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Теги: киберпреступление (284) Нацполиция (7881) хакер (615) кибербезопасность (133)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ситуацию с кибератаками на сайты госучреждений изучают наши специалисты, - Нацполиция

Сейчас специалисты подразделений Национальной полиции советуются относительно ситуации с кибератаками и работают на местах происшествий.

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География вирусной атаки на украинские ресурсы расширяется.Фейсбук сообщил, что проблемы у таких компаний: Укрпочта, Новая почта, ДТЭК, Центрэнерго, Киевэнерго, Новус, Фоззи, Датагруп, Астелит. Укрзализныця, Аэропорт "Борисполь, "Новая почта, Укртелеком, Эпицентр, Киевский метрополитен, ТРК "Люкс" (24 канал, радио "Люкс" и др.), "Антонов", Киевводоканал, Сайт "Корреспондент", Сайт Кабмина.Из-за проблем у Киевэнерго отключаются некоторые районы Киева от энергоснабжения.Почти все компьютеры Запорожьеоблэнерго, Днепроэнерго и Днепровской электроэнергетической системы заблокированы вирусной атакой.Уанет частично парализован вирусной атакой - InternetUA
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нова пошта оклемалась быстро. там резервные копии вовремя делают
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зараз поліція не набагато розумніша ніж 15 років тому, коли приходили і забирали у бухгалтера монітор з клавою замість системника як доказ )))
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Вірусна атака: Столичні аеропорти і залізниця працюють у штатному режимі

Вівторок, 27 червня 2017,

Столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" працюють у штатному режимі, незважаючи на масовану хакерську атаку на українські підприємства у вівторок.

Про це передає у вівторок агентство "Інтерфакс-Україна".

В обох аеропортах повідомили, що щоб уникнути проблем відключено ряд внутрішніх систем, проте всі системи забезпечення польотів, включаючи аеронавігацію, працюють в штатному режимі, рейси приймаються і відправляються без затримок.

У держпідприємстві по обслуговуванню повітряного руху України ("Украерорух") також повідомили, що всі системи аеронавігації працюють в штатному режимі, відключені лише внутрішні робочі системи, які не впливають на обслуговування польотів.

В "Укрзалізниці" - держоператорі залізничних перевезень - також повідомили про роботу без збоїв у штатному режимі.
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Интересно как! Работают на месте происшествий. Это где? А силки, для ловли вирусов взяли.
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Студенты за пиво через час разберутся . Цените наших детей . Они - наше будущее .
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те, кто вчера вот так решал за пивасик, сегодня работают админами лёгших сетей
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Ха ! 24 канал ..-.*Сайт кіберполіції - НЕ ПРАЦЮЄ * ..
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.
...ПОКРАЩЕННЯ !!!!
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Эт чего?
Нас ждёт, ...типа "Крепкий орешек 4"?
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то на ТЭС ГЭС всем известных ветряках и солнечных батареях.
генераторы‎ Свеча́ Лучина .http://festival.1september.ru/articles/605863/img7.jpg
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Кстати,Цензор тоже "лежал" сутки. Верный признак что у кацапов агония.
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Меньше нужно использовать windows, в тех организациях, что поражены широко используются технологии Microsoft и программисты пишут софт под windows, в частности тот же Антонов и Борисполь.
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Поки сайт "Рошену" працює-країна у безпеці
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В Украине все меньше специалистов,
а болтунов и проходимцев - все больше...
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Как интересно, они изучают! Изучать надо было когда вирусняк распространялся, а сейчас нужно действовать.
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Порошенко говорил что Украина может контратаковать И?
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когда у меня винда слетела, тоже все советуют делать резервную копию. А как узнать, когда она слетит? Так можно советовать Аваке сделать резервную копию полицейских. Хотя бы на случай не хакерских атак.
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На поведенческом уровне оба объекта схожи и шифруют файлы пользователя за исключением того, что первый объект имеет функции сетевого червя и пытается распространяться в сети через уязвимость в SMBv1. Для этого он перебирает множество IP-адресов случайным образом и пытается соединиться на порт 445 (SMB). За 20 минут динамического анализа в песочнице, вирус успел перебрать более 60 000 IP-адресов из различных диапазонов. Таким образом, вирус обладает способностью к самораспространению не только по локальной сети жертвы, но и возможность атаковать другие компьютеры в мировом масштабе.

