СБУ подготовила рекомендации по защите от вируса-вымогателя

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, Валерка Бродяжный 2
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, sunuyiwipmailtempinfo
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, Виамин Павловский
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, Wevelsburg
, Yury Onofrichuk
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, Иван Афанасьев
, STEPLER
, Lamp Chan
, Юрій Бровкін
, Гарис
, Хавронников Степан
, HugeMug
, Стрелок
, Бяка Бука
, Сидір Очерет
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, Ринат Амедов
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, Волинський Руслан
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, свободный человек b4fbfe90
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, Авакарсенов
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, Семн Семнович
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Всего на сайте: 213 писателей
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Для половины "пострадавших" инет вообще не нужен был.
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Не понял, документов ИЛИ приложений?
И каким конкретно образом открытие документа может заразить систему?
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помогает одно - не открывать писем которых не ждешь
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Этот же пользователь создал сайт, который генерирует ключи для пользователей, чьи ПК пострадали из-за Petya. Для получения ключа нужно предоставить информацию с зараженного диска.
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но
впечатление, что вы сравниваете теплое с мягким...
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А в госконторах на таком стиле работы вообще всё основано, мне как-то присылали оттуда вордовый документ, внутри которого был один только скриншот! (всего экрана, ага!) открытого интернет-эксплорера, в котором был открыт нужный фрагмент закона на сайте Рады. Послать просто ссылку в тексте письма не позволяла "высокая квалификация" этой тетки, с которой я общался.
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https://www.youtube.com/watch?v=gIGlaqEU8VA
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Я не шучу, сейчас на плюсах про этот вирус ПЭТЯ репортаж))))
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Антивирусная компания ESET на службе террористов Донбасса
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Не поверите - а у меня его и нет! На работе какой год душат - "заведите, как так - у вас - и нет, вы обманываете"! а я просто 3 года назад послал всех открытым текстом - и именно по этой причине - "в стране война, а война сейчас - особая, в т.ч. - компьютерно-информационая - не имею и заводить не буду!". Не сразу, но отстали! Сейчас соглашаются - да, вы, наверное, были правы!
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жаль мы теперь не узнаем твои "умные" поступки !
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Что за бред? Если вирус уже на ПК, то какой смысл делать резервную копию? Вирус вместе с остальными файлами так же "зарезервируется".
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Фото @dmrlx
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