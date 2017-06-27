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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (20011) Патрушев (19) Симферополь (676) совещание (62)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Секретарь Совбеза РФ Патрушев проведет в оккупированном Крыму совещание по "национальной безопасности"

27 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в Симферополе (оккупированный Крым) совещание по "вопросам обеспечения национальной безопасности".

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в Сенате за это еще пару пунктов допишут закон о санкциях.
Кацапам новости перекрыть. Чем позже узнают, тем выше будет давление в камерах сгорания.
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За "кацапа" меня в ФБ забанили.
Пейсатое убожество, а не государство соцсеть.
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История из жизни Одессы:
как то зашел в дом с консьержкой, покашлял (курево).
И тут штымп, которого я не заметил, весь такой "зоновский", в наколках и т.д. чревовещает: "да у тебя туберкулёз, Паша" (консьержка до того меня по имени назвала).

Ну, я повернулся, спросил, какое ему до того дело?
Ответил он, ессно, что никакого. На том и заткнулся.

А спустя пару дней иду с магазина, задумался.
Прохожу мимо того штымпа, он с роисським флагом на трусах.
Ну, я, задумавшись, не заметил, прохожу мимо и слышу "здравствуй".
Наглый такой тон. Улыбочка зазмеилась на губах подленькая.
Резко поворачиваюсь и кулак заношу. В глаза ему смотрю.

И тут вся эта "бравада" сдувается. В мгновенье.
Слышу блеянье: "я просто здоровья тебе пожелал". Скукоженное всё это рюзькое пиздюли избежать захотело.
Ну, в глаза глянул, плюнул да пошел.
Больше этого типа не встречал /прошло 7-8 месяцев/.

Эта история просто из жизни. Ни выводов, ни морали я здесь писать не стану.
Просто история.
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Не сци дружище, я на кацапии был вообще забанен (не могг залогинится) и акаунт в ФБ потерял по жалобе мацкалоты но, это ж почти как награда- признание заслуг
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кстати , об макароне , патрушев выполняет инструкции путина ,, ну , там , мы оккупировали украинский крым , но , это было давно , . а щас он наш , и мы здесь работаем ,,,,,, необходимо ноту протеста как и по круизу хуйла по юбк ,,, , а путин таки зассал в севасе нарисоваться , , бо похвастаться нечем ,,,
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Подельник товарища Саака Боровик перенес истерику на Раша24. Все прогнозировано и не удивляет.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев проведет в оккупированном Крыму совещание по "национальной безопасности" - Цензор.НЕТ 7371June 26th, 23:55
Вот вам в ленту стопяцотое подтверждение того, что за поребриком у нас нет ни товарищей, ни даже временных попутчиков. Только те, кто будет с оружием и/или дипломатией выступать за полную независимость национальных колоний и нести реальную смерть Москве должен получить от нас поддержку. Ну, а теперь об одном члене секты "непризнанных реформаторов", за которых, к слову, последовательно и истерически топило стадо зрадофилов:

Originally posted by Секретарь Совбеза РФ Патрушев проведет в оккупированном Крыму совещание по "национальной безопасности" - Цензор.НЕТ 7371v_n_zb at Саша Боровик. Почему истерит секта "непризнанных реформаторов"


Появление бывшего украинского «реформатора» Александра Боровика в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 24» вызвало удивление даже у тех, кто еще недавно считал его уход из украинской власти поражением тех самых «реформаторов». Как это могло произойти? Почему Боровик обличает Украину, реформированием которой он собирался заниматься еще недавно, в эфире одного из главных телевизионных рупоров страны-агрессора?

Но если посмотреть на ситуацию реалистично - а не так, как смотрят на нее сектанты - то перевоплощение Боровика достаточно логично. Его уход с должности заместителя министра экономики - неясно даже, занимал ли он эту должность - был совершенно рядовым событием, мало ли в стране заместителей министров!

Судя по всему, Боровик просто не прошел спецпроверку, необходимую для утверждения его назначения. Он и не мог ее пройти, потому что постоянно путается в показаниях относительно собственной биографии. Сын кадрового чекиста, Боровик до приезда в Украину рассказывал на Западе, что приехал в Прагу после учебы в университете - то ли Львовском, то ли Московском.

Потом появилась учеба в Высшей школе КГБ, а справка об учебе в Московском университете оказалась просто необходимой формальностью для выезда. Потом обнаружился ещё и Андроповский институт, в который Боровик поступил, но не стал в нем учиться - однако само поступление в это высшее учебное заведение советской внешней разведки подразумевала тесную интеграцию с «органами».

И даже если предположить, что эта интеграция завершилась после отъезда Боровика за границу, стали бы вы рисковать на месте чиновника, который проводил спецпроверку нового заместителя министра, да еще во время войны с Россией. Я бы - не стал.

