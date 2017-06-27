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Теги: Холодницкий (326) Манафорт Пол (6)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Доказательств причастности экс-советника Януковича Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР нет, - Холодницкий

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявляет, что нет доказательств причастности бывшего советника бывшего Президента Виктора Януковича Пола Манафорта к так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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Русские хуйловские поговорки: не пойман - не вор, а пойман - так выфсёврёти.
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Зрозуміло, після поїздки Порошенко до Трампу доказів не стало, але з'явилося вугілля Вашингтон +.
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Неуч ватно-кацапський, не "до Трампу", а "до Трампа". Спалилась гнида кацапська - погано курси укр. мови пройшов
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Відкрий школу і там вчи, що і як писати, а мені твої поради не потрібні. А тебе попереджаю, ще одне образа і підеш на СФ
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За ручку подержался и нет доказательств. И бухгалтерии тоже нет.
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А та самая "черная бухгалтерия ПР" хоть есть или была? Или уже нет?
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так обещали же начать с важных птиц и обещание сдержали.. а что ловить будут или прощать то вопрос третий..
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так это того, Доня Собакова засудит? ну что бы не гавкал лишнего?
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а як же священная амбарная книга? там ведь все ходы записаны
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Доказательств нет, но Манафорт подал в отставку? На идиотов расчитано. Как прилетел Педро из США, так и доказательств не стало. Ох просчинаетесь вы с Педром в очередной раз. Первый раз когда передавали компромат демократам, второй раз, когда решили что если шестерить перед Трампом, то это вам поможет.Он и добивался этой встречи, чтобы так сказать показать Трампу свою *полезность*.
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Это просто честного антикоррупционного прокурора у нас нет, одни марионетки.
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Смешно. Стала бы Клинтон президентом США, доказательства нашлись бы.
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Ложь,це як паутиння.Або болото,чем больше дёргаешься,тем больше запутываешься.Ну то ваш выбор
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Что-то совсем дерьмом стало нести он этой истории.
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само создание партии рыгодыдла уже преступление...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДоказательств причастности экс-советника Януковича Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР нет, - Холодницкий
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