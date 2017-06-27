Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО

Amber
, NNN
, Ming Uing b56f719d
, V T 2fd9d4b9
, Ричард Третий
, war128
, Валерий Проценко
, КузьмичUA
, Blackraincoat Sol
, Nick Vasyutin
, ааабббввв
, Angelika Karatova
, Глеб Диденко
, Шрек Баблокат
, Гарис
, Airair Airair
, Tierre
, secret secret_too
, larisa890
, Vlad1606
, gassab
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Lvbnhj
, Tatyana Pomolova
, Гела
, frosch
, Владислав В e3236bf0
, Olga A 6130c05e
, Путэн Хилый Монстрик
, Tatota Ke
, Ярослав Викторович
, Radoslav Sikorsky
, Андрей Ильчук
, альфред рудий
, Alexandr Slavich
, Vasyl Moroz e17dc259
, cthutq dfcz
, Gabriel Monte
, WMF КОТ
, Лесли
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Василий Мищенко 8ea4b7ee
, Cтарий Кінь
, kostjaua5
, Злой Циниик
, НаноБандеровец
, panda bo
, Скромный Кролик
, Глеб Жеглов 2578b002
, Микола Сагайдачний
, Igop
, phantom4
, Владислав Максименко f7b0dec4
, Sergey Pupkin
, V-roma
, Аль Капучіно
, Гоша Печерский
, I'm Conscious
, Nino
, Aleks_15
, Aleksandr Cubik
, 4Liberty UA
, Антон Порецков
, Franz Maser
, Вася Ветров 725ce4b3
, Витя Сумченко
, Conrad
, fedjka - fedjka
, Jala Pribila
, Nov
, Seva Round
, mrSmith
, Ruslan Tkachenko
, Сергей1500900
, Sash Fart b42abe58
, Володимир Логойда
, Христя Калуш
, Андрей Черевко ab226fee
, Roman Rjevskiy
, Са Ня af4dd93d
, Ars UA
, Murlin Murloff
, Alex Ananiev
, Dan Kaz
, Aragorn 1975
, 2Ghfdlf
, Шагай Правой
, Сергій Гранін
, eadem
, Vlad Dyvin
, Dnipro 75ed19bb
, Marat Davydov
, Вячеслав Катан 1eb33f42
, Юрий Примак
, Байгали
, Nick Kupchenko
, хтось собі такий
, Vedana
, Старий Дiдусь 59444d11
, время
, Жан Мишка Жар
, Чип
, Juli Schubs
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Nepran Lagidnyi
, Maks Kolorto
, snoopy1
, Я_Jane
, Mykola Bratiichuk
, Андромеда
, Марьяна
, FuntikUkraine
, Виктор Олегович
, Никки Диавол
, Alex Korvin
, Inoj
, Антип Кахно
, Serg Sergeev
, Игорь Д
, 3-М-22
, Sophia-Maria Duglass
, Лейб Маркович
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Александр Лекс
, Trot91
, Valeriia Strelchuk
, Гаюлий Серега
, Варуна Мітра 3e355edd
, Люцифер
, Andrey GAV
, Степан Булыга
, Leonid Bugarenko
, Tyravskyy Ruslan
, GoodWin
, Pyga BESTia
, Александр Славный aed44137
, viktor schröder
, Michail Viktorovich
, SysDMR SysDMR
, SGOR s
, awgyr
, Caidence
, Василий Vasil
, Igor Budnik b2adf589
, Мефодій
, Igor L
, Dron
, mps_ andruxa 52fe198a
, Сергей Борисенко 00edfc20
, Константин 1041a131
, Nick Dubovikoff
, Kaligula Silver 4c5b59df
, Серёга Бондаренко
V T 2fd9d4b9, secret secret_too, NNN, Alexandr Slavich, КузьмичUA, Скромный Кролик, Владислав В e3236bf0, Злой Циниик, larisa890, Глеб Жеглов 2578b002, Григорий Барковский 5bc4f112, gassab, Angelika Karatova, Гоша Печерский, Vasyl Moroz e17dc259, Amber, Сергей Боровой 8d42a1dc, frosch, Gabriel Monte, Nino, Владислав Максименко f7b0dec4, Nick Vasyutin, Olga A 6130c05e, Андрей Черевко ab226fee, Aleks_15, Vlad1606, Conrad, Cтарий Кінь, 2Ghfdlf, Jala Pribila, Aleksandr Cubik, fedjka - fedjka, Murlin Murloff, Tatyana Pomolova, Сергей1500900, Alex Ananiev, Ming Uing b56f719d, Шагай Правой, eadem, Seva Round, 4Liberty UA, Аль Капучіно, Ars UA, Ruslan Tkachenko, Marat Davydov, Juli Schubs, Сергій Гранін, Юрий Примак, Чип, Alex Korvin, Ричард Третий, Василий Мищенко 8ea4b7ee, Андромеда, Tierre, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Nov, Игорь Д, Андрей Ильчук, Vedana, GoodWin, Гела, Жан Мишка Жар, Mykola Bratiichuk, I'm Conscious, Pyga BESTia, Александр Славный aed44137
Всего на сайте: 219 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не будет никак. Если кто не кормит свою армию и в таком смысле - ОСНОВНОМ... Читайте древних.
