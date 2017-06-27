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 Форум Украины(608571)
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Теги: Омелян (192) лоукост (23)
Тему создал: Цензор.НЕТ

До конца года, помимо авиакомпании Ryanair, в Украину зайдет еще два лоукостера, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян зобнародовал информацию о том, то до конца 2017 года на рынок авиаперевозок Украины зайдет еще два лоукостера.

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в ближайшее время Ryanair будет летать... Источник: https://censor.net.ua/n445692

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вроде все правильно, но:
- в "ближайшее время" - это когда?
- цены?
- куда, откуда ?
"...зайдет еще два лоукостера..."

- кто?
- когда ?
- цены?
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Ryanair уже продают билеты, полёты начнутся с октября или конца сентября точно не помню. Цена Лондон - Киев 29.99, Манчестер - Киев 21,99 Евро и выше. Если не важно когда лететь, можно акций подождать, тогда вообще за евро можно куда нибудь слетать. Я постоянно так делаю.
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Так и хотят, чтобы украинцы побыстрее свалили с Украины, чтобы землю деребанить начать.
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на днях смотрел цены на внутренний рейс Киев - Запорожье и просто о;;№"ел . около 6к гривень в одну сторону! Карл!!
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Можно слетать в Берлин за 50 евро вместо Запорожья .
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Потому что европейцы заботятся о людях а наши нет ,поэтому такие цены и отсутствие конкуренции .
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~US$200 в одну сторону - что вас смущает?
:D

...государство не обеднеет!...
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Честно говоря, лететь из Киева в Запорожье......тратить время на дорогу до аэропорта, регистрацию и прочее, учитывая, что прибыть нужно как минимум за час-полтора - это сумасшествие. Интерсити и быстрее и комфортнее, никаких задержек по погоде или ещё чего.
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Ну никаких задержек, это летом Зимой разное бывает Восток дело тонкое, особенно Хуюндай
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У меня вопрос. Чисто интересно. А в Запорожье точно лететь нужно? Никак за 250 гривен в купе не поехать? 7-10 часов, не так уж долго.
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Пис..дец! Хочется спросить: - Для кого эти "два лоукостера" заходят в Украину? Или уровень жизни Украинцев "поднялся до небес" и "лоукостеры" дебилы.
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Да я и не против! Я, "за" положительный результат! Лишь бы не обосрались
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Министр уже обосрался с рейсами в Борисполь. Ну ничего, подчиненные вытерли, они привыкли
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В прошедшее воскресенье, 25 июня 2017 года, Международный аэропорт «Борисполь» обслужил 39594 пассажира, что стало абсолютным рекордом дневного пассажиропотока за всю историю предприятия, сообщила пресс-служба аэропорта.
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Гомельян, когда уже будут лоукостеры на Мадрид,20 лет жду, принципиально Мойше заработать не дам.
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Думаю никогда. Мой совет за 12 месяцев все же купите у Мойши билет, будет 35 евро в один конец.
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Если подойти принципиально, то тут вообще никому "зарабатывать" не дают.
Вопрос в том, что уже давно пришло время "камни собирать", а потом подумаем как их разбрасывать.
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..... Министр инфраструктуры Украины Владимир Лоукост))
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Анатоль, "дорогу осилит идущий". Или ты предлогаешь "вообще на все х...й забить"?
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Да ладно, Омельян давно уже положил на своего первого зама и его команду, те в свою очередь положили на министра
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"Ударим автопробегам по бездорожью и бюрократии"!
Летать все умеют на Украиной, а вот вы попробуйте поездить по нашим дорогам!
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Дороги, кстати, в последнее время получше стали. И в Киеве, наконец, их делать начали.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДо конца года, помимо авиакомпании Ryanair, в Украину зайдет еще два лоукостера, - Омелян
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