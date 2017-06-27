Госспецсвязи о кибератаке: В настоящее время ситуация взята под контроль

Лицар Aйвенго d37716c6
, smith & wesson
, Алексей Вовченко f033f386
, CrossFirenko
, Лео Кот
, NNN
, reifvjn
, Faina L
, Andriy Satsik
, Amber
, Juli Schubs
, Росися Вперде 6168386f
, Tatyana Pomolova
, Антон Чигур
, Alex Smith bb5fe51c
, Alexandr Slavich
, tamerlan
, Zaporozec
, OldCat
, Ivory
, Путлер Капут
, HugeMug
, Виталий Ткаченко 14f8a61a
, курвиметр
, Жан Мишка Жар
, vad
, Al Kruk
, alex1919
, Сергей Иванофф
, NonCFist
, частный сектор
, Евлампий Морамойкин
, Папа Карла
, eadem
, stranger2015
, Alex Lem
, Ольга Мартынюк b6557456
, Аль Капучіно
, Андрей Бигма
, CА
, Yuriy Voloshkevych
, Грышка Распутный 2
, Артем Демидов
, igor555 ab2700df
, Viktor Miniailo
, GSN
, Чип
, Зойч
, Antivata 2addde99
, UAJALINE
, David Vilson
, Самира С
, Вика Джина
, Patrick Bond ab3dd2dd
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, Ричард Третий
, Angelika Karatova
, Zerder
, Сергей Кибкало 848d748e
, Ostap Veresay
, trolik
, Владимир Шатохин e8180b8c
, Chaika Petro
, Кордон
, Алла Морсак
, Toshno Newapkokrad
, Джамал
, V T 2fd9d4b9
, Anatoliy Kalyna
, Стоп Кац
, Том Джонс
, Илья Логвиненко
, Oleg Mamont
, Vladislav R 85fbc9a9
, morbius2014
, Riddikula zd
, Шимус
, Vladimir Orlov 3909a85d
, Ринат Амедов
, Burckun
, Alexei Skibo
, ХутинПуйло fc5220ea
, Владимир Парфянов
, Юрий Коско
, одессит2010
, буков
, Rostyslav Komarnytsky
, Артур Пирожков 0437828b
, Ватник Путин
, Der Einsamer Krieger
, Eispickel
, Соня Терещук
, Alexx Lexton
, trtyrtyrtyr trtrytrytry
, Frank Piter
, Vermut
, Nick Dubovikoff
, Вадим Андросов
, сепаратизму смерть
, sunuyiwipmailtempinfo
, Алег Федоров
, Гриша Данилец
, Влад Листвич
, Gabriel Monte
, Игорь Фаринок
, андрей колесников 4a6b6b4c
, Andrey Dzybak
, Андрюха71
, Стороннімв Богдан
, владимир антихуйло
, 1sarmat
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, annexia
, ingrid
, Maxim Maximov 2f107a94
, Vapy Provk
, Бафомет Люциферович
, Іван Бандерівець
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Black Hawk
, время
, busny
, свободный человек b4fbfe90
, Великая Исландия
, V-roma
, Ніна Татарченко
, marina marinina
, Тарас Госла
, Sergey Stolyarenko
, menaintertelecom
, Гоша Блюфштейн
, mykhaylo5200 .
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Nepran Lagidnyi
, Сергей Панасенко c8e1c751
, Игорь Д
, Иван Афанасьев
, nichjakazorjana
, Сергей 46a07dfb
, Диды ваивале
, уаыау
, тоже месный
, Дмитро Ткачук
, Nick Vasyutin
, Debor
, don_bass
, Alex Yustasu
, Garsia UA
, Валера Иванов f06c6de7
, uegfybyf
, Conrad
, ВоваГаагский ТеррористОбыкновенный
, 5 копійок
, vassa0103
, larisa890
, ukr_sks
, Yaroslav Tsutsa
, Alex Stone
, михаил мельник 4286ed5b
, Stepan Matsenko
, Lvbnhj
, Fobos
NNN, Amber, Alexandr Slavich, Лицар Aйвенго d37716c6, Росися Вперде 6168386f, Faina L, CrossFirenko, Алексей Вовченко f033f386, Путлер Капут, Zaporozec, HugeMug, Жан Мишка Жар, Ivory, Andriy Satsik, vad, NonCFist, Аль Капучіно, OldCat, Antivata 2addde99, Лео Кот, частный сектор, Зойч, Чип, GSN, Chaika Petro, Yuriy Voloshkevych, Zerder, eadem, Андрей Бигма, Juli Schubs, Кордон, Сергей Кибкало 848d748e, Alex Lem, Patrick Bond ab3dd2dd, Ринат Амедов, буков, ХутинПуйло fc5220ea, одессит2010, Der Einsamer Krieger, Том Джонс, Burckun, Ричард Третий, trtyrtyrtyr trtrytrytry, Владимир Шатохин e8180b8c, V T 2fd9d4b9, Alexx Lexton, сепаратизму смерть, David Vilson, Gabriel Monte, Eispickel, Андрюха71, владимир антихуйло, Вадим Андросов, Al Kruk, Maxim Maximov 2f107a94, Грышка Распутный 2, курвиметр, андрей колесников 4a6b6b4c, Геннадий Медведев 4e590f22, Алег Федоров, Nick Dubovikoff, sunuyiwipmailtempinfo, Oleg Mamont, trolik, Игорь Д
Всего на сайте: 227 писателей
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"Ни один государственный е-ресурс, защищенный общим контуром киберзащиты, реализованным Госспецсвязи в Системе защищенного доступа к Интернету, не пострадал."
