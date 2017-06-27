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Теги: киберпреступление (295) СБУ (14512) хакер (624) кибербезопасность (142)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ подготовила рекомендации по защите от вируса-вымогателя

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила рекомендации по защите компьютеров от кибератаки вируса-вымогателя.

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Шапочка из фольги??
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Нефиг в одноклассниках сидеть в рабочее время - вот главная рекомендация!
Для половины "пострадавших" инет вообще не нужен был.
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Транснациональная фармацевтическая компания Merck наверное тоже сидела в одноклассниках*
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"большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов)"

Не понял, документов ИЛИ приложений?
И каким конкретно образом открытие документа может заразить систему?
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Вирус-вымогатель Petya шифрует следующие типы файлов, требуя выплатить биткоины в эквиваленте $300.

СБУ подготовила рекомендации по защите от вируса-вымогателя - Цензор.НЕТ 2492
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во всех файлах офиса есть макросы (те же скрипты)
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нет. есть еще маскировка под файлы приложений. если по простому - самораспаковывающийся архив переименованный. стартуешь файл, архив распаковывается, стартует скрипт-шафровальщик и потом стартует настоящий файл приложения.

помогает одно - не открывать писем которых не ждешь
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А еще лучше - писем - не получать! И поверьте - вполне сносно можно прожить! Да, не так оперативно, иногда - с заморочками - но можно! "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ - ЕЕ НЕ ОТРАВИТ СОСЕД" - ну, классика же!
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вирус прикручивают к картинке или документу. всё зависит от того, знает ли получатель отправителя. минимальные знания безопасности в сети не требуют никаких ни патчей, ни антивирусов.
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Изначально криптовымогатель запрашивает у пользователя активацию UAC, маскируясь под легальные приложения.
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4 года стоит пиратская вин 7 антивира нет, защитник винды родной, юак отключен изначально. ни одного вируса сколько нибудь серьезного за всё время не было.
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Куча легаси софта спокойно работает и система перекладывает файлы в профиль пользователя сама, если конечно UAC включён
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предлагаю всем пораженным-заразившимся простое решение - освоить "песочницу" и нет проблем ) линукс это высший пилотаж и о нем здесь разговора нет.
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Пользователь Твиттера с ником leostone разработал генератор ключей для Petya, который позволяет снять шифрование дисков. Ключ индивидуален, и на подбор уходит примерно 7 секунд.

Этот же пользователь создал сайт, который генерирует ключи для пользователей, чьи ПК пострадали из-за Petya. Для получения ключа нужно предоставить информацию с зараженного диска.
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скрипт (макрос) и модуль на VB это разные вещи
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вроде как согласен...
но
впечатление, что вы сравниваете теплое с мягким...
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Я это обновление (которое по ссылке "патч") установил как только появился ВанКрай в мае этого года
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Работать надо, а не по интернет-магазинам да по порнухе шляться. заразились они. кто не суёт туда, куда не надо - тот и по докторам не шляется.
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Этот вирус распространяется по почте. Приходит тебе по почте вордовый документ типа от твоего начальника, а внутри макрос с вирусом. Ты его открываешь - фсёёё, приплыли.
А в госконторах на таком стиле работы вообще всё основано, мне как-то присылали оттуда вордовый документ, внутри которого был один только скриншот! (всего экрана, ага!) открытого интернет-эксплорера, в котором был открыт нужный фрагмент закона на сайте Рады. Послать просто ссылку в тексте письма не позволяла "высокая квалификация" этой тетки, с которой я общался.
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Он не может пин-код вспомнить - все файлы позашифровывало.
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Мёртвому-припарка. Как обычно на западе разобьют,а мы подхватим. Суровая реальность,б@я!
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Знаете как называется вирус? вирус называется ПЭТЯ, ПЭТЯ - имя вируса.
Я не шучу, сейчас на плюсах про этот вирус ПЭТЯ репортаж))))
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косинка не так работает на Линуксе ну и пасьянсы тоже
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ВОТ И ОНО: "...подавляющее большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих и государственных структур".

Не поверите - а у меня его и нет! На работе какой год душат - "заведите, как так - у вас - и нет, вы обманываете"! а я просто 3 года назад послал всех открытым текстом - и именно по этой причине - "в стране война, а война сейчас - особая, в т.ч. - компьютерно-информационая - не имею и заводить не буду!". Не сразу, но отстали! Сейчас соглашаются - да, вы, наверное, были правы!
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Выключите компьютер, отключите его от сети, запакуйте его в коробку и отвезите в магазин.
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ты так и поступил?
жаль мы теперь не узнаем твои "умные" поступки !
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Ну почему - мой домашний комп в принципе - без сети! только для работы!!! Для Цензора - еще один. У домашних - каждому свое и под контролем! Пока - тьфу-тьфу!!!
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С неделю назад на Хабре была статейка с разбором вируса, который ранее выводил из строя распределительные устройства электроснабжения в Украине. Пришли к выводу, авторы вируса четко знали где и какое оборудование стоит и затачивали вирус целенаправленно. Отдельно отметили высокую сложность вируса и предположили что авторы имели в своём распоряжении экземпляры атакованного оборудования для тестирования.
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"Сохраните все ценные файлы на отдельный не подключенный к компьютеру носитель, а в идеале сделайте резервную копию, в том числе операционной системы."
Что за бред? Если вирус уже на ПК, то какой смысл делать резервную копию? Вирус вместе с остальными файлами так же "зарезервируется".
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рассадник русотроллей "корреспондент" тоже лёг )
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Расшифровальщик уже на гитхаб выложили https://github.com/leo-stone/hack-petya
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Завод им. Ленина в Бобруйске пару часов назад

Фото @dmrlx

СБУ подготовила рекомендации по защите от вируса-вымогателя - Цензор.НЕТ 3140
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...найкращій захист країни це ліквідувати сбу...!
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Вывод прост: системам, которые вовремя обновляются, ничего не грозит...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ подготовила рекомендации по защите от вируса-вымогателя
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