И не столько потому, что Боровик учился в институтах КГБ, а потому, что он десятилетиями скрывал эту информацию от своих работодателей на Западе. Да, возможно, скрывал потому, что боялся повредить своей карьере, а не потому, что продолжал работать на российскую разведку. Но зачем рисковать?

Однако те, кто устроил из отставки Боровика публичный скандал, не интересовались подробностями. Им необходимо было доказать, что из правительства уходят «реформаторы», что тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк избавляется от «иностранных специалистов», борцов за все хорошее и против всего плохого.

Эти обличители критиковали тогдашнего министра экономики Айвараса Абрамавичюса за отставку Боровика в тех же выражениях, в которых они спустя всего несколько месяцев будут критиковать Яценюка за отставку самого Абрамавичюса. Это был типичный скандал ради скандала, истерика секты.

Однако благодаря этому скандалу Боровик получил неожиданную возможность продолжить свою реформаторскую карьеру и оказаться в команде одесского губернатора Михаила Саакашвили. Продолжение было логичным: бывший президент Грузии активно критиковал украинское правительство и собирал вокруг себя недовольных и обиженных.

Боровик вышел на свет, вынужден был заняться публичной политикой, он даже баллотировался на пост мэра Одессы от БПП - и тут-то уже его абсолютный непрофессионализм должен был бы стать заметен для любого, кто следит за событиями. Но Боровик по-прежнему оставался «героем-реформатором». Оставался даже тогда, когда он стал активным участником антиукраинской пропагандистской компании - дал большое интервью нидерландским СМИ перед голосованием на референдуме о украинской ассоциации и красочно рассказал, почему любой сознательный европеец должен голосовать против.

Секта поклонников «непризнанных реформаторов» только аплодировала: он ведь правду сказал, у нас действительно коррупция и медленно идут реформы. То, что для ускорения реформ соглашение об ассоциации должно вступить в силу, почему-то не приходило в голову ни Боровику, ни его незадачливым поклонникам.

Именно такое мышление и похоронило Украину в 20-е годы прошлого столетия - и почему нужно удивляться, что его носители до сих пор не исчезли. Когда человек мыслит не в логике государственных интересов, а в логике фанатичной секты, его обманет и откровенный враг, и заурядный проходимец.
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Когда человек мыслит не в логике государственных интересов, а в логике фанатичной секты, его обманет и откровенный враг, и заурядный проходимец.

Дуже правильно і грамотно сказано. Багатьом на цьому форумі не завадило б керуватися цим постулатом.
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И шо такое государство, шоб я думал о его интересах? Оставте вы уже этот совок. Государство по определению, это свора чиновников создавших организацию с целью эксплуатации материальных и человеческих ресурсов страны.
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Ну проведет там Патрушев совещание. И что с этого? Это ведь ещё один вонючий кацапский оккупант, который приехал в Крым изображать работу, а вода после его решений все равно не появится.
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Кацапы заблокировали сайт Президента Франции. Маразм крепчает и это не может не радовать. Чем больше идиотизма тем быстрее Кацапское недогосударство развалится
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Странные вы люди. Столько беды и несчастий за время своего существования принесла раша, но, лять, стоит))) На что рассчитываете в это раз?
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РАБссийские Сталагмиты впереди планеты всей.Иаепию сЦарей просрали,СССр и Варшавский договор тоже,Сегодня просрали СНГ и Тухлый Сцуюз(ТС)рогов и копыт вместе с ЕвраЗес где успехи блин..вяликае Быдло? что НАТОвским головорезам энергорорурс за пятаки сдаётё за счёт будущих поколений? вяличие оху.....ное...
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Это замечательно все. Спрашиваю.. на что рассчитывают в этот раз?
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типа совещание,каким образом сохранить ворованное Крысиное гнездо для РАБссии вонючки...
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Ну насчет национальной безопасности в АРК то ты батенька погарячился.. Учитывая ваши москальские приезды в Крым и меры применяемые при этом, скорее необходимо совещание по национально- ватной ОПАСНОСТИ. По другому никак. Вы бл@ди, уже собственной тени боитесь. Задачки расставлены конторой для агентуры по нагнетанию данной опасности в справках и агентурных сообщениях, в аналитических и справках по оперативной обстановке. У же донагнетались, что своих прикукушеных ватанов боитесь до жидкого поноса.
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Сьогодні на Крисмі сині в'єтнамки краще не взувати. Тільки взутий в лапті, буде почуватися в цілковитій безпеці.
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ща климкин включит свой рупор и реально совещание отменют, патамушта испугались
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСекретарь Совбеза РФ Патрушев проведет в оккупированном Крыму совещание по "национальной безопасности"
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