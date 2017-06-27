Только 2-3% разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за период действия проекта "Брак за сутки", - Петренко

866 53Теги: брак (71) развод (67) статистика (367) Петренко Павел (597) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 23:59 Только 2-3% разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за период действия проекта "Брак за сутки", - ПетренкоЗа период действия проекта "Брак за сутки" развелись до 3% пар, которые им воспользовались. читать источник x Мне нравится
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ЗЫ https://www.youtube.com/watch?v=6TIxRjWtj6o
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с заниженой социальной ответсвенностью.
есть лошадка.
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Не добре про жінок написали.
То все залежить від людини: якщо вона нормальна (порядна, розумна, добра ...) - то ні гроші, ні влада, ні робота не перетворять її на потвору.
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Жінки - не монстри врешті-решт.
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Знайшли гарну альтернативу - то не варто знову одружуватися. =Пользуйте= слухняних і мовчазних шлюшок-азійок.
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Ми кожен маємо підсвідомий образ бажаного партнера. Але він не завжди співпадає з тим, хто нам підходить / потрібен. Часто людина не готова чекати / шукати його, а поспішає мати стосунки. З іншого боку, навіть коли все ніби-то не погано, ми теж міняємося впродовж життя. І тому через 10-15-20 років виходить, що ти живеш не з тією людиною, з якою одружувався.
Якщо ці зміни відбуваються синхронно, паралельно, в одну сторону, то все ок, а якщо - ні, тоді тільки розійтися. Передбачити ці зміни - не можливо.
Коли вже обпечешся, тоді добре замислюєшся: які стосунки я хочу мати і чого від них чекаю.
Все - не просто.
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И чтоб быстро!...
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сколько времени этот период длится?
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и все по человечески, по закону.
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