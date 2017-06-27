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Теги: Канада (291) безвізовий режим (650) Трюдо Джастін (41)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Канадский премьер Трюдо о безвизовом режиме для Украины: "Пока об этом речь не идет"

Власти Канады пока не готовы вводить безвизовый режим для граждан Украины.

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Это урод Дима.
Он, типа, "коп".
Он наверняка делал "селфи".
Но речь не об этом малолетнем дегенерате.
Сейчас слово за министром Аваковым.
Подтанцовку в лице Шкиряка, Зоряна, Геращенко и Кивы просьба не беспокоиться.
"Зам Министра" Дееву тем более!))Канадский премьер Трюдо о безвизовом режиме для Украины: "Пока об этом речь не идет" - Цензор.НЕТ 1360
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Какое одухотворенное лицо! Так и просится, чтобы его полирнули кувалдой.....
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Нетовканий? Чую будет и Потовканий, и Полюблений
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Его что Аваков лично натравил?Если ты гражданин Украины ,ты пёс Порошенко?Уроды тут сплошь и рядом
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Мерзкая хамоватая гнида Сабакян уже настолько зашкварила своё ведомство, что отставка или нет даже не должно обсуждаться.
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Прямо скажи - визовый с рашкой взамен на безвиз с нами. штаты то под боком.
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А жалко,через Канаду многие бы в США двинули,пару млн в первый год точно
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О безвизе с канадой речь не идет. А шо так? Друзья же.
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о, опять ватные песни про "вам безвиз никогда не дадут!!!"?
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Пока сою не выкинем с подтанцовкой хуйловской чему удивляться???
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этот подкуплен клятыми москалями однозначно переизбрать
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Карлуша, ты небось первым за биометрией бежал, трех ватников по дороге задавил
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сынок ПАПА КАРЛА гражданин того к чему вы так стремитесь топя друг дружку и вприпрыжку. я гражданин ИТАЛИИ с 1945 года.
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И пишет из-под Одессы Карлуша, тебя Отто Скорцени удочерил?
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Правильно - нах канадцам лугандонская падаль по биометрике от добрых щекодных,и открытая граница с парашей.
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..."с четкими показателями, которых необходимо достичь для начала рассмотрения вопроса о безвизе"...
... "в реформе судебной и правоохранительной систем, а также в борьбе с коррупцией. Мы рады работать с Украиной по этим направлениям"
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Нужно было визовый с кацапсаном вводить сразу когда безвиз получила Украина с ЕС, а так это двойные стандарты, янук тоже хотел одной жопой на 2х стульях усидеть, результат известен.
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Нормальные люди, А что с цензором, меня убивают по три раза на неделю за не приязнь к пэтиной политике, меня два года назад за это конкретно убили, сейчас я каждый день захожу сюда как новый пользователь из-за блокировки айпи каждый день, у кого нибудь так же?
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Премьер Канады Трюдо - лучший друг Украины !!
Вопрос безвиза с Канадой пока остаётся открытым , но это только ,, пока"!
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А на чем Педрон будет пиариться он подумал? Ничего святого у этого Трюдо.
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В Канаде всего 35 миллионов народа, меньше, чем в Украине. Вот куда украинским специалистам и политикам надо ехать учиться!
А Трюдо красава, да и жена у него ничё так. )
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И это правильно! С Лугандонским багажом из кацапов - полукровок зачем Канаде эти проблемы нужны? Одно дело граждане Украины и совсем другое - хитрожопая титушня Долбасса
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Там если денег на перелет нет, то толку от этого безвиза... А у кого есть , тот и визу оплатить в состоянии
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Трюдо знает, что 99 проц украинцев назад не вернется.
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ПаРашные СМИ тоже ,,точно знали" что 99% украинцев назад не вернутся если будет безВиз с ЕС и что ? Но у шоколадного батона не хватило политической воли сказав ,,А" сказать ,,Б" открыв границу с Европой закрыть её с рашей .Но к безВизу с Канадой это отношения не имеет. Тут всё дело в фобиях самого Трюдо
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Да украинские "мандривныкы" будут ейфелеву башню смотреть))) По полям с клубникой прятаться будут
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Им и визы раньше не помеха были (((( А желающие посмотреть Эйфилеву башню кучу справок разных идиотских собирали. Половина из которых липовые , и в их стоимость заранее закладывалась сумма взятки
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Скажу понятнее, из 10 украинцев подавших на туристическую визу в США, получают ее ТРИ. Тему знаю. При Трампе будет ОДИН. А Канада прям ручки растопырила.
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То есть по факту безвизу мешает лично он? Получается та же петрушка что и с летальным оружием? Ядерные боеприпасы отобрали -взамен дали аптечки и берцы , безвиз рано, не дадим подождём ещё лет 10 , но ,,облегчённый" режим для барыг -воров сохраним т.е поможем бороться с коррупцией ? Этот канадский даун хоть понимает простую вещь , что обычный рядовой украинец несёт колоссальные нагрузки и в т.наз ,,европейском" пути должны быть не только мозоли на руках но и ,,пряники" за хорошую работу . Он хоть понимает то что безвиз с Канадой это такой ,,символ" прощания с ,,советским миром" и НЕ более! Или он с его партией думает что получив ,,безВиз" миллионы украинцев с биометрическим паспортом наперевес попрут аж на другой конец света просить политического убежища или воровать? Но Европа ближе и как то справляется и катастрофы НЕ произошло . Думаю что ни безВиз с ЕС ни виз-безвиз с паРашей тут не причём , тут работает то же правило что и во время Референдума в Нидерландах .Они( он и его партия конкретно) стараются держаться от нас подальше и всё прикрываясь красивой болтовнёй .Ведь давайте смотреть на вещи трезво, Канада признанный АУТСАЙДЕР помощи Украине по всем показателям. Я говорю не о диаспоре , я говорю об их правительстве . И безВиз бы как то скрасил этот факт просто морально .НО нет болтовня и демагогия рулит.......А выигрывает в таких случаях х.йло . Оно всегда плетёт свои многох.йловочки закладывая в них фактор НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ и отсутствия политической воли у ВСЕХ ! Как у наших властей так и у руководства стран-партнёров .Пока Трюдо надежд х.йла НЕ обманул ........это в сухом остатке
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А було б дуже непогано, щоб з Канадою був безвіз. Там діаспора велика, завжди можна з приводу праці домовитися, щоб отримавши трудову візу почати там працювати.
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Безвиза Украины с Канадой не будет до тех пор пока продажные барыжные гниды не введут визовый режим с их московитискими торговыми партнерами. Европа с целью помочь нам сдалала очередной шаг с безвизом навстречу Украине а наша шоколадая банда продолжает пиариться, воровать, тянуть время и не проводит никакие реформы.
Четвертый год а до сих пор ни одного сепара, предателя, коррупционера, взяточника из верховной рады или ахметовских жуликов не осудили по закону войны и посадили с конфискацией наворованого.

Почему?

Потому что все в шоколаде, все в доле.

Хватит требовать от других отменить нам визы и ввести санкции против московитов в то время когда наши барыги продолжают заигрывать с кремлевским Тупиным.

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Уважаемые соотечественники как канадец скажу вам прямо- безвиза с Украиной не будет до тех пор пока будет открыта граница и безвиз с нацистской рашей , ну и экономика не улучшится. Но безвиз с рашей надо прекращать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКанадский премьер Трюдо о безвизовом режиме для Украины: "Пока об этом речь не идет"
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