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Мэр, точнее "мэр" одного из самых больших городов Европы открывает не мост, школу или дорогу, а надпись.
Надпись, на которой распилили кучу бабла.
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Гы )
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Я б його поважав, якби його журналісти зловили і сказали: там новий знак Києва поставили. А він: та знаю, там ще кілька ставлять, відчепіться, я зайнятий роботою.
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