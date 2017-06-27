Суд конфисковал 132 тыс. грн партийных взносов у "Самопомочи", - Корчак

2773 80Теги: конфіскація (224) суд (2829) Самопоміч (185) Корчак (114) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 22:03 Суд конфисковал 132 тыс. грн партийных взносов у "Самопомочи", - КорчакПечерский районный суд Киева принял решение о конфискации 132 тыс. грн партийных взносов у партии "Самопомич". читать источник x Мне нравится 1
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https://www.youtube.com/watch?v=5RQRSiFjLic
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https://www.youtube.com/watch?v=5RQRSiFjLic
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27 хв. ·
ЗАРАЗ. НАЖИВО.
село Береженко місцеві попросили розібратися з рейєдерами, приіхали , тітушня розбіглася до нас (чоловік 40 нас) нацикі чоловік 200, спакували... Аваков і тітушня разом реально віджимають фермерські господарства...
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http://www.og.com.ua/Oksana_Shkoda_Sadovy.php
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Такое "поле деятельности" покинул...
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Далі буде більше - Печерський суд конфіскує все накопичене у Львові сміття і вивезе його у невідомому напрямку.
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как иам было про штирлица:
...с нордической прямотой !...
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