Ответить
Ответить
24 червня о 12:31 ·
Показуха... Это показуха? Это точно показуха? Это точно-точно показуха?
Дружочки, правда, святая и самая настоящая - это ПОКАЗУХА!
Мы действительно спланировали часть визита Степан Полторак в Одессу для показухи. Чтобы ПОКАЗАТЬ ему новую систему питания, избавившуюся от приставки "эксперимент", это теперь новая система питания, которую стали планово внедрять в ВСУ.
И он тоже принял участие в этой показухе - он присутствовал на семинаре для начпродов и тыловиков, где в их присутствии наградил Диана Петреня, Sergey Kosenko и Alexandr Hmyz ведомственными знаками отличия Министра обороны. Можно было и просто в кадрах коробочку получить, мог и я занести при случае. Но нет - показуха. Смотрите, тыловики и начпроды: будете качественно работать - будете получать медали и звания.
А еще мы показали министру персонал столовой, которые военнослужащие и гражданские сотрудники на контракте. Часто у лейтенанта есть возможность поговорить с генералом армии? Часто мичману пожимает руку Министр обороны Украины. Часто им всем он говорит слова благодарности за работу и просит не подвести? А начпрод, лейтенант, он ведь вот только-только выпустился из ВУЗа и получил погоны. Это самое-самое начало его службы.
Для показухи мы разработали эту систему, да. Для показухи два года откатывали ее на тестовых частях, набивая шишки и находя "узкие места". Для показухи выбили из финансистов 150 миллионов гривен на ремонты столовых и закупку оборудования. Для показухи разработали программное обеспечение, внедрили электронный каталог продуктов, с учетом выхода готовых блюд и аналитикой по остаткам продовольствия на складах. Для показухи подключаем новые части, по графику - ровно вчера, для показухи, прошли торги по следующей воинской части на поставку продовольствия (повар там уже готовы и на "низком старте").
И для показухи моряки Западной ВМБ уже 10 дней едят вкусную еду. Продолжили и сегодня, хотя министр уехал. Это самая главная часть нашей показухи.
Показуха, наше все
Ответить
Ответить
Ответить
18 год. ·
Ура! Перше велике замовлення для потреб фронту виконано!
Вся наша ветеранська команда відчуває нерозривний зв'язок з тими відважними бійцями, що боронять Україну від російської агресії. Тому для нас надважливо щоб хоча б через волонтерів, але наш продукт потрапляв до тих, для кого він був розроблений.
Дякуємо ГО Рада Громадської Безпеки за підтримку воїнів з 8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії "Аратта"
Хлопці, дякуємо за спокій наших домівок. І смачного, побратими!
https://rgb-ua.com/zvity/11183/
Про команду I'MREADY читайте тут - https://goo.gl/lVPhFL
Про наш продукт та наші ціни читайте тут - https://goo.gl/atPlZT
Замовити тут - https://goo.gl/XcXPTS
Партнерський магазин в центрі міста - GromPro
Ответить
Ответить