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 Форум Украины(608335)
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Хотілося би знати, скільки він коштує? Може замість цього знака новий міст через Дніпр можна було побудувати?
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:60 тысяч доляров заплатили,себестоимость 5
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Какое убожество.
Мэр, точнее "мэр" одного из самых больших городов Европы открывает не мост, школу или дорогу, а надпись.
Надпись, на которой распилили кучу бабла.
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Кличко виявився гідним спадкоємцем Льоні Космоса.
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Знак не дуже, можна було щось краще, в сучасному архитектурному стилі, на якомусь штучному фоні, щоб краще було видно з дороги. І бажано ще якийсь туалет європейського рівня десь за знаком, щоб цей знак приносив радість подорожнім.
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який приснився меру з будуна - такий і поставили
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новый знак обязательно будет. бабло ж отмывать дальше нужно. виталька он только с виду добряк. но все боксеры - бандиты.
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Главное, чтобы туалет тоже Кличко открывал.
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При советах в областной центр качественней ставили.
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И ещё - яму на дороге залатали??? Офигеть! Какое важное событие !!! А я чуть не пропустил!! Новости становятся всё утомительнее - до раздражения....
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бориспольское шоссе из аэропорта борисполь -виталя прав,как никогда, ибо не каждый может....
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теперь поняКно откель они беруться..на цензоре дозревают...

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В.Клічко: "І кожен хто в'їжджає в наше місто, повинен розуміти що він в'їжджає!" Це вже класика)
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это, конечно, не лавочки в Харьковском метро, но проба пера )
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Действительно, "офигенно важное событие"! Можно было что-то посимпатичнее и поинтереснее придумать. Слева вообще непонятно что. Буряк/морковка или мужик бабу целует. Что это??? Где Герб Украины или хотя бы Герб Киева??? Или это такой Архангел Михаил (оооочень трудно догадаться) в стиле авангард??? Что за "митець" сие соорудил? Имя??? Дичь какая-то.
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Це сучасний дизайн, сцуко, незрозумілий. Сучасні дизайнери вважають, що очевидність не дає їм достатньо понтів.
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Ото вже Кличко знайшов чим піаритися. Мабуть немає чим більше похвалитися.
Я б його поважав, якби його журналісти зловили і сказали: там новий знак Києва поставили. А він: та знаю, там ще кілька ставлять, відчепіться, я зайнятий роботою.
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Когда кто то начинает говорить о каком то символизме за ваши деньги надо смело плевать в рожу такое заявляющему. Ну, а если называть это конструкцию предметом отражающим символ Киева, то тогда и голову Кличка можно назвать символом решения проблемы Гильберта.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа въезде в столицу установили новый знак "Киев". ВИДЕО
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