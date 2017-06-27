EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608571)
  21551  144
Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: киберпреступление (302) хакер (629) киберполиция (52) кибербезопасность (147)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Киберполиция назвала программу, через которую осуществлялась хакерская атака

Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу для документооборота M.E.doc.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Гарний вірус. Насправді це стартап. Мета навіть не в викупі, а в популяризації біткойна. Минулого разу при аналогічній атаці біток подорожчав на штуку баксів. Завтра уже буде зрозуміло чи я маю рацію.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та, ні, можуть навпаки. скажуть використовється злочинцями, і може впасти в ціні. біткоїн добре, не вирахуєш отримувача, що і використовують злочинці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какими надо быть аленями, чтобы после атаки 12 мая не установить себе обновление ms017-010 ?
Не будьте аленями, заходите и качайте бесплатно! Винда не слетит! Выбирайте нужную версию:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі то усе встановлюється автоматично, ну в кого така опція працює.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
є ще мережі без доступа до інтернету, окремий комп на кабінет без доступу до корпоративної мережі.нема оновлень, нема вірусів, нема проблем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стояло ,все компы заразились. Я тоже после ваннакрай думал ,что хух установил - пронесло. Эта штука намного коварней и с этими патчами тоже все позаражало ,все сервера и сети.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у матиоса давно аудиозаписи есть. что это руские ..через медок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не,это лично пуйло приказал хорошо когда есть на кого свалить,вообще расследовать не нада
 показать весь комментарий
Ответить
 
эта подкацапка проплатила вот такую кампанию? передайте ей, что она уже давным давно политический труп, как и овощь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
внимание
указанный ip адрес 92.60.184.55 откуда брали обновления
имеет псевдоним reduk-55.colo0.kv.wnet.ua
данный сервер физически находится в печально известном W Net
Сеть Wnet™ связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России каналами Nх10G.

по версии СБУ - проводивших обыски у них в офисе
Компания "Дабл-Ю Нет Україна" обеспечивает транзит интернет трафика по каналам передачи данных на территорию АР Крым (к ней подключены провадеры интернета в Крыму).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
14 мая президент и главный юрисконсульт компании Microsoft Брэд Смит заявил, что данный вирус использовал уязвимость, информация о которой была украдена у Агентства национальной безопасности (АНБ) США
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мутят что то с этим вирусом, как террористы с Боингом.
То Медок, то тупые ичары резюме бездумно открывают, то сайты валятся, как будто сайты на виндовых машинах, а не на UNIX хостинге...
Что вирус шифратор распространяется через Медок не новость сегодняшнего дня. Это уже более месяца мусолят айтиишники.
Медок морду кирпичом и дурака включает. Как сама программа получая обновления заражается, это уже вопросы к СБУ, которая похоже на оперативность, получает вторую зп в ФСБ. Детский лепет Медка насчет сравнивать файлы... за что мы вам не хилые бабки платим, чтобы ваша же программа уничтожала наши данные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
///

Ги, Медок Хакнули, Що далі? Може АЦСК Хакнуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
медок кагбы на вижфокспро писан и это клиент который постоянно танет апдейты(как я в свое время затрах с ним бороться) а твой ацск это сервис в инете. не сравнивай х с пальцем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Киберполиция призвана работать не по факту, а на упреждение. Нахрена нам нужна такая киберполиция, которая разбирает убытки? И вообще. вся эта "полиция" со всей ее детской некомпетентностью ОЧЕНЬ достала. Три месяца подготовки... Я сейчас умру со смеху. Это же - ликбез. КПД этой полиции равен даже не НУЛЮ, а минусовым категориям. Спрашивается? Нахрена мы за наши деньги их одели, экипировали и содержим? Они ведь на нас кладут свой аваковских хрен. Вопрос- на хрена они нам нужны???????????? Ответ - они нужны Авакову и пороховласти. Эти не станут задавать себе лишние вопросы. Эти за пайок и зарплату мать свою продадут. Вот такая у нас сегодня "полиция". Поэтому туда сейчас идут одни мусора.

Наблюдал речную полицию. Катаются. Прохлождаются. Жгут топливо и ГСМ. Толку - ноль. Точно, как от ППС. У нас нет полиции. Полиции у нас НЕТ. Отсюда, мы маємо те, що маємо. А маємо ми повне ГІМНО у вигляді Авакова і його непідготовлених напівдикунських нукерів, які часто мстяться за те що "Путін не вперді".
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Опять Россия виновата? Котя бросила котят...угадай, кто виноват...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Допустим, Медок... А как тогда были заражены отделения банков, где медка в помине нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
граждане пользуйтесь старым XP, и нет проблем....
Киберполиция назвала программу, через которую осуществлялась хакерская атака - Цензор.НЕТ 8763
 показать весь комментарий
Ответить
 
и у кого есть сомнения об авторстве вируса?..

 показать весь комментарий
Ответить
 
"теневые копии" гы. это в каком сленге? если в понимании каспера который до этого хранил копии всего если был? или откат системы на удаленные файлы? а судя по описаниям вирь шифровал раздел а не файлы... хм. а ну продолжи описание плз, заинтриговал ;-О
если что то вообщето мне пох - везде линуха, даже у дитяти малолетней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вспомнился полуанекдот из моего отрочества

"если бы строители строили дома как нынешние программеры пишут программы то первый же залетевший дятел разрушил бы всю цивилизацию"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
PrivatBank‏Підтверджений профіль @privatbankua 6 год.6 годин томуБільше
Говорят, в сети какой-то вирус гуляет. Мы авторитетно заявляем, что у нас все дылфвkjhjkhkj%hлорол%&дддЛОлоUHlkj[qqqk уенно!Киберполиция назвала программу, через которую осуществлялась хакерская атака - Цензор.НЕТ 9638
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
приват, дай бог здоровья бене, давноооооооо на линухе. и в рот ебал ваш мелкомягкий менталитет.

а так, по сути... медок-налоговая-насиров_отбил_залог. бугага.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все эти программы для отчетности "медок" которые навязали вместе с частными фирмами во времена Януковича-Авакова, получали практически из воздуха (ничего не делая) огромные средства...наверняка к "медку" имели и имеют отношения люди Януковича-Азарова. Никто даже не поднимает вопрос почему на этом зарабатывают непонятные частники а не государственная компания. И вот дождались, что через Януковическо-Азаровский "медок" стали осуществлять досатаки
 показать весь комментарий
Ответить
 
т.е. в смысле Януковича-Азарова ....хотя разница и не большая)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Роман Михайлович Насиров (род. 3 марта 1979) - украинский политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва. Глава Государственной фискальной службы Украины с 2015 года. Глава Европейской организации налоговых администраций с 2016 г.

Программа «M.E.Doc». Отчеты в налоговую (ГФС), статистику (ГССУ), электронный документооборот, администрирование НДС и акцизного налога.
Сертификаты и лицензии
Разработка «M.E.Doc» имеет длинную историю. Это результат многолетнего труда, в котором реализованы самые лучшие решения для бухгалтерии и бизнеса в целом. А с 2010 года практически каждому бухгалтеру страны стало известно название программы «M.E.Doc», год создания которой и можно считать началом эпохи развития современного программного обеспечения для бизнеса в Украине.

есть еще вопросы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Апоссана мардва магет тока ссыделать "пэтя" или "сапливый ваня", мардовский мосх новообразование на кишечной трубке.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныКиберполиция назвала программу, через которую осуществлялась хакерская атака
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dan danu, Андрей Беляев d04c53fc, Tatyana Pomolova, дератизатор, IgorYakovlevich, Sunfarm, trawler_tug, Алекс Веселко, Sikh, Владимир Шатохин e8180b8c, Murlin Murloff, Alexx Lexton, Alexander Hesse, ruda, Olga Lunkina, Urs, Helg, gisun, Baks13, Lev Boy, Фантом 2, Oleg Mamont, Frank Piter, Мабон, sulima ivan, Хавронников Степан, shokolad, 4Liberty UA, Варуна Мітра 3e355edd, Den4ik1771, Саша Киев, Сергей Иванофф, WiM, Алексей Вовченко f033f386, vitaliymkua
 Всего на сайте: 105 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти