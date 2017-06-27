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Теги: конфіскація (224) суд (2829) Самопоміч (185) Корчак (114)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд конфисковал 132 тыс. грн партийных взносов у "Самопомочи", - Корчак

Печерский районный суд Киева принял решение о конфискации 132 тыс. грн партийных взносов у партии "Самопомич".

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фу плять барыги все борятся с Самопомощью к рыгам вопросв нет
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Це - перша думка , яка з'являється після перегляду таких новин
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А какие вопросы к рыгам? Всё уже утрясено и занесено, и в амбарную книгу вписано. За что их прессовать?
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У зрадогівнюків навчилися : ви вже 2 роки боретеся виключно з Президентом України , до Ху"ла у вас питань немає.. Нічого нового влада не придумала. Взяла ваші методи. І це правильно..
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А когда будут конфискации у коррупционеров?! А то они миллионные залоги вносят и жируют на свободе.
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Корчак вже одною конфіскацією не відкорабкається. Буде качанівка. Може навіть буде бригадиром швейної зміни
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Чтото маловато взносов,напрашивается вопрос а на какие деньги существует партия и не только Самопоміч.
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там все чеколадно-диабетно-слепотрастовое все отбирает уже, слепой шоли
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Даже народные взносы не брезгуют отбирать. Это вам не 500млн$ на вышках бойко , к нему претензий нет.
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И это не давление на неугодных? Какаошлюхи, ваш выход, только языки прополощите, твари
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Щас эта сволочь только рошенки дожуёт и начнёт постить своё говно!
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Это же такая мелочь по сравнению с другими "кошельками".
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а перед этим наш самый ,,честный,, украинский суд отжал у Укропа партийные взносы. Шестерки шоколадного готовятся к будущим выборам. Нет денег, не будет конкурентов
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до речі - фото Пороха з тою Рудою Макакою також є ..))
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щеколадные гниды пресуют неугодных.Зато рыгоблядям,нф и косатым с вилоносцами сплошные дотации.
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И никаких вопросов к БПП и НФ. Ну очень независимый орган. А был бы независимым, начал бы с провластных партий в первую очередь.
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Вообще то маловато. Даже на одну премию корчукче не потянет
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Это остаток в корзинке, остальное все рассовали по карманам борцы с коррупцией, кстати, они сегодня какаошлюхентрасе подчиняются
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Фільм «Таємниці Ратуші: початок». Таємниці львівського мера Андрія Садового