Командные сервера вымогателя находятся в сети Tor. Во время работы вируса происходит соединение на порты 443, 9101, 9102 на ряд IP-адресов, являющихся входными нодами сети Tor.

При каждом новом динамическом анализе данный набор адресов меняется, но всегда является входной нодой Tor. Скорее всего, образец случайным образом выбирает адрес:порт из заранее заложенного в него списка адресов. На момент написания статьи количество входных нод в сеть Tor составляло более 7 000.

Динамический анализ показал, что объекты закрепляются в ОС либо напрямую либо через извлеченного исполняемого файла "tasksche.exe", который является инсталлятором группы компонентов шифровальщика. Как видно из снимков экрана, вредоносы используют легитимную системную утилиту для добавления своего объекта в автозапуск. Такой подход классифицирован как прокси-активность, которая обычно используется для обхода обнаружения со стороны антивируса. Кроме того, Объект №1 дополнительно устанавливает сервисы для обеспечения выживаемости его компонентов. Интересно что данный вредонос изначально устанавливает себя как сервис и вся активность в дальнейшем производится этим сервисом.
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а хрен ли вам там изучать? у вас ответ один - виноват Путин!!! чиновники бюджет пожирают, аж бугры по спине - виноват Путин!!! вот в чем он действительно виноват, так это в том ,что мы на него отвлеклись и вас до власти допустили.
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Шановні хакери уявіть собі, скільки батьків через ваш вірус не змогли оплатити вчасно серьйозних операцій (по пересадці органів і т.д.), зняти гроші на непередбачені витрати при аваріях, чи інших серйозних ситуаціях. Часто буває, що хвилини вирішують все! І подумайте про те, наскільки сильно ви налаштовуєте проти себе народ! Скільком "простим" людям ви нашкодили. Бо багаті мають для себе резерви, і 300$ для них не гроші. А от, що робити іншим??? Мабуть будуть вас розстрілювати без суда і слідства... акби мої діти постраждали від вашого вірусу, я всім серцем хотів би саме такої помсти!!!
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Андрюша, у вас не перегрев? Во-первых, ватные хакеры вряд ли читают Цензор. Во-вторых, это антисоциальные типочки, которых ваши стенания в кайф. В-третьих, они специально для этого годами изучали Винду и месяцами искали решение для таких вирусов.
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Кожен злодій любить дивитись за новинами... так-що в мене "не перегрів".
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Рекомендації:
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1) Перевірити журнали систем на наявність наданих вище маркерів компрометації
2) По можливості на мережевому обладнанні та груповими політиками заблокувати на системах та серверах порти 135, 445, 1024-1035 TCP
3) Якщо зараження вже сталося в жодному разі не допускати до перезавантаження системи (cmd /k shutdown -a)
4) Системи, які вже зашифровані не форматувати одразу, а зняти образ їх диску
5) Блокувати запуск .exe в %AppData% та %Temp%

Будьте уважні та обережні.
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Платіть по 3000$ в місяць, і будуть наші програмісти працювати на нас, а не на інші країні. То тоді ті хто з вірусами до нас полізуть, будуть про це дуже сильно шкодувати!
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сама по симбе зарплата не влияет на качество работы. Доказано баварскими фермерами ещё в 19 веке
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Повір "білих хакерів" в Україні є достатньо. Але немає пропозицій по оплаті їх можливостей, за котрі вони хотіли б братись.
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Корреспондент лежит до сих пор , жалко 300 баксов , чтобы расшифровать файлы
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Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.... Это кабмину за пенс. реформу!
Вот такую пенсию получим в октябре
http://b1.vestifinance.ru/c/270905.640x320.jpg
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСитуацию с кибератаками на сайты госучреждений изучают наши специалисты, - Нацполиция
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