Киберполиция назвала программу, через которую осуществлялась хакерская атака

21551 144Материалы по теме: Кибератака в УкраинеТеги: киберпреступление (302) хакер (629) киберполиция (52) кибербезопасность (147) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 22:31 Киберполиция назвала программу, через которую осуществлялась хакерская атакаХакерская атака на Украину осуществлялась через программу для документооборота M.E.doc. читать источник x Мне нравится 4
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Не будьте аленями, заходите и качайте бесплатно! Винда не слетит! Выбирайте нужную версию:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
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указанный ip адрес 92.60.184.55 откуда брали обновления
имеет псевдоним reduk-55.colo0.kv.wnet.ua
данный сервер физически находится в печально известном W Net
Сеть Wnet™ связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России каналами Nх10G.
по версии СБУ - проводивших обыски у них в офисе
Компания "Дабл-Ю Нет Україна" обеспечивает транзит интернет трафика по каналам передачи данных на территорию АР Крым (к ней подключены провадеры интернета в Крыму).
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То Медок, то тупые ичары резюме бездумно открывают, то сайты валятся, как будто сайты на виндовых машинах, а не на UNIX хостинге...
Что вирус шифратор распространяется через Медок не новость сегодняшнего дня. Это уже более месяца мусолят айтиишники.
Медок морду кирпичом и дурака включает. Как сама программа получая обновления заражается, это уже вопросы к СБУ, которая похоже на оперативность, получает вторую зп в ФСБ. Детский лепет Медка насчет сравнивать файлы... за что мы вам не хилые бабки платим, чтобы ваша же программа уничтожала наши данные?
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Ги, Медок Хакнули, Що далі? Може АЦСК Хакнуть
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Наблюдал речную полицию. Катаются. Прохлождаются. Жгут топливо и ГСМ. Толку - ноль. Точно, как от ППС. У нас нет полиции. Полиции у нас НЕТ. Отсюда, мы маємо те, що маємо. А маємо ми повне ГІМНО у вигляді Авакова і його непідготовлених напівдикунських нукерів, які часто мстяться за те що "Путін не вперді".
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если что то вообщето мне пох - везде линуха, даже у дитяти малолетней.
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"если бы строители строили дома как нынешние программеры пишут программы то первый же залетевший дятел разрушил бы всю цивилизацию"
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Говорят, в сети какой-то вирус гуляет. Мы авторитетно заявляем, что у нас все дылфвkjhjkhkj%hлорол%&дддЛОлоUHlkj[qqqk уенно!
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а так, по сути... медок-налоговая-насиров_отбил_залог. бугага.
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Программа «M.E.Doc». Отчеты в налоговую (ГФС), статистику (ГССУ), электронный документооборот, администрирование НДС и акцизного налога.
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Разработка «M.E.Doc» имеет длинную историю. Это результат многолетнего труда, в котором реализованы самые лучшие решения для бухгалтерии и бизнеса в целом. А с 2010 года практически каждому бухгалтеру страны стало известно название программы «M.E.Doc», год создания которой и можно считать началом эпохи развития современного программного обеспечения для бизнеса в Украине.
есть еще вопросы?
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