https://www.youtube.com/watch?v=5RQRSiFjLic

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там настолько красноречивые комментарии львовян, шо даже смотреть не буду
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обалдеть! целых пять штук баксов конфисковали! судье на уик-энд в Париже хоть хватит? это уже даже не смешно
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Петрухи за две гривны удавяться.Ну нафига ж так самопомичи рейтинги поднимать)))Работайте дальше топорубы)))
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Суд конфисковал 132 тыс. грн партийных взносов у "Самопомочи" :Члены Жопаблока смеюццо патсталом, 132 тыс? сырёзна?, чыво? баксафф? не , а чыво? хривен?, пилять , да стока нихватит годную тёлку выгулять на вечер, а патом шо на ручнике отъезжать? Это того не стоИт! Нишчыброды западэнския ! Гы.
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Alexei Skibo бульбаш ты свои тугрики-бумагу не путай с полновесной украинской валютой Это же 132 кило гривен )
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Вы лучше на ниве фантастики себя попробуйте.Вдруг, как у вашего однофамильца выйдет. А Скибо все правильно отметил.
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Juli Schubs нуу,хоть кто-то помнит про Станислава Лема )) Весьма приятно, а то одни неучи вокруг.
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Шаноуны укропчык, та я нiкуя не путаю, у меня фсо ровненько!, чаго i тaбе жадаю!, Суд конфисковал 132 тыс. грн партийных взносов у "Самопомочи", - Корчак - Цензор.НЕТ 4374
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а куда пошли миллионы "залогов" налоговиков и как они себя чувствуют? уже уехали лечиться от стресса или еще нет?
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Нет никакого стресса. У всех поголовно простатит. Заразились от насерова.
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кстати тот же Печерский суд насадил партию Укроп на почти 500 тысяч цитата ,,Наталья Корчак сообщила, что постановлением Печерского районного суда города Киева 22 марта этого года председатель секретариата политической партии "УКРОП" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 21215 КоАП. На него наложен штраф в сумме 1700 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в размере 468 946,50 грн. ,, http://resonance.ua/sud-konfiskoval-u-partii-ukrop-500-tysyach/
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статьи 212-15 Кодекса об административных правонарушениях одинаковые для Самопомочи и Укропа Под копирку наверно и судья случайно тот же ? ))
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"Батькивщина",теперь "Самопомощь"...Когда же реальные проверки проведут по финансированию и тратам БПП и НФ?
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никогда. а если и пройдут, чистая имитация. власть бурных имитаторов.
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))) "Да, украл - так и во-о-он там мужик побежал, он тоже украл! - чего его не ловите!? Ему можно, а мне нет!?" - такая логика, да?
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вот тварь, а? а себе назначила премию в миллион. тварь ватоголовая.
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У юного прокурора Кривобока? У ворюги Яценка когда хоть копейку отберете?
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Эко Садоботов плющит! ))))). Тщательно подтирают попу своему идолу в теме. Всё что против удаляется ))).
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Нормально. Коли цієї осені на дострокових переможе Юля, то у цьому маєтку легко розмістяться сімей з 30 військових АТО. Хозяїн дозволяє. Він на довічне піде з конфіскацією, йому це все вже не треба
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Сколько героев Майдана разместилось в Межигорье?
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Коли генпрокурор Шишкін посадить з конфіскацією тисяч 200 корупціонерів, то буде місця поселити усіх. Навіть в аренду будем здавати.
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Фільм про талант Андрія Садового:
https://www.youtube.com/watch?v=5RQRSiFjLic
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Для этого создали и содержат НАПК Да уж................
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Знаю только 1 партию, которая существует на взносы - "5.10". Все остальные, включая самонемич только имитируют, что реклама да и вся деятельность партии идет за счет денег рядовых партийцев.
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
27 хв. ·

ЗАРАЗ. НАЖИВО.
село Береженко місцеві попросили розібратися з рейєдерами, приіхали , тітушня розбіглася до нас (чоловік 40 нас) нацикі чоловік 200, спакували... Аваков і тітушня разом реально віджимають фермерські господарства...
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Садового все обожают:
http://www.og.com.ua/Oksana_Shkoda_Sadovy.php
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Витя Януковощь, наверное, в шоке 😁
Такое "поле деятельности" покинул...
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Скажу свое мнеие, просто, без притензий и пафоса. Так вот, я сидел на цензоре, еще когда введение 1111 давало возможность общаться, потом цензор придумал регистрацию, я зарегистрировался в начале войны под почти этим ником, потом меня админы убили за критику пэти, хотя на заре его призеденства(тут ошибок нет) я за него ратовал (каюсь, очень каюсь, что был дурак), но теперь стало еще хуже, меня админ убивает по три раза за неделю из-за критики пэти шоколадного . Что произошло на этом ресурсе? Гыг админ?
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пусть покажут то, что выловили в пруду в межигорье, того хватит на всех тех питаров.
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Суд конфіскував 132 тис. грн партійних внесків у "Самопомочі", - Корчак
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Далі буде більше - Печерський суд конфіскує все накопичене у Львові сміття і вивезе його у невідомому напрямку.
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Порохоботы Путлера с коллажа вырезали и вклеили Михо - ну тупые.
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Юля видно, що сиділа, а Гадя ледве буха виприснула з літака засмагла уся і навіть до лікаря не звернулась. А навіщо лікар? Щоб виявив у неї залежність від алкоголю, яку вона надбала на спецхатах фсб?
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Ці гроші мають піти на вивіз сміття від Сміттєпомочі..
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...конфисковали 132 тыс. грн партийных взносов...

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как иам было про штирлица:
...с нордической прямотой !...
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Ща Березюк як заскигле, буде вам і суд, і 132 тисячі, і шишка з перцем, і білка, і свисток. Вже затуляю вуха.
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Головне, щоб Березюк не захопивсь і не бовкнув був щось про дострокові президентські. А так, нехай скиглить. В нього це добре виходить
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд конфисковал 132 тыс. грн партийных взносов у "Самопомочи", - Корчак
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