Прокуроры обжалуют приговор "мукачевским стрелкам", - Сарган

994 6Материалы по теме: Перестрелка в МукачевоТеги: Мукачево (314) приговор (518) суд (21119) Сарган (181) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 01:41 Прокуроры обжалуют приговор "мукачевским стрелкам", - СарганПрокуроры будут подавать апелляционную жалобу на решение Мукачевского горрайонного суда (Закарпатская область) в отношении членов "Правого сектора", обвиняемых в стрельбе в июле 2015 года. читать источник x Мне нравится 1
Вывод: всех "покурорских " надо немедленно уволить без права работать в органах власти и управления включая правоохранительные органы. Всех, кто возбухает (и таких, как Матиос) - под "гиляку". Без права переписки 70 лет.
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это всё от безнаказанности! мвд прокурваторов сб итд. Им ведь за проигрыш в судах ни какой ответственности нет!! так они и гонят до последней инстанции. такой закон у нас, который поощряет всё шитое белыми нитками со стороны разношёрстных мусоров!!
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