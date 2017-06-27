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Теги: Краматорск (2141) референдум (1206) терроризм (20374) Донбасс (15200)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Организатор "референдума" в Краматорске в 2014 году получила условный срок

Краматорский городской суд (Донецкая область) приговорил организатора незаконного референдума о создании на территории области так называемой "ДНР" к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

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Что , Что ? С такой толерантностью Украины не будет
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шо, буде готуватись до наступного "рехверендуму"?
От дебіли.
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такие кадры шыкаладному цеху нужны. Цех ее опять поставит на очередных выборах руководить процессом.
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Верно. И теперь она сработает как надо шоколадным, под статьей же.
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то гениальний югик по пьяне такое сморозил.
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По всему видать краматорский суд был соучастником.
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Сегодня истекает федеративный договор между РФ и Татарстаном. Новый договор не подписан. С завтрашнего дня Татарстан независим. Поздравляю!
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А русня ведь поволжским татарам задолжала немеряно.
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Именно так. Как в старые добрые времена. Плюс к этому данью русню обложат.
Землями поволжские татары конечно не возьмут, т.к. они на роисе не пригодны для жизни, да и климат херовый, но рабами можно будет оброк брать.
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та какая дань? Меха уже не модно, пенька нахер не нужна, матрешки и балалайки не нужны - Татарстану есть чем топить... рабынь, разве шо... Татарстан от цивилизации далековато - прокатит.
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Заметил такую тенденцию тех сепаров которых судят к примеру в Черновцах получают реальные сроки а тех сепаров которых судят в дамбасянских судах получают максимум это минимальные сроки 2-3 года а чаще всего условно либо вообще освобождаются из зала суда
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"Это бунт? " -. "Нет, сир, это не бунт, это - амнистия". (с) Герцог Пэдро 1.
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подумаешь какая фигня - какой-то сепарский "референдум" организовать! Это ведь не портрет солнцеликого гидранта порвать, за такое ужасное преступление далеко не условный срок дают.
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Лишнее доказательство, что в этой стране самый лучший суд - это суд Линча.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОрганизатор "референдума" в Краматорске в 2014 году получила условный срок
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