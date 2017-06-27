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Теги: брак (71) развод (67) статистика (367) Петренко Павел (597)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Только 2-3% разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за период действия проекта "Брак за сутки", - Петренко

За период действия проекта "Брак за сутки" развелись до 3% пар, которые им воспользовались.

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Жениться нужно на девственнице,что бы не было у неё бурного прошлого,непонятно с кем ,где и как и разводиться не захочется
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тут такое дело.. девственница тоже может иметь весьма бурное интимное прошлое
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ыгыгыгы. она до брака занималась только анальным сексом. с 13 лет. на протяжении лет 10.
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следующий этап - брак за полчаса. "полшишки - за 30 минут, успей словить жертву". многоженцам - скидки.
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...и это всё ради того, чтобы "зарегистрировать отношения перед государством"... ипануццо.
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Призначте вже цього Петренко начальником РАГСу, нехай там працює.
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Так засунь її назад в свою голову і не флуди на форумі.
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я холостой мужчина, гражданин сша, имею бизнес, кто -то хочет замуж?
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есть для тебя хороший мальчик из приличной семьи
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зовут вова, из россии,
с заниженой социальной ответсвенностью.
есть лошадка.
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мальчики первые откликнулись, а где-же девочки?
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кому какое дело, что холостой? Главное - раскрутить гражданина США (Швейцарии, Канады) - на поездку на шару в гости. А дальше действовать по обстоятельствам.
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девочки наши в америке если получают достойную работу становятся американ бич
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Оце ви в Штатах такі всі амбітні ! Воркохоліки.
Не добре про жінок написали.
То все залежить від людини: якщо вона нормальна (порядна, розумна, добра ...) - то ні гроші, ні влада, ні робота не перетворять її на потвору.
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найдите хоть одну порядну и разумну в сша, я поставлю ей памятник за властни кошти
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Віталій, Ви - розчаровані, що не складається, але не потрібно вже так узагальнювати. Є багато щасливих родин (кожна по-своєму).
Жінки - не монстри врешті-решт.
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я вам мільйон таких знайду в сша, деякі навіть дуже симпатичні і не всі вийдуть заміж за іноземця - їм же не треба свалити аби куди.
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може тому що вона була біч ще до того як ожонилась.
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я казав пару знайомих іноземців - не будь лохом, не жонись, особливо якщо є матеріальний статок. Якщо любить, то й так з тобою жити буде і дітей буде мати. А лохом-перевізником не будь.
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я не могу терпеть женского желания доминировать, а закон запрещает их ставить на место, потому одинок. но есть альтернатива, особенно хороши азиатки, очень послушны, стоят 200 баксов час
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Розумію. Але все ж таки Ви двічі обирали саме таких. Значить, вони Вас приваблюють, але у подальшій перспективі стосунки виявлялися проблематичними, ніхто не хотів іти на поступки.
Знайшли гарну альтернативу - то не варто знову одружуватися. =Пользуйте= слухняних і мовчазних шлюшок-азійок.
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женился дважды в украине, первая доктор наук, свихнулась на контроле за мной. вторая пришла к богу со мной, крестилась, венчалась в церкви, клялась... убежала к сотруднику, с кем работала.
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У кожного своя історія, в житті стільки різних ситуацій ... Буває, наслухаєшся: куди тим романам.
Ми кожен маємо підсвідомий образ бажаного партнера. Але він не завжди співпадає з тим, хто нам підходить / потрібен. Часто людина не готова чекати / шукати його, а поспішає мати стосунки. З іншого боку, навіть коли все ніби-то не погано, ми теж міняємося впродовж життя. І тому через 10-15-20 років виходить, що ти живеш не з тією людиною, з якою одружувався.
Якщо ці зміни відбуваються синхронно, паралельно, в одну сторону, то все ок, а якщо - ні, тоді тільки розійтися. Передбачити ці зміни - не можливо.
Коли вже обпечешся, тоді добре замислюєшся: які стосунки я хочу мати і чого від них чекаю.

Все - не просто.
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я и не собираюсь жениться 3 раз, живу сам, но вторая не хочет отпускать, клянется что любит звонит, встречаемся по необходимости. шизофрения
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Это как раз то, что сейчас надо Украине...
И чтоб быстро!...
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За период действия проекта "Брак за сутки"
сколько времени этот период длится?
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Петренко, ви при своєму розумі? Цьому проекту два дня від початку, а ви вже хочете щоб на другий день розірвання шлюбів було. Почекайте рік-два - потім статистику наводьте....
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а потом Петренко снимут и он скажет что из-за этого и статистика ухудшаться стала..
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Этому проекту 11 месяцев. Реально небольшой срок, чтобы ссылаться на статистику.
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а был бы "Брак на сутки" - вообще бы разводов не было...
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Хорошее дело, как известно, "браком" не назовут...
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а так набраковали оба за сутки - и вот те на такси - екс.
и все по человечески, по закону.
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тимчасовий брак як дохзволяється у мусульман - на 3, на 6 місяців. причому за мат допомогу. бо в мужика є свої потреби.
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будет там, как и везде, 70 процентов разводов. это биологическая норма. вообще надо делать брак за пятилетку (шоб мозки молодожёнам на место вставить). а развод за час.
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Скоро женильно-разводные автоматы будут стоять в подземных переходах и в супермаркетах, как обычные платёжные терминалы. Вечером познакомились, подошли к такому автомату, сунули свои ID-карты и деньги. Законно провели свою брачную ночь. Утром - снова к автомату. Развелись, Свободны!
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Месячный срок ожидания от подачи заявления до регистрации-совковый маразм. Если люди решили регистрировать отношения и дошли до ЗАГСа значит- нефиг тянуть кота за хвост.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТолько 2-3% разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за период действия проекта "Брак за сутки", - Петренко
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