підтвердив достовірність підпису! А от друга експертиза, яка паралельно робилася у київському інституті судової експертизи (без допомоги прокурорів), надала зовсім зворотній висновок, а саме такий, що підписи було підроблено.
Начебто усе - кінець історії. Та насправді це був тільки початок. Незважаючи ні на які рішення судових експертиз та судових інстанцій рейдери з охоронної компанії "Борисфен" (місто Дніпро), яку контролює народний депутат від НФ Юрій #Береза у кількості 50 чоловік спробували захопити головний офіс підприємства, та повстали
селяни. Поліція на виклики не приїзджала протягом 2-х (!!!) годин. Приїхали вже по факту, коли селяни самотужки розбили вщент тітушок і 31 особу затримали власноруч.
Ветерани війни за незалежність вирішили прийти на допомогу людям і взяли на себе функцію поліції - стали на захист справедливості та букви Закону.
Як відбувалися подальші події, можно було б легко уявити за часів Януковича, але не сьогодні, коли ми пройшли Революцію Гідності, коли в країні триває війна...
Сьогодні вдень власника під приводом надати свідчення викликали до прокуратури і дві години примушували відмовитися від допомоги ветеранів. Врешті решт серце літньої людини не витримало і його забрала швидка з інфарктом. Наразі він перебуває у важкому стані в лікарні.
Тим часом за особистою командою міністра МВС Авакова у невеличке село Бережинка було стягнуто підрозділи Національної гвардії та спец.підрозділи поліції, які без жодних пояснень почали арештовувати та бити ветеранів і селян, яки стали на захист своєї землі. Били усіх без розбору - у тому числі били жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано у місцеву лікарню із травмами різної ступені важкості.
Затриманих ветеранів намагалися вивезти в Умань, але на кордоні області місцеві заблокували автобус. Поліцаї погрожують зброєю, але ніхто не відступає. На місце вже прибув губернатор області.
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авакова и юрика до гиляки!
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LTPZDC‏ @ltpzdc 5 год.5 годин томуБільше
Вирус Vitalya.K атаковал Киевскую ТЭЦ-6 и включил горячую воду жителям Троещины и Оболони.
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Это еще ничего. Вот во Львове вирус Andriy.S забил корзины до отказа.
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Эхех......"нас там нет"! Всех достал это "трипак", только Россию "мягко обошел". Наверное "печеньки Нулад" вспомнили.
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А откуда вирус знает что ему шифровать ?
А главное, нафига ему деньги ?
Почему не пострадала россия ?
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шифрует пользовательские файлы с определенными расширениями - фото, документы, файлы баз данных и т.п.
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То рашен червь, а не шифровальщик, вряд ли уже расшифруешь даже если лох и проплатит вымогателям.
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Вирус-шифровальщик добрался до Германии . Ипать-катициць! Вот накуя такия сумныя навины на нач глядя посцить, немцау, гадау, жалка, шо пистец! (капли пью). Тяпер йух засну! Цэнсар вы - ГАДЫ! Пинсиянеры зело (цыпа ваще пистец!) нигадуюць жорстка ! Гы.
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"Нас там нет"!...."это госдеп"!..."Обамка обсирает наши подъезды"!.."русские несут только "русскую весну".....И прочая хрень с "триперами".
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Цалкам згоды з табой, сябра, аднак Баракыч ужо не пры справах, зараз Трампыч за усё у адказе,за пад'езды і ліфты, дарогі і ўсё астатняе прабач! Типа таво https://www.youtube.com/watch?v=8TX9zpTqZrc Гы . Бем-бем-бем !!!
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Для Украинцев, это - очередная ху...ня! Пережили голод, переживем и изобилие!
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Таки да ! тёзка, ели нам что и по плечу, то это переживать изобилие, не ф пирой, ёопто! , как нить пережЫвиом!, с трудностями, как без них , но 100пудофф - переживём! А накуй нам этая исабилия?, слоВАТА какоё? пиндосы наферное придумали! У нас првфаслафныхмляславян исабилия ниможЫтбыть! Изначальна! пуйло ни дасть спистець!
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Ход твоих мыслей мне понятен. Да пусть тебя больше не искушает род и бесы Путлера на всех дорогах воих ратных, сын мой!
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Дзякуй за пачуцце гумару, сябра! Сёння с гэтым проста - Achtung!, шо пистец!, Неяк день з ранку не задауся, не у мяне, у наведавальнiкау форуму :Вирус-шифровальщик добрался до Германии - Цензор.НЕТ 133
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Гарно размволяєшь Білорускаю. Ти мабудь с Полісся?
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вот так хйуло сшибает деньги со всего мира на винторогую оборонку...
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/// Ich bin Niegan ///
В штаны, навряд ли, могу насрать, так как в отличии вас, кацапов, ношу трусы 😁
Но и в трусы тоже не получится - перед тем как опорожнятся, я их снимаю...
Опять же, в отличии от вас, кацапов 😂
И, кстати, то что я написал Х√йло, а вы подумали о Путине - мне понравилось😂
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кацапа в зеркале увидишь,а что такое пуйло я без тебя знаю
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Видимо, Петей этот вирус назвали в честь известного персонажа, такого же вредного и жадного.
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Немцы покупайте шоколад Roshen

с ув. ваш Petya
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оооооо
похоже на правду
1% заплатит
вот и капустка хак сообществу)))
и не мало))
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Эффект безнаказанности (Часть 1) 27th Июнь 2017 anti-coloradosВирус-шифровальщик добрался до Германии - Цензор.НЕТ 9975Сегодняшний подрыв автомобиля нашего военнослужащего в Киеве и совпавшая по времени хакерская атака наводят на мысли о том, что все это работает по одному и тому же алгоритму. Оставляя на следствие выяснение обстоятельств совершения преступления, исполнителей, заказчиков и прочее попытаемся оценить несколько другие аспекты происшедшего.Итак, следствие уже заявило о том, что это - теракт. Мы уже знаем о том, что ответственность за более чем 90% резонансных терактов берет на себя ИГИЛ, причем, делает оно это как-то в раскоряку и очень неубедительно. Нет никаких требований или пояснений тому, почему было совершено то или иное преступление в конкретном месте, в конкретное время или в отношение конкретного лица. Такое впечатление, что ИГИЛ заделался играть роль бюро по возглавлению терактов. Понятно, что преступления совершаются другими силами, а ИГИЛ только дает свой фасад, даже не располагая подробностями мероприятия.О том, чьей ширмой является ИГИЛ, мы уже писали десятки раз, но наши допущения и версии были жестко переплюнуты целым десятком высокопоставленных российских политиков, которые делали это либо по тупости и склонности к словесному поносу, либо от отчаяния. Первый вариант - непротухаемый Жириновский. В эфире ведущего телеканала он, захлебываясь собственными соплями и слюной, подпрыгивая на месте перед микрофоном заявил о том, что теракты в Европе - выгодны России и чем больше их там будет, тем увереннее себя будет чувствовать Федерация.Но Жирику это можно простить и не обращать внимания, ибо он уже явно чувствует приближение «большого шухера» и вполне убедительно играет роль выжившего из ума кокаиниста. Когда за его коллегами придут люди в военных мундирах, Вольфовича поведут санитары и он еще долго будет показывать дули путиным, связанными за спиной руками. Он понимает, что нужно изображать гротеск и буйное помешательство, тогда адвокаты легко докажут его невменяемость. Никто не сможет перебить их экспертизы тем, что не мог такой чокнутый тип занимать такое высокое положение. Но в парламенте Федерации имеется такое количество депутатов, начиная от Валуева и заканчивая Поклонской, что Ломбразо и Павлов изучали бы их круглосуточно, без сна и перерывов на обед. Так что Жирик уже сейчас готов спрыгнуть с весов Фемиды.Другое дело - клоуны печального или серьезного образа, например - глава комитета по иностранным делам Пушков. Откровенно говоря, его хлебало тоже вполне заинтересовало старину Чезаре в плане морфологии черепа пациента, но тот играет серьезного клоуна и потому легко сказаться больным на голову ему будет куда труднее. Так вот Пушков, между первым и вторым туром выборов во Франции, открыто сказал о том, что на электоральные предпочтения французов сильно и благотворно влияют теракты и что парочка терактов, в ближайшие дни, сможет изменить расклад в пользу любимой и дорогой Лепенши.Тут надо заметить важную деталь. Хоть ответственность за теракты на себя всегда берет ИГИЛ, но случаются они там, где имеются интересы Кремля, и где интересов ИГИЛ нет по определению. Учитывая это, Пушков открыто угрожал французам терактами, если они хотят голосовать за Макрона. Уже такая угроза может стоить Пушку долгих лет тюрьмы, но главное - он показал, кто именно стоит за терактами.Ну и все наши домыслы легко перебросал сам Путин, когда лично рассказал о том, что около трети личного состава ИГИЛ - россияне. Он умолчал о том, что практически все россияне, занимают там командные должности, а остальные 79% ИГИЛ, в большей своей части - выходцы из бывшего совка и легко говорят по-русски.Все это говорит о том, что Федерация - гнездо терроризма, но она сделала такой себе буфер, который отводит ответственность от московских авторов идеи. Они создали простую схему, при которой якобы стоят в стороне. Принятие таких правил игры другими игроками делает действия Москвы безнаказанными и поощряет ее на то, чтобы сделать террор своим основным методом ведения внешней политики.
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Поймают "писателя" вируса - сядет пожизненно имхо. Убытки возмещать будут несколько поколений родственников.
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Будет работать на нужных людей - возмещать убытки.

А может как раз уже работает и возмещает.
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Скрипты писать много ума не надо. Какое с такого работник?
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Где ты видел, что в России писателей пожизненно садят? Талантливых писателей в России - убивают либо "приглашают работать" без права "вякать"
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Еще как вариант выкалывают глаза, чтобы больше ничего подобного не делал. Это у них историческое.
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Кстати, "трипак Вася", никак не повлиял на УКР. ГРИВНУ. Так что это все оказалось - понты для "почитателей руцкого мира". :D
https://finance.i.ua/converter/
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Пусть умрет "вова". И пусть с ним "полстраны совдеповских ватников" подохнут! Хоть какая польза будет Мировому Сообществу!
