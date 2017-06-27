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Теги: агресія (641) Пєсков (278) Росія (6719) нормандська четвірка (323) Макрон Емманюель (96)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Песков: Мы попытаемся убедить Макрона, что Россия не агрессор в Украине

Российская Федерация попробует убедить президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках "Нормандского формата" в том, что она не является агрессором в Украине.

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точно! совсем не похож на укро - арийца

Песков: Мы попытаемся убедить Макрона, что Россия не агрессор в Украине - Цензор.НЕТ 1304
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Немного похож на человека, как любой роисянин.
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Укро-арийцы? Само придумало? Или ватовизор подсказал? А ну-ка, ответь за слова!)))))

Хотя........Пиздажды......Звучит намного лучше, чем лугандонец, дамбасяо или рузьгэ))))
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Похож на ...уйла в кепке. собравшегося "убеждать" Макрона...!!
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читай: "ми організуємо з десяток терактів, щоб ти попустився"
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ГЕНЕРАЛА РОССИИ РАДОСТНО "ПРИНЯЛИ" НА ПАСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ (ВИДЕО)

Jun. 26th, 2017 at 6:36 PM

Прямо так и вспоминаю Остапа Бендера с его бессмертным "турецкоподданным", хотя ситуация в видео ниже несколько иная, более сложная и запутанная, тем более, с учётом национальной принадлежности главного персонажа, аналогия с Бендером не очень удачна по ряду причин.

В общем, обычный паспортный контроль страны, которая недавно получила безвиз, кстати. А тут зарисовывается, генерал... без штанов правда. Сам снял. Зато герой России. Но почему-то гражданин Турции. Правда, без паспорта Турции (видать турецкий паспорт получить на халяву стоит куда дороже, чем российский в Приднестровье). При всём при этом, настойчиво требовал, что бы его понюхала собака… В общем, не человек, а сплошной ходячий Бермудский треугольник в семейках. И всё бы ничего, но начал совсем уж борзеть, ну и конец для него стал из разряда садо-маза.
И вот скажите, почему эти турецкоподданные герои страны без опознавательных знаков, все через одного неадекватен? Величие на мозжечок давит или все по старинке "Everyday I'm drinking. I'm drinking everyday!"?
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Их уже кормят через двойное ограждение , и только с разрешения смотрителя .
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Чим будуть переконувати?
- Баблом
- Компроматом
- Ядєрним пєплом.
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Владимир Матов‏ @1964Matov

Сегодня истекает федеративный договор между РФ и Татарстаном. Новый договор не подписан. С завтрашнего дня Татарстан независим. Поздравляю!

Владимир Матов‏ @1964Matov 1 дн.1 день назад
Речь идёт о договоре между независимым субъектом Республика Татарстан о его условиях вхождения в РФ. Истекает 26.06.2017 г.
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І вальцман з гройсманом так думають, що росія не агресор, а торгові партнери.
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Будьте так любезны, не скромничайте. И пожалуйста по больше фактов?
П.С.
Ссылки на ватноцефальные "сми" не предлагать!
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Тысячи убитых украинцев в войне которую они развязали этот унитазный ерш называет "украинским сюжетом"? вот урод.
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Конечно, росися добрый и миродюбивый сосед, а лягушатник Микрон, как его по-дружески и ласково называют русские, про это просто не знал, ну злобные ненавидящие росисю ХфшЫзды, его запутали. Ну вот, что из Договора о Дружбе (действующего и ратифицированного) росися нарушила? А ничего, сам пусть посмотрит:

Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.

Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.

Статья 4
...Стороны прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех спорных проблем осуществлялось исключительно мирными средствами, и сотрудничают в предотвращении и урегулировании конфликтов и ситуаций, затрагивающих их интересы.
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 23 ч.23 часа назад
Ганапольский будет вести на Эхо Москвы программу "Че там у хохлов". На очереди программы "Че там у жидов" и "Че там у хачей"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПесков: Мы попытаемся убедить Макрона, что Россия не агрессор в Украине
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