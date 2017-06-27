Доказательств причастности экс-советника Януковича Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР нет, - Холодницкий

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявляет, что нет доказательств причастности бывшего советника бывшего Президента Виктора Януковича Пола Манафорта к так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
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