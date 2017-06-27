До конца года, помимо авиакомпании Ryanair, в Украину зайдет еще два лоукостера, - Омелян

3447 29Теги: Омелян (192) лоукост (23) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 22:06 До конца года, помимо авиакомпании Ryanair, в Украину зайдет еще два лоукостера, - ОмелянМинистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян зобнародовал информацию о том, то до конца 2017 года на рынок авиаперевозок Украины зайдет еще два лоукостера. читать источник x Мне нравится 2
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вроде все правильно, но:
- в "ближайшее время" - это когда?
- цены?
- куда, откуда ?
"...зайдет еще два лоукостера..."
- кто?
- когда ?
- цены?
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:D
...государство не обеднеет!...
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Вопрос в том, что уже давно пришло время "камни собирать", а потом подумаем как их разбрасывать.
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Летать все умеют на Украиной, а вот вы попробуйте поездить по нашим дорогам!
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