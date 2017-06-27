EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608571)
  20319  99
Материалы по теме:  Антитерористична операція Докази російської агресії в Україні
Теги: бойовик (3089) Луганщина (1329) полон (454) Антитерористична операція (4247)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - ВВС

В Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Москва. 26 марта. Ура-патриотка атакует молодых людей у памятника Твардовскому...

https://www.youtube.com/watch?v=NBmrK_GqRcU
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А за что его поощрять привычным для него состоянием?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что теперь?Его амниструют как бы чего неслучилось а то хуйло Рошен отберет или огласит панамские счета наших чиновников?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отпустят. У нас же гражданская война и российские солдаты там точно не могут воевать а этот просто заблудился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше таки посадить в мацкву. Ну и далее по тексту выше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на наемников женевская конвенция не распространяется. Кончайте его нах*й !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Згоден, але тільки після допиту з пристрастям!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Одним из захваченных в плен на Луганщине боевиков оказался российский разведчик-контрактник Агеев, - ВВС

"ВВС" и сразу пестня:

ВВС. ВВС.
Военно-воздушные силы.
ВВС.
Сфера особого внимания.
ВВС.
Универсальная машина.
Универсальная машина.

Сегодня не праздник, просто игра.
Горячий участок давно позади,
Пилоты молчат, смотрят на звезды,
Задание выполнено успешно.
Все улыбаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Через некоторое время его поменяют на нескольких украинских военнослужащих, находящихся в плену у сепаров. Как правило, в таких случаях кацапы не жмотятся: костромских десантников в 2014 меняли в соотношении 1:10-15.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Владимир Парфянов - да ну? Откуда такие цифиры? Кацапам во все времена на свое мясо плевать было...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кстати я тоже об этом по ящику слышал, интервью было с Тандитом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Евлампий Морамойкин - да? Наверное из за большого шума..., а так это не в их традициях..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может прошло уже достаточно времени и об этом он сказал, хотя обычно эти переговорщики много не рассказывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тандіт - триндіт. міняють,але якби так міняли, то наших би у кацапів не було би взагалі і ми ще б резерв на майбутнє мали, а так по останніх новинах від бютузова, правда йому їх на кацапії пишуть, то ніби в полоні у кацапів до 130 чоловік.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То было в 2014-м - тогда наших было больше в плену после того же Илловайска.
Сейчас ситуация иная - у нас их пленных больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ихние" пленные (которых у нас много) - это "шахтеры", местный биоматериал, на который кацапам начхать. А вот настоящие "ихтамнеты" в плен попадают редко и кацапы охотно и без проволочек их обменивают на украинских военнослужащих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Как передает Цензор.НЕТ российское СМИ МК.RU написало о судьбе попавших в украинский плен российских военнослужащих.

В материале отмечается: "Не так давно мы уже поднимали тему российских добровольцев, находящихся в исправительных учреждениях Киева, Харькова, Мариуполя и других городов. Там их, если считать вместе с политзаключенными, порядка двух тысяч человек. Все они числятся обыкновенными уголовниками, поэтому на этих людей не распространяется действие Женевской конвенции, их судили по обычному УК и приговорили к срокам разной степени тяжести - от 8 до 13 лет, чаще всего за участие в незаконных бандформированиях и попытках свергнуть государственный строй Украины"."Источник:https://censor.net.ua/n443326
https://censor.net.ua/news/443326/rossiyiskie_voennoplennye_v_ukraine_jaluyutsya_chto_rossiya_ih_brosila
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе, кацапчику не за те питають, а за те, де ти інфу взяв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вставить взрыватель от гранаты в жопу и выдернуть чеку.
Взорванные пуканы у путиноидов это норма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно и не выдергивать: пусть живёт, думая, что она выдернута. Посмотрим, насколько его хватит .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Укропы проникли в дом, убили двоих, причем жестоко. Выкололи глаза, перерезали горло. Истыкали ножами". ...
М-м-м, прямо пісня !
Аби ж так було.
Але наші так не роблять. Бо - люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вони їх дійсно вбили ножами, і дійсно перерізали ножами горлянки. Нічого жахливого тут немає. Про очі мабуть уже добрехали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читайте фейсбук 93-ї бригади. Вогнепальною зброєю в ближньому бою. Ніяких ножів, списів чи бойвих топорів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба було вже тоді і про вуха добрехать. І про ніс щось придумати.
О, ще язик є.

