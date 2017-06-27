Самая масштабная кибератака в истории Украины готовилась не меньше месяца, - Геращенко

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, cthutq dfcz
, sv_bombardier
, Загорулько Прасковья
, Саид Саратов
, Володимир Яковлєв a251497a
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, smith & wesson
, victor Emetc
, vassa0103
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, Константин 1041a131
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, Семн Семнович
, Ольга Мартынюк b6557456
, василий99
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Незнайка и Пончик стали пускать мыльные пузыри.Вместе они пустили 26 пузырей,причём у Незнайки получилось на 8 пузырей больше,чем у Пончика.Сколько пузырей получилось у Незнайки,а сколько-у Пончика?
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пуйломносом все аутсорсеры, фрилансеры , Э-комерция и прочая российская быдлота, молчавшая три года, вместо останавливать танки с ростовщины и потом российской тушенки-200 на Дамбасс!!
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кибербезопасность и грамотность рядовых клерков очень хромают как я знаю..
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8 год ·
Знайомтесь, це Сергій Сакал.
Колишній прокурор Балти та Любашівського району Одеської області.
На даний момент - прокурор Київського р-ну прокуратури Одеси. Хоча на його сторінці написано, що він в прокуратурі області. Але то вже таке.
У нього проблема. Він переплутав країну проживання або часовий період, в якому живе. Одне з двох.
Ось його фейсбук https://m.facebook.com/profile.php…
Там він періодично оновлює фото профіля. Ну як оновлює, просто трошки видозмінює одне і те саме фото. Спочатку це просто аватарка з віктором фьодоричем януковичем. А потім - це ж фото, але вже з забороненою в Україні гєоргієвською лєнтою.
Закон "про прокуратуру", витяг зі ст. 3. "Засади діяльності прокуратури":«1. Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах:
...
6) політичної нейтральності прокуратури;
...
10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.»
Іііі - цікава стаття про персонажа на ОРД
http://ord-02.com/…/23640-baltskiy-prokuror-sakal-sv-%E2%80…
Все в порядку. Це просто наші правоохоронні органи. Нічого незвичайного. Гортайте далі.
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Или он заранее знал?
Пусть лучше про молодого прокурора расскажет,который богаче пшонки.И сколько он богател по времени?
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ну это просто новый Месинг))))
он наверное знает сколько мандавошек на лобке у блядей с окружной)))
а про кибербезопасность оно может читать лекции работникам майкрософта)))
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нет у нас ни разведки, ни СБУ, ни спецслужб. ни СНБО Крового Пластыря.
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Дерьмо из раисси идёт бурным потоком.
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