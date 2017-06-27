Песков: Мы попытаемся убедить Макрона, что Россия не агрессор в Украине

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Хотя........Пиздажды......Звучит намного лучше, чем лугандонец, дамбасяо или рузьгэ))))
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Jun. 26th, 2017 at 6:36 PM
Прямо так и вспоминаю Остапа Бендера с его бессмертным "турецкоподданным", хотя ситуация в видео ниже несколько иная, более сложная и запутанная, тем более, с учётом национальной принадлежности главного персонажа, аналогия с Бендером не очень удачна по ряду причин.
В общем, обычный паспортный контроль страны, которая недавно получила безвиз, кстати. А тут зарисовывается, генерал... без штанов правда. Сам снял. Зато герой России. Но почему-то гражданин Турции. Правда, без паспорта Турции (видать турецкий паспорт получить на халяву стоит куда дороже, чем российский в Приднестровье). При всём при этом, настойчиво требовал, что бы его понюхала собака… В общем, не человек, а сплошной ходячий Бермудский треугольник в семейках. И всё бы ничего, но начал совсем уж борзеть, ну и конец для него стал из разряда садо-маза.
И вот скажите, почему эти турецкоподданные герои страны без опознавательных знаков, все через одного неадекватен? Величие на мозжечок давит или все по старинке "Everyday I'm drinking. I'm drinking everyday!"?
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banketavideo !!!
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- Баблом
- Компроматом
- Ядєрним пєплом.
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Сегодня истекает федеративный договор между РФ и Татарстаном. Новый договор не подписан. С завтрашнего дня Татарстан независим. Поздравляю!
Владимир Матов @1964Matov 1 дн.1 день назад
Речь идёт о договоре между независимым субъектом Республика Татарстан о его условиях вхождения в РФ. Истекает 26.06.2017 г.
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П.С.
Ссылки на ватноцефальные "сми" не предлагать!
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Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
Статья 4
...Стороны прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех спорных проблем осуществлялось исключительно мирными средствами, и сотрудничают в предотвращении и урегулировании конфликтов и ситуаций, затрагивающих их интересы.
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Ганапольский будет вести на Эхо Москвы программу "Че там у хохлов". На очереди программы "Че там у жидов" и "Че там у хачей"
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Мангал. Угадайте в какой стране?
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