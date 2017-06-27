"Вузы могут самостоятельно устанавливать минимальные проходные баллы ВНО", - Минобразования

Змиевобандеровец
, ЖеняКиевский
, Злий Грицько
, Проницательный cd2d9911
, Шагай Правой
, Ант Склавинов
, Микола Зубач
, Serg Christ
, morbius2014
, Елена Алфёрова
, Oleksandr Ievtushenko
, Roman Rjevskiy
, V T 2fd9d4b9
, Alex Stone
, Птн-пнхй
, Tatota Ke
, Серёга Бондаренко
, Black Hawk
, Кирилл Лещенко
, Olena
, Zapzap Za
, Ярослав Михайлович 1d510d26
, Христя Калуш
, Андрей Ильчук
, Baden
, Варуна Мітра 3e355edd
, Ivan Kozlodoev
, Дмитрий49
, Александр Лекс
, andrew_sc
, secret secret_too
, Левко Чорний
, Yuriy Yurieff
, Tata Parasolka
, випадково зазирнув
, cimbitep
, Великая Исландия
, Валерий Стожаров
, war128
, Леонид Богданов
, Vladimir Rentyuk
, Cтарий Кінь
, Vytautas
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Волелюб Степовий
, Juli Schubs
, Ming Uing b56f719d
, Anderer
, Иллария Соняшникова
, Игорь Рыболовлев 5c98f732
, Alex Pushkash
, NikolaKievsky
, Спиридон Задунайський
, Vapy Provk
, Envoy
, Ответь Заслова
, Леонид Днепр
, Филипп Филиппович Преображенск
, Lvbnhj
, Де Правда
, Сергей 46a07dfb
, Петя Симоненко
, Ричард Третий
, pOrest
, Grigoriy Shevchenko
, NazarStodolya
, ВІЛ
, Андрік
, Евгений Роботько
, Віктор Цух
, smp88
, Степан Булыга
, Alexx Lexton
, 5 копійок
, Igor Dacenko
, Alex_Dimitrov
, des_104
, Сергей1500900
, Darya Dubrovskaya
, Сергей Хромченко
, sulima ivan
, Kirillos Kudelinos
, Василий Граздич
, Oleksandr Valovyi
, Валера Иванов f06c6de7
, пачую кожнава
, Глеб123
, Arkady Korshun
, Razer
, З Україною в серці
, Включаем Мозг
, Анатолий Комар d5777190
, lipstick
, Арслан
, nav svargi
, Николай Пермяков
, Протоирей Филармонов
, Байгали
, Шрек Баблокат
, Tierre
, Шмуль Лапсердакович
, Clyde
, Герхард
, Jey
, Франческа
, Олєкса Моцкаль
, Африкан_Свиридович
, Gojib
, frosch
, Бумеранг
, сам прихожу
, Степан Андрійович
, Nikos KGB
, Airair Airair
, Україна Молода
, Angelika Karatova
, Лаур
, Ярослав Мазепа f9f306a2
, Alex Korvin
, Alex Khrypun
, Николай Коваленко cf9a27e9
, Виталий Андрушко
, Maks Kolorto
, Зойч
, Sinopticos
, Leo Uxmal
, Дус Мытарчук
, Sandra from Lithuania
, илюк валентин
, Гарик Кученюк
, Лилия Стацкая
, LulaLala
, Vladislav Namram
, Igor L
, Береза005
, Kovbas
, Lyubov Malova
, Юрий Линник 8c8b8b9d
, Лиза Разумовская 88ee910a
, Василий Мищенко 8ea4b7ee
, Mr__Pitkin
, Gerri Philantrop
, Vipe Man
, Лариса Прушинская
Змиевобандеровец, Serg Christ, Oleksandr Ievtushenko, V T 2fd9d4b9, Микола Зубач, Zapzap Za, Cтарий Кінь, Tatota Ke, war128, Anderer, Варуна Мітра 3e355edd, Валерий Стожаров, NikolaKievsky, Волелюб Степовий, Baden, Juli Schubs, Леонид Днепр, Кирилл Лещенко, Віктор Цух, Alex_Dimitrov, Птн-пнхй, secret secret_too, Елена Алфёрова, sulima ivan, Lvbnhj, Ответь Заслова, Дмитрий49, Ричард Третий, Сергей1500900, Арслан, Александр Лекс, Envoy, des_104, Шрек Баблокат, Андрей Ильчук, Герхард, Igor Dacenko, Олєкса Моцкаль, Шмуль Лапсердакович, сам прихожу, pOrest, Петя Симоненко, Протоирей Филармонов, Україна Молода, Иллария Соняшникова, Ярослав Мазепа f9f306a2, Бумеранг, Arkady Korshun, Angelika Karatova, Alexx Lexton, Валера Иванов f06c6de7, Sandra from Lithuania, Лилия Стацкая
Всего на сайте: 197 писателей
шобы почути кожного)))
псы. шел третий год борьбы с коррупцией)))
Ответить
На Заході вищу освіту отримують тільки найрозумніші!
Ответить
Ответить
Ответить
Щодо Трампа, то в нього дві вищі освіти - військова і економічна. Економіку він вивчав у ПРИВАТНОМУ закладі, приватні вузи можуть приймати людей з будь-якими результатами випускних іспитів, аби бабки були.
У нас більшість вузів - державні.
Ответить
Ответить
І да, це не значить, що треба приймати, наприклад, у медичний вуз, дітей, які не засвоїли нормально шкільну програму. Я от не хочу, щоб мене такий лікар лікував...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну а чо? бабло вирішує все
Навіщо в медвуз прохідний вище 150 ? там що розумних требе?
кожному бажаючому треба дати допуск в стоматологію , фармацію, лікувальну справу
а там " нехай протягом навчання доводять що вони здатні навчатися в цьому ВУЗі"( с) О Богомолець
тобто перефразовуючи : нехай вступають хто хоче, а далі платять бабло
бо якщо програму школи осилив через пень- колоду, то навряд чи подягнеш мед університет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К чертям ЗНО. Нужно просто принимать на первый курс высших учебных заведений ВСЕХ желающих, но объясняя им, что за первый, максимум второй курс 60-80% могут отсеяться, но именно в процессе учебы и отбора строго по способностям получать знания. Кто знает и может посчитать, система высшего образования Украины уже сейчас на 90% способна пристроить на первый курс всех желающих - нужно только сделать упрощенный межвузовский обмен. А отбор можно сделать за схемой: 1000 поступило, 500 на втором курсе, 300 закончило бакалаврат, 50 - магистратуру, 10 аспирантуру.
Ответить