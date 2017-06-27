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Материалы по теме:  Перестрелка в Мукачево
Теги: Мукачево (314) приговор (518) суд (21119) Сарган (181)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Прокуроры обжалуют приговор "мукачевским стрелкам", - Сарган

Прокуроры будут подавать апелляционную жалобу на решение Мукачевского горрайонного суда (Закарпатская область) в отношении членов "Правого сектора", обвиняемых в стрельбе в июле 2015 года.

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Это лишнее подтверждение, что Украина имеет советтску Прокуратуру с ее карательной заточенностью. Это видно и на примере избирательной деятельности такого дЫбила, как Матиос: "мукачевские стрелки" за очевидные шалости - в тюрьме а дело тех, кто организовал вместе с путиным иловайскую бойню, где были уничтожены до тысячи патриотов уже два года не может доехать до Суда.
Вывод: всех "покурорских " надо немедленно уволить без права работать в органах власти и управления включая правоохранительные органы. Всех, кто возбухает (и таких, как Матиос) - под "гиляку". Без права переписки 70 лет.
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статистика, так и есть!!! они там ипанутые, больше и дольше посаженых и т д.
это всё от безнаказанности! мвд прокурваторов сб итд. Им ведь за проигрыш в судах ни какой ответственности нет!! так они и гонят до последней инстанции. такой закон у нас, который поощряет всё шитое белыми нитками со стороны разношёрстных мусоров!!
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Депутата-мафиози Ланьо посадят, что ли? Да, алкаш франкфуртский?
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Прокуроры - подлецы! Рафик совсем невиновен !!! Видео - монтаж . Оружие - муляж Труп подкинули. Ранения милиционеров - сфармазолили мусора. Тачанки с турелями и пулеметом - случайно проезжали. И вообще это была мирная акция. !
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патрыоты -это святые, их нельзя судить, а лучше утилизировать в ато
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрокуроры обжалуют приговор "мукачевским стрелкам", - Сарган
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