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Вся корпоративна пошта має ходити виключно в закритій корпоративній мережі, а для відправлення та отримання електронних листів ззовні мають бути окремі сервери на дата-центрах на яких кожному працівнику якій має право відправляти та отримувати електронні листи виділяється віртуальна машина в якій він обробляє електронну кореспонденцію. Корпоративна мережа має бути фізично від'єднана від мережі Інтернет, працівники не мають отримувати доступ з робочого комп'ютера до поштових сервісів на Гуглі чи Яндексі, цей доступ має бути жорстко закритий! Ми постраждали через економію грошей при побудові корпоративних та державних мереж передачі даних, через відсутність продуманої та ефективної політики кібербезпеки на підприємствах та в державних установах! Економія на фахівцях та обладнанні, мать її так, призвела до жахливої вразливості нашої ІТ інфраструктури! Жадібні платять двічі, а в нашому сумному випадку платять в 1000 разів більше!
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Вірус називається "Петя". Соупаденіє?))
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Ввиду того, что рабочий день в госконторах уже закончен...
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Список сайтов подвергшихся атаки - есть. Берите и ПРОВЕРЯЙТЕ!
Цензор.НЕТ публикует список сайтов, которые подверглись атаке вируса Petya.А.
Госструктуры
Кабинет министров Украины - работает
Министерство внутренних дел - висит
Министерство культуры - работает
Министерство финансов - работает
Нацполиция (и региональные сайты) - работает
Киберполиция - работает
КГГА - работает
Львовский городской совет - висит
Минэнерго - работает
Нацбанк - работает
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Там мля фотки приблизно в такому вигляді: +AfRtVLS4fumN-1lQk53SgUTf48xmyy9mw9trxTMAmA=.0C595D39EE2131E64934.xtbl
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1. пропускать через свой почтовый сервер спам с запускаемыми файлами во вложениях
2. открывать левые письма и запускать вложенный в них файл
3. не иметь антивируса (eset nod32 к вечеру уже определял этот вирус, по заявлению компании ESET)
4. на рабочих местах в госстуктурах, компьютеры с виндовсом и админскими правами у пользователя
5. быть настолько тупым сисадмином, что бы не знать как восстановить MBR (вирус шифрует только MBR, а не весь диск)
в госстуктурах сплошные дигенераты работают что ли ?
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- которую несколько лет назад купили мокши...
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у них сейчас в МоскваБаде офис
раз в 5 больше чем в Братиславе
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Цій фігні вже не рік і не два...Ліків не існує зараз і не передбачається. Сам колись втратив 300 гектарів домашнього архіву. Чим займаються ті люди, яким я плачу зарплатню - я не розумію...
Як лікбез: https://www.google.com.ua/search?q=xtbl&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=EZ9SWbquLYbX6ASu-pi4DQ
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- Проверьте и закройте порты:
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Для розшифровки одного файлу методом перебору, знадобиться до 2-3 тис років...
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ничего у вас там не пропало, грамотный специалист востановит загрузочный сектор и таблицу разделов, и вы снова увидите свою информацию. в таких случаях самостоятельно лучше ничего не предпринимать, если вы не имеете соответствующих знаний в данной отрасти.
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2) Не надо рассказывать, что поражаются только старые компы на XP и более свежие без обновлений. Иными словами, пройдя 2 волны вируса шифратора, такие толстые конторы до сих пор не провели апдейты и работают на старье? Это маловероятно.
Короче, виноваты не сисадмины, а юзверы, что тупо жмакают на письмах, рассчитанных на тупых пользователей, что обязательно откроют письмо с фото Маши с отдыха в Турляндии, Вы заражены вирусом и ОБЯЗАТЕЛЬНО установите именно наш антивирус!...
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2. не заражает системы у которых впринципе нету MBR - UEFI GPT
3. заражает только винду.
4. требует админ права для запуска самого себя
5. у нормальных сисадминов хождене троянов через почтовые сервера впринципе невозможно, персонал использует линукс (кроме случаем когда это невозможно ввиду специфических программ), используется DPI/layer7 который зарезает по сигнатурам все конекты и пакеты которые не вписываются в категорию стандартных.
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Плюс! Существует (условно) бесплатная версия для частного использования - Symantec Endpoint Protection.
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Я так понимаю что у всех антивирусов есть бесплатная версия. Но думал что в гос учереждениях должна быть единая политика безопасности.
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