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 Форум Украины(608431)
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Тему создал:

Я - зрадофил

Я - зрадофил. Я критикую власть, которая не служит народу. Я ругаю президента, который не выполняет свои предвыборные обещания и обязанности главы государства. Я выступаю против олигархического режима, который под псевдопатриотическими лозунгами грабит страну. Я против предательских "минских соглашений", закулисных переговоров с агрессором, торговых отношений с оккупантом. Я не считаю, что простое увеличение численности Вооруженных сил делает нашу армию…

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Юра как ты предлагаешь жить без санкций,без кредитов,без заступнечества? Украина увы не являеться тем государством которое будет диктовать свои условия,для этого надо иметь вес в политической сфере в мире,надо иметь хорошую економику,сильную армию,ядерное оружые в конце концов чтобы можно было что то да решать,без этого мы слабы увы,и без помощи Запада мы проиграем
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Кас*янов! Ти - Д Е Б І Л !. І не улещуй себе своєю уявною боротьбою з владою!. Це у тебе такий спосіб відлизати ишЕколадну сраку!.
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Долбоёб...страну новую строй в другом месте-может на просторах расии или на Марсе.
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Дорогой Касьянов, во фразе: "Я ненавижу состояние "не войны, не мира", которое каждый день забирает жизни лучших людей, когда бОльшая часть населения, убаюканная антивоенной пропагандой спокойно засыпает, а чиновники наживаются на войне", к сожалению, есть одно самостоятельное выражение :"Я ненавижу состояние "не войны, не мира". Но вот миром и не пахнет. А что касается войны, то абстрактно выглядит очень здорово, если великий полководец К или ему подобный, пошлет в бой 100-200 тысяч абстрактных воинов, из которых 70% погибнут, но завоюют-таки желанную победу. Но это для дебилов, а для нормальных людей при этом очень важно, не потеряют ли они своих детей, племянников, внуков, лучших друзей...

Считаю идиотами или провокаторами тех, кто хочет угробить цвет нации для счастливого баблособирания и европейского достатка, для "Рошена" и "Нафтогаза", для очередных Петь, Юль, Ляшков, Кроликов, Пасторов ... и для тебя, недалекий Касьянов. Может, у Тебя просто нет родственников, друзей, близких, или ты хочешь от них избавиться?
Я тоже хочу победы Украины, но не любой ценой: есть цена, которая может сделать победу слишком горькой.
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Юра, зрадофил этот тот, кто видит зраду на пустом месте, т.е. даже там, где её нет.
Например, стреляют наши по сепарам - зрада, потому, что стреляют не так, не там, не тем оружием... Не стреляют - тем более зрада, хотя груз-200 в РФ регулярно отправляется.
Увеличили ВСУ - зрада, не увеличили - тем более зрада. Объявили мобилизацию - зрада, не объявили, тем более зрада. Ну и в таком духе.
Теперь по реформам. Поймите Юра, если наш народ не может выбрать президента-реформатора, честного, бескорыстного, патриота и альтруиста, то варианта всего два... Первый, что-то не так с народом нашим и второй... НЕТ ТАКОГО кандидата в Президенты, ну не и точка. Не завезли. И критиковать конечно нужно власть. Но надо и меру знать, чтобы критика не превращалась в бесконечное нытьё... Как это стало в той же России, где все оппозиционеры, кроме пары, десятилетиями ноют, но ничего изменить не могут.
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Сомневаюсь в искренности автора, но текст то правильный. Таких голосов должно быть много, вне зависимости от политической окраски. Майдан состоял не только из титульных националистов с безупречной репутацией, говорящих на литературном украинском.
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Я зрадофил! я ссу поверить в что-то хорошее потому что если я поверю и окажусь не прав значит я лох. Я зрадофил! я могу часами учить власть как нужно управлять страной, но не способен создать хоть что нибудь чем мог бы гордится, и на это у меня всегда есть незыблемое оправдание: кругом же зрада/корупция/знебожіняя итд. Я зрадофил, я не пойду в армию не потому что я ссыкун или мне похуй, а потому что я патриот и нихачуваиватьзаалигархов. Я зрадофил! мне не надо ходить на выборы потому что один хрен это ничего не изменит, а так я отсижусь дома и с меня взятки гладки. Я зрадофил! в моей жизни не происходит абсолютно нихуя, но мне всегда есть о чем рассказать таксисту или бабушке в автобусе. Я зрадофил! я неприкрыто радуюсь каждому проебу Украины, потому что каждый проеб подтверждает мою правоту, и меня корчит любая перемога. корчит настолько что я готов с остервенением втаптывать ее в говно, пока края не скроются. Я зрадофил, я хочу все и сейчас и не собираюсь нихуя делать ради этого. Я зрадофил! А зрадофил это значит патриот, кто не зрадофил тот не патриот!!!

