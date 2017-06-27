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Теги: решение (28) Минобразования (818) ВНО (157)
Тему создал: редактор новостей

"Вузы могут самостоятельно устанавливать минимальные проходные баллы ВНО", - Минобразования

Высшие учебные заведения могут самостоятельно устанавливать минимальные вступительные баллы по внешнему независимому оцениванию (ВНО).

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желательно плавающие))
шобы почути кожного)))
псы. шел третий год борьбы с коррупцией)))
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Вища освіта НЕ МАЄ бути всезагальною! Якщо учень так галімо знає предмет, що не набрав 150 балів на тесті, то навіщо йому вуз?

На Заході вищу освіту отримують тільки найрозумніші!
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В Японии программа 100% высшего образования.
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Обама взагалі-то професор (справжній, з однією ф), захистив дисертацію у віці 31 рік і викладав право. Це вже я мовчу про його 20-річну юридичну практику. Чувак із бідної сім"ї сам створив юридичну фірму і почав заробляти сотні тисяч. Так що мимо.

Щодо Трампа, то в нього дві вищі освіти - військова і економічна. Економіку він вивчав у ПРИВАТНОМУ закладі, приватні вузи можуть приймати людей з будь-якими результатами випускних іспитів, аби бабки були.

У нас більшість вузів - державні.
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Але не може найрозумніша людина робити найтупіші вчинки. Отже те, що тільки найрозумніші отримують вищу освіту у США, не є дійсністю.
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Є такий об"єктивний показник, як рівень IQ...

І да, це не значить, що треба приймати, наприклад, у медичний вуз, дітей, які не засвоїли нормально шкільну програму. Я от не хочу, щоб мене такий лікар лікував...
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Якщо взяти до уваги, що сучасна школа не дає ніяких знань ( зно є доказом), то звідки взяти розумних студентів? Єдина можливість підписувати зі студентами контракт на працю в Україні та державним коштом навчати їх за кордоном. Вводити страхову медицину і на кошти страховки відправляти за кордон з обовїязковим поверненням грошей у разі розірвання контракту. Найбільш вдалим медикам пропонувати зарплатню вищу ніж за кордоном.
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Те ж саме треба запровадити у всіх інших навчальних закладах. Закордонне стажування і праця в Україні.
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чемодан с баблом в минобразования уже занесли)
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главное чтобы принимали только по результатам ВНО и никаких внутрених экзаменов.
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угу...можуть встановлювати прохідні бали і торгувати дипломами , як гарячими пиріжками
ну а чо? бабло вирішує все
Навіщо в медвуз прохідний вище 150 ? там що розумних требе?
кожному бажаючому треба дати допуск в стоматологію , фармацію, лікувальну справу
а там " нехай протягом навчання доводять що вони здатні навчатися в цьому ВУЗі"( с) О Богомолець
тобто перефразовуючи : нехай вступають хто хоче, а далі платять бабло
бо якщо програму школи осилив через пень- колоду, то навряд чи подягнеш мед університет
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...а можно спросить про то, что всех волнует вместо того, чтобы слушать всю эту хрень? Скажите пожалуйста, а когда ВУЗы будут трудоустройство по специальности гарантировать, а то непонятно за что они деньги берут и на кого на самом деле работают. Спасибо за ответ.
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У них цель освоить бюджетные деньги. Программа подготовки для них второстепенное.
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та на здоровье, вот только почему никто с них не спрашивает за качество освоения бюджетных средств в ситуации, когда они на эти деньги пополняют количество безработных в Украине? Кто ответит за разбазаривание государственных денег в период войны и антинародную деятельность системы образования в Украине? В этой стране хоть кто-то несет ответственность хоть за что-то?
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ЗНО - путь к дебилизации всего среднего образования, когда целью становится не гармоничное развитие личности, а натаскивание на конкретные тематики.
К чертям ЗНО. Нужно просто принимать на первый курс высших учебных заведений ВСЕХ желающих, но объясняя им, что за первый, максимум второй курс 60-80% могут отсеяться, но именно в процессе учебы и отбора строго по способностям получать знания. Кто знает и может посчитать, система высшего образования Украины уже сейчас на 90% способна пристроить на первый курс всех желающих - нужно только сделать упрощенный межвузовский обмен. А отбор можно сделать за схемой: 1000 поступило, 500 на втором курсе, 300 закончило бакалаврат, 50 - магистратуру, 10 аспирантуру.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Вузы могут самостоятельно устанавливать минимальные проходные баллы ВНО", - Минобразования
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