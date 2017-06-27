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Теги: интернет (1468) Россия (71157) блокирование (218) Макрон (98)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ

Ряд Интернет-провайдеров в России заблокировали доступ к видео на сайте Елисейского дворца с совместным заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона и Президента Украины Петра Порошенко.

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Обосрались от страха?!
Или скрепы о величии мешают.
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https://www.youtube.com/watch?v=xY_Wvk8vXzA

Порошенко и Макрон подвели итоги встречи во Франции, 26.06.2017
заблокированное, в стране 404, видео
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ботоксная Расия... охранник какой-то ботоксный.
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Тогда уже лучше КОНСТАНТИНОВУ такое СМС...
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а, хіба можна так поступати не з чужими тобі людьми, підкладаючи їм російську свиню)
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весь мир давно все понял, но вату затягивают в железный занавес кокон, но когда он оттуда вылупится
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и правильно сделали... зачем русским рабам и холуям пуйла знать правду?
Рашист и правда - это понятия не совместимые.
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навіщо той доступ? хіба не достатньо заяв кремля "нас там нет"
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Ось де воно, це заборонене на московії видиво: DÉCLARATION CONJOINTE D'EMMANUEL MACRON ET PETRO POROCHENKO, PRÉSIDENT D'UKRAINE

http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-d-emmanuel-macron-et-petro-porochenko-president-d-ukraine/


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рабам на московії це відео вже не допоможе- занадто пізня стадія, а вільні, яких небагато, все і так знають
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В принципі це можна було і не робити. Освічені росіяне, незгодні з режимом пуйла знайдуть спосіб почути цю промову на мові оригіналу, а інші не будуть слухати навіть якщо її їм насильно транслювати, оскільки дурень чує тільки те, що хоче чути.
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надо было не заблокировать,
а заменить на новость - "путин разрешил трампу с ним встретится".
ну и подправить слегонца картинку и диалог - ватаны бы схрумали без соли.
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Моя бабуля казала- " не бачуть очи- сердце не болить"
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"Надо потерпеть. Потерпеть пока Украина вернется", - жительница оккупированного Судака

https://youtu.be/D4g_H3_hqnw
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а ее портфолио будет расширяться?
Весь путь поцриотки общественность должна увидеть.
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скоро на рашці заблокують все, окрім звєзди та кісельських брехунців.
Вже майже на Північну Корею рашка стає схожа. Отака "демократія" по-путінськи))
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кацпровайдеры - ну очень "независимые" провайдеры - захотят провайдают что то,
а не захотят так бегом к ящику, там для ваты провайдилово - 24х7.
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Зауважте, це все без будь яких законів, постанов, ухвал, просто так взяли і закрили доступ. Як завжди паруссски - сцикливо, нишком, нікому нічого не оголошуючи і офіційно не повідомляючи.
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Своё видео сайт Елисейского дворца не размещает, а использует видеофайлы размещённые на Dailymotion (www.dailymotion.com). Данный же ресурс был заблокирован по решению суда, в связи с иском телеканала "Пятница" за нарушение авторских прав. Именно в связи с блокировкой этого ресурса оказался недоступен и сайт Елисейского дворца

