EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608529)
  5433  78
Теги: Беларусь (2613) запрет (1183) Киев (17505) певец (48)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев. ФОТО

Исполнитель из Беларуси Макс Корж, которому запрещен взъезд в Украину сроком на пять лет в связи с его концертами в оккупированном Крыму, приехал в Киев.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прикордонники діють напевне на основі певних рішень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рішення є-повинні діяти.
"Не вижу препятствий!" (с)Комісар Пшигода "Ва-Банк"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это плевок в морду нашим продажным пограничникам и четкое понимание о том что стоит замок на границе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подельники Пшонки тоже совершенно спокойно разгуливают по Киеву. Знают, что никто их не задержит или всё куплено?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты дом самого богатого прокурора видел?
их давно купили и продолжают покупать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- всё что нужно знать про профессионализм СБУ. Ну ещё можно вспомнить как они раскрывают громкие убийства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Час, мабуть, негайно звільнити тих, хто не стежить за виконанням рішень держави.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что говорить уже о агентуре? Проходной двор блядь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут настоящий Корж пожаловал, а вы за вирус Петю удивляетесь... )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ и погранцы не хотят объясниться перед обществом ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда мокши еще что,то или кого-то взорвут в Киеве нужно всегда вспоминать вот такие эпизоды.Цена запретов сбу и их выполнения.Силовые органы в Украине просто наточены на комерцию,все остальное дела второстепенные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Цензорі теж якісь покручі працюють-невже важко писати запість "белОруССкий" , "беларуский"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Билять !, как заебали подобные высеры от ценсара, ну если этот пацЫент не должен въехать в Украину, так КАКОФФА УЯ он рисуеццо в Киеве? Какова уя карацупы (пагранцы) впустили его в Украину? Если оно в базе, то гоу ты нах ф фатерлянд, у минск, жывотнае! НЕ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голову прикордонної служби треба питати,що за бардак робиться під його керівництвом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это наше СБУ так работает! Так работают,что у нас проходной двор! Народ за быдло держут и смеются! Ппц какой то в стране делается! ПОЗОРИЩЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось останнім часом незадовільно працюють українські спецслужби .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уже не деградация СБУ. Это разложение в серной кислоте с кацапским душком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Корж та й корж а по візовому був би прянік то вже не сховаєшся, а так правтикалі пацани.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут просто, без истерики надо провести расследование, а Коржу на нарушение Закона увеличить невъездной срок. Все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще то, по закону, за пересечение границы после запрета срок не увеличивают, а просто дают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Згоден.Факт є,оцінка роботи прикордонної служби в цьму випадку негативна.Але це не означає поганої роботи прикордонної служби вцілому(хоча у тих ,хто їде до Європи,певне інша думка,достатньо подивитися відгуки на їх сторінці у Фейсбук).Тому хто пустив,та його керівнику-покарання,Коржу-ще десять років зверху.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно ж в нижнем белье, как лялита не снималось? Так какие вопросы к дарованию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приехал на крысу, пофоткался и уибен зи нах давать концертики в намКрыше опять? Чё? Силён.

ПыСы. Погранцов нужно, конечно, нагнуть за подобные про..бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меня "интересует" мнение этого-Alexandr Slavich.который за хороших гомосеков тут рассказывал-какие они замечательные....но вот это ,Alexandr Slavich,ни как не прокомментировал лозунги педерастов..."Смерть нации"...это лозунг педерастов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я про тебя, ничего не рассказывал. Я ж не знаю, хороший ты или плохой.

То, что ты так хорошо разбираешься в лозунгах пидаров... Ты хочешь, чтоб тебя за это похвалили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По Киеву подрывники бегают и киллеры ФСБ, а тут какой-то Корж. Прост смешно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
диванные екцперты и касабы дружно начали поливать грязью сбу... идиоты.... есть список тех кому запрещен вьезд в страну,есть електронная база на границе где пограничники должни проверять каждого вьезжающего по этой базе,но все равно виновато сбу..... феерические далбоебы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не касаб, а фошизд и сижу не на диване, а в достаточно удобном кресле, но в который раз попробую до вас донести некоторые, общеизвестные факты. То ведомство, которое официально объявляет кого либо в розыск или накладывает какой либо запрет и является по закону ведомством, которое и отвечает за это. В данном эпизоде это сбу. И именно у сбу должны возникнуть резонные вопросы не только к печенью, но и к тем пограничникам, которые его запустили в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А потом удивляются терактам и диверсиям в Украине. И это еще ни терры с Донбасса ни Путин не пытался активничать в Украине. Правоохранительные органы и служба безопасности крайне некомпетентны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это работа пограничников а не правоохранительных органов или сбу,даже ребенку это понятно,зачем тупить то так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Об СБУ и пограничный контроль в очередной раз вытерли ноги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маразм потому что гибридный мир, "ато" и "хлебное перемирие" при этом прочти 10 % Украины окупированы рашкой и её марионетками. И проходной двор для всякого отребья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
всем стонателям - а вы уверены что пассажир не сменил фамилию и не сделал себе новый паспорт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И заодно поменял морду лица и отпечатки пальцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отпечатки при запрете никто у него не брал. а сличать фото никто не будет. да и не делает это никто и нигде в мире. въезд запрещен нескольким тысячам. ты предлагаешь все фото сличать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я предлагаю вам лично попытаться пересечь границу, например, Германии, если вам туда запрещен въезд. Впечатлений будет в избытке. Относительно отпечатков, то если мне память не изменяет, парочка есть в био паспорте, по крайней мере в ес так. И они и фото читаются компом на границе за пару секунд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты упертый но глупый
1. ему запретили въезд "дистанционно" не при пересечении границы а за посещение крыма
2. в белорусии нет биометрических паспортов
3. чтобы пальчики были в базе их надо туда внести. Если бы ему отказали во въезде при попытке проезда - может быть и были бы отпечатки.
4. по фото я так понимаю возражений нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Товарищ (не приведи господи, конечно) вохровец, вести с вами диалог сродни посещению удобств во дворе. Заметьте, я ни единого раза вас не оскорбил, не применил к вам никаких скверных эпитетов. Вы же, ровно наоборот, чем политкорректнее с вами пытаются говорить, тем более разнузданно хамски вы веде5те себя. Меняйте наконец что то в туалете....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слушай клоун, ты если не в теме то не надо пытаться строить из себя умного и искрометно юморного. ты попытался - я тебя приземлил. успокоился бы ты сразу - я бы тебя не называл глупым, но ты предпочел длинный путь. это твой выбор. я тебя в общение не звал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По логике жанра сейчас должно срочно последовать пару десятков громких заявлений сбу о раскрытии вредоносной деятельности старух лоточниц и поимке нескольких чиновников на взятках в 5 енотов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот поясните мне наконец то "знатоки",причем здесь СБУ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хтосб один в початку пиздонув про СБУ,і вся зграя папуг почала підспівувати.
Зграйний інстинкт він такий-мозок відключається нараз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попытаюсь, хоть и не знаток. Это дерьмо, несмотря на запрет, прошло т.н. погранконтроль и пересекло границу. Но, оно теперь внутри, на территории Украины. Вы полагаете, что именно погранцы должны теперь за ним гоняться, если он к том у же был официально объявлен именно сбу врагом Украины на 5 лет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну что вы! пограничники свои деньги с него получили уже, а если СБУ хочет денег пусть само ищет. а погранцы еще и при выезде копеечку сняли
 показать весь комментарий
Ответить
 
для пердуна:
СБУ при том, что оно занимается всем чем угодно что приносит деньги - но не гос.безопасностью.
Следовательно СБУ оттягивая на себя ресурсы и не выполняя свои функции этим ведёт подрывную деятельность против государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас еще прокатится волна арестов торговцев петрушкой и укропом, как слой олигархов, который подрывает экономическую стабильность страны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не может такого быть это фотомонтаж граница на замке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С одной сторыны-ох.енный преступник!Но..Ох.енная у нас граница!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каким образом в Украине ездят машины с номерами несуществующей страны преднестровье? Это,машть впшу,как ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
СБУ занято более важными делами: кто у соседа курицу украл или непорядки в ларьках ищут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в нас є СБУ? чи воно тільки владу єрусалимських козачків захищає?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинские пограничники объяснили, как запрещенный в Украине певец попал в Киев

Почему Макса Коржа пустили в Украину, несмотря на запрет?

Белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году СБУ запретила взъезд в Украину сроком на пять лет, смог приехать в Киев сейчас из-за отсутствия этого запрета.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Госпогранслужба действует исключительно в пределах компетенции и действующего законодательства. На данный момент никаких законодательных ограничений в отношении данного гражданина нет", - объяснил он.

В СБУ о приезде Коржа в Украину ничего не знают. "Не ознакомлена с ситуацией", - сообщила в комментарии спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Концертный директор Respect Production Руслан Муннибаев, который занимается выступлениями Макса Коржа, сказал в комментарии , что певца не останавливали. "Въехать смог, проблем не было. А вообще мы ситуацию не комментируем", - отметил он.

Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев - Цензор.НЕТ 9450

Позже Елена Гитлянская заявила СМИ, что "10 февраля гражданину Беларуси Максиму Коржу был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет". Причиной стали выступления в аннексированном Крыму.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныБелорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Anderer, Андрей Яковлев 46ec7505, 3-М-22, sunuyiwipmailtempinfo, а ес c5e83b5a, Власов Сергей b3083465, ГЕТЬМАН UA, Sergey Sh., Чудь Залесья, Иван Афанасьев, Сергей1500900, Росися Вперде 6168386f, Хавронников Степан, Человеколюб Обыкновенный, Игорь Шульга 6b022286, ручка от чемодана, V T 2fd9d4b9, Волинський Руслан, Юрій Бровкін, Стрелок, HugeMug, Kamate Kaora, Игорь Литвинюк, Веселий сумчанин, Lamp Chan, Ali Hasan, Alexandr Slavich, Alex Rengen, Жан Мишка Жар, Андрей Тесленко, Дед b34f2642, Der Einsamer Krieger, svetozar, Yaroslav Vinnitsa, А П 6d5dcd2e, сепаратизму смерть, Лицар Aйвенго d37716c6, Cheba AtWork, Juli Schubs, mavr14, Серов свидомый, Том Джонс, Deryban, Леопольд Пупкин 3cf6c583, свободный человек b4fbfe90, Мимик Re, Павел Северин 3fbd881f, Ярослав Михайлович 1d510d26, Гельдрих, WiM, Татишо, vassa0103, Alexx Lexton, Nepran Lagidnyi, Magdalena Zurbiene, kostjaua5, курвиметр, Андрей 8ea0c43a, Sash Fart b42abe58
 Всего на сайте: 217 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти