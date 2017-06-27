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 Форум Украины(608529)
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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: киберпреступление (295) хакер (624) Геращенко_Антон (925) кибербезопасность (142)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Самая масштабная кибератака в истории Украины готовилась не меньше месяца, - Геращенко

Масштабная кибератака с использованием модифицированной под Украину версией вируса была начата сегодня в 11:00.

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Тохе абсолютно все равно что комментировать и на чем пиариться.
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А вы, тролли, переводите стрелки с темы на личности. Старый приёмчик шелудивых руссо-троллей. Он пишет о кибератаке, а вы ему в ответ - "ты пиаришься". Придумали бы что-то новое у себя в Ольгино.
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Про пиаришься я не писал. Но не люблю, когда юристьі делают умное лицо и поют с чужих слов. Поскольку сам чуть-чуть спец по кибербезпеке.
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о кибератаке пятая колонна ни слова. Типа кибератака и убийство Шаповала -выдумки Геращенко. РФ к ним никаким боком. Хуйло-миротворец. Агрессор-Порошенко.
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Антонина Геращенко внедряет в государственное тело Украины разношерстную путинскую агентуру - всяких Голубанов и Отброськиных, а потом верещит как недорезанная свинья, что враги государства - кто угодно, но не он.
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а у тебя есть мнение?
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Вы перепутали Всезнайку с Пончиком.
Незнайка и Пончик стали пускать мыльные пузыри.Вместе они пустили 26 пузырей,причём у Незнайки получилось на 8 пузырей больше,чем у Пончика.Сколько пузырей получилось у Незнайки,а сколько-у Пончика?
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Как пишет у себя в Facebook политолог Кирилл Сазонов, откуда ноги растут у данной атаки, похоже нет ни у кого сомнений. До того были кибер-атаки на США и на Европу. Как вариант сэкономить и обезопасить себя от назойливости России Кирилл Сазонов предлагает отключить Россию от интернета насовсем. «Ну, в самом деле, они там еще со Сталиным носятся и с Николаем, то есть живут в прошлом веке - зачем им этот интернет? Объявления типа «Продам недорого боярышник» или «Порка крепостных будет в пятницу за сараем после восхода» можно и на забор наклеить…», - написал блогер.
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давно пора!! заодно по мордорской экономике ударит - останутся с пуйлом носом все аутсорсеры, фрилансеры , Э-комерция и прочая российская быдлота, молчавшая три года, вместо останавливать танки с ростовщины и потом российской тушенки-200 на Дамбасс!!
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Зараз на каналі 112 якраз це обговорюють, так кажуть, що ще постраждала росія та Індія. Якщо російські компанії такі як Роснефть теж лягли, то хто тоді запустив цей вірус?
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это для отвода глаз.Одна Роснефть, для прикола.
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Та яка там одна, вони з десяток компаній називали, це я одну роснефть запам'ятав, тому, що ніколи про інших не чув.
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Перелік я не бачив, я написав тільки те, що чув по телевізору
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Запустил Сечин. Чтобьі на его раша нефть никто не подумал. Но всем руководила Лубянка. А кто из лубянских будет пиздеть не по делу, ощутит интернет-бан.
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И куда целый месяц смотрели все службы ? На попытки Антохи перегнать по весу БТР ?
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Хорошо хоть департаменты киберполиции мгновенно среагировали,молниеносно поотключали компы,что бы не заразится
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так обычно и делают серьезные компании.. отрубают Интернет.. (физически, из розетки) до выяснения всех обстоятельств, и не надуются ни на какие защиты и антивирусы
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давно пора!!!
кибербезопасность и грамотность рядовых клерков очень хромают как я знаю..
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качество силовых структур государства определяется не количеством преступлений,а умением властей их раскрывать.
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Сергій Стерненко додав 3 нові світлини.