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Эффект безнаказанности (Часть 2) 27th Июнь 2017 anti-coloradosВирус-шифровальщик добрался до Германии - Цензор.НЕТ 7336Второй аспект, которым Федерация уже наделала много бед - кибер война. Уже задокументированы факты вмешательства в деятельность государственных структур США, Франции, Германии и вот сегодня - Украины. Как это не смешно, схема действия - та же самая. Якобы кто-то делает эти вещи, а кремлевцы едут на белых конях, в белых фраках и с белыми бутылками, в белых.. Короче говоря, действует та же схема, как и с ИГИЛ, берущей ответственность за теракты.Почему происходят именно такие вещи? А все - очень просто. Кремль избегает лобовой конфронтации с Западом, ибо понимает свою беспомощность. Это касается не только военного и технологического отставания, но и более важных вещей: Путин, и вся его бригада, хранят свои деньги, движимое и недвижимое имущество в странах, с которыми они же и конфликтуют. То есть путинцы ведут непрямую войну и стараются все делать так, чтобы их в этом не уличили.В свою очередь, это связано с простым и давно известным фактом, федерасты быстро поджимают хвост, когда им начинают отвечать прямо и в том же самом ключе. Военная агрессия в Украине захлебнулась и теперь им сложно организовать именно военное давление на Украину. Теперь уже большой вопрос о том, кто на кого давит, и у кого это получается лучше. Мы не можем привести объективных данных, прямо сравнив потери ВСУ и ВС РФ и уж тем более, ВСУ и РФ+повсранцы. Второй вариант - из области фантастики, ибо россияне набивают бесплатным мясом земли, водоемы и шахтные стволы, которые потом подрывают. Россияне никогда не узнают того, сколько их полегло в Украине. Но самые скромные подсчеты, основанные на совокупности данных, которые выдают сами повсранцы, речь идет о соотношении, не менее 1:10, а это - режим уничтожения кадровой армии РФ как явление. Кстати, об этом, но без конкретных цифр, пишут гиркины и прочая дрянь.Посему, в ход идут другие средства, где россияне еще чувствуют свою безнаказанность. И вот тут есть важный момент, который никак нельзя упустить. Федерасты не должны почувствовать безнаказанность в указанных методах войны. Кибератака должна получить ответ еще более умной и разрушительной кибератакой. Эффект должен быть таким, что противник будет вынужден закачивать газ себе в естественные полости, ибо электроника отрубит их трубы. Самолеты должны летать по визуальным ориентирам - сельским деревянным сортирам, а танки должны валить не только столбы, но и целые упаковки ваты, а гидроэлектростанции должны начать сбрасывать свои запасы воды в Северный Ледовитый Океан, чтобы белым медведям было что кушать.Это же самое касается и терактов. Кстати, никто не задумывался над тем, почему крупные города Украины еще не поймали фирменный стиль Кремля с терактами. Мы считаем, что в Москве еще опасаются того, что мы не слишком напитались европейскими ценностями и можем ответить симметрично. Благо дело, внешний вид и язык не дает большой разницы и если чеченцам было труднее поставить на уши федерастов, то наши люди могут сделать это легко и непринужденно. Хотя это т не наши методы, но такая обратка может возникнуть силами людей, которые очень хорошо помнят о том, что нужно утраивать на гиляку.Но все же, именно этот аспект необходимо соотносить с опытом Израиля. Который никогда и ничего не забывает и уж тем более - не прощает. Моссад находит тех, кто сделал больно и делает им последнее замечание. Те, кто готовит теракты на земле обетованной, начинают нервно вглядываться в небо, не летит ли к ним привет от ЦАХАЛ или МОССАД, а когда прилетает - уже некогда думать о том, от кого он был, да и нечем уже думать.Примерно такая же реакция должна быть и у нас. Пускай не совсем симметричная, но обратка должна прилетать безусловно. Например, известно, что в Донецк время от времени приезжает некто Сурков или подобные ему деятели. Убийство нашего полковника должно стоить как минимум жизни подобного эмиссара, и его свиты.Наверняка мы знаем о том, где окопались руководители сил ГРУ и ФСБ на Донбассе. Это значит, что между подрывом машины нашего военного и прилета «Вербы», «Точки» или «Грома» в этот гадюшник, должно пройти всего пара часов, чтобы всем было понятно, за что эти трупы так обгорели.
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окончание .... Подчеркиваю, здесь речь не идет о простой мести, хотя и это - годный аргумент, но касается изложенного выше принциапа. Оставлять без ответа насилие федераста - нельзя. Он это воспринимает как поощрение и будет усиливать давление в направлении, где не ощущает сопротивления. Далеко холить за примерами - нет смысла. Захват Крыма без боя, поощрила оккупанта на дальнейшие захваты и остановил его только адекватный ответ. Иначе - не работает. Посему - да здравствует быстрый и жесткий ответ!
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зато беня - красава. еще лет 10 назад принудил свою контору на линь. малаца.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВирус-шифровальщик добрался до Германии
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