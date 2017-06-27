Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - ВВС

20319 99Материалы по теме: Антитерористична операція Докази російської агресії в УкраїніТеги: бойовик (3089) Луганщина (1329) полон (454) Антитерористична операція (4247) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 21:52 Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - ВВСВ Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. читать источник x Мне нравится 34
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NBmrK_GqRcU
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"ВВС" и сразу пестня:
ВВС. ВВС.
Военно-воздушные силы.
ВВС.
Сфера особого внимания.
ВВС.
Универсальная машина.
Универсальная машина.
Сегодня не праздник, просто игра.
Горячий участок давно позади,
Пилоты молчат, смотрят на звезды,
Задание выполнено успешно.
Все улыбаются.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас ситуация иная - у нас их пленных больше.
Ответить
Ответить
В материале отмечается: "Не так давно мы уже поднимали тему российских добровольцев, находящихся в исправительных учреждениях Киева, Харькова, Мариуполя и других городов. Там их, если считать вместе с политзаключенными, порядка двух тысяч человек. Все они числятся обыкновенными уголовниками, поэтому на этих людей не распространяется действие Женевской конвенции, их судили по обычному УК и приговорили к срокам разной степени тяжести - от 8 до 13 лет, чаще всего за участие в незаконных бандформированиях и попытках свергнуть государственный строй Украины"."Источник:https://censor.net.ua/n443326
https://censor.net.ua/news/443326/rossiyiskie_voennoplennye_v_ukraine_jaluyutsya_chto_rossiya_ih_brosila
Ответить
Ответить
Взорванные пуканы у путиноидов это норма.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
М-м-м, прямо пісня !
Аби ж так було.
Але наші так не роблять. Бо - люди.
Ответить
Ответить
Ответить
О, ще язик є.
До чого я дожилася ?! Таке пишу !
Але інакше не виходить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бойцы ответным огнем уничтожили артиллерийский расчет российских курсантов,
направленных военным руководством РФ на оккупированный Донбасс для проведения
практических стрельб по силам АТО и мирному населению.Об этом в интервью ZN.UA рассказал боец из
снайперской группы, выполнявшей под эгидой Центра специальных операций задания
в промзоне Авдеевки. Поскольку деятельность этого подразделения засекречена, то
боец общался с журналистами, представившись одним именем - Руслан. По его
словам, многим украинским военнослужащим, воюющим на Донбассе известно, что
Донбасс для россиян - это прекрасный плацдарм для обучения профессиональной
армии РФ. «Например, несколько месяцев назад они загнали под Донецк, «на
учения», российских курсантов. Эти курсанты два-три дня работали по нашим
позициям из артиллерии, а попадали по мирным домам, очевидно, потому, что
ошибались в расчетах… Наши три дня скрипели зубами и согласовывали со штабом
команду на «ответку», потому что, у нас «перемирие». Через три дня мы все-таки
их «накрыли», артиллеристский расчет был полностью уничтожен. Разведчики
сказали, что сгорело все подчистую», - рассказал Руслан. Он отметил, что у
российских курсантов был выбор, и они его сделали. «Каждый из них имеет право
не выполнять незаконный приказ. Тебя никто не убьет за то, что ты откажешься
ехать в Украину. Возможно, ты лишишься взятой в кредит квартиры или машины, как
максимум - потеряешь работу и звание, либо будешь отчислен из вуза. Каждый
человек делает свой выбор самостоятельно. И если уж ты приехал воевать на чужую
землю - получи то, что заслужил», - подчеркнул боец.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
27.06.2017 22:23
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JcuoBpWhYw4 …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YnznQ_zEl3A
Ответить
Ответить
Шок фото! Рептилоид зохавывает ополченца Домбаса!
Ответить
Ответить
Ответить
1. Оккупанты будут ПОВТОРНО судить Османа Белялова, СВИДЕТЕЛЯ обыска в Бахчисарае, который прошел 23 января 2017 года. За обсуждение обыска Белялова уже штрафовали на 10 000 руб. Но оккупантам показалось этого мало и теперь ему грозит до 30 суток ареста https://15minut.org/news/172374-sud-v-krymu-po-delu-krymskogo-tatarina-prinimavshego-uchastie-v-sobranii-u-mesta-obyska-perenesli (фото). Тем временем возле посольства россии в Киеве сегодня прошла 12-ая акция в поддержку пропавших крымчан https://ru.krymr.com/a/news/28582182.html (видео).
2. Оккупанты признали катастрофическое положение Крыма из-за нехватки воды: общий водозабор на полуострове сократился в 5 раз в сравнении с 2014 годом, на 92% сократились площади орошаемых земель, прекращено производство риса, в тяжелых условиях оказались пресноводные рыбные хозяйства http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-rf-priznali-kolossalnie-problemi-s-vodoi-v-krimu/175453/
3. Евпатория. Со вчерашнего вечера половина города осталась без света. Дочитайте комментарии до конца - тут и про свет, и про количество туристов, и про нищету: "Свет где?? Кто что знает???", "Света ушла", "На 9 Мая дали пять минут назад", "Включили", "Напряжение очень скачет", "Нам уже дали", "Спутник-2 - дали на несколько минут и снова выключили", "Нет света до сих пор", "На Пушкина света нет", "На Демышева в районе роддома вчера не было с 22:30 до 23:30", "На Колхозной выключили ровно в 12 ночи, а включили уже после 7 утра", "Вчера как в 23:00 выключили, так и нет его", "Профработы, чтоб не было перегрузок на линии. Сегодня весь день такое будет", "Сомнительные профработы, если учитывать, что свет отключили вчера в 10 вечера у половины города, включая две набережные", "Жарко, все кондиционеры повключали, бедная сеть не выдерживает", "Токарева - нет света с 22:30 вчерашнего вечера. 11:49 - до сих пор света нет. Уже достали утром генератор, но холодильник за ночь без электричества. Уже боюсь готовить детям", "Со вчерашнего вечера и по сию минуту нет света на Фрунзе-Некрасова", "На море идите, пользуйтесь возможностью", "При чём тут море? Мне продукты жалко! Или у вас в холодильнике нет продуктов???" "С такими ценами только счастливчики имеют возможность купить себе продукты", "Щас последние куржи (отдыхающие) разъедутся в другие города. Кому охота без света сидеть и тёплое пиво пить?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879663397167656960 (скрин).
4. Оккупанты уже с июля начнут взимать оплату с симферопольцев за освещение лестничных пролетов, площадок и лифтов http://fresh.org.ua/novosti/134059/simferopoltsy-nachnut-platit-za-svet-na-ploshchadkakh-i-v-liftakh_2017-06-27
5. Наконец-то, севастопольский ватник счастлив, что все возвращается на круги своя. И запах мочи и дерьма надежно отпугивает НАТО от севастопольской земли. Прочтите сообщение - его нужно просто прочесть. И не пытайтесь осмыслить написанное > https://twitter.com/KrimRt/status/878957838185488384 (скрин).
6. Чисто поржать: оккупанты обвинили Украину в запугивании собственных граждан, чтоб те не ехали в Крым и не увидели, как мы расцвели))) http://fresh.org.ua/novosti/134014/v-krymu-zayavili-o-mesti-ukrainy-mestnomu-turbiznesu_2017-06-27
7. - Зря вы так далеко от берега заплыли. - Почему? - Поговаривают, что биндеры русских топят. - Разве их не выгнали из Крыма? - Вы же меня видите.
8. Предприниматели Коктебеля хвастаются - деньги гребут чемоданами. ТурЫст попер бАгатый, но, правда, невидимый https://twitter.com/KrimRt/status/879647950120648704 (фото).
9. Поклонская поплавала с дельфинами, приглашая туристов в Крым. В ход пошла тяжелая артиллерия. "Мироточащий" царь не помог https://twitter.com/KrimRt/status/879626178063159297 (фото).
10. Понаехавший снял практически пустые пляжи Гурзуфа, прокомментировав: "В этом году приехало очень много туристов, и с каждым годом все больше". Но позже, почитав комментарии автора видео, я понял, что он просто троллит крымчан https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879674385480679426 (фото).
11. Работник фирмы, обеспечивающей продуктами санатории, говорит, что заказывают на 40% меньше по сравнению с 2016 годом. Что-то с погодой, наверное?
12. Севастополь. Бизнесмен держит несколько баров и торговых точек в прибрежной зоне. Столь провального начала сезона не помнит, но еще надеется. Зря, конечно.
