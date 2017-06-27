Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев. ФОТО

Anderer
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, Андрей Тесленко
, 3-М-22
, ГЕТЬМАН UA
, Андрей Яковлев 46ec7505
, Росися Вперде 6168386f
, AndyMariman
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, sunuyiwipmailtempinfo
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, Yaroslav Vinnitsa
, Веселий сумчанин
, Волелюб Степовий
, Віктор Багряний 6d106e85
, Виамин Павловский
, Игорь Шульга 6b022286
, Светлана Белянкина
, Сергей1500900
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, Антип Кахно
, mavr14
, RustIck
, Василь Мороз a20b71c3
, Wevelsburg
, Yury Onofrichuk
, Aleksandr
, Иван Афанасьев
, STEPLER
, Lamp Chan
, Юрій Бровкін
, Гарис
, Хавронников Степан
, HugeMug
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, Игорь Литвинюк
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, Ярослав Федорів 5e885331
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, Roma Pavlyshyn
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, Леопольд Пупкин 3cf6c583
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, Павел Северин 3fbd881f
, Алексей Иванович 353f574d
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, Сергей Боровой 8d42a1dc
, cthutq dfcz
, sv_bombardier
, Загорулько Прасковья
, Саид Саратов
, Володимир Яковлєв a251497a
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, Сергей Князев 1bf62edf
, Константин 1041a131
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, Анатолий Комар d5777190
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, Ким Чен Ир
Anderer, Андрей Яковлев 46ec7505, 3-М-22, sunuyiwipmailtempinfo, а ес c5e83b5a, Власов Сергей b3083465, ГЕТЬМАН UA, Sergey Sh., Чудь Залесья, Иван Афанасьев, Сергей1500900, Росися Вперде 6168386f, Хавронников Степан, Человеколюб Обыкновенный, Игорь Шульга 6b022286, ручка от чемодана, V T 2fd9d4b9, Волинський Руслан, Юрій Бровкін, Стрелок, HugeMug, Kamate Kaora, Игорь Литвинюк, Веселий сумчанин, Lamp Chan, Ali Hasan, Alexandr Slavich, Alex Rengen, Жан Мишка Жар, Андрей Тесленко, Дед b34f2642, Der Einsamer Krieger, svetozar, Yaroslav Vinnitsa, А П 6d5dcd2e, сепаратизму смерть, Лицар Aйвенго d37716c6, Cheba AtWork, Juli Schubs, mavr14, Серов свидомый, Том Джонс, Deryban, Леопольд Пупкин 3cf6c583, свободный человек b4fbfe90, Мимик Re, Павел Северин 3fbd881f, Ярослав Михайлович 1d510d26, Гельдрих, WiM, Татишо, vassa0103, Alexx Lexton, Nepran Lagidnyi, Magdalena Zurbiene, kostjaua5, курвиметр, Андрей 8ea0c43a, Sash Fart b42abe58
Всего на сайте: 217 писателей
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"Не вижу препятствий!" (с)Комісар Пшигода "Ва-Банк"
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их давно купили и продолжают покупать...
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ПыСы. Погранцов нужно, конечно, нагнуть за подобные про..бы.
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То, что ты так хорошо разбираешься в лозунгах пидаров... Ты хочешь, чтоб тебя за это похвалили?
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1. ему запретили въезд "дистанционно" не при пересечении границы а за посещение крыма
2. в белорусии нет биометрических паспортов
3. чтобы пальчики были в базе их надо туда внести. Если бы ему отказали во въезде при попытке проезда - может быть и были бы отпечатки.
4. по фото я так понимаю возражений нет?
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Зграйний інстинкт він такий-мозок відключається нараз.
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СБУ при том, что оно занимается всем чем угодно что приносит деньги - но не гос.безопасностью.
Следовательно СБУ оттягивая на себя ресурсы и не выполняя свои функции этим ведёт подрывную деятельность против государства.
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https://www.youtube.com/watch?v=gIGlaqEU8VA
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Нема . И никогда не было .
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Почему Макса Коржа пустили в Украину, несмотря на запрет?
Белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году СБУ запретила взъезд в Украину сроком на пять лет, смог приехать в Киев сейчас из-за отсутствия этого запрета.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Госпогранслужба действует исключительно в пределах компетенции и действующего законодательства. На данный момент никаких законодательных ограничений в отношении данного гражданина нет", - объяснил он.
В СБУ о приезде Коржа в Украину ничего не знают. "Не ознакомлена с ситуацией", - сообщила в комментарии спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Концертный директор Respect Production Руслан Муннибаев, который занимается выступлениями Макса Коржа, сказал в комментарии , что певца не останавливали. "Въехать смог, проблем не было. А вообще мы ситуацию не комментируем", - отметил он.
Позже Елена Гитлянская заявила СМИ, что "10 февраля гражданину Беларуси Максиму Коржу был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет". Причиной стали выступления в аннексированном Крыму.
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