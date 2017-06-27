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Теги: киберпреступление (299) хакер (626) Госспецсвязь (45) кибербезопасность (146)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Госспецсвязи о кибератаке: В настоящее время ситуация взята под контроль

В результате сегодняшней кибератаки государственные реестры и базы данных не пострадали.

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Известно, что лучшие программисты работают в Украине, пусть разберутся с хакерами.
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Все у нас лучшее, лучший президент, лучшая банкирша в мире.
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Виходить що ІТ інфраструктура Кабміну не була захищена загальним контуром кіберзахисту!!!!!!!!! Керівний і найвищий орган виконавчої влади не був під кіберзахистом!!!!!!!! Держспецзв'язку кого вважає ідіотами, населення України, чи українських ІТ спеціалістів?
"Ни один государственный е-ресурс, защищенный общим контуром киберзащиты, реализованным Госспецсвязи в Системе защищенного доступа к Интернету, не пострадал."
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Ситуація не буде взята під контроль поки не будуть запроваджені елементарні заходи кібербезпеки в ІТ інфраструктуру державних та приватних підприємств! Таке враження що в нас кібербезпеки в країні немає. Немає культури роботи з електронною поштою! Немає реальної політики кібербезпеки в державних та приватних компаніях! Пошта від незнайомих адресатів просто не має відкриватись! Для обработки електронної пошти від клієнтів мають бути виділені окремі комп'ютери на яких не має бути жодних баз даних та жодної цінної інформації!!!!!!!!!
Вся корпоративна пошта має ходити виключно в закритій корпоративній мережі, а для відправлення та отримання електронних листів ззовні мають бути окремі сервери на дата-центрах на яких кожному працівнику якій має право відправляти та отримувати електронні листи виділяється віртуальна машина в якій він обробляє електронну кореспонденцію. Корпоративна мережа має бути фізично від'єднана від мережі Інтернет, працівники не мають отримувати доступ з робочого комп'ютера до поштових сервісів на Гуглі чи Яндексі, цей доступ має бути жорстко закритий! Ми постраждали через економію грошей при побудові корпоративних та державних мереж передачі даних, через відсутність продуманої та ефективної політики кібербезпеки на підприємствах та в державних установах! Економія на фахівцях та обладнанні, мать її так, призвела до жахливої вразливості нашої ІТ інфраструктури! Жадібні платять двічі, а в нашому сумному випадку платять в 1000 разів більше!
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Ты ник неправильно придумал, не юзер, а лузер надо было, оно больше к тебе подходит.
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главное чтоб под этот шумок не протолкнули какой-то закон о тотальном контроле в интернете. следите за руками. еще неизвестно кто это сделал и кто получит выгоду.
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да и предыдущий Вана не совпадение...гэбня кровавая в гениальности никогда замечена не была...
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"Госспецсвязи о кибератаке: В настоящее время ситуация взята под контроль"- теперь выкуп получаем МЫ
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Госспецсвязи о кибератаке: В настоящее время ситуация взята под контроль . Ипаць-калациць, крута, ёпта, АТО скора спаць , хоць пасплю сивотня, ни тошта фчира, яка файна нафина!, пабольшиби таких! Госспецсвязи - риспект! ат пинсиянерафф!, ёпта!
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Всё под контролем? У меня- тоже. Я уже всё просчитал! Взрывают не просто так, а по системе! Внимание: Шеремет/ ХараберюШ/ Шаповал. Так? Так! Всё дело в буковке "Ш", в конце или начале фамилии.Теперь, если я прав- приготовиться ЛукаШ. А далее, как очевидно- Шкиряк, или кто-то из Шевченок, в Раде. Но! Не я! Я в Гане… До меня не дотянуться.
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ну шо...новые праздники и поводы для цьомок с букетами у рыгов и русни...
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Потому и разместил. Прочитав заголовок новости. Не бред?
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У них длинные руки. Зря засветился. Из-за флажка видно ведь, где ты на самом деле.
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Так я ж не просто в Гане! Я в пяти милях от берега! И несётся антипиратская вахта, круглосуточно!
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Лучшие украинские програмисты работают на кого угодно только не на Украину.Для чего горбатится за минималку когда можно продавать свои мозги за солидные деньги,лично знаком из програмистом работающим на какуюто америкоскую автомобильную фирму и получает от них зарплату 8500 баксов в месяц.
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Форумчане , прочитайте шо написал этот хлопец и заучите как Отче наш ... Абсолютно адекватный комент . Я б и десять раз лайкнул , если бы можно было
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та чо...крысчане тоже примерно такой же логики придержмваются...
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Объективно говоря, думаю, что ситуация на сей час объективно под контролем.
Ввиду того, что рабочий день в госконторах уже закончен...
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От чего же этой кибератакой какаошлюхи отвлекают народ страны???
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Чувствую что какое-то покращення нас должно накрыть
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нас накрыло уже, следующие покращеня нас добъет, пля
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Комментаторы хреновы, чего ПУКАЕТЕ и ВОНЯЕТЕ?!
 Список сайтов подвергшихся атаки - есть. Берите и ПРОВЕРЯЙТЕ!

Цензор.НЕТ публикует список сайтов, которые подверглись атаке вируса Petya.А.
Госструктуры
Кабинет министров Украины - работает
Министерство внутренних дел - висит
Министерство культуры - работает
Министерство финансов - работает
Нацполиция (и региональные сайты) - работает
Киберполиция - работает
КГГА - работает
Львовский городской совет - висит
Минэнерго - работает
Нацбанк - работает
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этот вирус- троян для винды, какое отношение от может иметь к вебсерверам ? они их на винде крутят что ли ?
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Я, только что, на УКРНЕТЕ, обнаружил тоже список атакуемых сайтов. Чес слово, он раз в пять больше.
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При чем тут сайты? Подохли компы рядовых и не совсем рядовых юзеров. Сайт может и в Антарктиде быть. А компы-в локальной сети. Вот тут жаба цыцьки и дает.
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Защітнік хєров провєрь бази і архіви тєх кто "работаєт" !

Там мля фотки приблизно в такому вигляді: +AfRtVLS4fumN-1lQk53SgUTf48xmyy9mw9trxTMAmA=.0C595D39EE2131E64934.xtbl
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это какими дебилами надо быть, что бы :

1. пропускать через свой почтовый сервер спам с запускаемыми файлами во вложениях
2. открывать левые письма и запускать вложенный в них файл
3. не иметь антивируса (eset nod32 к вечеру уже определял этот вирус, по заявлению компании ESET)
4. на рабочих местах в госстуктурах, компьютеры с виндовсом и админскими правами у пользователя
5. быть настолько тупым сисадмином, что бы не знать как восстановить MBR (вирус шифрует только MBR, а не весь диск)

в госстуктурах сплошные дигенераты работают что ли ?
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ESET знал о вирусе ещё до его релиза? Да, Марьвановна! Мышь в ......е? Оригинально.
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есет его получил в течении дня, и быстренько склепал обнову. принцип работы этого вируса ничем не отличается от принципа работы тысяч подобных.
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патамушо ESET словацкая фирма
- которую несколько лет назад купили мокши...
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Какого хрена тогда СБУ рекомендует пользоваться их продуктами?
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...но про ESET факт известный,
у них сейчас в МоскваБаде офис
раз в 5 больше чем в Братиславе
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там дырка в винде (если не обновлять) - может уже и прикрыли, или новую нашли. а у нас 90% нелицухи если не 99 - ибо откуда бабло?
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ксати да, мелкософт патч какой то релизнул.
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Акуеєть! - кричали люди...

Цій фігні вже не рік і не два...Ліків не існує зараз і не передбачається. Сам колись втратив 300 гектарів домашнього архіву. Чим займаються ті люди, яким я плачу зарплатню - я не розумію...

Як лікбез: https://www.google.com.ua/search?q=xtbl&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=EZ9SWbquLYbX6ASu-pi4DQ


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Это все похоже на диверсию, с целью распилить много миллионов, под предлогом улучшения информационной безопасности. Какой в жопу петя в линуксе или врибсд, на вебсервере, если это троян для винды, распространяющийся вложением в емейл .ехе файла ? С дуба рухнули что ли ?
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Под контроль брали по этой инструкции?

- Проверьте и закройте порты:

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Сколько умных фраз... Я не сисадмин и не открывала никаких подозрительных писем. Но после перезагрузки мой домашний комп поймал эту гадость. И что, теперь все пропало?
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К сисадмину за восстановлением MBR. Я знаю что они очень любят пиво...
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Зберегти в зашифрованому вигляді - для самозаспокоєння, з надією на краще...