13. Оккупанты в ближайшее время из-за долгов собираются отключить от газа винзавод "Массандра" и его общежития, пансионат "Пушкино" в Гурзуфе и городскую баню в Ялте. Информация интересна тем, что оккупанты уверяли, что винзавод очень сильно встал с колен в оккупации. А долги тогда откуда? http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-yalte-za-dolgy-ot-gazosnabzhenyya-otklyuchyly-bolnytsy.html
14. Ватные знакомые хотят сделать украинские биометрические паспорта. Останавливает одно: "А вдруг заберут в Нацгвардию или Правый сектор?".
15. На ватофоруме протестировали безвиз и остались крайне довольными: "Отписываюсь. Времени было мало, поэтому ограничились Будапештом. На двоих с собой было налом около 500 евро и чуть больше амерских денег + банковская карта. Но все это на границе НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ. Сам процесс пересечения границы, как россия-Украина, только без миграционок и быстрее - поставили штампы о въезде и счастливой дороги на 90 дней. Проверили права, техпаспорт, страховку и паспорта. Спросили цель поездки, по какому маршруту поедем и на какое время. И всё. От файлика с распечаткой с букинга, выписками из банка и медстраховками погранец просто ОТМАХНУЛСЯ", "Права и техпаспорт, естественно, УКРАИНСКИЕ?", "ЕСТЕСТВЕННО!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879745627357409280 (скрин).
16. Оккупанты дали указание: при проверке работ ЕГЭ занижать баллы, чтобы крымские дети не выделялись знаниями на общероссийском фоне.
17. В россии хотят закрыть доступ к Telegram. А где там Ксюша Собчак? Язык в одно место засунула?
18. Все-таки Украина плохому научила крымчан. Нет чтобы, как на расии, самим надеть ошейник и заползти в будку на четвереньках, а они все бузят и бузят. Демократии им захотелось, видите ли…
P.S. В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://gordonua.com/publications/glava-komitetov-soldatskih-materey-rf-rossiyskie-mamy-ne-ezdyat-ni-v-ukrainu-ni-v-rostov-chtoby-zabrat-tela-pogibshih-synovey-65121.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он или заблудился или уволился давно и сам записался в "народную милицию лы-ны-ры" добровольцем.
Ответить
«Российских спецназовцев хоронят на родине почти тайно ...
Ответить
Ответить
Зачем их в плен брать если в кацапстане их все ровно у бьют?
Ответить
Ответить
Всі знають що літаки наші збивали Назаркін і др. генерали..Іловайськ це Муженко і барига..
Їх судити потрібно..а ху"ловський вилупок агєєв тут нє причем..
Ответить
За один день в донецком аэропорту убиты 32 бойца элитного российского спецназаначальника Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова Евгения Найштетика, украинские «киборги» за один день уничтожили 32 бойца спецподразделения «Вымпел» ФСБ России (кстати, за предыдущие 33 года существования это элитное подразделение потеряло 29 бойцов). То, что погибшие были из «Вымпела», подтверждает и участник АТО, волонтер Константин Лесник. Он уточняет, что это бойцы не главного подразделения спецназа, а одного из региональных.Российская правозащитница и организатор группы «Груз-200 из Украины в Россию»Елена Васильева рассказала, что за первые два дня декабря армия РФ понесла серьезные потери на Донбассе. Так, по состоянию на утро 2 декабря в боях за аэропорт погибли 299 человек, среди которых есть немало бойцов элитных частей армии, ГРУ и ФСБ. Эту же цифру сегодня на брифинге озвучил и представитель украинского Генштаба генерал-майор Александр Розмазнин. Еще 190 россиян получили ранения, а 171 - пропал без вести. (считай что трупы или отмокают в своей мочи они же ссу-наз) http://fakty.ua/192149-za-odin-den-v-doneckom-aeroportu-ubity-32-bojca-elitnogo-rossijskogo-specnazaИ это наши украинцы многие даже автомата не держали в руках ранние и супер житомирская 95-ка! Слава Украине! Героям Слава!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Підручник з математики для маленьких гуцулів.
Задача 1. Дід Василь нагострив сокиру, лопату, три багнети і один топірець.
Запитання. Скільки туристів з Москви завітало на турбазу "Карпати"?
Задача 2. Смерека. На смереці висять 3 москалі, навколо неї танцюють 5 гуцулів з топірцями.
Запитання. А чи не чарівно у нас на Прикарпатті?
Ответить
На раше НЕ ТАК!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить