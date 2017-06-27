Организатор "референдума" в Краматорске в 2014 году получила условный срок

Краматорский городской суд (Донецкая область) приговорил организатора незаконного референдума о создании на территории области так называемой "ДНР" к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.
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От дебіли.
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Землями поволжские татары конечно не возьмут, т.к. они на роисе не пригодны для жизни, да и климат херовый, но рабами можно будет оброк брать.
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