Ситуацию с кибератаками на сайты госучреждений изучают наши специалисты, - Нацполиция

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, Ars UA
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, Dan Kaz
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, Юрий Примак
, Байгали
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, Valeriy Bondar 77eb3d4b
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, Никки Диавол
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, Антип Кахно
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, Гаюлий Серега
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, Michail Viktorovich
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, Caidence
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, Igor Budnik b2adf589
, Мефодій
, Igor L
, Dron
, mps_ andruxa 52fe198a
, Сергей Борисенко 00edfc20
, Константин 1041a131
, Nick Dubovikoff
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Вівторок, 27 червня 2017,
Столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" працюють у штатному режимі, незважаючи на масовану хакерську атаку на українські підприємства у вівторок.
Про це передає у вівторок агентство "Інтерфакс-Україна".
В обох аеропортах повідомили, що щоб уникнути проблем відключено ряд внутрішніх систем, проте всі системи забезпечення польотів, включаючи аеронавігацію, працюють в штатному режимі, рейси приймаються і відправляються без затримок.
У держпідприємстві по обслуговуванню повітряного руху України ("Украерорух") також повідомили, що всі системи аеронавігації працюють в штатному режимі, відключені лише внутрішні робочі системи, які не впливають на обслуговування польотів.
В "Укрзалізниці" - держоператорі залізничних перевезень - також повідомили про роботу без збоїв у штатному режимі.
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...ПОКРАЩЕННЯ !!!!
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Нас ждёт, ...типа "Крепкий орешек 4"?
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не помню уже
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генераторы Свеча́ Лучина .http://festival.1september.ru/articles/605863/img7.jpg
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а болтунов и проходимцев - все больше...
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Командные сервера вымогателя находятся в сети Tor. Во время работы вируса происходит соединение на порты 443, 9101, 9102 на ряд IP-адресов, являющихся входными нодами сети Tor.
При каждом новом динамическом анализе данный набор адресов меняется, но всегда является входной нодой Tor. Скорее всего, образец случайным образом выбирает адрес:порт из заранее заложенного в него списка адресов. На момент написания статьи количество входных нод в сеть Tor составляло более 7 000.
Динамический анализ показал, что объекты закрепляются в ОС либо напрямую либо через извлеченного исполняемого файла "tasksche.exe", который является инсталлятором группы компонентов шифровальщика. Как видно из снимков экрана, вредоносы используют легитимную системную утилиту для добавления своего объекта в автозапуск. Такой подход классифицирован как прокси-активность, которая обычно используется для обхода обнаружения со стороны антивируса. Кроме того, Объект №1 дополнительно устанавливает сервисы для обеспечения выживаемости его компонентов. Интересно что данный вредонос изначально устанавливает себя как сервис и вся активность в дальнейшем производится этим сервисом.
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1) Перевірити журнали систем на наявність наданих вище маркерів компрометації
2) По можливості на мережевому обладнанні та груповими політиками заблокувати на системах та серверах порти 135, 445, 1024-1035 TCP
3) Якщо зараження вже сталося в жодному разі не допускати до перезавантаження системи (cmd /k shutdown -a)
4) Системи, які вже зашифровані не форматувати одразу, а зняти образ їх диску
5) Блокувати запуск .exe в %AppData% та %Temp%
Будьте уважні та обережні.
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Вот такую пенсию получим в октябре
http://b1.vestifinance.ru/c/270905.640x320.jpg
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