8 год ·
Знайомтесь, це Сергій Сакал.
Колишній прокурор Балти та Любашівського району Одеської області.
На даний момент - прокурор Київського р-ну прокуратури Одеси. Хоча на його сторінці написано, що він в прокуратурі області. Але то вже таке.
У нього проблема. Він переплутав країну проживання або часовий період, в якому живе. Одне з двох.
Ось його фейсбук https://m.facebook.com/profile.php…
Там він періодично оновлює фото профіля. Ну як оновлює, просто трошки видозмінює одне і те саме фото. Спочатку це просто аватарка з віктором фьодоричем януковичем. А потім - це ж фото, але вже з забороненою в Україні гєоргієвською лєнтою.
Закон "про прокуратуру", витяг зі ст. 3. "Засади діяльності прокуратури":«1. Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах:
...
6) політичної нейтральності прокуратури;
...
10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.»
Іііі - цікава стаття про персонажа на ОРД
http://ord-02.com/…/23640-baltskiy-prokuror-sakal-sv-%E2%80…
Все в порядку. Це просто наші правоохоронні органи. Нічого незвичайного. Гортайте далі.
Самая масштабная кибератака в истории Украины готовилась не меньше месяца, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1637
Самая масштабная кибератака в истории Украины готовилась не меньше месяца, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3725
Самая масштабная кибератака в истории Украины готовилась не меньше месяца, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9557
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Не молол бы чушь, было бы намного лучше. В интернете для тех кто постоянно им пользуется и вероятно кое-что понимает писать бред об о технических моментах я бы остерегся. Хотя бы для того, чтобы не выглядеть откровенным ЛОХом.
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дурылко, власть должна что-то отвечать и коментировать.. Так и в США и в России.. А потом уже специалисты тебе по полочкам разложуть
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Линукс не панацея... Вовторых всех бабушек в госучреждениях на Луинкс не переучить
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почему? Приложения на линуксе выглядят так же. В глубже бабушки не ковыряют.
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ты по своему прав.. .но я долго работал с такими коллегами так сказать... Молодежь легче переходит на Линукс
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"...молодым у нас дорога, старикам всегда почет." (с)
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Так ума не хватает. В винде кнопоцку нажал и ффсе.
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100%.. Стена, визовый режим и отключить все Рашн СМИ в Украине
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Але це одне з правил на роботі та й на персональному компі: не клікати на підозрілі повідомлення, тим більше (!!!) - не відкривати вкладку !
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Ну вот откуда он знает,что атака готовилась месяц?
Или он заранее знал?
Пусть лучше про молодого прокурора расскажет,который богаче пшонки.И сколько он богател по времени?
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иди на выборы или на Майдан и выбери во власть специалистов
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Линукс тоже не панацея, потому что его не трогают из-за низкого использования. Нужно проживать ВЕСЬ софт в железе!!! Тогда никто н страшен но это невыгодно разработчикам вирусов и антивирусникам в одном лице.
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И wannacry тоже готовили столько же? И мишенью именно Украину избрали? Смешно. А если и предположить такое, то надо было во всех госучреждениях нормальных админов на работу брать, а не ламеров.
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ненужно экономить на админах, дороже будет.
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не
ну это просто новый Месинг))))
он наверное знает сколько мандавошек на лобке у блядей с окружной)))
а про кибербезопасность оно может читать лекции работникам майкрософта)))
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Ну, не знаю. Я в цей час був в Тирнеті і нічого не відбулось.
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Цитирую: "Месяц готовились". "Знали специфику рассылок служебных писем."Нанесли значительный вред". Ну т.е. цели своей добились,я правильно понимаю?Какие будут сделаны орг.выводы?
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У кого есть видео где геращенко говорит на мове?
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что-то сегодня большой бенефис казламордых - может с корра сюда занесло...\говорят что он лежит...\
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Самая масштабная атака на Украину началась с того момента, когда такие г@ндоны как ты пришли к власти...
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предпраздничный день, пусть люди отдыхают...
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Сёдня империя пуйла нанесла удар по Украине. Ну и как пётр ляксеич будем ждать и выполнять план макрона. Он чё забористей мирного минского плана.
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Геращенко является специалистом в кибербезопасности? То какого хрена он пиарится? В этом суть нашей "элиты"- нихрена не умеет но, кругом лезет с пустыми заявлениями.
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Ты, что ли, тут эксперд? Ты чё, тролль, переводишь стрелки на других? Срёте тут под разными погонялами одно и то же. Понимаю - ольгинская разнарядка...
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клоун, я если и пишу то, исключительно под своим ником, это- раз. Раз Антонина для тебя авторитет то, я таки точно академик, это- два.
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при Пете полный бардак, на что нам и авторы вируса намекают.
нет у нас ни разведки, ни СБУ, ни спецслужб. ни СНБО Крового Пластыря.
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Похоже таки-да тщательно подготовленная атака. Вон и ольгинские ублюдки синхронно завоняли в этом форуме, и наверняка в остальных подобных.
Дерьмо из раисси идёт бурным потоком.
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В чём суть "тщательнои подготовки"? В бережном засовывании вирусов на каждый компьютер? кацапские хакеры по ночам прокрадывалися на фирмы и в банки, чтобы бережно поселить на компьютере вирус? Дебилы его устанавливали сами. Понабирали недоучек, которые сказали, что они "и жнец, и швец, и на дуде игрец" посмотреть требования к сис админам, которые фирмы выставляют то, просто смех разбирает. Спрашиваешь: и что, вы нашли сис админа на свои требования? Конечно, вчера пришли ребята с десятого класса и сказали, что они это всё умеют! Шутка юмора но, в каждой шутке есть жертвы вирусной атаки.
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И откуда этот "провидец" знает, у него там агентура налажена или ему докладывает ФСБ...
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Вот тут бы пригодился Саша Боровик, который работал в Майкрасофте и которого Петя згнобил в Одессе. Он бы не ждал целый месяц.
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Саша боровик вроде менагер, с него толку небыло бы.
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Привет всем. Заражаются в первую очередь машины и сервера, где установлен М.Е.Док. Используют брешь в М.Е.Док консультанте. После этого заражают всё что могут. В ситуации с микрософт сервером до 2008 r2 включительно - помогает восстановление имиджа из копии за 2 (два) дня. За вчера - повреждена. На 2012 и 2016 сервере - всё ок, заражения не будет. И гасите сеть, когда восстанавливаетесь. Всем удачи!
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В первые часы вирус поразил около 80 российских и украинских компаний а уже распространяется по миру.
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Посадить Медведчука пусть антивирус в Лукьяновке пишет. Я думаю лет за 10-15 управится.
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Його антівірус можна написати на крайньому блокпосту. Коли запропонувати обміняти його прив"язаного до дуба на усіх наших бранців-українців
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Пан Антон такий проінформований... А звідки взяв пан Антон переписку Савченко і Коляди, якщо вони сиділи у різних країнах і ще й під наглядом їхніх спецслужб? ФСБ підігнало? Як там у пана Антона з подвійним дном?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСамая масштабная кибератака в истории Украины готовилась не меньше месяца, - Геращенко
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