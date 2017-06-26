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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (4202) Николаев (1279) откат (51) тендер (553)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортаж

В Николаеве заместитель директора коммунального предприятия задержан после получения взятки.

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луцику недолго осталось генпрокурором быть.
теперь важно не наламать дров как при ющенке и не навредить людям, которые его снова на зону могут отправить...
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+ юга договорился на время,для фотографии,взять корону цезаря,красную мантию и перстень...
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За 100 000 долларів і я би закрив якби у мене будла можливість
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Сломали жизнь чуваку. А что он делал не так? Он всего лишь личинка. Куколку вяжите.
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Та даже по фоткам видно.Жертва обстоятельств
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Нищеброд.
У Авакова сын ежедневно проигрывает в подпольном казино(папашка крышует)
100 тыс.грн.
Рехформы от Авакова,млять!
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Тендеры отмените на х*уй,как инструмент коррупции и выкачки денег из бюджета в аффилированные частные фирмы для последующего обнала.Причем это была хваленая гнойсманом система проззоро)))которую спокойно обошел средний чиновник коммунального транспортного предприятия
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Какие к вам притензии
вы же не оккупировали Украину и не убивали украинцев и в конце концов вы не имеете паспорт РФ и вам не надо учить языки и иммигрировать в другие страны и выдавать себя за румынов, которые забыли свой родной язык
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Не подавать,а погадать.Що букв не розумиешь?Интересно,що нас чекае,после того,як мы вже замёрзли
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вразумию я все
но почему мы замерзли я не понял
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Що токо на свет народився?Чи триколор,то не твой флаг?Як що сябр,або наш,так и скажи.Бачу,шо ти не москаль!Як що пулю,зубами зловишь,поверю
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саша спокойной ночи
мой флаг это флаг спб и великобритании
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А СПБ!Не знаю,що це таке,але гадаю,що щось краще за триколор.Тобi теж не хворать
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Это я удалила, раз ты не захотел меня понять относительно начала разговора по существу.
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Ты не удалил тот свой вопрос, который оказывает мне "медвежью" услугу, сея сомнения в моей правоте.
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удалил я
виски окончился больше не будет постов
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗамдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортаж
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