До чого я дожилася ?! Таке пишу !
Але інакше не виходить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну - приукрасили, конечно, про "жестоко", но в остальном похоже на правду - проскакивало и с нашей стороны, что в ножи взяли тех диверсантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ему повезло. обычно таких растаскивают по оврагам бродячие собаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пускай французкий призидент Макром придет к нему в гости и докажет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дык он уволен будет задним числом или скажут,что он отпускник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пленным рашистам пожизненное и на восстановление разрушенного ими хозяйства Украины. Кого на стройку, кого в карьер, кого на урановые рудники. Работа всем путлеровцам найдётся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще то на четвертом году русско-украинской войны пора понять, что кацапов в плен не берут ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да какой он в сраку развеЧЧик? "подхуйленыш обыкновенный" на котором крест мокшанцы поставили задолго до его проёба, только он про это не знал и мнил себя спаситилематечиства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
повесить баклана и все !! их все равно здесь нет !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинские
бойцы ответным огнем уничтожили артиллерийский расчет российских курсантов,
направленных военным руководством РФ на оккупированный Донбасс для проведения
практических стрельб по силам АТО и мирному населению.Об этом в интервью ZN.UA рассказал боец из
снайперской группы, выполнявшей под эгидой Центра специальных операций задания
в промзоне Авдеевки. Поскольку деятельность этого подразделения засекречена, то
боец общался с журналистами, представившись одним именем - Руслан. По его
словам, многим украинским военнослужащим, воюющим на Донбассе известно, что
Донбасс для россиян - это прекрасный плацдарм для обучения профессиональной
армии РФ. «Например, несколько месяцев назад они загнали под Донецк, «на
учения», российских курсантов. Эти курсанты два-три дня работали по нашим
позициям из артиллерии, а попадали по мирным домам, очевидно, потому, что
ошибались в расчетах… Наши три дня скрипели зубами и согласовывали со штабом
команду на «ответку», потому что, у нас «перемирие». Через три дня мы все-таки
их «накрыли», артиллеристский расчет был полностью уничтожен. Разведчики
сказали, что сгорело все подчистую», - рассказал Руслан. Он отметил, что у
российских курсантов был выбор, и они его сделали. «Каждый из них имеет право
не выполнять незаконный приказ. Тебя никто не убьет за то, что ты откажешься
ехать в Украину. Возможно, ты лишишься взятой в кредит квартиры или машины, как
максимум - потеряешь работу и звание, либо будешь отчислен из вуза. Каждый
человек делает свой выбор самостоятельно. И если уж ты приехал воевать на чужую
землю - получи то, что заслужил», - подчеркнул боец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Целое стадо путлер югенд - к беням, нах... Нехер шастать, куда не звали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
уверен, они думали, что это кто-то другой сдохнет. а они просто плакатик подержат. скоты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пилите Шура, вата все стерпит. Главное биндер нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы унижают своих которые попались в плен, так что теперь этот будет "маня" у себа в мордоре
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
завести дело и все дела .А лучше вызвать на допрос хотя бы в посольство
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Лёгким движением руки харьковские курсанты превращаются... превращаются курсанты... в вёзших хлебушек трактористов
https://www.youtube.com/watch?v=JcuoBpWhYw4 …
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо тебе непонятно,тупишь маленько или не следишь за новостями
 показать весь комментарий
Ответить
 
