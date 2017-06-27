Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ

9745 82Теги: интернет (1468) Россия (71157) блокирование (218) Макрон (98) Тему создал: Цензор.НЕТ27.06.17 00:20 Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ. СКРИНШОТРяд Интернет-провайдеров в России заблокировали доступ к видео на сайте Елисейского дворца с совместным заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона и Президента Украины Петра Порошенко. читать источник x Мне нравится 5
Или скрепы о величии мешают.
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Порошенко и Макрон подвели итоги встречи во Франции, 26.06.2017
заблокированное, в стране 404, видео
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занавескокон, но когда он оттуда вылупится
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Рашист и правда - это понятия не совместимые.
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http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-d-emmanuel-macron-et-petro-porochenko-president-d-ukraine/
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а заменить на новость - "путин разрешил трампу с ним встретится".
ну и подправить слегонца картинку и диалог - ватаны бы схрумали без соли.
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https://youtu.be/D4g_H3_hqnw
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Весь путь поцриотки общественность должна увидеть.
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Вже майже на Північну Корею рашка стає схожа. Отака "демократія" по-путінськи))
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а не захотят так бегом к ящику, там для ваты провайдилово - 24х7.
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Также заблокированы и другие видеозаписи, размещенные на этом французском видеохостинге.Все другие новостные ресурсы доступны без ограничений
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Нужен иск к на роисе по поводу нелегитимности т.н. рф. Они незаконно прекратили выплаты дани орде.
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был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил...(c)
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хахаха лошары кацапские!
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мальчику 46 лет, говорят, это трудный период
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Вот умора! Старый кацо-питар Патриот Патриотычь приполз на Цензор агитировать за Корр!!!! Дожился, сцуко! Ха-ха-ха!!!!
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В Україні існує розгалужена система цифрової пропаганди, що діє в соціальних медіа та включає системи збору великих обсягів даних та інструменти маніпулювання громадською думкою.Про таке йдеться в дослідженні Оксфордського проекту з алгоритмів, пропаганди та цифрової політики, результати якого було оголошено в рамках конференції проведеної Національним демократичним інститутом США з нагоди тижня протидії дезінформації."Чудове дослідження того, як пропаганда та гібридна війна загрожують демократії: соціальні медіа та боти", - відзначив у Twitter директор з урядових відносин Національного демократичного інституту США.Дослідники виявили як діють боти в внутрішній політиці та медіа-середовищі дев'яти країн, включаючи Україну, і навели приклади типових інформаційних кампаній.У нас цифрова пропаганда використовується для дискредитації опонентів у внутрішньополітичній боротьбі, маніпулювання громадською думкою в інтересах різних бізнесів та політичних груп. Внутрішній ринок для цифрової пропаганди он-лайн в Україні є достатньо розгалужений, але, в основному, прихований. Водночас, Україна потерпає від пропаганди, яку розповсюджує Росія. В Україні все ще багато використовують несправжні акаунти, які підтримуються вручну, тому що вони достатньо дешеві. Автоматичні політичні боти набувають популярності з розвитком технологій", - йдеться у дослідженні.Політичні боти, алгоритми, що діють в соціальних медіа, написані так, щоб копіювати реальних людей і маніпулювати громадською думкою, можуть діяти в усіх соціальних медіа в Україні. Різниця тільки в витратах та популярності сервісів, стверджують дослідники. Найлегше і найдешевше використовувати ботів було у VK, оскільки ця мережа має найслабше регулювання безпеки і дозволяє масовану реєстрацію нових користувачів. Друге місце належить Twitter, який не дуже ефективно бореться з підозрілою діяльністю. Дослідники оцінили, що близько 15% всіх користувачів Twitter насправді є ботами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2254748-socmerezi-ukraini-zapolonili-politicni-boti.html
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