хорошая клавиатура, надо брать...
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===Я - зрадофил. Зрадофил - звучит гордо. В этой стране все лучшие люди - зрадофилы. Быть зрадофилом продажного антинародного режима - трудно, опасно, но правильно, честно и увлекательно. Мы построим новую, справедливую страну без сладкого тлетворного обмана. Присоединяйтесь, господа.===

+100500

===Я ругаю президента, который не выполняет свои предвыборные обещания и обязанности главы государства. Я выступаю против олигархического режима, который под псевдопатриотическими лозунгами грабит страну.===

Это он еще мягко
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да вы не с того начали. Говорить о том, где зрада, а где не зрада, можно только исходя из точного определения действительных интересов украинского народа. Вы этого не сделали, а потому зрада уже сама попытка говорить о зраде игнорируя этот момент. Надо было бы начать иначе, все таки. Выдвинуть определение настоящих интересов украинцев и убеждая окружающих и себя его состоятельностью на примере добытых им фактов испытать его на истинность. И знаете, было бы сложнее говорить о зраде, по этому поводу один мудрый человек сказал "чем больше я живу, тем сложнее мне выговорить имя моего врага".
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Отличный блог с высказанной разумной гражданской позицией. Спасибо автору.
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Dmitro Vovnyanko з Дмитриком Вовнянком.
3 год. ·