Для розшифровки одного файлу методом перебору, знадобиться до 2-3 тис років...
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ты читаеш вобще грамотей ? я уже сказал что шифруется только MBR а не весь диск. не пугай тетьку.
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У тєбя єсть голова адмін? Єслі MBR шифруєт, то какіє трабли шифрованієм остального лівєра?
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я не админ, я CIO, админов с таким мировозрением как у тебя - я сцаными вениками по филиалам гоняю. еще раз говорю, в данном, конкретно взятом случае - шифруется только мбр, который даже студент первого курса умеет востанавливать. давай отвлечемся от темы, и ты мне раскажеш сколько времени шифруется жесткий диск, размером скажем 2ТБ, например bitlocker или чем то подобным ?
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писем может и не открывали, а вот файлы по ссылкам где нибудь еще - вполне возможно. сам по себе даже сифилис не передается. нужно засунуть куда не надо было, что бы подхватить. так и с компьютерными вирусами.

ничего у вас там не пропало, грамотный специалист востановит загрузочный сектор и таблицу разделов, и вы снова увидите свою информацию. в таких случаях самостоятельно лучше ничего не предпринимать, если вы не имеете соответствующих знаний в данной отрасти.
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Даже пульт контроля Чернобыльской на Вынь? Во дела!
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Ну и что,это к станции мало имеет отношения,да и не программа измерения и контроля,там другая система, а сам сервер,а он где угодно может быть.
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Гардиан говорит что система радиационного мониторинга подверглась атаке. Работники пользуются носимыми счетчиками.
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Всім рекомендую зробити копії архівів на незалежні носії...Це була "проба пєра"...
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Причем тут расия? Вирус Петя могли только пиндосы запустить...
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вирус петя - мог запустить сам петя, а потом подняли хайп, для того что бы распилить кусок бюджета на реорганизацию и усиление ИТ безопасности. я смотрю на вещи реально.
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1) Каким расширением кодирует файлы вирус Петя?
2) Не надо рассказывать, что поражаются только старые компы на XP и более свежие без обновлений. Иными словами, пройдя 2 волны вируса шифратора, такие толстые конторы до сих пор не провели апдейты и работают на старье? Это маловероятно.
Короче, виноваты не сисадмины, а юзверы, что тупо жмакают на письмах, рассчитанных на тупых пользователей, что обязательно откроют письмо с фото Маши с отдыха в Турляндии, Вы заражены вирусом и ОБЯЗАТЕЛЬНО установите именно наш антивирус!...
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1. он не кодирует файлы. только MBR. решается fixmbr, fixboot, bootsect.exe всего навсего.
2. не заражает системы у которых впринципе нету MBR - UEFI GPT
3. заражает только винду.
4. требует админ права для запуска самого себя
5. у нормальных сисадминов хождене троянов через почтовые сервера впринципе невозможно, персонал использует линукс (кроме случаем когда это невозможно ввиду специфических программ), используется DPI/layer7 который зарезает по сигнатурам все конекты и пакеты которые не вписываются в категорию стандартных.
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в особо тяжелых случаях файлы выдергиваются с помощью r-studio, поскольку вирус убивает только загрузочную запись и таблицу разделов.
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У сисадминов сегодня и завтра День Пивасика
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Для защиты при "лазании" по интернету можно использовать программу Shadow Defender. Переводит комп в режим "облака". При этом все изменения в настоящих файлах не происходят. Если вирус цепонуть - перезагруз, и комп - в начальном состоянии, про вирус забыл.
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Только что вычитал что вирус проник и в системы Чернобыльской АЭС.Какой болван такие обекты подключает к сети?И почему во всех важных организациях нету автономных неподключенных к сети резервных хранилищ?
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ДСТЗИ как всегда лучший,пусть даже в таком виде.А то киберполиции какие-то..
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Symantec (отказавшийся от сотрудничества с Россией!) блокирует угрозу!
Плюс! Существует (условно) бесплатная версия для частного использования - Symantec Endpoint Protection.
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Symantec отказались от российского маразма показывать исходный код. И правильно сделали.
Я так понимаю что у всех антивирусов есть бесплатная версия. Но думал что в гос учереждениях должна быть единая политика безопасности.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГосспецсвязи о кибератаке: В настоящее время ситуация взята под контроль
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