EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608488)
  2730  24
Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7905) еда (135)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО

Комиссии Тыла Вооруженных сил Украины и Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ во вторник проводят прием первой партии нового сухого суточного рациона для украинских военных, после чего они будут направлены в зону проведения АТО на востоке страны.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смотреть что такое "Лучше поздно, чем никогда" в других словарях: Лучше поздно, чем никогда - С латинского: Potius sew, quam nunquam (потиус серо, квам нунквам). Впервые это выражение встречается в четвертой книге «Истории римского народа» крупнейшего историка Древнего Рима Тита Ливия (59 до н.э. 17 н. э.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
едьі нет херово, еду дали херово. А как не херово, а?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это для картинки в СМИ ... Реальность - она другая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уважаемые тыловики и снабженцы а на каком сайте можна купить эти сухпаи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВКР СБ Украины. Купишь, сразу обращайся по адресу № 1.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы не открывали до закупки вакцины от ботулизма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем показывать на фотографиях бумажки? Еду покажите! И ролик: "Приемная комиссия поедает паек".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
голодные винтороги уже бегут коментировать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если не будет так:


не будет никак. Если кто не кормит свою армию и в таком смысле - ОСНОВНОМ... Читайте древних.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юрий Бирюков додав 9 нових світлин - разом з Дианою Петренею та 2 others.
24 червня о 12:31 ·

Показуха... Это показуха? Это точно показуха? Это точно-точно показуха?
Дружочки, правда, святая и самая настоящая - это ПОКАЗУХА!
Мы действительно спланировали часть визита Степан Полторак в Одессу для показухи. Чтобы ПОКАЗАТЬ ему новую систему питания, избавившуюся от приставки "эксперимент", это теперь новая система питания, которую стали планово внедрять в ВСУ.

И он тоже принял участие в этой показухе - он присутствовал на семинаре для начпродов и тыловиков, где в их присутствии наградил Диана Петреня, Sergey Kosenko и Alexandr Hmyz ведомственными знаками отличия Министра обороны. Можно было и просто в кадрах коробочку получить, мог и я занести при случае. Но нет - показуха. Смотрите, тыловики и начпроды: будете качественно работать - будете получать медали и звания.
А еще мы показали министру персонал столовой, которые военнослужащие и гражданские сотрудники на контракте. Часто у лейтенанта есть возможность поговорить с генералом армии? Часто мичману пожимает руку Министр обороны Украины. Часто им всем он говорит слова благодарности за работу и просит не подвести? А начпрод, лейтенант, он ведь вот только-только выпустился из ВУЗа и получил погоны. Это самое-самое начало его службы.
Для показухи мы разработали эту систему, да. Для показухи два года откатывали ее на тестовых частях, набивая шишки и находя "узкие места". Для показухи выбили из финансистов 150 миллионов гривен на ремонты столовых и закупку оборудования. Для показухи разработали программное обеспечение, внедрили электронный каталог продуктов, с учетом выхода готовых блюд и аналитикой по остаткам продовольствия на складах. Для показухи подключаем новые части, по графику - ровно вчера, для показухи, прошли торги по следующей воинской части на поставку продовольствия (повар там уже готовы и на "низком старте").
И для показухи моряки Западной ВМБ уже 10 дней едят вкусную еду. Продолжили и сегодня, хотя министр уехал. Это самая главная часть нашей показухи.
Показуха, наше все Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 7706Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 6439
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 4599
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 7819
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки" - Цензор.НЕТ 8084
 показать весь комментарий
Ответить
 
нисколько, иначе бы все прошло горааааздо быстрее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
I'MREADY додає 2 нові світлини.
18 год. ·

Ура! Перше велике замовлення для потреб фронту виконано!
Вся наша ветеранська команда відчуває нерозривний зв'язок з тими відважними бійцями, що боронять Україну від російської агресії. Тому для нас надважливо щоб хоча б через волонтерів, але наш продукт потрапляв до тих, для кого він був розроблений.
Дякуємо ГО Рада Громадської Безпеки за підтримку воїнів з 8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії "Аратта"
Хлопці, дякуємо за спокій наших домівок. І смачного, побратими!
https://rgb-ua.com/zvity/11183/

Про команду I'MREADY читайте тут - https://goo.gl/lVPhFL
Про наш продукт та наші ціни читайте тут - https://goo.gl/atPlZT
Замовити тут - https://goo.gl/XcXPTS
Партнерський магазин в центрі міста - GromPro


 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего сам сухпай не показали? Кому интересно на ихние морды смотреть?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныСлужбы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
V T 2fd9d4b9, secret secret_too, NNN, Alexandr Slavich, КузьмичUA, Скромный Кролик, Владислав В e3236bf0, Злой Циниик, larisa890, Глеб Жеглов 2578b002, Григорий Барковский 5bc4f112, gassab, Angelika Karatova, Гоша Печерский, Vasyl Moroz e17dc259, Amber, Сергей Боровой 8d42a1dc, frosch, Gabriel Monte, Nino, Владислав Максименко f7b0dec4, Nick Vasyutin, Olga A 6130c05e, Андрей Черевко ab226fee, Aleks_15, Vlad1606, Conrad, Cтарий Кінь, 2Ghfdlf, Jala Pribila, Aleksandr Cubik, fedjka - fedjka, Murlin Murloff, Tatyana Pomolova, Сергей1500900, Alex Ananiev, Ming Uing b56f719d, Шагай Правой, eadem, Seva Round, 4Liberty UA, Аль Капучіно, Ars UA, Ruslan Tkachenko, Marat Davydov, Juli Schubs, Сергій Гранін, Юрий Примак, Чип, Alex Korvin, Ричард Третий, Василий Мищенко 8ea4b7ee, Андромеда, Tierre, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Nov, Игорь Д, Андрей Ильчук, Vedana, GoodWin, Гела, Жан Мишка Жар, Mykola Bratiichuk, I'm Conscious, Pyga BESTia, Александр Славный aed44137
 Всего на сайте: 219 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти