3405 41Теги: Канада (291) безвізовий режим (650) Трюдо Джастін (41) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 22:14 Канадский премьер Трюдо о безвизовом режиме для Украины: "Пока об этом речь не идет"Власти Канады пока не готовы вводить безвизовый режим для граждан Украины. читать источник x Мне нравится
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Он, типа, "коп".
Он наверняка делал "селфи".
Но речь не об этом малолетнем дегенерате.
Сейчас слово за министром Аваковым.
Подтанцовку в лице Шкиряка, Зоряна, Геращенко и Кивы просьба не беспокоиться.
"Зам Министра" Дееву тем более!))
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... "в реформе судебной и правоохранительной систем, а также в борьбе с коррупцией. Мы рады работать с Украиной по этим направлениям"
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Вопрос безвиза с Канадой пока остаётся открытым , но это только ,, пока"!
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А Трюдо красава, да и жена у него ничё так. )
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Четвертый год а до сих пор ни одного сепара, предателя, коррупционера, взяточника из верховной рады или ахметовских жуликов не осудили по закону войны и посадили с конфискацией наворованого.
Почему?
Потому что все в шоколаде, все в доле.
Хватит требовать от других отменить нам визы и ввести санкции против московитов в то время когда наши барыги продолжают заигрывать с кремлевским Тупиным.
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