Также заблокированы и другие видеозаписи, размещенные на этом французском видеохостинге.Все другие новостные ресурсы доступны без ограничений
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ты объясняешь нам формальную причину. А мы тебе реальную.
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Решение суда и есть формальная и реальная причина
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Это именно что формальная причина, подменяющая собой реальную.
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найсмішніше те, що завтра захарови та лаврови у прямому ефірі почнуть волать, що Макрон зрадник, ніж в спину, ми не там, і там не ми)). А лохторат буде нєдоумєвать, про що це вони ...
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Ні , не будуть- їм розмірковувать строго заборонено, як пан скаже -так холоп і ляже.
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Лошара оскорбил монголов. Его нельзя было пустить в Госрезиденцию
Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ - Цензор.НЕТ 2805Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ - Цензор.НЕТ 1102
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Монголам такие выпады их бывших рабов прощать нельзя.
Нужен иск к на роисе по поводу нелегитимности т.н. рф. Они незаконно прекратили выплаты дани орде.
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Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен
был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил...(c)
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Не может быть, что только за это заблокировали. Это - и так все знают...
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а что, на параше еще остались лохи без TORа или VPNа? ))) Сколько там уже сайтов заблочили? Под 200.000 или уже больше? ))))
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так ча им Телеграм заблочат, потом и гугл, так как прекращает читать письма пользователей
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у Марка Фейгина на обложке страницы написано brutal MF,
мальчику 46 лет, говорят, это трудный период
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"Причём тут вообще Макрон?На российских каналах сегодня весь день говорят о встрече вашего алкаша с Макроном" вы знаете, я ему не наливала, то что на российских ресурсах целый день говорят об встрече Макрона с Порошенко я тоже не причём, в конце концов это ваши проблемы! я вообще не смотрела про встречу, но слышала, остальное может и так, хотя разница когда заблочен, то что фейгин нехороший человек и рассчитан его пиар на определённую категорию насмотревшихся фильмов про "крутых" адвокатов видимо, я знаю, ну так сейчас везде так что в политике что в околополитических сферах
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Если человек в цивилизованной стране и смотрит расейские говно-каналы, ему оправдания нет.
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Есть оправдание. Например, "вяло текущий рак мозга".
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Чаще всего сочувствующие Косе и прочим популистам, при которых жить сразу бы стало проще и веселее, деньги падали бы с неба, а курс доллара вернулся бы к 5.
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россия вернется в границы московии и ей будет возвращено исконное имя. Вот это образование, без ядерного оружия и армии, должно быть обнесено забором и пускай показывает всему миру и друг другу, у кого из низдуховность длиннее или петух из навоза больше. За этим можно будет наблюдать в сильную оптику с вышек, равномерно расставленных вдоль забора и оборудованные автоматическими средствами ведения огня, если к забору что-то приблизится на расстояние менее одного километра.
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Elvis2))) Россиянция могла вернется в границы московии, еще в 90-е годы, если бы не Американские кредиты! Помню ельцин ездил по все миру деньги просил.
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Эту ошибку уже никто не повторит как и в варианте WW-2. Сейчас кацапстану все кредиты закрыты и ватники уже кончили резервный фонд газпрома, дожирают резервный фонд, ведут 2 локальные войны, столкнулись с с двумя цивилизациями из трех, главное. чтобы не слали им гуманитарных конвоев как народу-преступнику.
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мокша оно як біситься падло,мабуть млинців з лопати переїло ))та здохне скоро раша,це дибільне недогеографічне образованіе !!!!
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Точно так як колись на Фінляндію, все іде по спіралі.
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To Vatan Vatanovich

Вот умора! Старый кацо-питар Патриот Патриотычь приполз на Цензор агитировать за Корр!!!! Дожился, сцуко! Ха-ха-ха!!!!
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Патриот Патриотычь-Это бывший сэкс-партнёр Пырлы, который захлебнулся спермой россисйких морячков в Севастополе.
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Чьо, Патриотыч, не сладко на Корре?- На Цензор отправляют агитировать?)) Гы-ы-ы...))))
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Соцмережі України заполонили політичні боти.
В Україні існує розгалужена система цифрової пропаганди, що діє в соціальних медіа та включає системи збору великих обсягів даних та інструменти маніпулювання громадською думкою.Про таке йдеться в дослідженні Оксфордського проекту з алгоритмів, пропаганди та цифрової політики, результати якого було оголошено в рамках конференції проведеної Національним демократичним інститутом США з нагоди тижня протидії дезінформації."Чудове дослідження того, як пропаганда та гібридна війна загрожують демократії: соціальні медіа та боти", - відзначив у Twitter директор з урядових відносин Національного демократичного інституту США.Дослідники виявили як діють боти в внутрішній політиці та медіа-середовищі дев'яти країн, включаючи Україну, і навели приклади типових інформаційних кампаній.У нас цифрова пропаганда використовується для дискредитації опонентів у внутрішньополітичній боротьбі, маніпулювання громадською думкою в інтересах різних бізнесів та політичних груп. Внутрішній ринок для цифрової пропаганди он-лайн в Україні є достатньо розгалужений, але, в основному, прихований. Водночас, Україна потерпає від пропаганди, яку розповсюджує Росія. В Україні все ще багато використовують несправжні акаунти, які підтримуються вручну, тому що вони достатньо дешеві. Автоматичні політичні боти набувають популярності з розвитком технологій", - йдеться у дослідженні.Політичні боти, алгоритми, що діють в соціальних медіа, написані так, щоб копіювати реальних людей і маніпулювати громадською думкою, можуть діяти в усіх соціальних медіа в Україні. Різниця тільки в витратах та популярності сервісів, стверджують дослідники. Найлегше і найдешевше використовувати ботів було у VK, оскільки ця мережа має найслабше регулювання безпеки і дозволяє масовану реєстрацію нових користувачів. Друге місце належить Twitter, який не дуже ефективно бореться з підозрілою діяльністю. Дослідники оцінили, що близько 15% всіх користувачів Twitter насправді є ботами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2254748-socmerezi-ukraini-zapolonili-politicni-boti.html
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А КАК ЖЕ СВОБОДА СЛОВА И ИНФОРМАЦИИ?!ПОДОБНОЙ БЛОКИРОВКОЙ РОССИЯ САМА РАСПИСАЛАСЬ В СВОЕЙ ФАШИСТСКОЙ СУЩНОСТИ.
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правильно .. не нужно кацапам это знать .. пусть и дальше считают себя ангелами !
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кацаПсины ничего не знают о своём БОЛОТЕ с 7 ноября 1917 года,зачем им знать о ком еще...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ
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