Падла зашифрованная ,ну очень глубоко , где то на уровне сигмовидной кишки....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як правило інфа про взятих в полон кацарилих в ЗМІ попадає перед якимись важливими переговорами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень грустно что "наши" "власти" до сих пор надеются на переговоры. и это после всего, начиная с Крыма, "боинга", обстрелами со своей территории и заканчивая повсеместными терактами и убийствами. Х#йло только еще ядерное оружие не использовал, до чего такими темпами скоро дойдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
досваривался этот мордовский сварщик до ручки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ополченец из чистоплюев оказался, когти чистые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На эти когти за мгновение до этого столько мочи сошло, так что не удивляйся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
на крысме сегодня:
1. Оккупанты будут ПОВТОРНО судить Османа Белялова, СВИДЕТЕЛЯ обыска в Бахчисарае, который прошел 23 января 2017 года. За обсуждение обыска Белялова уже штрафовали на 10 000 руб. Но оккупантам показалось этого мало и теперь ему грозит до 30 суток ареста https://15minut.org/news/172374-sud-v-krymu-po-delu-krymskogo-tatarina-prinimavshego-uchastie-v-sobranii-u-mesta-obyska-perenesli (фото). Тем временем возле посольства россии в Киеве сегодня прошла 12-ая акция в поддержку пропавших крымчан https://ru.krymr.com/a/news/28582182.html (видео).
2. Оккупанты признали катастрофическое положение Крыма из-за нехватки воды: общий водозабор на полуострове сократился в 5 раз в сравнении с 2014 годом, на 92% сократились площади орошаемых земель, прекращено производство риса, в тяжелых условиях оказались пресноводные рыбные хозяйства http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-rf-priznali-kolossalnie-problemi-s-vodoi-v-krimu/175453/
3. Евпатория. Со вчерашнего вечера половина города осталась без света. Дочитайте комментарии до конца - тут и про свет, и про количество туристов, и про нищету: "Свет где?? Кто что знает???", "Света ушла", "На 9 Мая дали пять минут назад", "Включили", "Напряжение очень скачет", "Нам уже дали", "Спутник-2 - дали на несколько минут и снова выключили", "Нет света до сих пор", "На Пушкина света нет", "На Демышева в районе роддома вчера не было с 22:30 до 23:30", "На Колхозной выключили ровно в 12 ночи, а включили уже после 7 утра", "Вчера как в 23:00 выключили, так и нет его", "Профработы, чтоб не было перегрузок на линии. Сегодня весь день такое будет", "Сомнительные профработы, если учитывать, что свет отключили вчера в 10 вечера у половины города, включая две набережные", "Жарко, все кондиционеры повключали, бедная сеть не выдерживает", "Токарева - нет света с 22:30 вчерашнего вечера. 11:49 - до сих пор света нет. Уже достали утром генератор, но холодильник за ночь без электричества. Уже боюсь готовить детям", "Со вчерашнего вечера и по сию минуту нет света на Фрунзе-Некрасова", "На море идите, пользуйтесь возможностью", "При чём тут море? Мне продукты жалко! Или у вас в холодильнике нет продуктов???" "С такими ценами только счастливчики имеют возможность купить себе продукты", "Щас последние куржи (отдыхающие) разъедутся в другие города. Кому охота без света сидеть и тёплое пиво пить?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879663397167656960 (скрин).
4. Оккупанты уже с июля начнут взимать оплату с симферопольцев за освещение лестничных пролетов, площадок и лифтов http://fresh.org.ua/novosti/134059/simferopoltsy-nachnut-platit-za-svet-na-ploshchadkakh-i-v-liftakh_2017-06-27
5. Наконец-то, севастопольский ватник счастлив, что все возвращается на круги своя. И запах мочи и дерьма надежно отпугивает НАТО от севастопольской земли. Прочтите сообщение - его нужно просто прочесть. И не пытайтесь осмыслить написанное > https://twitter.com/KrimRt/status/878957838185488384 (скрин).
6. Чисто поржать: оккупанты обвинили Украину в запугивании собственных граждан, чтоб те не ехали в Крым и не увидели, как мы расцвели))) http://fresh.org.ua/novosti/134014/v-krymu-zayavili-o-mesti-ukrainy-mestnomu-turbiznesu_2017-06-27
7. - Зря вы так далеко от берега заплыли. - Почему? - Поговаривают, что биндеры русских топят. - Разве их не выгнали из Крыма? - Вы же меня видите.
8. Предприниматели Коктебеля хвастаются - деньги гребут чемоданами. ТурЫст попер бАгатый, но, правда, невидимый https://twitter.com/KrimRt/status/879647950120648704 (фото).
9. Поклонская поплавала с дельфинами, приглашая туристов в Крым. В ход пошла тяжелая артиллерия. "Мироточащий" царь не помог https://twitter.com/KrimRt/status/879626178063159297 (фото).
10. Понаехавший снял практически пустые пляжи Гурзуфа, прокомментировав: "В этом году приехало очень много туристов, и с каждым годом все больше". Но позже, почитав комментарии автора видео, я понял, что он просто троллит крымчан https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879674385480679426 (фото).
11. Работник фирмы, обеспечивающей продуктами санатории, говорит, что заказывают на 40% меньше по сравнению с 2016 годом. Что-то с погодой, наверное?
12. Севастополь. Бизнесмен держит несколько баров и торговых точек в прибрежной зоне. Столь провального начала сезона не помнит, но еще надеется. Зря, конечно.
13. Оккупанты в ближайшее время из-за долгов собираются отключить от газа винзавод "Массандра" и его общежития, пансионат "Пушкино" в Гурзуфе и городскую баню в Ялте. Информация интересна тем, что оккупанты уверяли, что винзавод очень сильно встал с колен в оккупации. А долги тогда откуда? http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-yalte-za-dolgy-ot-gazosnabzhenyya-otklyuchyly-bolnytsy.html
14. Ватные знакомые хотят сделать украинские биометрические паспорта. Останавливает одно: "А вдруг заберут в Нацгвардию или Правый сектор?".
15. На ватофоруме протестировали безвиз и остались крайне довольными: "Отписываюсь. Времени было мало, поэтому ограничились Будапештом. На двоих с собой было налом около 500 евро и чуть больше амерских денег + банковская карта. Но все это на границе НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ. Сам процесс пересечения границы, как россия-Украина, только без миграционок и быстрее - поставили штампы о въезде и счастливой дороги на 90 дней. Проверили права, техпаспорт, страховку и паспорта. Спросили цель поездки, по какому маршруту поедем и на какое время. И всё. От файлика с распечаткой с букинга, выписками из банка и медстраховками погранец просто ОТМАХНУЛСЯ", "Права и техпаспорт, естественно, УКРАИНСКИЕ?", "ЕСТЕСТВЕННО!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879745627357409280 (скрин).
16. Оккупанты дали указание: при проверке работ ЕГЭ занижать баллы, чтобы крымские дети не выделялись знаниями на общероссийском фоне.
17. В россии хотят закрыть доступ к Telegram. А где там Ксюша Собчак? Язык в одно место засунула?
18. Все-таки Украина плохому научила крымчан. Нет чтобы, как на расии, самим надеть ошейник и заползти в будку на четвереньках, а они все бузят и бузят. Демократии им захотелось, видите ли…
P.S. В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Топчихинский и Калманский районы - исконно русские названия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Алтайский край же, батьківщина алтайців, тимчасово окупована Московією
 показать весь комментарий
Ответить
 
