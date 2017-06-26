Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортаж

1126 40Материалы по теме: ВзяточникиТеги: взятка (4202) Николаев (1279) откат (51) тендер (553) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 23:46 Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортажВ Николаеве заместитель директора коммунального предприятия задержан после получения взятки. читать источник x Мне нравится 1
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теперь важно не наламать дров как при ющенке и не навредить людям, которые его снова на зону могут отправить...
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У Авакова сын ежедневно проигрывает в подпольном казино(папашка крышует)
100 тыс.грн.
Рехформы от Авакова,млять!
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вы же не оккупировали Украину и не убивали украинцев и в конце концов вы не имеете паспорт РФ и вам не надо учить языки и иммигрировать в другие страны и выдавать себя за румынов, которые забыли свой родной язык
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но почему мы замерзли я не понял
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мой флаг это флаг спб и великобритании
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виски окончился больше не будет постов
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