Навіяно постом бізнесмена Касьянова.
Я порохобот. Я не вірю у солодкі казочки про те, що «посадити корупціонерів - і буде рай» та «завтра Україну можна зробити Францією - тільки влада заважає». Я точно знаю - не можна зробити Францією країну, в якій фахового дбайливого зварювальника знайти - проблема, а майданарбайтера - як плюнути. Я 25 років спостерігаю, як ті хто найгучніше закликає валити «владу корупціонерів» сам стає героєм корупційних скандалів, варто йому лише дорватися до влади.
Я - порохобот. Я прочитав багато історичної літератури і точно знаю, у всі часи у всіх країнах були договорняки, переговори за лаштунками, їхні «Мінськи». Я знаю фразу Сунь-Цзи: «Війна це шлях обману». Заклики відкинути все це і стати «чесними і прозорими» для мене дорівнює закликові «відкинути снайперські гвинтівки, операції спецназу, танки та літаки, і вийти воювати з ворогом по-джентельменськи - з шаблею у чисте поле». Я знаю що найбільше за всіх цього хоче ворог. Я точно знаю з окупантом в тій чи іншій мірі торгували всі і завжди. Мені гидко коли «припинити торгувати з окупантами» закликає той, хто багато років купляв у окупанта електрику - і його прибічники.
Я - порохобот. Я порівнюю сучасний стан армії не зі своїми хатєлками, а з тим що було весною 14-го і порівнявши розумію - зроблено до фіга. Я точно знаю - багато робиться. Не все робиться швидко. Якщо зібрати водному місці дев'ять вагітних жінок немовля за місяць не народиться. Це - реальність.
Я - порохобот. Я ненавиджу стан «не війни не миру». Але водночас я розумію, що альтернатив цьому стану - втрати на рівні Червоної армії зразка 1944 р. і як похідне - ворог під Києвом. Мені такого не треба.
Я - порохобот. Я не розумію як можна виступати проти олігархічного режиму і водночас з тих самих олігархів годуватися, продаючи їм техніку? Я не розумію як боротьбу з корупцією можна перетворювати вигідну прибуткову професією? Я не розумію як можна нарікати на «владу через яку гинуть наші хлопці» і водночас ганять відпочивати на Ібіцу? Я не розумію як можна корчити з себе нереального патріота і водночас бігати від армії, не являючись у військкомат? Мені огидні борці, які займають бізнесом на лобізмі чиїхось інтересів, й при цьому подають свій бізнес за боротьбу з корупцією та за мої права.
Я - порохобот. Я не хочу аби в моїй країні була встановлена диктатура з обмеженням свободи слова і громадських інституцій - а аби цього не допустити моїй країні доведеться брати кредити і залазити у борги. Заступництво Заходу і впровадження ними санкцій я вважаю дипломатичною перемогою, а критиків цих дій - або ідіотами, або лицемірами. Я знаю, що в історії України вже був такий Симон Петлюра, який закликав «будувати сильну, свободну та незалежну Україну, яка ні в кого нічого не просить і нікого не боїться», а потім сам бігав благати милості і у французів, і у Денікіна, і у угорців, і у Пілсудського. З відомим результатом. Я не хочу повторення цього.
Я - порохобот. Я не вірю громадським активістам та лідером думок, які постійно наголошують ПРОТИ кого вони, але мовчанкою обходять питання ЗА кого вони? Таку позицію я вважаю лицемірством і маніпуляцією свідомістю. Той хто ПРОТИ, завжди - ЗА. Святе місце пусте не буває. Прибереш владу чинну - на її місце прийде інша, так було завжди іскрізь. То хай скажуть за кого вони? За бабЮлю? За ригів? За Пуйла? Я не вірю обіцянкам «збудувати нову справедливу країну без солодкого тлетворного обману». Я точно знаю - раю не землі не існує. Люди завжди лишаються людьми, жадати грошей, слави, насолоди, любові та сексу для них - природно. Всі спроби побудувати рай на землі закінчувалися одним і тим самим - ріками крові, бідою і горем. Доказано гуситами Жижки, якобінцями Робесп'єра та більшовиками Леніна.
Я - порохобот. Я маю безліч питань і претензій до чинної влади. Я ОБОВ'ЯЗКОВО колись проголосую проти неї, але тільки коли побачу команду кращу, здатну працювати на Україну ще більш енергійно, віддано та продуктивно за нинішніх. Наразі я таких не бачу. Так, я голосую за кращих з гірших. Вибір не багатий, якщо не голосувати за кращих - владою стануть гірші. Ті що Харківські угоди укладали та разом з Пуйлом гигикали.
Я - порохобот. Я далекий від пафосних слів на кшталт «всі кращі люди в цій країні - порохоботи» або до закликів «приєднуйтеся до порохоботів». Я не з чуток знаю, що бути порохоботом - важко і складно. Важко постійно йти проти течії співгромадян, яким до сказу хочеться «виробляти запорожці, а заробляти як на БМВ», «відняти та поділити» та «всього зараз і на шару». Важко постійно розбивати ілюзії людей, які всерйоз гадають, що аби вони жити як власник прибуткового цеху достатньо лише проголосувати на виборах. Огидно бачити як здорові дорослі люди мислять на рівні дитячої казочки про Чиполіно.
Але я точно знаю. Минуть десять, двадцять, тридцять років - і я буду дивитися в дзеркало так само спокійно як дивлюся зараз. Я буду абсолютно спокійно дивитися очі людям. Бо я завжди лишався чесним - і з людьми, і з собою. Я говорю те що думаю, а думаю я от саме так. І за багато років я повторюватиму те, що говорю зараз - і бажаю того самого усім іншим.
Я - порохобот.
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Феерично...Я не про пост...Про большинство комментов...Касьянов,а не стоит ли задуматься,где вести свой блог?На этой кацапездаловско-барыжной помойке уже давно приличным людям делать нечего.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЯ - зрадофил
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