наконец то мать за холодильник расплатится. а привезут труп - и телевизор новый купит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а то выборы скоро, членоликого опять выбирать, а как то - без телевизора...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российских военных на Донбасе нет, вы все врете, чего вы его захватили в плен, его же на Донбассе нет. Нет для ваты, нет для прокацапские ублюдков и нет для кацапов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда я спрашиваю пап и мам: "Вы в курсе, что Россия ведет войну, за детей не страшно?", они отвечают: "Ой, да никого на Донбасс не посылают". Есть грубое слово, которое я не могу произнести, но… Я офонареваю от таких родителей, при том, что работаю в Комитете солдатских матерей 26 лет. Наверное, этим придуркам проще ничего не знать и отдать ребенка в армию.

http://gordonua.com/publications/glava-komitetov-soldatskih-materey-rf-rossiyskie-mamy-ne-ezdyat-ni-v-ukrainu-ni-v-rostov-chtoby-zabrat-tela-pogibshih-synovey-65121.html


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За шкирку и в Брюссель! Пусть с трибуны европарламента расскажет что и как.. Хоть в Европе побывает.. Напоследок..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, как неудобно получилось..... Значит Хуйло все это время врал????..... Ой, как неудобно получилось......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, хуйло никогда не врет - даже если сам себя на лжи ловит.
Он или заблудился или уволился давно и сам записался в "народную милицию лы-ны-ры" добровольцем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Москве провели тайную панихиду по погибшим на Донбассе ... Портреты десантников и просто убитых граждан России стоят в ряд в зале ... "В Москве попрощались с бойцами 45-го полка спецназа ВДВ,
«Российских спецназовцев хоронят на родине почти тайно ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раз "их там нет", то в плен не брать, расстреливать на месте, значит "их там не убили"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
взяли, сняли на камеру, пакет на голову. умер от кашля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну і до чого тут ця кацапська погань агеев..он нє виноват..
Всі знають що літаки наші збивали Назаркін і др. генерали..Іловайськ це Муженко і барига..
Їх судити потрібно..а ху"ловський вилупок агєєв тут нє причем..
 показать весь комментарий
Ответить
 
