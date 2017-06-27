Вирус-шифровальщик добрался до Германии

6699 73Материалы по теме: Кибератака в УкраинеТеги: Германия (2850) киберпреступление (302) хакер (629) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 22:52 Вирус-шифровальщик добрался до ГерманииКомпьютерный вирус-шифровальщик Petya, атаковавший компьютеры в ряде стран, поразил и немецкие компании. читать источник x Мне нравится
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Как-то так.
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В Сеть попали 32 ТБ внутренних сборок и исходного кода Windows 10
Наличие большого числа не предназначенных для посторонних глаз файлов может значительно упростить работу хакеров, стремящихся найти уязвимости в операционной системе редмонцев.
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и хорошо что у мну Убунту
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А по сути, вирусняк подогнали вовремя, потому что все - халявщики, и заипали скачивать халяву, и думать что они "защищены". я думаю ты понял.
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Евгений Шевченко с Сергеем Акимовичем и еще 14.
43 мин. ·
Важко втримати емоції, але я спробую.
У Кіровоградський області власник фермерського господарства раптом дізнався, що він вже не є власником. Чому? Тому що вінначебто...подарував (!) увесь свій бізнес невідомій особі, яка швидкоруч змінила власників у реєстрі, опісля чого потягом кількох днів відбулася ще одна угода, на це раз вже купівлі-продажу. Так, це типове рейдерство часів Януковича.
Обурені зухвалістю рейдерів законні власники подали заяви в усі можливі інстанції, але в принципі потрібна була лиш одна річ - експертиза підпису. Прокуратура області її дуже швидко провела, та висновок вразив - він підтвердив достовірність підпису! А от друга експертиза, яка паралельно робилася у київському інституті судової експертизи (без допомоги прокурорів), надала зовсім зворотній висновок, а саме такий, що підписи було підроблено.
Начебто усе - кінець історії. Та насправді це був тільки початок. Незважаючи ні на які рішення судових експертиз та судових інстанцій рейдери з охоронної компанії "Борисфен" (місто Дніпро), яку контролює народний депутат від НФ Юрій #Береза у кількості 50 чоловік спробували захопити головний офіс підприємства, та повстали
селяни. Поліція на виклики не приїзджала протягом 2-х (!!!) годин. Приїхали вже по факту, коли селяни самотужки розбили вщент тітушок і 31 особу затримали власноруч.
Ветерани війни за незалежність вирішили прийти на допомогу людям і взяли на себе функцію поліції - стали на захист справедливості та букви Закону.
Як відбувалися подальші події, можно було б легко уявити за часів Януковича, але не сьогодні, коли ми пройшли Революцію Гідності, коли в країні триває війна...
Сьогодні вдень власника під приводом надати свідчення викликали до прокуратури і дві години примушували відмовитися від допомоги ветеранів. Врешті решт серце літньої людини не витримало і його забрала швидка з інфарктом. Наразі він перебуває у важкому стані в лікарні.
Тим часом за особистою командою міністра МВС Авакова у невеличке село Бережинка було стягнуто підрозділи Національної гвардії та спец.підрозділи поліції, які без жодних пояснень почали арештовувати та бити ветеранів і селян, яки стали на захист своєї землі. Били усіх без розбору - у тому числі били жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано у місцеву лікарню із травмами різної ступені важкості.
Затриманих ветеранів намагалися вивезти в Умань, але на кордоні області місцеві заблокували автобус. Поліцаї погрожують зброєю, але ніхто не відступає. На місце вже прибув губернатор області.
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Вирус Vitalya.K атаковал Киевскую ТЭЦ-6 и включил горячую воду жителям Троещины и Оболони.
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А главное, нафига ему деньги ?
Почему не пострадала россия ?
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В штаны, навряд ли, могу насрать, так как в отличии вас, кацапов, ношу трусы 😁
Но и в трусы тоже не получится - перед тем как опорожнятся, я их снимаю...
Опять же, в отличии от вас, кацапов 😂
И, кстати, то что я написал Х√йло, а вы подумали о Путине - мне понравилось😂
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с ув. ваш Petya
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похоже на правду
1% заплатит
вот и капустка хак сообществу)))
и не мало))
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А может как раз уже работает и возмещает.
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https://finance.i.ua/converter/
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