За цените как киборги в ДАП дали красиво пи... хваленному кацапскому сцу-назу!
За один день в донецком аэропорту убиты 32 бойца элитного российского спецназаначальника Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова Евгения Найштетика, украинские «киборги» за один день уничтожили 32 бойца спецподразделения «Вымпел» ФСБ России (кстати, за предыдущие 33 года существования это элитное подразделение потеряло 29 бойцов). То, что погибшие были из «Вымпела», подтверждает и участник АТО, волонтер Константин Лесник. Он уточняет, что это бойцы не главного подразделения спецназа, а одного из региональных.Российская правозащитница и организатор группы «Груз-200 из Украины в Россию»Елена Васильева рассказала, что за первые два дня декабря армия РФ понесла серьезные потери на Донбассе. Так, по состоянию на утро 2 декабря в боях за аэропорт погибли 299 человек, среди которых есть немало бойцов элитных частей армии, ГРУ и ФСБ. Эту же цифру сегодня на брифинге озвучил и представитель украинского Генштаба генерал-майор Александр Розмазнин. Еще 190 россиян получили ранения, а 171 - пропал без вести. (считай что трупы или отмокают в своей мочи они же ссу-наз) http://fakty.ua/192149-za-odin-den-v-doneckom-aeroportu-ubity-32-bojca-elitnogo-rossijskogo-specnazaИ это наши украинцы многие даже автомата не держали в руках ранние и супер житомирская 95-ка! Слава Украине! Героям Слава!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже не знают, что из пальца высосать, чтоб рассказывать про регулярную армию РФ на востоке. И всякий раз неудачно врут. Так как реальных доказательств нет...одна клоунада в виде махания корочек от паспортов и росказней. Государство брехунов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зато ты свой бред,от3,14дпарашенная кацапская чурка,высосала из члена любимого осла какдырова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отрезать этому уе..ну голову и отослать в кремль ,фашику путлеру
 показать весь комментарий
Ответить
 
Урок математики
Підручник з математики для маленьких гуцулів.
Задача 1. Дід Василь нагострив сокиру, лопату, три багнети і один топірець.
Запитання. Скільки туристів з Москви завітало на турбазу "Карпати"?
Задача 2. Смерека. На смереці висять 3 москалі, навколо неї танцюють 5 гуцулів з топірцями.
Запитання. А чи не чарівно у нас на Прикарпатті?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как однако показательно... С 30 мая он не подавал вестей, а мамаша "не записала номер воинской части и даже не знаю куда звонить"... Почти месяц сына нет, пропал, а мамаша "не записала"... Наши матери день не слышат своих ребят и уже седеют, обрывают телефоны... Пропахли корвалолом дома матерей, которые ждут своих сынов!...
На раше НЕ ТАК!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обменяют. У них в плену 2 человека из нашей разведгруппы, которую пару месяцев назад захватили на луганском направлении
 показать весь комментарий
Ответить
 
в плен - это хорошо... но лучше бы этого шкварогазоэлектрика зашкварили... пусть бы те, кто его родил и воспитал порадовались...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - ВВС
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Tatyana Pomolova, дератизатор, Андрей Беляев d04c53fc, IgorYakovlevich, Sunfarm, trawler_tug, Алекс Веселко, Владимир Шатохин e8180b8c, Murlin Murloff, Sikh, Alexx Lexton, Alexander Hesse, ruda, Olga Lunkina, Urs, Helg, gisun, Baks13, Lev Boy, Фантом 2, Oleg Mamont, Frank Piter, Мабон, sulima ivan, Хавронников Степан, shokolad, 4Liberty UA, Варуна Мітра 3e355edd, Den4ik1771, Саша Киев, Сергей Иванофф, WiM, Алексей Вовченко f033f386, vitaliymkua, Zushaua
 Всего на сайте: 105 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти